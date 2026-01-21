Новини
Доналд Тръмп с гигантска крачка назад: Няма да налагам мита на Европа! Договорих с НАТО контурите на сделка за Гренландия

Доналд Тръмп с гигантска крачка назад: Няма да налагам мита на Европа! Договорих с НАТО контурите на сделка за Гренландия

21 Януари, 2026 22:52

Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО, добави в същото време Тръмп, цитиран от ДПА

Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тази вечер, че няма да налага наказателни мита от другия месец, тъй като е договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте контурите на споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Въз основа на това разбирателство, няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след среща с Рюте в Давос, където участват в годишната среща на Световния икономически форум. Той не даде подробности за сделката.

"Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО", добави в същото време Тръмп, цитиран от ДПА.

По-рано днес, в реч, която произнесе на форума, президентът на САЩ потвърди интереса си към Гренландия, но в същото време изключи възможността да използва военна сила, за да установи контрол върху най-големия остров на Земята.

Гренландия е автономна територия в Арктика на Дания - държава съюзник от НАТО.

Марк Рюте, от своя страна, похвали в швейцарския курорт Тръмп, най-вече за това, че е накарал европейските членове на алианса да увеличат разходите си за отбрана. НАТО работи по въпроса за Гренландия "зад кулисите", каза още Рюте.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    11 11 Отговор
    😂 и от каква позиция Рюте договаря Гренландия ? Иначе, Европа може да договори Гренландия за Украйна. Като рижата форсира помощта за Украйна яко 😂

    Коментиран от #16, #17

    22:55 21.01.2026

  • 2 Соваж бейби

    21 9 Отговор
    Какво ще налагаш бе келеш , този път цирка с изнудването не мина номер.

    Коментиран от #8

    22:55 21.01.2026

  • 3 така, така

    12 4 Отговор
    Всички чакат да видят контурите на сделката, пардон, на позора.

    22:55 21.01.2026

  • 4 Естествен подбор

    22 7 Отговор
    Бай Дончо от бялата колиба е по-побъркан и от нашият Бою....пробва им нервната система....

    Коментиран от #18

    22:56 21.01.2026

  • 5 Ганьо Балкански

    6 14 Отговор
    Значи част от Гренландия е и наша.Ура, копейките да рИват .

    22:56 21.01.2026

  • 6 МхтоМхто

    10 5 Отговор
    И най Дончо май не го слуша главата вече. А почна така добре, ама вълците се давят на края на Дунава. А Маркиза Рюте какъв го дори да договаря Гренландия?

    22:58 21.01.2026

  • 7 Мдаа

    7 9 Отговор
    Май пак се отлага разпадането на НАТО. Душманите няма да са много щастливи.

    22:58 21.01.2026

  • 8 а не

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    получил е каквото иска.
    Интересно е каква форма са избрали, за да му дадат Гренландия без това да изглежда насилие, а по-скоро като жест на стратегическо мислене по отношение на сигурността на НАТО в Арктика.
    Смях - Тръмп си взема, каквото иска, но за такива като нас ще се представи в по-блгоприлична опаковка. И вълкът сит, и агнето цяло

    Коментиран от #30

    22:58 21.01.2026

  • 9 А вие се подигравахте на байдън😂😂

    13 3 Отговор
    Лудия изкуба синджира

    22:58 21.01.2026

  • 10 Евроджендър

    16 5 Отговор
    Кое точно е гигантска крачка назад, че евро мекотелите му дадоха Гренландия? Това го виждам като крачка напред за САЩ.

    22:59 21.01.2026

  • 11 Копеий

    6 6 Отговор
    Тюх да му се невиди! Тъкмо бяхме отворили бутилка водка с кондукторката.

    Коментиран от #37

    23:00 21.01.2026

  • 12 Туй НАТО

    10 3 Отговор
    Вече и държави ли почна да продава ? А Марк Рюте бил станал и брокер? Тва ще да е по член 69 от устава май

    23:00 21.01.2026

  • 13 Тръмп е АНТИХРИСТ

    4 5 Отговор
    И ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКОВЕ КАТО ХРИСТОС НА КЪСТ

    Коментиран от #19

    23:01 21.01.2026

  • 14 Олеееее....

