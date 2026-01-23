Новини
Ключова среща в Абу Даби! Започнаха преговорите между Украйна и Русия под егидата на САЩ
Ключова среща в Абу Даби! Започнаха преговорите между Украйна и Русия под егидата на САЩ

23 Януари, 2026 19:21, обновена 23 Януари, 2026 19:58 1 286 93

Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас

Започнаха руско-украинските преговори под егидата на САЩ в Абу Даби, съобщи днес външното министерство на Емирствата, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"Преговорите започнаха днес в Абу Даби и по график трябва да продължат два дни в рамките на продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения на кризата", се посочва в изявление на министерството.

Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас. "Обсъдихме какви са основните линии, по които ще се движат преговорите, темите и желания резултат", каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той отбеляза, че членовете на украинската делегация вече са взели предвид факта, че форматите на преговорите могат да са различни.

"Делегацията ще взима решения директно на място и ще реагира в зависимост от това как се развива диалогът, защото този формат се използва за пръв път от много време", допълни украинският президент.

Ключовата тема на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в ОАЕ ще бъде въпросът за Донбас. Русия ще настоява за предаването на останалата част от региона като ключово условие за прекратяване на войната, пише Reuters.

"Изискването на руския президент Владимир Путин Украйна да предаде 20% от Донецка област, която все още държи – около 5000 кв. км – се оказа основната пречка за постигане на пробив в сделката“, смята агенцията.

Източник, близък до Кремъл, заяви пред Reuters, че Москва желае да се осъществи "формулата Анкоридж“, за която се твърди, че е договорена между Тръмп и Путин на срещата им в Аляска през август. Тази формула, според източника, означава руски контрол над целия Донбас и замразяване на настоящата фронтова линия във всички останали райони на военно съприкосновѐние.

В друга публикация агенцията отбелязва, че Зеленски, не вижда причина да дава на Путин останалата част от Донбас, защото това би улеснило руснаците да напреднат по-нататък в Украйна.

"Частта от Донбас, която все още се държи от Киев, включва Славянск и Краматорск, "градове-крепости“, които са част от силно укрепена отбранителна линия, включваща окопи, противотанкови препятствия, бункери и минни полета, разположени около тях. Киев смята тези градове за жизненоважни за отбраната на останалата част от Украйна, тъй като земята на запад от Донецк е много по-равна, което улеснява Русия да напредва и да завземе територии на източния бряг на Днепър“, се казва в изданието.

Според западни военни анализатори на Русия ще ѝ е нужна година или повече, за да превземе останалата част от Донбас с настоящите темпове на напредване.

Според Reuters, ако Донбас преди е бил много важен икономически център, сега той е напълно разрушен и има по-голямо политическо значение. В същото време територията остава богата на минерални ресурси, включително редките титан и цирконий.

"Съдбата на Донбас ще повлияе на формирането на историческото наследство на Путин и Зеленски. Путин се позиционира като защитник на етническите руснаци навсякъде. Осигуряването на сигурността на целия Донбас е централно в неговия наратив. От 2022 г. насам Зеленски си е изградил репутация на непоколебим защитник на страната си от много по-голям и по-могъщ съсед“, пише изданието.

Преговори в ОАЕ

По-рано днес Володимир Зеленски заяви, че ключовият въпрос на тристранната среща на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби ще бъде териториалният въпрос - съдбата на Донбас. По-специално се планира да се обсъди как виждат решението на въпроса и трите страни.

Междувременно говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че едно от ключовите условия на Русия за подписване на мирно споразумение е изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна от територията на Донбас. Същевременно той допълни, че Москва не смята за уместно публично да разкрива подробности от преговорния процес. Той добави още, че руската работна група по сигурността на преговорите в ОАЕ ще се състои изключително от представители на руското Министерство на отбраната, които са получили инструкции от Владимир Путин предния ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 20 Отговор
    Най после Русия и Украйна на една маса.Браво!

    19:22 23.01.2026

  • 2 руската мечка

    11 25 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    19:23 23.01.2026

  • 3 Разбирача

    11 28 Отговор
    Кремълските идиоти ще молят американците за Донбас.

