Новини
Свят »
Белгия »
Присъдата за тежки престъпления може да доведе до загуба на белгийско гражданство

Присъдата за тежки престъпления може да доведе до загуба на белгийско гражданство

30 Януари, 2026 13:24 529 11

  • белгия-
  • престъпност-
  • анелис верлинден-
  • гражданство

Реформата значително разширява и затяга правилата за отнемане на гражданство

Присъдата за тежки престъпления може да доведе до загуба на белгийско гражданство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лица, осъдени за тежки престъпления като организирана престъпност, умишлено убийство или сексуални престъпления, рискуват да загубят белгийското си гражданство, след като Камарата на представителите одобри законопроект снощи, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Реформата значително разширява и затяга правилата за отнемане на гражданство. Тази разпоредба съществуваше и по-рано, но беше с ограничен обхват и често изискваше изрично искане от страна на прокуратурата. Тя се прилагаше основно спрямо терористи.

„Лицата, виновни за тежки престъпления, които подкопават основите на нашето общество, могат да загубят белгийското си гражданство“, заяви министърът на правосъдието Анелис Верлинден, като определи мярката като „ясен сигнал“.

„Заплаха за обществото“

Отнемането на гражданство може да се извършва само при строго определени условия. Лицето трябва да е осъдено за организирана престъпност, умишлено убийство или сексуални престъпления, които се определят като „тежки престъпления, представляващи фундаментална заплаха за обществото“, и да му е наложено наказание от най-малко пет години ефективно лишаване от свобода.

Освен това мярката може да се прилага само ако лицето е придобило белгийско гражданство в рамките на 15 години преди извършването на престъплението. Съществува и 15-годишен давностен срок за предявяване на искането.

Законопроектът на Верлинден въвежда също така автоматично отнемане на белгийско гражданство за лица с двойно гражданство, осъдени за тероризъм. Съдът може да реши да не отнеме гражданството, но в такъв случай е длъжен изрично да мотивира решението си.

Реформата се вписва в по-широкия подход на управляващата коалиция по въпросите на миграцията и интеграцията, с акцент върху по-строг контрол, по-сурови санкции за тежки нарушения и обвързване на привилегиите на гражданството със задължения към обществото.

Смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие

Също вчера Камарата прие по-строги наказания в Наказателния кодекс при причиняването на смърт на пътя. Така според новия текст, който ще влезе в сила от 8 април, предизвикването на катастрофа с жертви по непредпазливост ще бъде приравнено на убийство.

Наказанието може да достигне до пет години лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 евро и ще се прилага независимо от причината за инцидента – дали е поради невнимание, или на управление под въздействието на алкохол или наркотици.

Наказателноправното понятие за убийство на пътя при управление на моторно превозно средство съществува и на други места по света. В Англия, Уелс, Нидерландия и в повечето щати на САЩ причиняването на смърт от водач на МПС е самостоятелно престъпление. Това понятие беше въведено неотдавна и във Франция.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Извършването на тежко престъпление от белгийски граждани в Белгия, автоматично води до получаването на ново в България.

    13:32 30.01.2026

  • 2 Някой

    4 0 Отговор
    По-важно е да им се забрани пребиваването на територията на целия ЕС. Такъв закон трябваше отдавта да е гласувал европарламента, а не да ми гласева малоумна "зелена сделка".

    13:34 30.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    И кой иска белгийско гражданство освен тоя които не са си сменили пола или са мюмюни

    13:37 30.01.2026

  • 4 Спецназ

    1 1 Отговор
    Белгийците де са очаквали какво ги чака след като приемаха всякаква
    световна ИЗМЕТ и се държаха за полата на Фрау Меркел??

    КАК ще изчистят 20% НАВЛЕЦИ, дошли да им точат Социалната система.

    ТО да беше само до пари- да ги хранят, като са тъпи,
    ама ония всеки ден ги зарезват с ножове по улуците, Баце!

    13:37 30.01.2026

  • 5 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:40 30.01.2026

  • 6 Подправения кантар

    0 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:40 30.01.2026

  • 7 Подправения кантар

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:40 30.01.2026

  • 8 Значи досега

    2 0 Отговор
    си убиваха, изнасилваха, грабеха, наркотици, проституция и се радваха на социала? То по-добре са си живяли отколкото в Рая с 75 девици и студен шербет. Ашколсун Белгия.

    13:40 30.01.2026

  • 9 Че то при

    0 1 Отговор
    загуба на белгийско гражданство как ще го съдят бре? Ние можем ли да въдворяваме в лудница чужди граждани? Направо кой дойде и от летището в Карлуково ...хахахаха

    13:48 30.01.2026

  • 10 Чудо голямо

    1 0 Отговор
    Като нямат белгийско гражданство нашите продажни атлантици ще им дадат българско. Така ще дойдат инвестиции у БГ

    13:51 30.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания