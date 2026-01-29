Новини
Говори Кремъл: Все още чакаме отговора на САЩ на предложението на Путин за ядрено споразумение

29 Януари, 2026 14:11 537 7

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че изтичането на договора „Нов СТАРТ“ на 5 февруари би могло да доведе до сериозна пробойна в правната рамка за регулиране на ядрените оръжия

Анатоли Стайков

Русия все още чака САЩ да отговорят на предложението на президента Владимир Путин за неформално удължаване на срока на действие на разпоредбите на последното все още действащо споразумение за ядрените оръжия, заяви днес Кремъл, цитиран от световните агенции, пише БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че изтичането на договора „Нов СТАРТ“ на 5 февруари би могло да доведе до сериозна пробойна в правната рамка за регулиране на ядрените оръжия.

„Това би бил сериозен дефицит, който едва ли отговаря на интересите на народите на нашите две страни, а също и на хората по целия свят, защото става въпрос за глобалната стратегическа стабилност“, допълни Песков.

Договорът „Нов СТАРТ“, който бе подписан от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев през 2010 г., установява ограничения в броя на стратегическите оръжия, които всяка от страните би използвала срещу критично важните политически и военни центрове на другата в случай на война, посочва Ройтерс. Споразумението ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка от страните и не повече от 700 ракети и бомбардировачи, които да могат да ги носят.

Песков отказа да коментира информацията, публикувана от руски военни блогъри и украински медии, според която двете страни са се споразумели да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура.

Говорителят каза още, че потенциалът за разговори между САЩ и Иран все още не е изчерпан и че всяка употреба на сила срещу Техеран би могла да създаде хаос в региона и да има опасни последици.

В отговор на въпрос дали темата за екстрадицията на бившия президент на Сирия Башар Асад е била повдигната по време на вчерашните разговори между Путин и сирийския лидер Ахмед аш Шараа Песков каза: „Не, не беше обсъждана“.

Той посочи, че разговорите са били посветени основно на двустранните търговско-икономически отношения и тяхното развитие. „Потенциалът е доста широк и интересът е взаимен“, добави Песков.


Русия
  • 1 дядото

    4 0 Отговор
    продължавайте да чакате,но по-добре подържайте готовността на ядрената си триада

    Коментиран от #2

    14:00 29.01.2026

  • 2 Арестович

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Киевският режим подцени готовността на Русия за война на изтощение и в резултат на това Украйна вече я загуби. Това заяви Олексий Арестович, бивш съветник в канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитиран от местни медии.
    Според него Киев е изправен пред риска да се превърне в необитаем, мъртъв град.
    Що се отнася до войната на изтощение, ясно е, че Украйна я загуби. Въпросът е, че столицата на страната евентуално ще престане да съществува и ще стане необитаем, мъртъв град, още тази зима, посочи Арестович.
    Той добави, че само глупак би могъл да възрази срещу това. Според бившия служител режимът на Зеленски уверено води Украйна към пълна катастрофа.
    Като цяло стратегията на Зеленски от последната една година да не се предава, а чрез защита да изтощи Русия, се оказа погрешна и води него и Украйна към катастрофа. Тази грандиозна стратегия, с всичките ѝ нюанси: военни и политически, е чисто негова и той носи отговорността, късно е либе за китка, подчерта бившият съветник.

    Коментиран от #4, #6

    14:12 29.01.2026

  • 3 ха ха ха

    1 5 Отговор
    Ще има да чакате. Всичко се решава и определя от САЩ.

    14:14 29.01.2026

  • 4 този руски пудел

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Арестович":

    не е в затвора, в ютуб ли пише 😂

    14:15 29.01.2026

  • 5 Кой е

    0 0 Отговор
    средния на ръст?

    14:24 29.01.2026

  • 6 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Арестович":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:33 29.01.2026

  • 7 Да знаете ,

    0 0 Отговор
    Тия са много интимни ...

    14:42 29.01.2026

