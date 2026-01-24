Новини
САЩ: Гренландия е от първостепенно значение за националната ни сигурност, ще постигнем целите си, без да плащаме

24 Януари, 2026 03:21, обновена 24 Януари, 2026 05:01 1 512 26

Белият дом пусна снимка на американския президент с пингвин на острова

САЩ: Гренландия е от първостепенно значение за националната ни сигурност, ще постигнем целите си, без да плащаме - 1
Снимка: The White House
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумението за Гренландия ще позволи на Съединените щати да постигнат всичките си цели, без да плащат нищо, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Гренландия е от първостепенно значение за националната сигурност на Америка. Тя е от съществено значение за глобалната сигурност. Сега, чрез „Изкуството на сделката“ (б. р. заглавието на бестселъра на Тръмп), Съединените щати имат всичко, което искат и от което се нуждаят по отношение на Гренландия, безплатно“, каза той по Fox News.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox Business, че САЩ няма да е нужно да плащат нищо за Гренландия и че Вашингтон ще може да получи целия необходим военен достъп до острова.

На 21 януари, след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, американският лидер обяви, че са се появили очертанията на споразумение за Гренландия. Както съобщава Axios, проектът на споразумение, предложен от Рюте на президента Тръмп, предвижда запазването на датския суверенитет над Гренландия и актуализиране на условията на споразумението от 1951 г. за отбраната на острова. Това би позволило на САЩ да установят военни бази и „отбранителни зони“ там, ако НАТО сметне за необходимо.

Междувременно Белият дом публикува генерирана снимка в X на президента на САЩ Доналд Тръмп с пингвин, съобщи RBC.

„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията.

Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект. На снимката Тръмп върви през снега с пингвин, държащ американско знаме в крилете си.

Президентът на САЩ и неговият спътник се насочват към гренландското знаме.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той твърди, че островът е „заобиколен“ от руски и китайски военни кораби и че Гренландия е „абсолютно важна“ за националната сигурност на САЩ.

Президентът на САЩ не е изключил използването на сила за анексиране на Гренландия, но по време на реч на Световния икономически форум в Давос заяви, че САЩ няма да използват военна сила.


  • 1 Андро

    26 0 Отговор
    Този е пълен невежа.Какви пингвини в Гренландия.Там са белите мечки.Пингвините са в Патагония,южния полюс.

    Коментиран от #4

    03:40 24.01.2026

  • 2 Марсело

    4 6 Отговор
    Хахахаха направо на пингвин ще бъдат направени гренландците

    03:45 24.01.2026

  • 3 пимпирев

    17 0 Отговор
    от години търси бели мечки в Антарктика и пингвини в Гренландия и все не може да ги намери.

    Коментиран от #6, #8

    03:47 24.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    В Гренландия няма пингвини. Има бели мечки. Американците са егати невежите.

    04:02 24.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "пимпирев":

    Ти трай, че бай Дончо като едното нищо ще реши да анексира Антарктида със все базата на Пимпирев.

    04:03 24.01.2026

  • 8 Андро

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "пимпирев":

    Аааааа,пингвините ги намери и всяко лято ходи да ги пасе.Питат го,защо така бе Пампирев,а той вика,еми там нема патки.

    04:13 24.01.2026

  • 9 Уфф

    7 0 Отговор
    Явно рижият булдог е хвърлил око и на Антарктида! В Гренландия няма пингвини!

    04:26 24.01.2026

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Любимите планини!

    05:06 24.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Спакойно тoвapищ Дональд !!!
    Ако трябва купете Гренландия с нашите 300млрд $.
    Русия има много пари за западните си партньори, нищо че народа мре от инфлация, глад, липса на здравеопазване, а зимата пътува основно с велосипеди.

    Коментиран от #20

    05:07 24.01.2026

  • 12 Абе де да

    5 1 Отговор
    знае човек? Може пък да завъдят пингвини в Гренландия в специални ферми, щото белите мечки трудно се отглеждат па и няма дървета, по които да се катерят(?)... Щуравите янки може и да го направят

    05:09 24.01.2026

  • 14 Пламен

    7 0 Отговор
    ТО С ПИНГВИН ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ СНИМА .
    ЩО НЕ ПРОБВА С БЯЛА МЕЧКА ?

    05:13 24.01.2026

  • 15 Доналд Тръмп, Президентът

    3 1 Отговор
    Нещо не схващате концепцията, посланието на кадъра !!!
    Америка намеква че скоро в Гренландия ще има послушни пингвини, наместо опърничави гренландци, ако не кандисат да станат американски граждани.

    Коментиран от #22

    05:16 24.01.2026

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор
    Извращение!

    05:19 24.01.2026

  • 17 Ще ги постигнете целите си бе

    4 0 Отговор
    Дончо,ама га видите пингвини в Гренландия и бели мечки в Мексико.

    05:27 24.01.2026

  • 18 С/Р

    1 0 Отговор
    На опашка за шамари от Тръмп:
    "... Ами Генсекът на НАТО се бил съгласил без да му мигне окото с контра-предложението на Белия дом на военната интервенция, а именно САЩ да си разкрият в Гренландия петнайсетина големи военни бази със статут като на британските на о. Крит. Където огромната територия, върху която са разположени поделенията на Обединеното кралство, е собственост на британската корона и следователно американските военни бази на “ледения остров” би трябвало също да се обзаведат със собствен терен. А като се има предвид колко много ще бъдат там развяващите американското знаме военни поделения и колко лесно военнослужещите в тях могат да си присъединят останалата част от Гренландия, суверенитетът на Дания над нея става едва ли не смешен. Да не говорим за договорките на Рюте в името на въпросния суверенитет Копенхаген да предостави на Вашингтон изключителното право за ползване на щедрото на редки полезни материали “парче лед”, което си е чиста проба ресурсна колонизация... "

    05:41 24.01.2026

  • 20 А пък

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Ако Бойко вземе властта, ще им хвърли едно пари от джипката. Даде едни пари на данъкоплатците за тръбата на Путин, пари за едни книжни самолети, а пък един остров ли... Ко му плащаш...

    05:55 24.01.2026

  • 22 Именно

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Като с индианците....

    06:00 24.01.2026

  • 23 Sветлин Sтефанов

    1 0 Отговор
    а ве трета световна ли ше започне666 ве гренладия е към швеция и норвегия и дания

    06:11 24.01.2026

  • 24 Шмеркел Шутстърсен

    1 0 Отговор
    не мисли глупости ве.започваш трета световна..

    06:13 24.01.2026

  • 26 гошо

    1 0 Отговор
    Пак е пил белина

    06:38 24.01.2026