Плановете на Кремъл! Владимир Путин иска да използва Съвета за мир на Тръмп, за да върне замразените руски активи

Руският президент Владимир Путин се опитва да използва Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да отмени замразяването на руските активи, за да стимулира руската икономика. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.
На 21 януари Путин заяви, че Русия обмисля предложението на Тръмп да се присъедини към ''Съвета за мир'' и може да плати необходимата вноска от 1 милиард долара от замразените руски активи, съхранявани в Съединените щати. Путин добави, че останалите замразени руски активи в Съединените щати могат да бъдат използвани за възстановяване на "територии, повредени от военни действия“, след подписването на мирен договор между Русия и Украйна. Той допълни, че ще повдигне въпроса за това на срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър вечерта на 22 януари.
Анализаторите предполагат, че Путин вероятно е имал предвид териториите, унищожени от руски удари и превзети от Русия, а не териториите, контролирани от Украйна.
"Изглежда Путин се опитва да договори размразяване на руски активи не само за финансиране на ''Съвета за мир'', но и за възстановяване на територии, повредени от Русия по време на пълномащабно нахлуване. Използването на замразените активи би позволило на Русия да върне средствата си и да компенсира разходите за пълномащабно нахлуване през 2022 г.“, се казва в доклада.
Финансирането на възстановяването на завзетата от Руската федерация територия на Украйна би позволило тези пари да бъдат върнати в руската икономика и би помогнало на Русия да интегрира по-нататък икономиката, обществото и инфраструктурата на украинската ТОТ в централната руска система, отбелязват анализаторите.
Доналд Тръмп обяви стартирането на ''Съвета за мир'' в четвъртък, 22 януари, на Световния икономически форум в Давос и заяви, че светът е станал "по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото преди година“.
Малко по-рано Тръмп покани руския президент Владимир Путин, да се присъедини към ''Съвета за мир''.
Плановете на Кремъл! Владимир Путин иска да използва Съвета за мир на Тръмп, за да върне замразените руски активи
23 Януари, 2026 19:51 534 19
Анализаторите предполагат, че Путин вероятно е имал предвид териториите, унищожени от руски удари и превзети от Москва, а не териториите, контролирани от Украйна
Руският президент Владимир Путин се опитва да използва Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да отмени замразяването на руските активи, за да стимулира руската икономика. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А това какво общо има
Не разбрахте ли че каквото се договорят Тръмп и Путин това ще бъде.
Невероятни смешници управлявате Европа.
19:54 23.01.2026
3 Факт
19:54 23.01.2026
4 Баце
"Плет гние, борч не гние" ще видим как ще наредят лихвите, но големите винаги вземат своето.
Това не сме ние дето им опростихме 2,5 млрд. в Ирак или не помните?
Коментиран от #12
19:55 23.01.2026
5 Господин Тръмп
До коментар #1 от "Д.Тръмп":е бизнесмен и го интересуват само парите.
Явно вие европейските понита не разбрахте че нямате никакво значение защото той харесва момичета а не момчета като вас които използват трето половата тоалетна.
19:56 23.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Знам
19:59 23.01.2026
8 Спецназ
ФАКТ!
Крайно време е двете ядрени сили да се договорят за Световния Ред!
Това без участието нито на европейските к.чки малоумни и п.дали като Макарон и Шолц,
без израелските тъпаци и въобще
БЕЗ НИКОЙ ДРУГ!
19:59 23.01.2026
9 Да,бе
20:00 23.01.2026
10 руската мечка
20:01 23.01.2026
11 Да, ама не
Тук бай Дончо няма думата!
20:02 23.01.2026
12 Ехехее
До коментар #4 от "Баце":забрави ги вече тия 300 милиарда, тоя влак замина отдавна 😂
20:03 23.01.2026
13 604
20:07 23.01.2026
14 Копейка
20:08 23.01.2026
15 Отец Дионисий
20:08 23.01.2026
16 Естествено че Русия ще реши
20:13 23.01.2026
17 Омръзна ми да обяснявам на базирания
Парите са си руски и Русия ще си ги върне след края на войната ..или поне това което е останало неокрадено от тях! А тайничко окраденоъо ще си го върне чрез съдебни процеси с лихвите.
Този милиард, който Русия предлага от собствените си пари за възстановяването на Газа, няма нищо общо с пълното размразяване и Русия не си прави илюзии за това.
20:15 23.01.2026
18 Ха ха ха
20:15 23.01.2026
19 Мишел
20:17 23.01.2026