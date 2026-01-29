Новини
Британски служители са обвинени в кражба на пари от мигранти, пресичащи Ламанша
Британски служители са обвинени в кражба на пари от мигранти, пресичащи Ламанша

29 Януари, 2026

Всичките шестима обвиняеми се пуснати под гаранция в очакване на следващото изслушване в съда

Петима служители на британските имиграционни служби се явиха днес в съда по обвинения в злоупотреба със служебно положение и заговор за кражба на пари от мигранти, които са пристигнали във Великобритания с лодки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Петдесет и три годишният Джон Бърнтал, 45-годишният Бен Едуардс, 42-годишната Лий-Ан Евансън, 36-годишният Бесмир Матера и 33-годишният Джак Мичъл са обвинени в кражби от мигранти между август 2021 г. и ноември 2022 г.

На всичките петима служители са повдигнати също по едно обвинение за злоупотреба със служебно положение и по едно обвинения за пране на пари. Обвинените служители седнаха на подсъдимата скамейка в лондонския Уестминстърски съд, където прокурорката Розалинд Ърис каза, че петимата са работили на южните брегове на Великобритания, "занимавайки се с пристигащи с малки лодки мигранти".

Ърис добави пред съда, че "много от тези хора пристигат с относително големи суми пари в брой, които носят в себе си". Когато обвиняемите научили за това "те са се наговорили да вземат парите на мигрантите за себе си и да си ги разпределят", посочи прокурорката.

Матера е обвинен също така за влизане и оставане на територията на Великобритания с измама и притежание на три документа за самоличност - британски паспорт, както и една безсрочна и една временна шофьорска книжка, издадени на човек с фалшива самоличност.

Ърис каза, че Матера е кандидатствал за убежище през 2003 г., твърдейки, че е от Косово и че е пристигнал във Великобритания с камион. Прокурорката посочи, че в действителност Матера е от Албания и е пристигнал във Великобритания на организирана от училище екскурзия.

Шестият обвиняем - 43-годишният Дейвид Грънди, е с повдигнато само едно обвинение - за пране на пари. Всичките шестима обвиняеми се пуснати под гаранция в очакване на следващото изслушване в Кралския съд в Саутуорк през февруари. Към нито един от тях не е било отправено искане да пледира невинен или да признае вина.


  • 1 Крадльо

    3 5 Отговор
    Е па нема гащите да им краднем я! Да са благодарни, че не съм ги измаал с едно дЪрво у главата.

    Коментиран от #13

    19:39 29.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    11 3 Отговор
    Факти спите, току що е бил извършен опит за преврат в Пекин. Сащ използват най-силното си оръжие - подкупите. За тяхна жалост не успяха и сега на тръмпи ще му се стъжни. Тръмп и ръководството на щатите вече играят ва банк, нищо не може да спаси кравария.

    Коментиран от #8, #9, #11, #19

    19:39 29.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    8 2 Отговор
    Малобритания са заченати и ще си умрът като пирати. Нищо добро не е видял света от тях. Преди да станат пирати са живели в землянки с нужник в единия ъгал на дупките им. Време е да се връщат там.

    19:42 29.01.2026

  • 4 твърде грубо

    6 5 Отговор
    Не е кражба , а е конфискация на недекларирана валута при незаконно пресичане на границата.

    Коментиран от #15

    19:43 29.01.2026

  • 5 Спецназ

    9 2 Отговор
    На англичаните си им е заложено от предците ПИРАТСТВОТО!
    ФАКТ!

    Научили че идва лодка и всеки носи пари в джоба и им направили АБОРДАШ!

    ВСЕЛИ кинтажа и оставили мокрите н.гри на плажа!

    ГРЕШКА! Дедите им биха ги зарезали с ножове и хвърлили в морето,
    после запалвали кораба да няма следи и те така!

    УЧЕТЕ се от предците си, тъпаци!

    19:44 29.01.2026

  • 6 Ха,хаха

    1 0 Отговор
    Ма не виждаш ли кви подкрепления отиват натам

    19:44 29.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Опитът е преди два дни, сега е разчистването на
    САШтински подкупените❗

    19:44 29.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    ФИТКА е сайт за СТАРИ НОВИНИ❗

    19:45 29.01.2026

  • 10 Ник. А

    3 1 Отговор
    Боже какви работи.. Това може да стане само в.. . Англия. 🤣

    19:53 29.01.2026

  • 11 ?????

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Тва е според западни медии.
    Китайците пишат в обичайния си алегоричен стил, но според китаеведи по-скоро става въпорос за корупция и за предателство, което си е удар в гърба на Си от един от най-близките му хора с който са приятели от детството.
    Както обикновено за Китай такива неща не се прощават.

    19:55 29.01.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Няма британец ,некрадец

    19:55 29.01.2026

  • 13 Шега, бе, Уйли..

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крадльо":

    Точно поради тази причина, нашите даяджии отмъстиха на шофьорите британци, щото техните сънародници също барали...

    20:00 29.01.2026

  • 14 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Да не са идвали малко им е ,просто хората са си взели пътна такса ,тука по магистралата си плащаш като поп даваш пари в банкомата Péage и летвата се вдига.Трябвало е после да ги върнат от къде са дошли не да гипускат да стъпи на земя било то в Англия или Европа.А тези които са с деца направо в затвор,излагат дете в опасност ,това са ненормални хора играят си на бинго с собственият си живот ако има шанс ще лежи на социални ,ще ражда ,краде ,убива ,насилва и само биологични отпадъци дават в тоалетните за мерси .

    20:03 29.01.2026

  • 15 Обаче

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "твърде грубо":

    Валутата е конфискувана за лични цели ;)

    Коментиран от #18

    20:05 29.01.2026

  • 16 ,,,,,,

    1 1 Отговор
    Ма нали там няма курупция

    20:06 29.01.2026

  • 17 вземете си ги у вас

    2 0 Отговор
    Не са пресичащи Ламанша, а са незаконно нахлуващи на Острова нарушители и дори нашественици.
    Взели им били кинтите. Трябвало е да ги утилизират на място, както биха направили в собствените им държави с нахлуващи англичани.

    20:16 29.01.2026

  • 18 що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Обаче":

    Нашите Динковци за обществени цели ли преджобват нав леците?
    Трафикантите и те за мигрантските кинти бачкат.

    20:17 29.01.2026

  • 19 абсурд

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Дай линк към тази новина?

    20:19 29.01.2026

  • 20 Трътлю

    0 0 Отговор
    Народен съд чака СтарМър Борис и техните продали душите си подлоги. Омразата е голяма. Фараж ще получи огромен мандат на следващите избори.

    20:36 29.01.2026