    19:23 23.01.2026

  • 4 Бийк

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А на коя маса е Аятолаха?

    19:23 23.01.2026

  • 5 ТРЪМП:

    8 24 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    19:23 23.01.2026

  • 6 Сатана Z

    23 6 Отговор
    Укритие и гащите ще си свалят само и само да не ги пратят в Сибир......ако оживеят.

    19:24 23.01.2026

  • 7 Мдаа

    8 6 Отговор
    Дано да се договорят.

    19:24 23.01.2026

  • 8 и като настане примирие

    12 5 Отговор
    за какво ли ще цъкат русофоборчагите

    явно тогава за бай дончо

    19:24 23.01.2026

  • 9 Ами

    13 1 Отговор
    Едва ли ще има нещо съществено, но поне е някакво начало.

    19:25 23.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    10 5 Отговор
    Светът се пренарежда и разрежда ,Русия укрия фащ в Абу Даби ,европътъ къде сме аджеба

    19:25 23.01.2026

  • 11 Сатана Z

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има малък нюанс.Русия е на масата ,а Украйна е менюто на масата.

    19:25 23.01.2026

  • 12 Българин

    8 20 Отговор
    Последните руснаци напуснаха Купянск.В насипно състояние.

    19:26 23.01.2026

  • 14 Рамазан Кадиров

    7 15 Отговор
    Убих първият руснак когато на бях на 16 години.

    19:27 23.01.2026

  • 15 Мечока пак ще играе казачок

    7 11 Отговор

    а таквиз кат теб русофоборци отчаяни ще гризнат голямото дръвце с безплатни копейки

    19:27 23.01.2026

  • 16 хаха🤣

    7 14 Отговор
    Русийката каза какво иска🤣 помоли ВСУ да си изтеглят вече, че не останаха живи руски ушанки 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    19:28 23.01.2026

  • 17 Ами

    9 2 Отговор

    По-скоро си слагач или нагаждач от колкото разбирач,
    защото ако беше разбирач нямаше да пишеш глупости :)

    19:28 23.01.2026

  • 18 Бен Афлек

    5 4 Отговор

    По-важното е Мадуро на коя маса е. Хехехеххе

    Коментиран от #33

    19:29 23.01.2026

  • 19 Зеленкио наркоман съм

    7 6 Отговор
    Само ние, които не можем да защитим собствената си държава и от половин година сме без ток и вода, само ние можем да защитим Гренландия!

    19:29 23.01.2026

  • 20 Простак

    7 2 Отговор

    300%

    19:30 23.01.2026

  • 21 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 4 Отговор
    Къде го мъкните тоя наркоман всеки ден

    19:30 23.01.2026

  • 22 Украйна вече

    12 4 Отговор
    е гризнала курабията и ще продължи да я държака.
    Бих казал че ѝ харесва защото западните и приятелки и я подкрепят в това начинание

    19:30 23.01.2026

  • 23 Механик

    5 11 Отговор

    А на мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    19:30 23.01.2026

  • 24 ?????

    12 2 Отговор
    Поредната ключова среща която нищо няма да реши.
    Интересно е руснаците ще изключат ли подстанциите на украинските АЕЦ-ове?
    Както между другото украинците направиха с Запорожската АЕЦ.

    19:30 23.01.2026

  • 25 604

    4 3 Отговор

    очаквам да се напият с водка и да се сбият.....пак и ппак и отново

    19:31 23.01.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор
     Какво е известно до момента ? Русия ще плати 800млрд $ на Украйна за да получи Донбас. Херсон и Запорожка области се подерят по фронтовата линия. За официален руски и руска църква в Украйна нито ред. Украйна ограничава войските си на 700 000 души, щото Бог харесва цифрата 7. Украйна не влиза в НАТО, но на румънска и полската граници ще се изградят нови бази на НАТО. Това до момента е ситуацията, Русия практически Капитулира.

    19:31 23.01.2026

  • 27 Ха-ха

    6 9 Отговор

    Светът се пренарежда и разрежда, а накрая Русия винаги хваща средния.

    19:31 23.01.2026

  • 30 604

    6 3 Отговор

    кът гледам колко и е територията, май ти си фанъл шиСзофрения!!!

    19:33 23.01.2026

  • 32 Поне Зеленски няма да мръзне там

    9 2 Отговор
    В Абу Даби....

    19:34 23.01.2026

  • 33 Бийк

    5 1 Отговор

    Хаха да
    На Копетата им спуснаха опорки че били подкупени много хора
    Да видим като се случи случката в Иран какво ще им спуснат

    19:34 23.01.2026

  • 34 Фейк на часа

    14 4 Отговор
    Според редакцията на този сайт и техните редовни интелигентни русофоби (които в никакъв случай не пишат кьор кютюк пияни и яко дрогирани), предстои в близките дни Русия да обяви капитулация. Вие живеете в някакъв паралелен свят, искренно ви съжалявам.

    19:34 23.01.2026

  • 35 Хаха

    3 6 Отговор

    Троловете са копейкаджии.

    19:34 23.01.2026

  • 36 Кдирката

    5 2 Отговор
    Мирноград ще го прекръстя на БандерМогилино!

    19:34 23.01.2026

  • 37 Ехааааааа

    8 1 Отговор
    Удри със орехите по кратуните на бандерите и цялата новорусия във Русия !!!!!!!!

    19:35 23.01.2026

  • 38 аz CВО Победа 80

    6 7 Отговор

    Накратко!
    1.Медвев ходил до С.Корея да проси пак пушечно месо.
    2.Ким го изгонил.
    🤣🤣🤣

    19:36 23.01.2026

  • 39 овя с питон.я

    8 0 Отговор

    Закъсаха го полячетата. Опозицията в Германия иска 1 трилион компенсация от Полша за Северен поток. Скоро Вермахта и Мечката отново ще си поделят Полша.

    19:36 23.01.2026

  • 40 Зеленски и преди 7 месеца можеше на това

    6 0 Отговор
    Да каже ДА.... руски контрол над целия Донбас и замразяване на настоящата фронтова линия във всички останали райони на военно съприкосновѐние. Нали?

    19:37 23.01.2026

  • 41 604

    8 1 Отговор

    тролът е само един , но умело борави с няколко ай-пита и множество никове взети от най-популярните коментиращи в сайта. очевадно за всички коментиращи е че е назобан нон стоп, а когато се напени просто си личи че се учистил брутално!!!!! А за умствения багаж-просто липсва!!!!

    19:37 23.01.2026

  • 42 Този конфиликт

    5 5 Отговор

    не може да се реши чрез мирни преговори. Ако Путин се откаже от целта си - смяна на властта в Украйна и превръщането и в Беларус 2, това ще е тотална загуба за Русия. Тази цел е непостижима за Русия, категорично. Но и няма как да се откажат от нея, унижението което и сега е факт за руската армия, вече ще е унижение за държавата Русия и Путин.

    19:37 23.01.2026

  • 44 руски контрол над целия Донбас

    6 1 Отговор
    Ама и на половин Гренландия!

    19:38 23.01.2026

  • 45 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    8 3 Отговор
    Малеееееииииййййй не ми се ходи на почивка във Сибир ........ама Путин ми е запазил хубава килия там и не мога да откажа !!!!!!

    19:38 23.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 оня с питон.я

    6 3 Отговор

    А нашмъркането зелено се крие в гората в Давос да не го линчуват след дрогираната му реч на форума.

    19:39 23.01.2026

  • 48 Ей са вече на Зелю

    8 3 Отговор
    Му направиха тройка

    19:40 23.01.2026

  • 49 ха-ха 😝

    4 2 Отговор

    Джуджи , за тебе почивка няма ли ?! От сутрин до вечер си на пилона .

    19:40 23.01.2026

  • 50 Ако още си

    7 1 Отговор

    мислиш, че става въпрос за територии, значи си пропуснал последните 4 години и не само..
    Територията е нищо, Влиянието е всичко.

    19:41 23.01.2026

  • 51 Ми то.....

