Ключова среща в Абу Даби! Започнаха преговорите между Украйна и Русия под егидата на САЩ

Започнаха руско-украинските преговори под егидата на САЩ в Абу Даби, съобщи днес външното министерство на Емирствата, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
"Преговорите започнаха днес в Абу Даби и по график трябва да продължат два дни в рамките на продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения на кризата", се посочва в изявление на министерството.
Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас. "Обсъдихме какви са основните линии, по които ще се движат преговорите, темите и желания резултат", каза Зеленски, цитиран от Укринформ.
Той отбеляза, че членовете на украинската делегация вече са взели предвид факта, че форматите на преговорите могат да са различни.
"Делегацията ще взима решения директно на място и ще реагира в зависимост от това как се развива диалогът, защото този формат се използва за пръв път от много време", допълни украинският президент.
Ключовата тема на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в ОАЕ ще бъде въпросът за Донбас. Русия ще настоява за предаването на останалата част от региона като ключово условие за прекратяване на войната, пише Reuters.
"Изискването на руския президент Владимир Путин Украйна да предаде 20% от Донецка област, която все още държи – около 5000 кв. км – се оказа основната пречка за постигане на пробив в сделката“, смята агенцията.
Източник, близък до Кремъл, заяви пред Reuters, че Москва желае да се осъществи "формулата Анкоридж“, за която се твърди, че е договорена между Тръмп и Путин на срещата им в Аляска през август. Тази формула, според източника, означава руски контрол над целия Донбас и замразяване на настоящата фронтова линия във всички останали райони на военно съприкосновѐние.
В друга публикация агенцията отбелязва, че Зеленски, не вижда причина да дава на Путин останалата част от Донбас, защото това би улеснило руснаците да напреднат по-нататък в Украйна.
"Частта от Донбас, която все още се държи от Киев, включва Славянск и Краматорск, "градове-крепости“, които са част от силно укрепена отбранителна линия, включваща окопи, противотанкови препятствия, бункери и минни полета, разположени около тях. Киев смята тези градове за жизненоважни за отбраната на останалата част от Украйна, тъй като земята на запад от Донецк е много по-равна, което улеснява Русия да напредва и да завземе територии на източния бряг на Днепър“, се казва в изданието.
Според западни военни анализатори на Русия ще ѝ е нужна година или повече, за да превземе останалата част от Донбас с настоящите темпове на напредване.
Според Reuters, ако Донбас преди е бил много важен икономически център, сега той е напълно разрушен и има по-голямо политическо значение. В същото време територията остава богата на минерални ресурси, включително редките титан и цирконий.
"Съдбата на Донбас ще повлияе на формирането на историческото наследство на Путин и Зеленски. Путин се позиционира като защитник на етническите руснаци навсякъде. Осигуряването на сигурността на целия Донбас е централно в неговия наратив. От 2022 г. насам Зеленски си е изградил репутация на непоколебим защитник на страната си от много по-голям и по-могъщ съсед“, пише изданието.
Преговори в ОАЕ
По-рано днес Володимир Зеленски заяви, че ключовият въпрос на тристранната среща на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби ще бъде териториалният въпрос - съдбата на Донбас. По-специално се планира да се обсъди как виждат решението на въпроса и трите страни.
Междувременно говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че едно от ключовите условия на Русия за подписване на мирно споразумение е изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна от територията на Донбас. Същевременно той допълни, че Москва не смята за уместно публично да разкрива подробности от преговорния процес. Той добави още, че руската работна група по сигурността на преговорите в ОАЕ ще се състои изключително от представители на руското Министерство на отбраната, които са получили инструкции от Владимир Путин предния ден.
4 Бийк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А на коя маса е Аятолаха?
5 ТРЪМП:
6 Сатана Z
7 Мдаа
8 и като настане примирие
явно тогава за бай дончо
9 Ами
10 Kaлпазанин
11 Сатана Z
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има малък нюанс.Русия е на масата ,а Украйна е менюто на масата.
