Полша изпраща стотици генератори в Украйна

Полша ще достави стотици генератори на Украйна, съобщава "Ройтерс", като част от усилията за подпомагане на гражданите в условията на тежка зима, предава News.bg.

Руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура оставят населението без отопление и електричество, а прекъсванията на тока и водоснабдяването в Киев продължават значително по-дълго от обичайното за зимния сезон. Температурите в столицата спадат до минус 20 °C през нощта.

Москва твърди, че целта на ударите е да намали боеспособността на Украйна, докато Киев посочва, че атаките са насочени срещу цивилното население и националната воля. Полша е твърд поддръжник на Украйна от началото на войната.

"Предвид тежката ситуация премиерът Доналд Туск разпореди предоставянето на оборудване за защита на населението от минусовите температури", съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

До момента полските граждани са дарили над 5,8 милиона злоти (около 1,62 милиона долара) за кампания за закупуване на генератори за Киев. Организаторите определят даренията като "жест на подкрепа и реален шанс за украинците да преживеят зимата".

Министерството уточни, че 379 генератора и 18 отоплителни уреда ще бъдат доставени чрез Правителствената агенция за стратегически резерви, а още 447 генератора ще се осигурят със средства от Европейския съюз. Столицата Варшава дарява допълнително 90 генератора на Киев.

"Всички наблюдаваме какво се случва в Украйна - бруталните руски атаки върху критична инфраструктура причиняват жертви сред цивилното население и оставят голяма част от Киев без електрозахранване", заяви кметът Рафал Тшасковски на пресконференция.