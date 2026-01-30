Присъдата за тежки престъпления може да доведе до загуба на белгийско гражданство

Лица, осъдени за тежки престъпления като организирана престъпност, умишлено убийство или сексуални престъпления, рискуват да загубят белгийското си гражданство, след като Камарата на представителите одобри законопроект снощи, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Реформата значително разширява и затяга правилата за отнемане на гражданство. Тази разпоредба съществуваше и по-рано, но беше с ограничен обхват и често изискваше изрично искане от страна на прокуратурата. Тя се прилагаше основно спрямо терористи.

„Лицата, виновни за тежки престъпления, които подкопават основите на нашето общество, могат да загубят белгийското си гражданство“, заяви министърът на правосъдието Анелис Верлинден, като определи мярката като „ясен сигнал“.

„Заплаха за обществото“

Отнемането на гражданство може да се извършва само при строго определени условия. Лицето трябва да е осъдено за организирана престъпност, умишлено убийство или сексуални престъпления, които се определят като „тежки престъпления, представляващи фундаментална заплаха за обществото“, и да му е наложено наказание от най-малко пет години ефективно лишаване от свобода.

Освен това мярката може да се прилага само ако лицето е придобило белгийско гражданство в рамките на 15 години преди извършването на престъплението. Съществува и 15-годишен давностен срок за предявяване на искането.

Законопроектът на Верлинден въвежда също така автоматично отнемане на белгийско гражданство за лица с двойно гражданство, осъдени за тероризъм. Съдът може да реши да не отнеме гражданството, но в такъв случай е длъжен изрично да мотивира решението си.

Реформата се вписва в по-широкия подход на управляващата коалиция по въпросите на миграцията и интеграцията, с акцент върху по-строг контрол, по-сурови санкции за тежки нарушения и обвързване на привилегиите на гражданството със задължения към обществото.

Смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие

Също вчера Камарата прие по-строги наказания в Наказателния кодекс при причиняването на смърт на пътя. Така според новия текст, който ще влезе в сила от 8 април, предизвикването на катастрофа с жертви по непредпазливост ще бъде приравнено на убийство.

Наказанието може да достигне до пет години лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 евро и ще се прилага независимо от причината за инцидента – дали е поради невнимание, или на управление под въздействието на алкохол или наркотици.

Наказателноправното понятие за убийство на пътя при управление на моторно превозно средство съществува и на други места по света. В Англия, Уелс, Нидерландия и в повечето щати на САЩ причиняването на смърт от водач на МПС е самостоятелно престъпление. Това понятие беше въведено неотдавна и във Франция.