    7 1 Отговор

    Надрусаняка можеше да каже това още преди четири години на преговорите в Турция.....но европейските войнолюбци го подкокоросаха да продължи агонията на покраинския народ !!!!!

    19:41 23.01.2026

  • 52 оня с питон.я

    5 3 Отговор

    Чак пък пълно. Двама, най-много трима, но продуктивно. А се чудя да не е изкуствен интелект. Не е изключено. Софтуерните ендженерчета повечето са с фашистите от ппдб.

    19:41 23.01.2026

  • 53 Руската пропаганда опростачва

    3 7 Отговор

    И винаги има за цел глупаците.

    19:41 23.01.2026

  • 54 Ще стане един

    4 2 Отговор
    Много красив голям и прекрасен успех

    19:41 23.01.2026

  • 55 Сащ задигнаха

    9 2 Отговор
    Венецуела и Гренландия, БЕЗ изобщо да имат някакво право. Тогава Русия може и има право да си вземе цялата укра и Аляска даже...

    19:42 23.01.2026

  • 56 И пак празни срещи

    6 0 Отговор
    ще се срещанет, ще подрънкат алабализни, ще ьаппат, ще пийнат, па ще се приберат кой от къде е и така до следващата екскурзия

    19:42 23.01.2026

  • 57 Спецназ

    4 2 Отговор
    Зеленски си го каза:

    Ако дам на руснаците Славянск и Крематорск(градове в ДНР),

    после нацитата ще ме е.ЪТ през гащите!

    19:43 23.01.2026

  • 58 Тъй тъй...

    3 1 Отговор
    Ще се движат преговорите, темите и желания

    19:43 23.01.2026

  • 59 604

    5 1 Отговор

    прочети това на което отговарям, много ясно че териториите са в тиквите на ...паветната гняс.... важното е че Димитров ще се казв бандермогилино!

    19:44 23.01.2026

  • 60 град София

    5 3 Отговор
    Каквото и да се договарят, едно е сигурно на 100%. Това, което иска Русия, няма как да се случи, дори и след 20 години война. Вероятността в Украйна да има проруско правителство е 0%.

    19:45 23.01.2026

  • 61 Хурка майка голяма хурка за клоуна

    6 2 Отговор
    Хурка майка , хурка за дженд. европейските лидери !!!!
    Хурка майка , хурка за целия западнал запад !!!!!!
    Хурка майка. Много голяма хурка и за нас , че нашите продажни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!

    19:45 23.01.2026

  • 62 Адрес 4000

    4 2 Отговор

    А вие господине с Коня
    какъв сте?
    Да попитам
    Познавате ли
    Гориил ,Атина Палада ,Сатана Z
    ?

    19:45 23.01.2026

  • 63 Голям смях и измама има с тези Орешници

    4 4 Отговор

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😆

    19:46 23.01.2026

  • 64 Копейките по цял ден и нощ пишат тук

    3 4 Отговор

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева (15,29евро )

    19:46 23.01.2026

  • 65 Еми важни са им

    3 2 Отговор

    За националната им сигурност. Другите по света трябва да проявят снизходителност 😀
    Международното право ли? Сащ и западналите го унищожиха. Тогава, който има оръжия, има право на всичко. Останалите подсмърчат само.

    19:47 23.01.2026

  • 66 ггггггг

    4 3 Отговор
    Зеленски няма да спре никога войната защото знае че ще бъде обесен да кражба на 50 млрд.от помощите, а също и урсула е в батака

    19:47 23.01.2026

  • 67 СВО=ПРОВАЛ

    3 4 Отговор

    Точка.

    19:47 23.01.2026

  • 69 Рублевка

    5 1 Отговор
    Владимир Владимирович, удари с атома поне Лвов. Там е змийското гнездо иззети❗❗❗

    19:48 23.01.2026

  • 70 Адрес 4000

    4 2 Отговор

    Я па ти
    кви 50 милиарда
    Не са ли 500
    Кажи сега нещо и за златната тоалетна
    Раздай се на макс

    19:49 23.01.2026

  • 71 Путин не може да сложи край

    3 6 Отговор

    на войната. И не защото не иска, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено.

