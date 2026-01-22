Новини
Затвориха Троянския проход заради обилен снеговалеж

22 Януари, 2026

  • троян-кърнаре-
  • смолян-
  • сняг

20 сантиметра e снежната покривка в област Смолян

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове превозни средства, съобщи Нова ТВ. Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка.

В град Смолян новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини от областната администрация в Смолян.

Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат.

А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 на къде отива тази държава

    15 0 Отговор
    20см сняг в балкана ?!?!?!? това си е направо бествие… миналата седмица лично измерих в русе 26см нещо което е съвсем нормално за тази географска ширина а за балканка под 40-50см даже не трябва да се споменава че е валяло!

    09:04 22.01.2026

  • 2 мека гръцка зима

    3 0 Отговор
    но и мраз и сняг . да хвърлят морска сол .

    09:07 22.01.2026

  • 3 Само да попитам

    8 0 Отговор
    Защо след като селското стопанство не работи, продукцията не се полива, по средата на лятото, всички язовири са почти изпразнени и хората стоят без вода?

    09:10 22.01.2026

  • 4 Нищо ново

    4 0 Отговор
    Той по принцип е труден при зимни условия ! Ако не е заради Беклемето по добре е зимата да го затварят !

    Коментиран от #9

    09:11 22.01.2026

  • 5 Прохода

    8 0 Отговор
    беше затварян зимата винаги през "тъмните гондини комунизъм". Но тогава, както са казали по-горе, 10-20см сняг не бяха бедствие. Ех, модерни времена..

    09:13 22.01.2026

  • 6 Троянска сливова

    10 1 Отговор
    15 сантиметра сняг, през януари, това си е за извънредно положение и рядко природно бедствие, вследствие на глобалното затопляне и разни средиземноморски циклони с прах от Сахара. Винетките трябва да се вдигнат и от АПИ да получат тлъсти бонуси.

    09:14 22.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    По времето на Живков този проход се затваряше през октомври и се отваряше в края на април. Тежък за поддръжка и е безсмислено да се харчат колосални средства за почистване, при положение, че има още 10 прохода през Балкана.

    09:26 22.01.2026

  • 8 Оди разбери

    3 0 Отговор
    Новоредниците, много ни страхуват от глобалното затопляне, пък снега им пречи?!

    09:40 22.01.2026

  • 9 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо ново":

    Никога не е бил затварян пътя до Беклемето! Проблема е на "превала" 2 км от северната част и 10 км. в южна посока.За това прохода е затворен.Иначе до хижите на "Беклемето" безпроблемно се стига и се е стигало винаги.През "Социализма" даже рейс имаше от Троян до "Беклемето".

    09:57 22.01.2026

  • 10 Жоро

    0 0 Отговор
    Бих искал да падне един сняг както в Камчатка-5 метра. Какво ли ще се случи тогава?🤣

    10:19 22.01.2026