    7 1 Отговор
    нямало да налага "наказателни мита" от другия месец, тъй като се бил договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте......вай-вай

    23:03 21.01.2026

  • 15 Ами..

    2 5 Отговор
    Този е много забавен..
    Горкото старче

    Коментиран от #27

    23:03 21.01.2026

  • 16 Дедо

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Марк Рюте е генерален секретар на НАТО . Дания е член на НАТО. Гренландия е автономна територия на Дания. Ако някой атакува или нахлуе в Гренландия реално нахлува в Дания и се задейства чл.5 на НАТО за колективна отбрана срещу агресора ,дори и той да е член на НАТО. Затова Тръмп преговаря с Марк Рюте.

    Коментиран от #26

    23:03 21.01.2026

  • 17 Анджо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Има го този вариант. 👍👍👍👍👍🧠👈

    23:03 21.01.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Естествен подбор":

    Има нещо общо между Бойко и Тръмп. И двамата са нарциси, извратеняци, алчни за пари, глупави, та и на двамата после някой трябва да обяснява, какво са искали да кажат, от сутринта до вечерта си променят мнението по няколко пъти.

    Коментиран от #24

    23:03 21.01.2026

  • 19 И МАДУРО ТЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тръмп е АНТИХРИСТ":

    ДА МУ СЕ ОТРЕЖАТ

    23:04 21.01.2026

  • 20 Жоро

    1 4 Отговор
    Най-лигичното решение е да се продаде северната половина на Гренладия за около 500 милярда и готово.

    23:04 21.01.2026

  • 21 Спецназ

    6 4 Отговор
    Марк Рюте е пълен П.ДЕРАС!
    Дал му е на Шашавия да си правят военни бази и зони на контрол в изолирани райони.

    Никой и не е очаквал, че американците е влязат в селата на датчаните с марш и Окупация!

    На Рюте бих му купил наколенки следващия път като прави МИ-МИ на Тръмпи-
    да не му са червените коленете после!

    Коментиран от #53

    23:04 21.01.2026

  • 22 Ставайте и ръкопляскайте атлантенца !

    6 0 Отговор
    Това решение, ако бъде прието, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО",......чудесно оуууу!

    23:05 21.01.2026

  • 23 БАЙ ЛУДИЯ ЧОВЕК ОТ АМЕРИКА

    2 4 Отговор
    ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е В КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ИРАН

    Коментиран от #33

    23:06 21.01.2026

  • 24 Вчера тук писах

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Дончо ще отмени митата

    23:07 21.01.2026

  • 25 Дончо Тръмпончо

    2 2 Отговор
    Понеже в ЕС сте пълни шматки, Гренландия се я прибирам само за един пробит долар! Ходете после да ви го смени Лагард в ЕЦБ-то за колкото там левро струва.

    23:07 21.01.2026

  • 26 Госあ

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Дедо":

    Рюте може да е говорил с перчема за активно участие на сащ в Украйна и голям пай за ЕС в замяна на Гренландия. Но в крайна сметка, решението е на Дания на първо място. Това е автономна територия принадлежаща на Дания. Това е Европа и правото има значение.

    23:08 21.01.2026

  • 27 по-скоро

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ами..":

    Горката Гренландия - харизаха я

    23:09 21.01.2026

  • 28 Али

    2 5 Отговор
    Привет на путягите от нас мъжагите с тоягите и дисагите. Стягайте се!

    23:09 21.01.2026

  • 29 Копеки разотивайте се

    2 4 Отговор
    По ако не ви се получи.

    23:09 21.01.2026

  • 30 Соваж бейби

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "а не":

    Имам малко надежда че няма му клекнат на рижия ,не е възможно всички да се соъбразяват с един луд ?Или ще настъпи не виждана до сега световна революция в историята на човечеството .Хората да се вдигнат заедно и се отърве от прости политици нямам идея как и с какво гилотината е минало ама господствота на крале и императори вече отминаха .С една държава терорист на чело с един перко няма се оправим ли ?Може би е затишие пред буря ,този утре когато се събуди или вечерта кой знае още какви бели ще направи ?

    Коментиран от #39

    23:09 21.01.2026

  • 31 До скоро всички знаехме

    5 3 Отговор
    Че атлантиците са олигофрени, но вече знаем че са и завършени олигофрени

    23:09 21.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БАЙ ДОНЧО ЧУЛ ЧЕ КИТАЙ ПОМАГА

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "БАЙ ЛУДИЯ ЧОВЕК ОТ АМЕРИКА":

    НА ИРАН ,НЕ ЧЕ НА ИРАН ТРЯБВА ДА СЕ ПОМАГА ТОЙ ИРАН ИСКА САМО ОЩЕ 100 КИЛА АТОМ ДА ДУМНЕ БЕЛИЯ ЛИ БЕШЕ ДОМ НА ДЪРТАКА ДОНЧО КАТО КОНЧО

    Коментиран от #44

    23:12 21.01.2026

  • 34 Омазана ватенка

    2 5 Отговор
    Копейките пак се оказаха завършени идиоти.

    23:13 21.01.2026

  • 35 А пък Рюте къв го дири в Давос ?

    3 2 Отговор
    А дееее? Ама яко смахната история

    23:13 21.01.2026

  • 36 ...

    2 4 Отговор
    Рижият е луд. Нямало да налага мита? Тези мита ги плащат хамериканците бре!...

    23:13 21.01.2026

  • 37 Остин

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Копеий":

    Гренландия на САЩ, България на Турция. Наздраве

    23:14 21.01.2026

  • 38 Факти

    3 3 Отговор
    Няма да налага мита, няма да анексира... Просто ще строи военни бази, което право и без това имаше по договор от 1951 г. с Дания. Просто хвърля бомби и клати борсата. Направил е милиарди от инсайдър трейдинг. Това му е последния мандат и краде като за последно.

    23:14 21.01.2026

  • 39 а не

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Соваж бейби":

    Че му хлопа дъската, хлопа му. Обаче си гони интереса.

    Няма да се вдигне никой, не че не би могло, но няма. Доминира силата, а САЩ имат достатъчно.
    Знам, не е ОК, но такъв свят си създадохме.

    Коментиран от #45

    23:14 21.01.2026

  • 40 Егати

    4 4 Отговор
    Предишният бе с Алцхаймер,ама тоя явно яко го тресе деменцията...

    23:15 21.01.2026

  • 41 "Златен купол" оуууу

    4 4 Отговор
    Ще му позволят "златен купол" да си прави и златен дъжд да го залива ама порой

    23:16 21.01.2026

  • 42 Тръмп

    1 1 Отговор
    Всички нецензурни писания и незаслужени обиди по мой адрес ще рефлектират върху отношението ми към медиите които ги толерират !

    23:17 21.01.2026

  • 43 Тая прекрасно хубава новина

    1 0 Отговор
    С оптимизъм борсата ще залее ли ? А?

    23:18 21.01.2026

  • 44 Тръмп: Иран ще бъде изтрит

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "БАЙ ДОНЧО ЧУЛ ЧЕ КИТАЙ ПОМАГА":

    Тръмп: Иран ще бъде изтрит от лицето на Земята ХАХАХАХА БОЯ НАСТАНА ----- мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде заличен от картата, ако Техеран организира убийството му. Изявлението му бе в отговор на заплахите на висш ирански офицер. "Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер в интервю за телевизия "Нюз нейшън", разпространено във вторник.

    По-рано същия ден иранският генерал Аболфазл Шекарчи заплаши Тръмп със смърт, ако Вашингтон посегне на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

    23:18 21.01.2026

  • 45 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "а не":

    Изобщо не са страшни ,чакам с нетърпение момента си изнесе базите и войниците от Европа като за начало Тръмп.По вероятно е американци да му видат сметката в държавата от вътре се започне разпадането и после всеки си отмъсти за каквото има от другите държави.Спомни си Чингис хан,Римската империя ....Дончо кукуто ли е по страшен ?

    23:21 21.01.2026

  • 46 Това е възмутително

    2 0 Отговор
    Как така няма да има "наказателни мита" от другия месец.... А ние така се надявахме с още 10% да се срине САЩ

    23:22 21.01.2026

  • 47 ...

    1 0 Отговор
    На селския луд вече никой не му се вързва...

    23:25 21.01.2026

  • 48 Сега пък в Европа съвсем се шардисаха

    0 0 Отговор
    Кви глупости е надрънкал тоя Марк Рюте....дали Великобритания не е обещал на Тръмп

    23:26 21.01.2026

  • 49 Дончо Лудия

    1 0 Отговор
    Абе викайте вече санитарите от Карлуково, бе! То да беше един път, два пъти, три пъти....А той - рижия клоун - всеки ден или през ден изправя света на нокти с неадкватните си решения - мита - вдигане с 60. 80, 200 % сваляне с 10, 30, 50 или отмяна, заплахи срещу държави, отвличане на държавен глава, присъединяване на територии от суверенни държави
    Представяте ли си какъв деградирал народ са САЩ, щом избират такива като Джо Деменцията и Доналд Лудия да ги управляват!
    Тази сган трябва да се огради с бодлива тел и не трябва да се позволява американската зараза да разпространява! Само Путин, Ким и Син имат топки да поставят или поне ограничат гнусните кравари!

    23:26 21.01.2026

  • 50 Стефан

    0 0 Отговор
    ЕЕЕЕ, ТОЯ ВЕРНО ИМА РАЗДВОЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА.
    ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ГАДНЯР

    23:26 21.01.2026

  • 51 Баце

    0 0 Отговор
    брех тоя Доню, много страшен.
    От ЕК му спряха сделката с ЕС от преди половин година и 3 часа по-късно се отказа да анексира Гренландия..

    23:26 21.01.2026

  • 52 Как са правилата

    0 0 Отговор
    "Договорил" с "Руте"??? предаването на Гренландия??? Явно в сила е правилото на абсурда и грубия блъф

    23:26 21.01.2026

  • 53 Путин гол от кръста надолу без кон.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спецназ":

    А ти като ми правиш жопа-лиз другия път хубово ми разтваряй бузките!!! Есть вопросы???

    23:26 21.01.2026

  • 54 Сопол

    2 0 Отговор
    Това е пладнешки обир!

    23:27 21.01.2026

  • 55 ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ В РАЯ

    0 0 Отговор
    Разследването за импийчмънт на Доналд Тръмп,1 заемащ поста на президент на Съединените американски щати, е инициирано от говорителя на Камарата на представителите, Нанси Пелоси, на 24 септември 2019 г., след като се появяват твърдения от страна на разобличител,2 обвиняващ президента в злоупотреба с власт, чрез задържане на военна помощ като начин да притисне новоизбрания президент на Украйна, Володимир Зеленски да изпълни две политически услуги:3 да започне разследване срещу Джо Байдън и сина му Хънтър, и да разследва конспиративната теория, че Украйна, а не Русия стои зад намесата в американските президентски избори през 2016 г.4 Повече от седмица след като Тръмп замразява вече одобрената военна помощ, той отправя споменатите искания в телефонно обаждане от 25 юли с украинския президент. Според разобличителя с тези си действия Тръмп цели подпомагане на кампанията за преизбирането си.

    23:29 21.01.2026

  • 56 Джефри Епстийн

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп заплаши със съд вестник заради информация, свързваща го с Джефри Епстийн
    Причината е статия, която описва неприлично писмо от Тръмп до финансиста, съден за сексуални престъпления - Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да съди в. „Уолстрийт джърнъл“ за статия, която му приписва неприлично писмо, адресирано до Джефри Епстийн през 2003 г., съобщиха световните агенции.

    Тръмп заяви, че статия, публикувана в четвъртък, е фалшива, злонамерена и оклеветяваща го.

    23:34 21.01.2026

