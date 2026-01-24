САЩ: Гренландия е от първостепенно значение за националната ни сигурност, ще постигнем целите си, без да плащаме

Споразумението за Гренландия ще позволи на Съединените щати да постигнат всичките си цели, без да плащат нищо, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.
„Гренландия е от първостепенно значение за националната сигурност на Америка. Тя е от съществено значение за глобалната сигурност. Сега, чрез „Изкуството на сделката“ (б. р. заглавието на бестселъра на Тръмп), Съединените щати имат всичко, което искат и от което се нуждаят по отношение на Гренландия, безплатно“, каза той по Fox News.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox Business, че САЩ няма да е нужно да плащат нищо за Гренландия и че Вашингтон ще може да получи целия необходим военен достъп до острова.
На 21 януари, след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, американският лидер обяви, че са се появили очертанията на споразумение за Гренландия. Както съобщава Axios, проектът на споразумение, предложен от Рюте на президента Тръмп, предвижда запазването на датския суверенитет над Гренландия и актуализиране на условията на споразумението от 1951 г. за отбраната на острова. Това би позволило на САЩ да установят военни бази и „отбранителни зони“ там, ако НАТО сметне за необходимо.
Междувременно Белият дом публикува генерирана снимка в X на президента на САЩ Доналд Тръмп с пингвин, съобщи RBC.
„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията.
Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект. На снимката Тръмп върви през снега с пингвин, държащ американско знаме в крилете си.
Президентът на САЩ и неговият спътник се насочват към гренландското знаме.
Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той твърди, че островът е „заобиколен“ от руски и китайски военни кораби и че Гренландия е „абсолютно важна“ за националната сигурност на САЩ.
Президентът на САЩ не е изключил използването на сила за анексиране на Гренландия, но по време на реч на Световния икономически форум в Давос заяви, че САЩ няма да използват военна сила.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Андро
Коментиран от #4
03:40 24.01.2026
2 Марсело
03:45 24.01.2026
3 пимпирев
Коментиран от #6, #8
03:47 24.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Данко Харсъзина
04:02 24.01.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "пимпирев":Ти трай, че бай Дончо като едното нищо ще реши да анексира Антарктида със все базата на Пимпирев.
04:03 24.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Андро
До коментар #3 от "пимпирев":Аааааа,пингвините ги намери и всяко лято ходи да ги пасе.Питат го,защо така бе Пампирев,а той вика,еми там нема патки.
04:13 24.01.2026
9 Уфф
04:26 24.01.2026
10 Анонимен
05:06 24.01.2026
11 Владимир Путин, президент
Ако трябва купете Гренландия с нашите 300млрд $.
Русия има много пари за западните си партньори, нищо че народа мре от инфлация, глад, липса на здравеопазване, а зимата пътува основно с велосипеди.
Коментиран от #20
05:07 24.01.2026
12 Абе де да
05:09 24.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пламен
ЩО НЕ ПРОБВА С БЯЛА МЕЧКА ?
05:13 24.01.2026
15 Доналд Тръмп, Президентът
Америка намеква че скоро в Гренландия ще има послушни пингвини, наместо опърничави гренландци, ако не кандисат да станат американски граждани.
Коментиран от #22
05:16 24.01.2026
16 Анонимен
05:19 24.01.2026
17 Ще ги постигнете целите си бе
05:27 24.01.2026
18 С/Р
"... Ами Генсекът на НАТО се бил съгласил без да му мигне окото с контра-предложението на Белия дом на военната интервенция, а именно САЩ да си разкрият в Гренландия петнайсетина големи военни бази със статут като на британските на о. Крит. Където огромната територия, върху която са разположени поделенията на Обединеното кралство, е собственост на британската корона и следователно американските военни бази на “ледения остров” би трябвало също да се обзаведат със собствен терен. А като се има предвид колко много ще бъдат там развяващите американското знаме военни поделения и колко лесно военнослужещите в тях могат да си присъединят останалата част от Гренландия, суверенитетът на Дания над нея става едва ли не смешен. Да не говорим за договорките на Рюте в името на въпросния суверенитет Копенхаген да предостави на Вашингтон изключителното право за ползване на щедрото на редки полезни материали “парче лед”, което си е чиста проба ресурсна колонизация... "
05:41 24.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А пък
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Ако Бойко вземе властта, ще им хвърли едно пари от джипката. Даде едни пари на данъкоплатците за тръбата на Путин, пари за едни книжни самолети, а пък един остров ли... Ко му плащаш...
05:55 24.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Именно
До коментар #15 от "Доналд Тръмп, Президентът":Като с индианците....
06:00 24.01.2026
23 Sветлин Sтефанов
06:11 24.01.2026
24 Шмеркел Шутстърсен
06:13 24.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 гошо
06:38 24.01.2026