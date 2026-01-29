Говори Кремъл: Все още чакаме отговора на САЩ на предложението на Путин за ядрено споразумение

Русия все още чака САЩ да отговорят на предложението на президента Владимир Путин за неформално удължаване на срока на действие на разпоредбите на последното все още действащо споразумение за ядрените оръжия, заяви днес Кремъл, цитиран от световните агенции, пише БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че изтичането на договора „Нов СТАРТ“ на 5 февруари би могло да доведе до сериозна пробойна в правната рамка за регулиране на ядрените оръжия.

„Това би бил сериозен дефицит, който едва ли отговаря на интересите на народите на нашите две страни, а също и на хората по целия свят, защото става въпрос за глобалната стратегическа стабилност“, допълни Песков.

Договорът „Нов СТАРТ“, който бе подписан от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев през 2010 г., установява ограничения в броя на стратегическите оръжия, които всяка от страните би използвала срещу критично важните политически и военни центрове на другата в случай на война, посочва Ройтерс. Споразумението ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка от страните и не повече от 700 ракети и бомбардировачи, които да могат да ги носят.

Песков отказа да коментира информацията, публикувана от руски военни блогъри и украински медии, според която двете страни са се споразумели да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура.

Говорителят каза още, че потенциалът за разговори между САЩ и Иран все още не е изчерпан и че всяка употреба на сила срещу Техеран би могла да създаде хаос в региона и да има опасни последици.

В отговор на въпрос дали темата за екстрадицията на бившия президент на Сирия Башар Асад е била повдигната по време на вчерашните разговори между Путин и сирийския лидер Ахмед аш Шараа Песков каза: „Не, не беше обсъждана“.

Той посочи, че разговорите са били посветени основно на двустранните търговско-икономически отношения и тяхното развитие. „Потенциалът е доста широк и интересът е взаимен“, добави Песков.