Според плана сирийците, които изберат да се върнат доброволно в родината си, ще получават повече подкрепа за реинтеграция

Ето как Белгия ще насърчи сирийците да се завърнат в родината си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийската министърка по миграцията, убежището и социалната интеграция Анелен ван Босют обяви планове за насърчаване на сирийците да се завърнат в родината си чрез увеличаване на подкрепата за реинтеграция, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Преди неформална среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС в Кипър, Босют заяви, че доброволното връщане вече е по-реалистичен вариант, тъй като Башар Асад вече не е на власт в Сирия от повече от година. В дневния ред на срещата е включен и въпросът за завръщането на сирийци и афганистанци.

Според плана сирийците, които изберат да се върнат доброволно в родината си, ще получават повече подкрепа за реинтеграция. Тя не е под формата на пари в брой, а представлява практическа помощ на място в Сирия - например съдействие за жилище, обучение, медицинска грижа или стартиране на малък бизнес. Подкрепата се организира съвместно с партньорски организации и се финансира частично от Европейския съюз.

Размерът на помощта зависи от това колко бързо хората вземат решение да се върнат. Сирийци, които все още са в процедура по получаване на убежище, могат да получат до 5000 евро. Колкото по-дълго остават в системата за убежища, толкова по-малка става сумата. Сирийци, влезли в незаконно в страната, могат да получат до 3000 евро.

Белгийската министърка подчерта, че мярката ще помогне на хората да възстановят живота си, като същевременно ще намали разходите за Белгия. Тя добави, че принудителните връщания ще продължат за онези, които отказват да съдействат, като с приоритет са извършителите на престъпления и лицата с незаконен престой в Белгия.


  • 1 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    Вчера канадския ви каза, какво не сте разбрали? Новия световен ред е същия като стария, тръмп само премахна лицемерието. Западна европа дълго време грабеше и убиваше цели нации под прикритието на световния ред, докато беше ортак със сащ. Сега ортака го няма, а западна европа е нищожна вече да прилага този ред.

    Коментиран от #15

    14:12 22.01.2026

  • 2 Може

    10 1 Отговор
    Да дотурите и един саксофон от Кая и тая-оная за по голяма убедителност !!!

    14:13 22.01.2026

  • 3 Смешки другари

    9 0 Отговор
    могат да получат до 5000 евро и 5000 смешки

    14:13 22.01.2026

  • 4 хаха

    5 0 Отговор
    "С подписите на Желязков и Тръмп в Давос: България влезе в Съвета за мир
    По време на официалната церемония българският премиер и американският президент се ръкуваха два пъти и размениха няколко думи"

    Вижте се колко сте жалки бе, подлизурковци нещастни. "Про европейци" били клоуните смръдливи. Хахахаха
    Способноста да се разплащате в евро не ви прави "европейци" бе лакейчета!

    14:14 22.01.2026

  • 5 Блаженни са вярващите

    9 0 Отговор
    Те това нема никога да се случи а честито на белгийците скоро ще сте малцинство
    Хахаха

    14:14 22.01.2026

  • 6 От Сирия официално

    6 1 Отговор
    И 6@ли сме ва...остават в Белгия да со правят зулумите

    Коментиран от #13

    14:14 22.01.2026

  • 7 хаха

    3 2 Отговор
    Гайбаньовците ако не се нагзят на някого не мирясват. Пълни лакеи и отрепки.

    Ако не е на турците ще е на руснаците. Ако не е на рунаците ще е на германците. Ако не е на германците ще е на американците... Гнусни меки китки.

    14:15 22.01.2026

  • 8 Въпрос

    5 0 Отговор
    Че какво не им харесват на сирийците? Виж какви мили ,образовани и работливи хора дойдоха.

    14:15 22.01.2026

  • 9 Олеееее....

    8 1 Отговор
    Белгия ще насърчи ли сирийците да се завърнат в родината си ? А? Ами украйнците ще ги насърчи ли и тях?

    14:15 22.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Какви глупасти и загуба на време !!!
    Всички сирийци, турци и чалми в Европа трябва да имат свободен и справедлив избор - Четири Года в Украйна или да се връщат откуда пришли 😁👍

    14:17 22.01.2026

  • 11 От тези 5000 евро

    7 0 Отговор
    Вероятно пак 1% ние ще ги плащаме нали? Ама пък на мен не ми пречат сирийците в Белгия

    14:17 22.01.2026

  • 12 Лицемерни 60клуци

    7 1 Отговор
    Welcome, habibi, а? Дръжте си ги сега,лицемерни 60клуци.

    14:17 22.01.2026

  • 13 това е чудесно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "От Сирия официално":

    Докато изведнъж не секнат социалните помощи. Как се върнаха по-зелените от Англия в България?

    14:17 22.01.2026

  • 14 Констатация

    6 0 Отговор
    Белгийските политици са решили да гонят куче с кокал!? -)))) Бедна ми Европо..., горко ни европейци, с такива политици, след 20-на години Европа ще се превърне в Ислямска Джамахирия!!!

    14:18 22.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Доста празни мисли на едно място.

    14:18 22.01.2026

  • 16 ЕвроАтлантическа простотия

    7 0 Отговор
    Пускаш незаконни мигранти, после им даваш пари за живот, и после пак пари за да си ходи

    14:19 22.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 представлява практическа помощ на място

    4 1 Отговор
    Брееее..... щото там в Сирия е пълно с белгийски помощници. Ама фряш е направо

    14:20 22.01.2026

  • 19 А дЖилезку а?

    4 1 Отговор
    Той украйнците няма ли да ги насърчи ?

    14:21 22.01.2026

  • 20 Лудия козел

    3 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:22 22.01.2026

  • 21 Лудия козел

    2 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:23 22.01.2026

  • 22 Лудия козел

    4 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:23 22.01.2026

  • 23 Само един начин

    2 0 Отговор
    Има само един начин. Качват ги на самолети и ги връщат, от където са се пръкнали, а не да източват социалните системи, на държавите.

    14:25 22.01.2026

  • 24 Тва обаче не ми прилича нещо точно

    2 0 Отговор
    На "социална интеграция" дето така се казва тая службичка бенефициент на тая кифла млада Анелен ван Босют

    14:25 22.01.2026

  • 25 сирийците да побързат

    1 0 Отговор
    Помощите ще вървят до края на годината. Сега дават по 5000 Евро, а след средата на годината ще са 2500 Евро,.

    14:25 22.01.2026

  • 26 Сирийците:

    2 0 Отговор
    Никъде не мърдаме, шавай 6а

    Коментиран от #27

    14:26 22.01.2026

  • 27 разбирам ва

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сирийците:":

    И ние българите така едно време бегахме в Германия. Друг свят беше, ей!

    14:28 22.01.2026

  • 28 Че тая Белгия

    1 1 Отговор
    Кога е била пък на белгийци че не се сещам нещо ? А Марсилия, а Сицилия ....Я да се махат веднага тея европейски навлеци. Кой от де е дошъл

    14:28 22.01.2026

  • 29 По важно е

    0 0 Отговор
    как Белгия и Европа ще насърчат евреите да се завърнат в "родината си"

    14:30 22.01.2026

  • 30 Мара Общата

    0 0 Отговор
    Който е бил в Белгия, знае каква миризлива дупка е. Пълно с черни и арабели. Няма сила, която да ги премести от там.

    14:31 22.01.2026

