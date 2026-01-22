Затвориха Троянския проход заради обилен снеговалеж

Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове превозни средства, съобщи Нова ТВ. Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка.

В град Смолян новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини от областната администрация в Смолян.

Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат.

А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.