    19:49 23.01.2026

  • 72 Урсулите от фес .....

    7 2 Отговор
    Няма да стане .......ние не искаме мир ......искаме ВОЙНА до край !!!!!

    19:49 23.01.2026

  • 73 СЛАВА РУСИЯ !

    7 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!

    19:50 23.01.2026

  • 75 Град Козлодуй

    3 4 Отговор

    Точен сте господине 👍

    19:52 23.01.2026

  • 76 Уса

    5 2 Отговор
    Руснаците ще си вземат Донбас и без преговори.Новият ключов въпрос е Одеса

    19:53 23.01.2026

  • 77 Макарона и ес се одрямаха

    5 2 Отговор
    Макарона ще организира много голям гей парад във Париж със милиони розови знаменца в чест на победата на надрусаняка !!!!!!!

    19:54 23.01.2026

  • 79 Руската пропаганда

    2 5 Отговор

    Има за цел винаги глупака.

    19:55 23.01.2026

  • 80 Ами

    3 2 Отговор

    Не гледате в правилната посока.
    Тази нощ всичко приключи.
    Срещата в Абу Даби е по-скоро протоколна.

    19:57 23.01.2026

  • 81 Всички задръстеняци в ЕС

    4 2 Отговор
    Ще заживеят заедно. Рамо до рамо

    19:57 23.01.2026

  • 83 Град Козлодуй

    2 6 Отговор

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    19:58 23.01.2026

  • 84 Иван

    3 1 Отговор
    Под егидата на Синагогата.

    20:02 23.01.2026

  • 85 604

    4 1 Отговор

    ако ще да е от 2-рата световна, даже по зле значи имат много от тия, а като гледам няма кво да я спре!!!!

    20:02 23.01.2026

  • 86 Русофилството момче

    3 1 Отговор

    Направи от територията ни държава! А кви бръмбари са ви набутали в главите не знам. Историята е само една. И не забравяй впрочем че още не сме изплатили репарациите си към Гърция впрочем а защо е така се сети сам ...

    20:04 23.01.2026

  • 87 Тръмпоча да даде

    4 0 Отговор
    На Путин под наем ония заедно с вертолетите, дето отвлякоха Мадуро за един уикенд и Путин да отвлече зеленчука. И айде укра, по схемата за Венецуела, става "хубава и успешна страна" под руско управление!!! Да струва, да струва до 100 милиона долара? За Рижия си е добра сделка! По 50 милиона надница... Ама и за Русия. Веднага край на войната и няма повече загинали укри и руснаци. Ама и ние. Няма да даваме повече милиардите на зеленчука. И ЕС ще мирне най-после...
    И всички ще са доволни!!!

    20:06 23.01.2026

  • 88 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    2 4 Отговор

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😆

    20:06 23.01.2026

  • 89 Последния софиянец

    1 4 Отговор
    Някой имали информейшън какво стана с изявлението на ху ЙЛО, че Киев, Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ са монголски навсегда?!?
    Или от как ги наритаха от ТАМ ,вече дума за Парада в Лисабон?!?

    20:12 23.01.2026

  • 90 Ако Орешника беше толкова мощно

    1 4 Отговор

    и невиждано оръжие, Русия отдавна щеше да е убила Зеленски и да е сменила правителството на Украйна с проруско такова. А не да дават милиони руснаци като жертви в продължение на 4 години, точно като някакви глупаци.

    20:13 23.01.2026

  • 91 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    1 3 Отговор
    Бандери от правителството... рамАзан Козое БА...24.02.22
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
    АааааааХахахаха

    20:14 23.01.2026

  • 92 Мишел

    1 1 Отговор
    "Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    20:16 23.01.2026

  • 93 Абе ненам ама...

    1 0 Отговор
    Главкомандващ дека бега по трусики от некаков ГОТВАЧ , за сите ора е...пе де РАЗИН и ху есось.
    Тва е ПИЧ..ка чиляк

    20:18 23.01.2026