Британски служители са обвинени в кражба на пари от мигранти, пресичащи Ламанша

Петима служители на британските имиграционни служби се явиха днес в съда по обвинения в злоупотреба със служебно положение и заговор за кражба на пари от мигранти, които са пристигнали във Великобритания с лодки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Петдесет и три годишният Джон Бърнтал, 45-годишният Бен Едуардс, 42-годишната Лий-Ан Евансън, 36-годишният Бесмир Матера и 33-годишният Джак Мичъл са обвинени в кражби от мигранти между август 2021 г. и ноември 2022 г.
На всичките петима служители са повдигнати също по едно обвинение за злоупотреба със служебно положение и по едно обвинения за пране на пари. Обвинените служители седнаха на подсъдимата скамейка в лондонския Уестминстърски съд, където прокурорката Розалинд Ърис каза, че петимата са работили на южните брегове на Великобритания, "занимавайки се с пристигащи с малки лодки мигранти".
Ърис добави пред съда, че "много от тези хора пристигат с относително големи суми пари в брой, които носят в себе си". Когато обвиняемите научили за това "те са се наговорили да вземат парите на мигрантите за себе си и да си ги разпределят", посочи прокурорката.
Матера е обвинен също така за влизане и оставане на територията на Великобритания с измама и притежание на три документа за самоличност - британски паспорт, както и една безсрочна и една временна шофьорска книжка, издадени на човек с фалшива самоличност.
Ърис каза, че Матера е кандидатствал за убежище през 2003 г., твърдейки, че е от Косово и че е пристигнал във Великобритания с камион. Прокурорката посочи, че в действителност Матера е от Албания и е пристигнал във Великобритания на организирана от училище екскурзия.
Шестият обвиняем - 43-годишният Дейвид Грънди, е с повдигнато само едно обвинение - за пране на пари. Всичките шестима обвиняеми се пуснати под гаранция в очакване на следващото изслушване в Кралския съд в Саутуорк през февруари. Към нито един от тях не е било отправено искане да пледира невинен или да признае вина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадльо
Коментиран от #13
19:39 29.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #8, #9, #11, #19
19:39 29.01.2026
3 Вашето мнение
19:42 29.01.2026
4 твърде грубо
Коментиран от #15
19:43 29.01.2026
5 Спецназ
ФАКТ!
Научили че идва лодка и всеки носи пари в джоба и им направили АБОРДАШ!
ВСЕЛИ кинтажа и оставили мокрите н.гри на плажа!
ГРЕШКА! Дедите им биха ги зарезали с ножове и хвърлили в морето,
после запалвали кораба да няма следи и те така!
УЧЕТЕ се от предците си, тъпаци!
19:44 29.01.2026
6 Ха,хаха
19:44 29.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Вашето мнение":Опитът е преди два дни, сега е разчистването на
САШтински подкупените❗
19:44 29.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Вашето мнение":ФИТКА е сайт за СТАРИ НОВИНИ❗
19:45 29.01.2026
10 Ник. А
19:53 29.01.2026
11 ?????
До коментар #2 от "Вашето мнение":Тва е според западни медии.
Китайците пишат в обичайния си алегоричен стил, но според китаеведи по-скоро става въпорос за корупция и за предателство, което си е удар в гърба на Си от един от най-близките му хора с който са приятели от детството.
Както обикновено за Китай такива неща не се прощават.
19:55 29.01.2026
12 Kaлпазанин
19:55 29.01.2026
13 Шега, бе, Уйли..
До коментар #1 от "Крадльо":Точно поради тази причина, нашите даяджии отмъстиха на шофьорите британци, щото техните сънародници също барали...
20:00 29.01.2026
14 Соваж бейби
20:03 29.01.2026
15 Обаче
До коментар #4 от "твърде грубо":Валутата е конфискувана за лични цели ;)
Коментиран от #18
20:05 29.01.2026
16 ,,,,,,
20:06 29.01.2026
17 вземете си ги у вас
Взели им били кинтите. Трябвало е да ги утилизират на място, както биха направили в собствените им държави с нахлуващи англичани.
20:16 29.01.2026
18 що бе
До коментар #15 от "Обаче":Нашите Динковци за обществени цели ли преджобват нав леците?
Трафикантите и те за мигрантските кинти бачкат.
20:17 29.01.2026
19 абсурд
До коментар #2 от "Вашето мнение":Дай линк към тази новина?
20:19 29.01.2026
20 Трътлю
20:36 29.01.2026