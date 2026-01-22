Ето как Белгия ще насърчи сирийците да се завърнат в родината си

Белгийската министърка по миграцията, убежището и социалната интеграция Анелен ван Босют обяви планове за насърчаване на сирийците да се завърнат в родината си чрез увеличаване на подкрепата за реинтеграция, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.
Преди неформална среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС в Кипър, Босют заяви, че доброволното връщане вече е по-реалистичен вариант, тъй като Башар Асад вече не е на власт в Сирия от повече от година. В дневния ред на срещата е включен и въпросът за завръщането на сирийци и афганистанци.
Според плана сирийците, които изберат да се върнат доброволно в родината си, ще получават повече подкрепа за реинтеграция. Тя не е под формата на пари в брой, а представлява практическа помощ на място в Сирия - например съдействие за жилище, обучение, медицинска грижа или стартиране на малък бизнес. Подкрепата се организира съвместно с партньорски организации и се финансира частично от Европейския съюз.
Размерът на помощта зависи от това колко бързо хората вземат решение да се върнат. Сирийци, които все още са в процедура по получаване на убежище, могат да получат до 5000 евро. Колкото по-дълго остават в системата за убежища, толкова по-малка става сумата. Сирийци, влезли в незаконно в страната, могат да получат до 3000 евро.
Белгийската министърка подчерта, че мярката ще помогне на хората да възстановят живота си, като същевременно ще намали разходите за Белгия. Тя добави, че принудителните връщания ще продължат за онези, които отказват да съдействат, като с приоритет са извършителите на престъпления и лицата с незаконен престой в Белгия.
