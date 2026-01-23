Ключова среща в Абу Даби! Започнаха преговорите между Украйна и Русия под егидата на САЩ

Започнаха руско-украинските преговори под егидата на САЩ в Абу Даби, съобщи днес външното министерство на Емирствата, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"Преговорите започнаха днес в Абу Даби и по график трябва да продължат два дни в рамките на продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения на кризата", се посочва в изявление на министерството.

Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас. "Обсъдихме какви са основните линии, по които ще се движат преговорите, темите и желания резултат", каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той отбеляза, че членовете на украинската делегация вече са взели предвид факта, че форматите на преговорите могат да са различни.

"Делегацията ще взима решения директно на място и ще реагира в зависимост от това как се развива диалогът, защото този формат се използва за пръв път от много време", допълни украинският президент.

Ключовата тема на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в ОАЕ ще бъде въпросът за Донбас. Русия ще настоява за предаването на останалата част от региона като ключово условие за прекратяване на войната, пише Reuters.



"Изискването на руския президент Владимир Путин Украйна да предаде 20% от Донецка област, която все още държи – около 5000 кв. км – се оказа основната пречка за постигане на пробив в сделката“, смята агенцията.



Източник, близък до Кремъл, заяви пред Reuters, че Москва желае да се осъществи "формулата Анкоридж“, за която се твърди, че е договорена между Тръмп и Путин на срещата им в Аляска през август. Тази формула, според източника, означава руски контрол над целия Донбас и замразяване на настоящата фронтова линия във всички останали райони на военно съприкосновѐние.



В друга публикация агенцията отбелязва, че Зеленски, не вижда причина да дава на Путин останалата част от Донбас, защото това би улеснило руснаците да напреднат по-нататък в Украйна.



"Частта от Донбас, която все още се държи от Киев, включва Славянск и Краматорск, "градове-крепости“, които са част от силно укрепена отбранителна линия, включваща окопи, противотанкови препятствия, бункери и минни полета, разположени около тях. Киев смята тези градове за жизненоважни за отбраната на останалата част от Украйна, тъй като земята на запад от Донецк е много по-равна, което улеснява Русия да напредва и да завземе територии на източния бряг на Днепър“, се казва в изданието.



Според западни военни анализатори на Русия ще ѝ е нужна година или повече, за да превземе останалата част от Донбас с настоящите темпове на напредване.



Според Reuters, ако Донбас преди е бил много важен икономически център, сега той е напълно разрушен и има по-голямо политическо значение. В същото време територията остава богата на минерални ресурси, включително редките титан и цирконий.



"Съдбата на Донбас ще повлияе на формирането на историческото наследство на Путин и Зеленски. Путин се позиционира като защитник на етническите руснаци навсякъде. Осигуряването на сигурността на целия Донбас е централно в неговия наратив. От 2022 г. насам Зеленски си е изградил репутация на непоколебим защитник на страната си от много по-голям и по-могъщ съсед“, пише изданието.



Преговори в ОАЕ



По-рано днес Володимир Зеленски заяви, че ключовият въпрос на тристранната среща на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби ще бъде териториалният въпрос - съдбата на Донбас. По-специално се планира да се обсъди как виждат решението на въпроса и трите страни.



Междувременно говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че едно от ключовите условия на Русия за подписване на мирно споразумение е изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна от територията на Донбас. Същевременно той допълни, че Москва не смята за уместно публично да разкрива подробности от преговорния процес. Той добави още, че руската работна група по сигурността на преговорите в ОАЕ ще се състои изключително от представители на руското Министерство на отбраната, които са получили инструкции от Владимир Путин предния ден.