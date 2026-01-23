Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран предупреди САЩ: Един трилион долара, които сте инвестирали в региона, са под наблюдението на нашите ракети

Техеран предупреди САЩ: Един трилион долара, които сте инвестирали в региона, са под наблюдението на нашите ракети

23 Януари, 2026 16:21 1 315 18

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • масуд пезешкиан-
  • израел-
  • персийски залив

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Съединените щати разполагат с армада, насочена към Иран, но се надява, че няма да се наложи да я използва

Техеран предупреди САЩ: Един трилион долара, които сте инвестирали в региона, са под наблюдението на нашите ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Влиятелен ирански духовник предупреди, че Иран може да атакува свързани със САЩ инвестиции в региона в отговор на всяка атака на САЩ срещу Ислямската република, съобщиха ирански информационни агенции, цитирани от "Ройтерс".

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Съединените щати разполагат с "армада", насочена към Иран, но се надява, че няма да се наложи да я използва, като поднови предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи или да не възобновява ядрената си програма.

"Един трилион долара, които сте инвестирали в региона, са под наблюдението на нашите ракети", предупреди Мохамед Джавад Хадж Али Акбари, духовник и водач на молитви, които се провеждат в петък в Техеран преди голямо събиране. Той не уточни за какви инвестиции говори.

Отделно от това, главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди отрече, че Иран е отменил екзекуциите на 800 души, арестувани по време на скорошни национални протести, както заяви Тръмп .

"Това твърдение е напълно невярно. Такъв номер не съществува, нито съдебната власт е взела подобно решение", заяви Мовахеди, цитиран от съдебната информационна агенция Мизан.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви миналата седмица пред Fox News, че "Иран изобщо няма план за екзекуции", когато беше попитан за антиправителствените протести.

Съветът на ООН по правата на човека ще проведе извънредно заседание в петък, за да обсъди "тревожното насилие", използвано в Иран срещу протестиращи, а група държави ще призоват следователите на ООН да документират предполагаемите злоупотреби за бъдещи съдебни процеси.

Правозащитни групи твърдят, че хиляди хора, включително случайни минувачи, са били убити по време на размириците, които представляват най-голямото предизвикателство за иранското клерикално правителство от 2022 г. насам.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 9 Отговор
    ТОЧНО ТАКА - КАТАРСКИТЕ , АЗЕРБЕДЖАНСКИТЕ И КУВЕЙТСКИТЕ
    ГАЗОВИ И НЕФТЕНИ ПОЛЕТА НА ТРАШ
    .....
    А ОТ БУРЖ ХАЛИФА В ЕМИРСТВАТА ЩЕ
    СКАЧАТ ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАРА БЕЗ ПАРАШУТИ :)
    .......
    НЯМА СМИСЪЛ ДА СЕ БОМБАНДИРАТ ИЗРАЕЛ :)

    16:25 23.01.2026

  • 2 Анализатор

    14 20 Отговор
    Време е аятоласите да сдават властта и да бягат....
    После ще стане късно, защото в Иран ще избухне революция...
    Крайно време е религията да излезе от държавното управление. Не сме в средновековието...
    Пък и да ги избият аятоласите, май ще е по-добре...

    Коментиран от #18

    16:26 23.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    17 6 Отговор
    Жълто паветниците да си възстановяват пола че Радев идва и който е неориентиран и не мЯза начовек отива в Белене за закуска на сФинете

    Коментиран от #15

    16:27 23.01.2026

  • 4 Аятолахът

    8 15 Отговор
    Е мъртав до часове

    16:27 23.01.2026

  • 5 Лудия козел

    3 3 Отговор
    Аз съм жена в мъжко тяло. Търся!!!

    16:31 23.01.2026

  • 6 татунчо 🍌

    6 8 Отговор
    На път съм да повярвам на пророчествата , че Третата Световна война ще започне именно от тия с чалмите по кратуните. Иди и им разправяй , че бялото е бяло , а не е черно ...

    Коментиран от #10

    16:33 23.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    9 9 Отговор
    Тръмп ще ги смачка.

    Коментиран от #8

    16:36 23.01.2026

  • 8 ха-ха 😝

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Лошото е , че не е сигурно . Те са хора фанатици , нещо , което на нас не е присъщо .

    16:38 23.01.2026

  • 9 мдаа

    7 4 Отговор
    За съжаление на аятоласите, повечето от този трилион са инвестиции в оръжие.

    16:38 23.01.2026

  • 10 Някой

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "татунчо 🍌":

    Да питам, Иран ще напада САЩ или САЩ ще напада Иран? Не виждам къде е вината на "чалмите" в случая. Нека си живеят, както си искат. Щото ние се сърдим, когато дойде някой и почне да ни кара да живеем според неговите разбирания.

    16:39 23.01.2026

  • 11 Сещате ли се до къде

    6 2 Отговор
    ще скочи петрола и естествено горивата.

    16:43 23.01.2026

  • 12 Пламен

    9 1 Отговор
    ОПЕРАЦИЯ ,,КОСМИЧЕСКА БУРЯ" МОЖЕ ДА ИМА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ , ЗАЩОТО ВЛАСТА В САЩ ПРЯКО ЗАВИСИСИ ОТ ЦЕНИТЕ В БЕЗИНОСТАНЦИИТЕ .

    16:43 23.01.2026

  • 13 КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА

    4 6 Отговор
    Това е методът за Лечение
    На Разни Чалмари
    Диктатори .

    16:44 23.01.2026

  • 14 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Иранските жълтопаветници ядоха дървото и сега са кротки като агънца на заколение.

    16:46 23.01.2026

  • 15 Киркоров

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Пак ли ти бре МИСКИНИН ?

    Кой пол си знаеш ли ?

    16:47 23.01.2026

  • 16 Тръмп

    7 3 Отговор
    Това е добра причина да ви нападнем и да ви разрушим ракетните установки и складове.
    Боже мили... чаршафите хабер си нямат как се прави шантаж и блъф.

    16:48 23.01.2026

  • 17 Б2 май пак

    3 6 Отговор
    Ще праснат Чалмите
    Начело с Аятолаха.

    Целуването на КУРАнът
    Няма да помогне .

    16:49 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания