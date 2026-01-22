Новини
Свят »
Белгия »
НАТО: Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета на Гренландия

НАТО: Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета на Гренландия

22 Януари, 2026 08:35 663 22

  • гренландия-
  • марк рюте-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • сащ

По-рано самият Рюте заяви, че страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа"

НАТО: Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета на Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на разговора си с американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, обяви днес говорителката на алианса Алисън Харт, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

"Генералният секретар не е предлагал никакъв компромис със суверенитета по време на срещата си с президента (Тръмп - бел. ред.) в Давос", каза Харт. Тя не предостави повече информация, уточнява Ройтерс.

Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на 56-ия Световен икономически форум в швейцарския курортен град Давос.

По-рано самият Рюте заяви, че страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа", предаде ДПА.

Рюте каза в интервю за американската телевизия "Фокс нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е съгласил в разговор в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, че арктическият остров се нуждае от съвместна защита. Генералният секретар на алианса добави, че САЩ ще продължат преговорите с Гренландия и Дания, чиято автономна територия е островът. Един от въпросите, който ще бъде обсъден, е как да се предотврати възможността Русия и Китай да си осигурят достъп до гренландската икономика.

Рюте отбеляза, че разговорът му с Тръмп е имал "много добър резултат", но добави, че засегнатите страни "все още имат да свършат много работа".

Той заяви, че с Тръмп са се споразумели да проучат как НАТО може да допринесе за сигурността на целия арктически регион. Рюте също така подчерта необходимостта от предприемането мерки по суша, море и въздух за защита на Гренландия, която той определи като важна част от света и от територията на НАТО.

По-рано американският президент каза след срещата си с Рюте, че вече са изготвени основните линии на споразумение за Гренландия. В тази връзка генералният секретар на НАТО бе запитан дали въпросното споразумение предвижда островът да остане датска територия. "Този въпрос не е бил повдиган повече в разговорите ми тази вечер", отговори Рюте. По думите му фокусът е бил поставен върху защитата на Гренландия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Откога Рюте е собственик на Гренландия?

    Коментиран от #7

    08:40 22.01.2026

  • 2 Омазана ватенка

    6 11 Отговор
    Макрон нарита бай Дончо.Копейките пак засмукаха тиня.

    08:40 22.01.2026

  • 3 тоя гейчо

    8 5 Отговор
    е силно наведен

    08:40 22.01.2026

  • 4 Балканец

    9 5 Отговор
    Слушахме изказването му вчера и сега се опитват да замажат предателството.
    Зловещо унизително и подмазваческа към “Таткото”, както го нарича.
    Дори всички европейски пръдльовци отрезняха след шамарите от Тръмп. Трябваше шамари, защото ритането в топките им не породи реакция. Просто нямат топки, но шамарите им отвориха очите.
    Рюте???
    Е какво да очакваме от един гей, който 15 години се гаври с България освен сега да се наведе и да си отвори бузите ?

    08:42 22.01.2026

  • 5 Объркването

    5 2 Отговор
    е голямо тъй като все още не е ясно чия е Гренландия.

    08:45 22.01.2026

  • 6 Дайджест

    3 7 Отговор
    Европа може да приключи САЩ за два месеца.И тук не става въпрос за ракети.
    Но понеже русофилите са бедни, гл-упави и мързеливи ням как да го знаят.

    Коментиран от #15

    08:46 22.01.2026

  • 7 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добро утро троле, днес закъсня.

    08:48 22.01.2026

  • 8 Можеш ли

    7 2 Отговор
    да уточниш!?

    Последно видях Макрон с насинено око! Ама си помислих, че неговия си дедо го поучавал!

    08:48 22.01.2026

  • 9 Леля Асена

    6 2 Отговор
    Ох сладур, колко си хлъзгав само. Много искам да работя с теб

    08:48 22.01.2026

  • 10 Българин

    4 7 Отговор
    Тук отново се напълни с копейкаджии.

    Коментиран от #17

    08:50 22.01.2026

  • 11 Мишел

    4 2 Отговор
    Дания / НатО не може да защити Гренландия от САЩ , защото САЩ без проблеми блокират двигателите на НатОвските F35.

    08:50 22.01.2026

  • 12 КОЛКО СА НИЩОЖНИ

    4 2 Отговор
    ЕВРОКИТКИТЕ ЛЕВИ

    08:51 22.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    0 4 Отговор
    Г-н Тръмп ще си набере Гренландия като венецуелски президент.

    08:53 22.01.2026

  • 15 "Русофил"

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дайджест":

    Аз знам как! Ако Европа си оправи отношенията с Русия, заедно могат да свият сърмите на бай Дончо.

    Познах ли???

    08:53 22.01.2026

  • 16 Пак аз бе

    2 4 Отговор
    Европа извади базуката с 2 трилиона долара ценни книжа и Рижият перчем клекна и замириса неприятно.
    Европа не е Венецуела,Иран или кална Русия.

    Коментиран от #21

    08:56 22.01.2026

  • 17 любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Щооо, досега само центаджийчетата ли киснехте тука?

    Коментиран от #19

    08:57 22.01.2026

  • 18 Копейкиииии

    2 3 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    08:57 22.01.2026

  • 19 Пак аз

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "любопитен":

    От 1 февруари хлебеца е само с центове.

    Коментиран от #22

    08:58 22.01.2026

  • 20 Значи нищо

    4 0 Отговор
    Не се е променило с изключение на митата. Гренландия пак си е на дания и пак си е натовска. Същата работа беше и с Канада и с Венецуела и с иран и с всичко за което бай Дончо си точи зъбите.

    09:00 22.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания