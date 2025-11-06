Русия отчете най-нисък процент на безработица сред страните от Г-20

Русия регистрира най-ниското ниво на безработица сред страните от Г-20 през третото тримесечие, предаде РИА Новости, позовавайки се на данни от национални статистически агенции.

Нивото на безработица в Русия през септември е било 2,2%, оставайки на нивото от юни. Тази цифра остава най-ниската сред най-големите икономики в света за второ поредно тримесечие.

Безработицата е била под 3% само в две други страни: в Южна Корея тя е спаднала леко до 2,5% от 2,6%, докато в Япония се е увеличила с 0,1 процентен пункт до 2,6%.

Повечето големи икономики в момента са изправени пред нарастваща безработица, като Мексико отбелязва най-голямо увеличение - с 0,3 процентни пункта до 3 процента. Нивото на безработица се е увеличило с 0,2 процентни пункта през тримесечието в Австралия, Китай, Канада и Турция и с 0,1 процентни пункта във Франция, Германия и Япония. Също така, според последните данни за август, безработицата се е увеличила от началото на тримесечието в САЩ и Обединеното кралство.

Междувременно безработицата е намаляла най-значително в Индия, където е достигнала 5,2 процента през третото тримесечие, в сравнение с 5,6 процента през юни. В Бразилия и Италия е намаляла с 0,2 процентни пункта, съответно до 5,6 процента и 6,1 процента.