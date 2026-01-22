Новини
Тръмп не се страхува за сигурността си, рано е да говори за своя наследник, но има фаворити

22 Януари, 2026 06:23, обновена 22 Януари, 2026 06:35 520 14

Ако някой ми посегне, ще си отиде, заяви американският президент

Тръмп не се страхува за сигурността си, рано е да говори за своя наследник, но има фаворити - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп избегна директен отговор на въпрос за своя наследник на президентските избори през 2028 г., заявявайки, че е твърде рано да се обсъждат подобни въпроси.

В интервю за NewsNation Тръмп беше попитан дали има кандидат от Републиканската партия, който би могъл да стане бъдещ кандидат за президент и да продължи работата, започната от Тръмп. „Имаме страхотна скамейка, имаме някои много талантливи хора“, отговори президентът. Той призна, че има фаворити сред кандидатите за наследник, но отбеляза, че е „много рано“ да се говори за тях.

Сред служителите в администрацията си, от чието представяне е доволен, Тръмп посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесент, министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и Томас Хоман, който отговаря за граничната сигурност и депортирането на нелегални имигранти. „Мога да назова 20 феноменални имена“, заключи американският лидер.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в момента се смята за наследник на Тръмп и републиканецът с най-голям шанс да бъде номиниран за кандидат за президент на партията на следващите избори. Миналият ноември той заяви, че все още не обмисля кандидатура за президент, но би бил готов да го обсъди с Тръмп след междинните избори за Конгрес през 2026 г. Рубио е смятан за един от най-влиятелните потенциални съперници на Ванс, като преди това е заявявал, че смята Ванс за най-вероятния кандидат за президент от Републиканската партия.

Доналд Тръмп, който преживя два опита за покушение през 2024 г., заяви, че не се тревожи за безопасността си.

„Не се тревожа за това. Имаме страхотни хора, те са в отлична форма. Мисля, че Тайните служби вършат чудесна работа, военните вършат чудесна работа“, каза той.

„Едно знам със сигурност: ако нещо се случи, човекът, който го е направил, ще си отиде“, добави американският лидер. Той нарече президентството „най-опасната работа на света“.

Тръмп преживя два опита за покушение през 2024 г. Първият се случи на предизборен митинг в Пенсилвания през юли, когато куршум на снайперист одраска ухото му. Вторият път радикал и поддръжник на помощта за Украйна откри огън близо до резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида през септември.


САЩ
  • 1 Има ни пак

    4 2 Отговор
    Човек, който дава съвети да се пие белина против грип, за мене не е в ред. Всичко може да се очаква от него.

    Коментиран от #6

    06:39 22.01.2026

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Тръмп да каже какво има в Зона 51.

    Коментиран от #4

    06:39 22.01.2026

  • 3 Той да се радва

    2 2 Отговор
    ако излезе жив от бялата къща в края на мандата, че бая каши забърка и бая облаци се събраха над него.
    Не се знае от кой облак ще дойде мълнията за него.

    Коментиран от #9, #11

    06:40 22.01.2026

  • 4 Има марсианци,

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    с големи зелени… глави.
    Ха, ха

    Коментиран от #7

    06:42 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има ни пак":

    А какво да кажем за тези които искаха 5 годишни да вземат решение относно пола си

    06:44 22.01.2026

  • 7 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има марсианци,":

    и златни тоалетни

    06:47 22.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Вчера пак му повредиха самолета.За втори път.

    06:48 22.01.2026

  • 9 Страхомир

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Той да се радва":

    Чичо Соросе ти ли си?

    06:49 22.01.2026

  • 10 Мдаааам

    0 0 Отговор
    Либералите направо в ступор. Безобразен рев, неконтролируемо пълнене на памперси тип страх от "руските неуправляеми бомби".. Сега ще почнат, "ама той е грозен", "говори глупаво" "на мен ми харесва другия".. Едно лозе как би ги оправило

    06:49 22.01.2026

  • 11 Нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Той да се радва":

    По излишно не можа ли да напишеш? Не е необходимо да пишеш, ако няма какво да кажеш. Разходи се.

    06:51 22.01.2026

  • 12 Един пациент,

    1 0 Отговор
    а колко много нормални хора занимава по целия свят със себе си.

    06:52 22.01.2026

  • 13 Пламен

    1 0 Отговор
    ЗЕТ МУ Е ЕВРЕИН , НАЛИ ?

    07:01 22.01.2026

  • 14 От САЩ съобщават

    0 0 Отговор
    за избягал пациент на психиатрична болница, който е много опасен.
    В съобщението също се казва, че избягалият се представя за американски президент.

    07:04 22.01.2026