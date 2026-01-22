Тръмп не се страхува за сигурността си, рано е да говори за своя наследник, но има фаворити

Американският президент Доналд Тръмп избегна директен отговор на въпрос за своя наследник на президентските избори през 2028 г., заявявайки, че е твърде рано да се обсъждат подобни въпроси.

В интервю за NewsNation Тръмп беше попитан дали има кандидат от Републиканската партия, който би могъл да стане бъдещ кандидат за президент и да продължи работата, започната от Тръмп. „Имаме страхотна скамейка, имаме някои много талантливи хора“, отговори президентът. Той призна, че има фаворити сред кандидатите за наследник, но отбеляза, че е „много рано“ да се говори за тях.

Сред служителите в администрацията си, от чието представяне е доволен, Тръмп посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесент, министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и Томас Хоман, който отговаря за граничната сигурност и депортирането на нелегални имигранти. „Мога да назова 20 феноменални имена“, заключи американският лидер.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в момента се смята за наследник на Тръмп и републиканецът с най-голям шанс да бъде номиниран за кандидат за президент на партията на следващите избори. Миналият ноември той заяви, че все още не обмисля кандидатура за президент, но би бил готов да го обсъди с Тръмп след междинните избори за Конгрес през 2026 г. Рубио е смятан за един от най-влиятелните потенциални съперници на Ванс, като преди това е заявявал, че смята Ванс за най-вероятния кандидат за президент от Републиканската партия.

Доналд Тръмп, който преживя два опита за покушение през 2024 г., заяви, че не се тревожи за безопасността си.

„Не се тревожа за това. Имаме страхотни хора, те са в отлична форма. Мисля, че Тайните служби вършат чудесна работа, военните вършат чудесна работа“, каза той.

„Едно знам със сигурност: ако нещо се случи, човекът, който го е направил, ще си отиде“, добави американският лидер. Той нарече президентството „най-опасната работа на света“.

Тръмп преживя два опита за покушение през 2024 г. Първият се случи на предизборен митинг в Пенсилвания през юли, когато куршум на снайперист одраска ухото му. Вторият път радикал и поддръжник на помощта за Украйна откри огън близо до резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида през септември.