Новини
Свят »
Русия »
Плановете на Кремъл! Владимир Путин иска да използва Съвета за мир на Тръмп, за да върне замразените руски активи
  Тема: Украйна

Плановете на Кремъл! Владимир Путин иска да използва Съвета за мир на Тръмп, за да върне замразените руски активи

23 Януари, 2026 19:51 534 19

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • донецка област

Анализаторите предполагат, че Путин вероятно е имал предвид териториите, унищожени от руски удари и превзети от Москва, а не териториите, контролирани от Украйна

Плановете на Кремъл! Владимир Путин иска да използва Съвета за мир на Тръмп, за да върне замразените руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин се опитва да използва Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да отмени замразяването на руските активи, за да стимулира руската икономика. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.

На 21 януари Путин заяви, че Русия обмисля предложението на Тръмп да се присъедини към ''Съвета за мир'' и може да плати необходимата вноска от 1 милиард долара от замразените руски активи, съхранявани в Съединените щати. Путин добави, че останалите замразени руски активи в Съединените щати могат да бъдат използвани за възстановяване на "територии, повредени от военни действия“, след подписването на мирен договор между Русия и Украйна. Той допълни, че ще повдигне въпроса за това на срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър вечерта на 22 януари.

Анализаторите предполагат, че Путин вероятно е имал предвид териториите, унищожени от руски удари и превзети от Русия, а не териториите, контролирани от Украйна.

"Изглежда Путин се опитва да договори размразяване на руски активи не само за финансиране на ''Съвета за мир'', но и за възстановяване на територии, повредени от Русия по време на пълномащабно нахлуване. Използването на замразените активи би позволило на Русия да върне средствата си и да компенсира разходите за пълномащабно нахлуване през 2022 г.“, се казва в доклада.

Финансирането на възстановяването на завзетата от Руската федерация територия на Украйна би позволило тези пари да бъдат върнати в руската икономика и би помогнало на Русия да интегрира по-нататък икономиката, обществото и инфраструктурата на украинската ТОТ в централната руска система, отбелязват анализаторите.

Доналд Тръмп обяви стартирането на ''Съвета за мир'' в четвъртък, 22 януари, на Световния икономически форум в Давос и заяви, че светът е станал "по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото преди година“.

Малко по-рано Тръмп покани руския президент Владимир Путин, да се присъедини към ''Съвета за мир''.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А това какво общо има

    10 2 Отговор
    с вашите претенции тези на Европейския съюз.
    Не разбрахте ли че каквото се договорят Тръмп и Путин това ще бъде.
    Невероятни смешници управлявате Европа.

    19:54 23.01.2026

  • 3 Факт

    3 7 Отговор
    Поне парите ще отидат при нуждаещи се!

    19:54 23.01.2026

  • 4 Баце

    6 3 Отговор
    Естествено, това е Путин, това е Русия и по един или друг начин ще си ги върнат.
    "Плет гние, борч не гние" ще видим как ще наредят лихвите, но големите винаги вземат своето.
    Това не сме ние дето им опростихме 2,5 млрд. в Ирак или не помните?

    Коментиран от #12

    19:55 23.01.2026

  • 5 Господин Тръмп

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Д.Тръмп":

    е бизнесмен и го интересуват само парите.
    Явно вие европейските понита не разбрахте че нямате никакво значение защото той харесва момичета а не момчета като вас които използват трето половата тоалетна.

    19:56 23.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Знам

    3 0 Отговор
    Ако искаш да използваш някой ,просто го накрай да мисли че е по умен от теб.

    19:59 23.01.2026

  • 8 Спецназ

    6 3 Отговор
    Съвета за мир само със САЩ, без Русия в издишаш въздух!

    ФАКТ!

    Крайно време е двете ядрени сили да се договорят за Световния Ред!

    Това без участието нито на европейските к.чки малоумни и п.дали като Макарон и Шолц,
    без израелските тъпаци и въобще

    БЕЗ НИКОЙ ДРУГ!

    19:59 23.01.2026

  • 9 Да,бе

    3 4 Отговор
    Няма кой да ви върне замразените мозъци,щото са гладки...

    20:00 23.01.2026

  • 10 руската мечка

    3 5 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:01 23.01.2026

  • 11 Да, ама не

    3 6 Отговор
    По-големият дял от замразените московски активи са Европа- около 300 млрд. Тях кремълският пациент не може да докопа без съгласието на ЕС.
    Тук бай Дончо няма думата!

    20:02 23.01.2026

  • 12 Ехехее

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    забрави ги вече тия 300 милиарда, тоя влак замина отдавна 😂

    20:03 23.01.2026

  • 13 604

    4 1 Отговор
    той и сега може да си ги дръпне от замразените западни такива, така че тоя пасквил е поредната тъпотия!

    20:07 23.01.2026

  • 14 Копейка

    1 2 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    20:08 23.01.2026

  • 15 Отец Дионисий

    2 5 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    20:08 23.01.2026

  • 16 Естествено че Русия ще реши

    4 1 Отговор
    Как да се използват "замразените активи" и от никой "позволение" няма Русия да иска. Казва се впрочем цесия на дълг през фиктивен дълг и после с един лек сконт ще си го реализира със САЩ а ЕК ще лапа мухите

    20:13 23.01.2026

  • 17 Омръзна ми да обяснявам на базирания

    2 1 Отговор
    институт на Виктория Нюланд. Все нещо не им е ясно!
    Парите са си руски и Русия ще си ги върне след края на войната ..или поне това което е останало неокрадено от тях! А тайничко окраденоъо ще си го върне чрез съдебни процеси с лихвите.

    Този милиард, който Русия предлага от собствените си пари за възстановяването на Газа, няма нищо общо с пълното размразяване и Русия не си прави илюзии за това.

    20:15 23.01.2026

  • 18 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Всички знаем че отдавна активите на Русия са откраднати и изконсумирани от сащ. А сега да видим дали ще се намерят.

    20:15 23.01.2026

  • 19 Мишел

    0 0 Отговор
    "Руското министерство на образованието въведе нова военна програма за учениците между 8 и 18г., предназначена да възпитава и да въздейства върху следващото руско поколение. Програмата включва часове по патриотизъм, строеви упражнения, разпознаване на мини и оцеляване след взрив от мина, устройство на огнестрелното оръжие, състезания по хвърляне на гранати, сглобяване на учебни автомати „Калашников“. В часовете по патриотизъм се обяснява на ученицити, че да си войник, който е загинал за отечеството е най-висшата ценност и това е задължение на всеки руски гражданин. Целта на това военно индоктриниране на децата между 8 и 18г. е да се изгради поколение от милитаризирани патриоти, които възприемат руската държава като върховен авторитет и безусловно да се подчиняват на призиви за бъдещи бойни действия.Учителите, които отказали да участват в детската милитаризирана програма, се отстранени от работа и изправени пред наказателни обвинения."

    20:17 23.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания