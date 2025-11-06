Новини
Свят »
Русия »
Русия отчете най-нисък процент на безработица сред страните от Г-20

6 Ноември, 2025 05:13, обновена 6 Ноември, 2025 05:21 598 5

През септември той е бил 2,2%, след нея се подреждат Южна Корея и Япония

Русия отчете най-нисък процент на безработица сред страните от Г-20 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия регистрира най-ниското ниво на безработица сред страните от Г-20 през третото тримесечие, предаде РИА Новости, позовавайки се на данни от национални статистически агенции.

Нивото на безработица в Русия през септември е било 2,2%, оставайки на нивото от юни. Тази цифра остава най-ниската сред най-големите икономики в света за второ поредно тримесечие.

Безработицата е била под 3% само в две други страни: в Южна Корея тя е спаднала леко до 2,5% от 2,6%, докато в Япония се е увеличила с 0,1 процентен пункт до 2,6%.

Повечето големи икономики в момента са изправени пред нарастваща безработица, като Мексико отбелязва най-голямо увеличение - с 0,3 процентни пункта до 3 процента. Нивото на безработица се е увеличило с 0,2 процентни пункта през тримесечието в Австралия, Китай, Канада и Турция и с 0,1 процентни пункта във Франция, Германия и Япония. Също така, според последните данни за август, безработицата се е увеличила от началото на тримесечието в САЩ и Обединеното кралство.

Междувременно безработицата е намаляла най-значително в Индия, където е достигнала 5,2 процента през третото тримесечие, в сравнение с 5,6 процента през юни. В Бразилия и Италия е намаляла с 0,2 процентни пункта, съответно до 5,6 процента и 6,1 процента.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейки,

    8 6 Отговор
    Ставайте и отивайте да работите в Русия! Няма мъже.

    05:27 06.11.2025

  • 2 Нормално

    9 4 Отговор
    мъжете бях утилизирани на фронта и наториха полетата на Покровск. Не остана кой да работи. Само не знам защо се хвалят с това 😆

    05:39 06.11.2025

  • 3 Елементарно Уотсън!

    4 4 Отговор
    Каква безработица да има в Раша при положение, че 1 милион са убити или осакатени от войната...? Там даже не достига работна ръка, защото няма автоматизация или роботизация в икономиката ... Живеят още в 20-ти век.

    05:40 06.11.2025

  • 4 12345

    2 2 Отговор
    Това в резултат на западните санкции ли е ?

    05:46 06.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Логично !!!
    Пpоcто 500 000 безработни си намериха работа в Руския Мир при дедушка Кобзон ))

    06:06 06.11.2025

Новини по държави:
