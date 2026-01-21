Нетаняху прие поканата на Тръмп за участие в Съвета за мир

Израелският премиер Бенямин Нетаняху прие поканата на американския президент Доналд Тръмп да се присъедини към Съвета за мир, предаде ДПА, като се позова на публикация на канцеларията на Нетаняху в „Екс“, предава БТА.

Съветът за мир е част от втория етап на мирния план на Тръмп за Газа, който предвижда трайно прекратяване на конфликта и разоръжаване на „Хамас“. Ислямистката група обаче отказва тези условия. Според информации американското правителство обмисля да разшири значително мандата на Съвета, така че той да се занимава с кризи и конфликти по целия свят, а не само в Газа.

Дипломати, запознати с устава на Съвета, коментират пред ДПА, че инициативата е предизвикателство към ООН, която Тръмп многократно е критикувал като нефункционална. Израел наскоро изрази недоволство, че Белият дом „окупира“ важен международен надзорен орган за ивицата Газа.

Кабинетът на Нетаняху заяви, че обявяването на състава на Изпълнителния съвет за Газа - подчинен на Съвета за мир - „не беше координирано с Израел и противоречи на неговата политика“. Премиерът изрази също недоволство от включването на турския външен министър Хакан Фидан и катарския дипломат Али ал Тавади в този орган.

Турция и Катар остро критикуват военните действия на Израел срещу „Хамас“ и играят важна роля в региона, включително като поддръжници на ислямистки движения като „Мюсюлманско братство“ и „Хамас“.

Въпреки предпазливите реакции на европейските съюзници, Тръмп планира утре да направи изявление, свързано със Съвета за мир. Според медийни публикации той възнамерява да подпише устава на Съвета по време на Световния икономически форум в швейцарския град Давос.