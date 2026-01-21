Доналд Тръмп с гигантска крачка назад: Няма да налагам мита на Европа! Договорих с НАТО контурите на сделка за Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тази вечер, че няма да налага наказателни мита от другия месец, тъй като е договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте контурите на споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Въз основа на това разбирателство, няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след среща с Рюте в Давос, където участват в годишната среща на Световния икономически форум. Той не даде подробности за сделката.

"Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО", добави в същото време Тръмп, цитиран от ДПА.

По-рано днес, в реч, която произнесе на форума, президентът на САЩ потвърди интереса си към Гренландия, но в същото време изключи възможността да използва военна сила, за да установи контрол върху най-големия остров на Земята.

Гренландия е автономна територия в Арктика на Дания - държава съюзник от НАТО.

Марк Рюте, от своя страна, похвали в швейцарския курорт Тръмп, най-вече за това, че е накарал европейските членове на алианса да увеличат разходите си за отбрана. НАТО работи по въпроса за Гренландия "зад кулисите", каза още Рюте.