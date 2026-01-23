Техеран предупреди САЩ: Един трилион долара, които сте инвестирали в региона, са под наблюдението на нашите ракети

Влиятелен ирански духовник предупреди, че Иран може да атакува свързани със САЩ инвестиции в региона в отговор на всяка атака на САЩ срещу Ислямската република, съобщиха ирански информационни агенции, цитирани от "Ройтерс".
Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Съединените щати разполагат с "армада", насочена към Иран, но се надява, че няма да се наложи да я използва, като поднови предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи или да не възобновява ядрената си програма.
"Един трилион долара, които сте инвестирали в региона, са под наблюдението на нашите ракети", предупреди Мохамед Джавад Хадж Али Акбари, духовник и водач на молитви, които се провеждат в петък в Техеран преди голямо събиране. Той не уточни за какви инвестиции говори.
Отделно от това, главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди отрече, че Иран е отменил екзекуциите на 800 души, арестувани по време на скорошни национални протести, както заяви Тръмп .
"Това твърдение е напълно невярно. Такъв номер не съществува, нито съдебната власт е взела подобно решение", заяви Мовахеди, цитиран от съдебната информационна агенция Мизан.
Иранският външен министър Абас Аракчи заяви миналата седмица пред Fox News, че "Иран изобщо няма план за екзекуции", когато беше попитан за антиправителствените протести.
Съветът на ООН по правата на човека ще проведе извънредно заседание в петък, за да обсъди "тревожното насилие", използвано в Иран срещу протестиращи, а група държави ще призоват следователите на ООН да документират предполагаемите злоупотреби за бъдещи съдебни процеси.
Правозащитни групи твърдят, че хиляди хора, включително случайни минувачи, са били убити по време на размириците, които представляват най-голямото предизвикателство за иранското клерикално правителство от 2022 г. насам.