12 Българин
14 Рамазан Кадиров
15 Мечока пак ще играе казачок
До коментар #2 от "руската мечка":а таквиз кат теб русофоборци отчаяни ще гризнат голямото дръвце с безплатни копейки
19:27 23.01.2026
16 хаха🤣
17 Ами
До коментар #3 от "Разбирача":По-скоро си слагач или нагаждач от колкото разбирач,
защото ако беше разбирач нямаше да пишеш глупости :)
19:28 23.01.2026
18 Бен Афлек
До коментар #4 от "Бийк":По-важното е Мадуро на коя маса е. Хехехеххе
19:29 23.01.2026
19 Зеленкио наркоман съм
19:29 23.01.2026
20 Простак
До коментар #16 от "хаха🤣":300%
21 КОЛЬО ПАРЪМА
22 Украйна вече
Бих казал че ѝ харесва защото западните и приятелки и я подкрепят в това начинание
19:30 23.01.2026
23 Механик
До коментар #5 от "ТРЪМП:":А на мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!
24 ?????
Интересно е руснаците ще изключат ли подстанциите на украинските АЕЦ-ове?
Както между другото украинците направиха с Запорожската АЕЦ.
19:30 23.01.2026
25 604
До коментар #1 от "Последния Софиянец":очаквам да се напият с водка и да се сбият.....пак и ппак и отново
19:31 23.01.2026
26 Владимир Путин, президент
19:31 23.01.2026
27 Ха-ха
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Светът се пренарежда и разрежда, а накрая Русия винаги хваща средния.
19:31 23.01.2026
30 604
До коментар #27 от "Ха-ха":кът гледам колко и е територията, май ти си фанъл шиСзофрения!!!
32 Поне Зеленски няма да мръзне там
19:34 23.01.2026
33 Бийк
До коментар #18 от "Бен Афлек":Хаха да
На Копетата им спуснаха опорки че били подкупени много хора
Да видим като се случи случката в Иран какво ще им спуснат
19:34 23.01.2026
34 Фейк на часа
35 Хаха
До коментар #28 от "оня с коня":Троловете са копейкаджии.
36 Кдирката
37 Ехааааааа
38 аz CВО Победа 80
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Накратко!
1.Медвев ходил до С.Корея да проси пак пушечно месо.
2.Ким го изгонил.
🤣🤣🤣
39 овя с питон.я
До коментар #27 от "Ха-ха":Закъсаха го полячетата. Опозицията в Германия иска 1 трилион компенсация от Полша за Северен поток. Скоро Вермахта и Мечката отново ще си поделят Полша.
19:36 23.01.2026
40 Зеленски и преди 7 месеца можеше на това
41 604
До коментар #34 от "Фейк на часа":тролът е само един , но умело борави с няколко ай-пита и множество никове взети от най-популярните коментиращи в сайта. очевадно за всички коментиращи е че е назобан нон стоп, а когато се напени просто си личи че се учистил брутално!!!!! А за умствения багаж-просто липсва!!!!
42 Този конфиликт
До коментар #7 от "Мдаа":не може да се реши чрез мирни преговори. Ако Путин се откаже от целта си - смяна на властта в Украйна и превръщането и в Беларус 2, това ще е тотална загуба за Русия. Тази цел е непостижима за Русия, категорично. Но и няма как да се откажат от нея, унижението което и сега е факт за руската армия, вече ще е унижение за държавата Русия и Путин.
44 руски контрол над целия Донбас
45 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
47 оня с питон.я
До коментар #38 от "аz CВО Победа 80":А нашмъркането зелено се крие в гората в Давос да не го линчуват след дрогираната му реч на форума.
48 Ей са вече на Зелю
49 ха-ха 😝
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Джуджи , за тебе почивка няма ли ?! От сутрин до вечер си на пилона .
50 Ако още си
До коментар #30 от "604":мислиш, че става въпрос за територии, значи си пропуснал последните 4 години и не само..
Територията е нищо, Влиянието е всичко.
51 Ми то.....
