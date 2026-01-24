САЩ: Гренландия е от първостепенно значение за националната ни сигурност, ще постигнем целите си, без да плащаме

Споразумението за Гренландия ще позволи на Съединените щати да постигнат всичките си цели, без да плащат нищо, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Гренландия е от първостепенно значение за националната сигурност на Америка. Тя е от съществено значение за глобалната сигурност. Сега, чрез „Изкуството на сделката“ (б. р. заглавието на бестселъра на Тръмп), Съединените щати имат всичко, което искат и от което се нуждаят по отношение на Гренландия, безплатно“, каза той по Fox News.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox Business, че САЩ няма да е нужно да плащат нищо за Гренландия и че Вашингтон ще може да получи целия необходим военен достъп до острова.

На 21 януари, след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, американският лидер обяви, че са се появили очертанията на споразумение за Гренландия. Както съобщава Axios, проектът на споразумение, предложен от Рюте на президента Тръмп, предвижда запазването на датския суверенитет над Гренландия и актуализиране на условията на споразумението от 1951 г. за отбраната на острова. Това би позволило на САЩ да установят военни бази и „отбранителни зони“ там, ако НАТО сметне за необходимо.

Междувременно Белият дом публикува генерирана снимка в X на президента на САЩ Доналд Тръмп с пингвин, съобщи RBC.

„Прегърнете пингвина“, гласи публикацията.

Изображението е създадено с помощта на изкуствен интелект. На снимката Тръмп върви през снега с пингвин, държащ американско знаме в крилете си.

Президентът на САЩ и неговият спътник се насочват към гренландското знаме.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той твърди, че островът е „заобиколен“ от руски и китайски военни кораби и че Гренландия е „абсолютно важна“ за националната сигурност на САЩ.

Президентът на САЩ не е изключил използването на сила за анексиране на Гренландия, но по време на реч на Световния икономически форум в Давос заяви, че САЩ няма да използват военна сила.