Затвориха Троянския проход заради обилен снеговалеж

Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове превозни средства, съобщи Нова ТВ. Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка.
В град Смолян новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини от областната администрация в Смолян.
Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат.
А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.
До коментар #4 от "Нищо ново":Никога не е бил затварян пътя до Беклемето! Проблема е на "превала" 2 км от северната част и 10 км. в южна посока.За това прохода е затворен.Иначе до хижите на "Беклемето" безпроблемно се стига и се е стигало винаги.През "Социализма" даже рейс имаше от Троян до "Беклемето".