До коментар #40 от "Зеленски и преди 7 месеца можеше на това":Надрусаняка можеше да каже това още преди четири години на преговорите в Турция.....но европейските войнолюбци го подкокоросаха да продължи агонията на покраинския народ !!!!!
52 оня с питон.я
До коментар #46 от "оня с коня":Чак пък пълно. Двама, най-много трима, но продуктивно. А се чудя да не е изкуствен интелект. Не е изключено. Софтуерните ендженерчета повечето са с фашистите от ппдб.
53 Руската пропаганда опростачва
До коментар #20 от "Простак":И винаги има за цел глупаците.
54 Ще стане един
55 Сащ задигнаха
56 И пак празни срещи
57 Спецназ
Ако дам на руснаците Славянск и Крематорск(градове в ДНР),
после нацитата ще ме е.ЪТ през гащите!
58 Тъй тъй...
59 604
До коментар #50 от "Ако още си":прочети това на което отговарям, много ясно че териториите са в тиквите на ...паветната гняс.... важното е че Димитров ще се казв бандермогилино!
60 град София
61 Хурка майка голяма хурка за клоуна
Хурка майка , хурка за целия западнал запад !!!!!!
Хурка майка. Много голяма хурка и за нас , че нашите продажни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!
62 Адрес 4000
До коментар #43 от "оня с коня":А вие господине с Коня
какъв сте?
Да попитам
Познавате ли
Гориил ,Атина Палада ,Сатана Z
?
63 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #37 от "Ехааааааа":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
😆
64 Копейките по цял ден и нощ пишат тук
До коментар #35 от "Хаха":После показват какво са писали и им плащат по 30 лева (15,29евро )
65 Еми важни са им
До коментар #55 от "Сащ задигнаха":За националната им сигурност. Другите по света трябва да проявят снизходителност 😀
Международното право ли? Сащ и западналите го унищожиха. Тогава, който има оръжия, има право на всичко. Останалите подсмърчат само.
66 ггггггг
67 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #60 от "град София":Точка.
69 Рублевка
70 Адрес 4000
До коментар #66 от "ггггггг":Я па ти
кви 50 милиарда
Не са ли 500
Кажи сега нещо и за златната тоалетна
Раздай се на макс
71 Путин не може да сложи край
До коментар #66 от "ггггггг":на войната. И не защото не иска, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено.
72 Урсулите от фес .....
73 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!
75 Град Козлодуй
До коментар #71 от "Путин не може да сложи край":Точен сте господине 👍
76 Уса
77 Макарона и ес се одрямаха
79 Руската пропаганда
До коментар #76 от "Уса":Има за цел винаги глупака.
80 Ами
До коментар #71 от "Путин не може да сложи край":Не гледате в правилната посока.
Тази нощ всичко приключи.
Срещата в Абу Даби е по-скоро протоколна.
81 Всички задръстеняци в ЕС
83 Град Козлодуй
До коментар #73 от "СЛАВА РУСИЯ !":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
84 Иван
85 604
До коментар #63 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":ако ще да е от 2-рата световна, даже по зле значи имат много от тия, а като гледам няма кво да я спре!!!!
86 Русофилството момче
До коментар #83 от "Град Козлодуй":Направи от територията ни държава! А кви бръмбари са ви набутали в главите не знам. Историята е само една. И не забравяй впрочем че още не сме изплатили репарациите си към Гърция впрочем а защо е така се сети сам ...
87 Тръмпоча да даде
И всички ще са доволни!!!
88 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #74 от "Рублевка":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😆
89 Последния софиянец
Или от как ги наритаха от ТАМ ,вече дума за Парада в Лисабон?!?
90 Ако Орешника беше толкова мощно
До коментар #37 от "Ехааааааа":и невиждано оръжие, Русия отдавна щеше да е убила Зеленски и да е сменила правителството на Украйна с проруско такова. А не да дават милиони руснаци като жертви в продължение на 4 години, точно като някакви глупаци.
91 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
АааааааХахахаха
92 Мишел
93 Абе ненам ама...
Тва е ПИЧ..ка чиляк
