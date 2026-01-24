Новини
Броят на загиналите в свлачището в Индонезия достигна 25

24 Януари, 2026 09:36, обновена 25 Януари, 2026 20:25 1 460 4

80 души още са в неизвестност

Броят на загиналите в свлачището в Индонезия достигна 25 - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Спасителите днес прекратиха операциите по издирване на жертвите вследствие на свлачището в индонезийската провинция Западна Ява, след като на втория ден от операциите бяха открити 14 тела, с което общият брой на потвърдените жертви достигна 25, предаде ДПА, като се позова на официален представител.

Проливните дъждове, започнали ден по-рано, предизвикаха свлачището край село в района Западен Бандунг вчера сутринта. Официални представители заявиха, че до 80 души все още са в неизвестност.

„Всички тела бяха евакуирани до 16:00 часа в пункт за идентифициране на жертви на бедствия“, заяви Аде Диан Пермана, ръководител на службата за търсене и спасяване в Бандунг.

По-късно през деня спасителните операции бяха преустановени поради опасения за безопасността, тъй като почвените условия в засегнатата област оставаха нестабилни и съществува риск от нови свлачища, заяви Аде.

Свлачищата са често срещана опасност в Индонезия по време на дъждовния сезон, особено в гъсто населените и в планинските райони на Ява, който е най-гъсто населеният остров на страната, отбелязва ДПА. Продължителните валежи, обезлесяването и бързото разрастване на селищата по стръмните склонове са увеличили рисковете през последните години.


Индонезия
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят свлачищата...

    09:47 24.01.2026

  • 2 Доналд Тръмп, Президентът

    2 0 Отговор
    В Украйна загиват по 5000 руснаци на ден.
    Но това си е проблем на Путин и Русия !!!

    20:30 25.01.2026

  • 3 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Всъщност, островът се казва Джауа.

    20:38 25.01.2026

  • 4 Смърфиета

    1 0 Отговор
    По-добре кажете нещо за жертвите на тютюнопушенето на Jawa и за ограничаването на харченето по повод погребалните церемонии на Sulawesi, за сепаратизма в Aceh и изтреблението на аборигенното население от минните компании в Irian Jaya...

    А сега де?

    20:43 25.01.2026