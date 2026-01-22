"Володимир Зеленски: Някои европейски лидери са от Европа, но не са за Европа"

Изглежда всички "чакат Америка да се охлади" по въпроса за Гренландия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Световния икономически форум, който се провежда в Давос, Швейцария, цитиран от БиБиСИ.
По думите му световната общност е насочила вниманието си към Гренландия, като добави, че "е ясно", че повечето лидери все още не са сигурни какво да правят.
Зеленски благодари на Европа за замразяването на руски активи, но отправи критики, че "когато дойде времето" да се използват активите, за да се помогне за защитата на Украйна, решението е било "блокирано".
Украинският президент изтъкна, че "няма реален напредък" по създаването на трибунал за руската агресия срещу Украйна въпреки "многото срещи". Той пита дали това е въпрос на "време или политическа воля".
Относно евентуалното прекратяване на огъня в страната му, Зеленски отбеляза, че все още не е постигнал споразумение със САЩ за предпазен механизъм, който според него е необходим.
"Защо президентът Тръмп може да спира танкери от скритата флотилия и да конфискува петрол, когато Европа не го прави?", пита той, като добави, че петролът, транспортиран по европейските брегове, се използва за финансиране на Русия във войната ѝ срещу Украйна. "Ако Путин няма пари, няма война за Европа", изтъкна Володимир Зеленски.
Украинският лидер предложи Европа да има собствени въоръжени сили, вместо да разчита на НАТО, тъй като "никой не е виждал алианса в действие". НАТО съществува "благодарение на вярата, че САЩ ще се намесят. Но какво ще стане, ако не се намеси?", попита и подчерта, че Европа "трябва да се защити".
Зеленски запита какво послание изпраща това на Путин, на Китай и добави, че изпращането на 40 войници за защита на Гренландия няма да промени нищо. Украйна има средствата да защити Гренландия, заяви Зеленски. "Знаем как да се борим там. Щяхме да решим проблема, ако бяхме в НАТО, но не сме", по думите му.
Зеленски критикува провала на Европа и САЩ да спрат продажбата на ракетни компоненти на Русия. "Европа не казва нищо, Америка не казва почти нищо, а Путин прави ракети", коментира той.
В Европа, според него, има "безкрайни вътрешни спорове", които пречат на честния разговор за намиране на решения. "Вместо да се превърне в истинска глобална сила, Европа остава красив, но фрагментиран калейдоскоп от малки и средни сили", добавя той.
Володимир Зеленски подчерта, че президентът Тръмп "няма да се промени". "Някои европейски лидери са от Европа, но не са за Европа", подчерта той, като добави, че някои европейци са "наистина силни", но "винаги се нуждаят от някой друг, който да им каже колко дълго трябва да стоят силни".
Според него, Европа никога не би се съгласила да отдели 2 процента от БВП си за отбрана, ако Тръмп не беше станал отново президент на САЩ
Относно днешната среща с Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че документите, насочени към прекратяване на войната между Украйна и Русия, "са почти готови". Той добавя, че Русия трябва да е готова да "сложи край на тази агресия".
Зеленски се надява САЩ да продължат да подкрепят Украйна и призовава за силна Европа, добавяйки, че континентът се нуждае от независима Украйна, която един ден би могла да се притече на защита на другите. "Готови сме да бъдем част от Европа, която наистина има значение".
В заключение на речта си Володимир Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от "действия", понеже оттам идва "световният ред".
