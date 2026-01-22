Новини
Путин посреща Уиткоф и Къшнър в Кремъл, темата "Гренландия" въобще не касаела Русия

22 Януари, 2026 05:37, обновена 22 Януари, 2026 04:51 501 2

Пратениците на САЩ ще разговарят с руския президент по украинския въпрос

Путин посреща Уиткоф и Къшнър в Кремъл, темата "Гренландия" въобще не касаела Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на Русия Владимир Путин ще приеме днес специалните пратеници на САЩ по украинския въпрос Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде БНР. Това съобщи самият Путин на съвещание на Съвета за сигурност на Русия във видеокадри, публикувани от Кремъл.

Противно на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Путин е приел да участва в "Съвет за мир", руският лидер заяви, че външното министерство в Москва все още изучава поканата на САЩ.

Путин даде да се разбере, че е готов да помогне за финансирането на възстановяването на ивицата Газа и с изхранването на тамошното население:

"Още преди да сме решили за участието ни и в състава и дейността на "Съвета за мир", отчитайки особените отношения на Русия с палестинския народ, ние бихме могли, мисля, да предоставим на "Съвета за мир" 1 милиард щатски долара от руските активи, които бяха замразени още от предишната администрация. Впрочем, останалите средства от нашите замразени активи в САЩ могат да бъдат използвани за възстановяване на териториите, пострадали в хода на бойните действия, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна. Тази възможност също се обсъжда с представители на САЩ".

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ситуацията около Гренландия не засяга страната му, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга", каза Путин по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. Според руския президент САЩ и Дания ще намерят общо решение. "Мисля, че те ще се разберат помежду си", посочи той.

"Между другото Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония, доста строго, ако не и жестоко. Но това вече е съвсем друг въпрос, едва ли сега някой се интересува от това", отбеляза Путин.

По думите му САЩ "могат да си позволят" да "закупят" Гренландия, ако тя се продаваше на цени, сравними с тези, на които Русия е продала Аляска на американците през 19-и век. Руският президент каза, че по негови изчисления сумата за закупуването на Гренландия може да възлезе на между 200 млн. и 1 млрд. долара.

"Площта на Гренландия е малко по-голяма (от площта на Аляска), според мен се равнява на 2,166 млн. квадратни километра... Тоест разликата е приблизително 450-449 хиляди квадратни километра. Е, ако сравним това със стойността на придобиването на Аляска от САЩ, то цената за Гренландия би била някъде около 200-250 милиона долара", каза руският лидер. "Ако вземем предвид тогавашните цени на златото, това число би било по-голямо, вероятно около милиард. Но мисля, че САЩ ще могат да си позволят и тази сума", добави държавният глава.

Путин коментира и мирния процес в ивицата Газа. "Най-важното е целият процес да се отрази благоприятно върху дългосрочното уреждане на палестинско-израелския конфликт на базата на съответните решения на ООН. Необходимо е да бъдат взети предвид неотменимите нужди и желания на палестинците", подчерта президентът.


Русия
  • 1 Поредната

    1 0 Отговор
    безполезна среща!

    04:46 22.01.2026

  • 2 Хазарска

    1 0 Отговор
    Среща. Те, печатарите на "тука има, тука нема.." владеят света. И печатницата е тяхна, и фейсбуците, и цялата сащиянска оръжейна промишленост, и повечето правителства и президенти по света им се кланят.... Да видим, как ще излъжат цар Путин?

    04:51 22.01.2026

