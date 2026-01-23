Плановете на Кремъл! Владимир Путин иска да използва Съвета за мир на Тръмп, за да върне замразените руски активи

Руският президент Владимир Путин се опитва да използва Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да отмени замразяването на руските активи, за да стимулира руската икономика. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.



На 21 януари Путин заяви, че Русия обмисля предложението на Тръмп да се присъедини към ''Съвета за мир'' и може да плати необходимата вноска от 1 милиард долара от замразените руски активи, съхранявани в Съединените щати. Путин добави, че останалите замразени руски активи в Съединените щати могат да бъдат използвани за възстановяване на "територии, повредени от военни действия“, след подписването на мирен договор между Русия и Украйна. Той допълни, че ще повдигне въпроса за това на срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър вечерта на 22 януари.



Анализаторите предполагат, че Путин вероятно е имал предвид териториите, унищожени от руски удари и превзети от Русия, а не териториите, контролирани от Украйна.



"Изглежда Путин се опитва да договори размразяване на руски активи не само за финансиране на ''Съвета за мир'', но и за възстановяване на територии, повредени от Русия по време на пълномащабно нахлуване. Използването на замразените активи би позволило на Русия да върне средствата си и да компенсира разходите за пълномащабно нахлуване през 2022 г.“, се казва в доклада.



Финансирането на възстановяването на завзетата от Руската федерация територия на Украйна би позволило тези пари да бъдат върнати в руската икономика и би помогнало на Русия да интегрира по-нататък икономиката, обществото и инфраструктурата на украинската ТОТ в централната руска система, отбелязват анализаторите.



Доналд Тръмп обяви стартирането на ''Съвета за мир'' в четвъртък, 22 януари, на Световния икономически форум в Давос и заяви, че светът е станал "по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото преди година“.



Малко по-рано Тръмп покани руския президент Владимир Путин, да се присъедини към ''Съвета за мир''.

