Дания е парализирана заради значителни снеговалежи

6 Февруари, 2026 13:17 1 318 14

Регионалната полиция в Копенхаген предупреди да не се предприемат „пътувания без крайна необходимост“

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дания днес е отчасти парализирана заради значителни снеговалежи в голяма част от страната, като общественият транспорт е нарушен, затворени са училища и са отменени полети, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Датският метеорологичен институт (ДМИ) издаде предупреждение за снеговалежи, които ще продължат до тази вечер в източната част на страната, където се намира и столицата Копенхаген, както и в източната част на полуостров Ютландия, където е разположен втория по големина град – Орхус.

В Орхус движението на автобуси е спряно. Регионалната полиция в Копенхаген предупреди да не се предприемат „всякакви пътувания без крайна необходимост“. Преди ваканцията много училища избраха днес да останат затворени.

Според ДМИ на места могат да паднат до 30 см сняг. Летището в Копенхаген предупреди за „риск от забавяния и отмяна (на полети) заради снежни условия“. Тази сутрин полетите за Берлин и Париж бяха анулирани. ДМИ издаде предупреждение за снежна буря и за район Северна Ютландия.


  • 1 хехе

    28 2 Отговор
    за обществения транспорт да наемат шофьори от Гренландия ще дойдат барабар с кучешките впрягове

    13:19 06.02.2026

  • 2 Пепи

    20 3 Отговор
    Тази люта зима им я изпрати Тръмп

    Коментиран от #8, #11

    13:20 06.02.2026

  • 3 татунчо 🍌

    19 4 Отговор
    Да питат наш зеля как се справя със зимата - той е спец и в това .

    13:26 06.02.2026

  • 4 си пън

    24 1 Отговор
    ко става с великите,30см.и спират всичко,много са зле нещата,и тез ще борят русия

    13:29 06.02.2026

  • 5 Абе що не сте

    24 2 Отговор
    питали урсула? Тя ще ви каже, че не е вярно! Планетата силно се загрява и скоро всички ще умрем от прегряването. За да има "зелени сделки" и данаци СО2, да доят още и още пари за колите, които караме и т.н.. Някой трябва да им пълни гушите на тези паразити!

    Коментиран от #13

    13:31 06.02.2026

  • 6 Духа на Гренландия

    15 3 Отговор
    Покри със сняг САЩ и Дания

    13:34 06.02.2026

  • 7 Запознат

    23 3 Отговор
    Дания е парализирана заради "до 30 см сняг" - да се смееш ли да плачеш ли. В "изостанала Русия" в Камчатка паднаха метри сняг и пак не беше парализирана а в Москва снегът беше почни метър.

    13:36 06.02.2026

  • 8 Зевзек

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи":

    А не е Тръмп - Путин е виновен - той е докарал сняг от Камчатка и го е разхвърлял над Дания да ги "парализира".

    И тези моля ти се щели да побеждават Русия.

    13:41 06.02.2026

  • 9 Шофьор

    9 1 Отговор
    Аз като гледам на снимката има не повече от сантиметър сняг и тези изпаднаха в паника - че то при нас има повече на пътя даже и снегопочистващите фирми на толупите след като почистят.

    13:45 06.02.2026

  • 10 Читател

    11 1 Отговор
    Това е от глобалното затопляне и зелената сделка нали .

    13:48 06.02.2026

  • 11 нннн

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи":

    Изпратиха им в ППДБ да ги накажат, защото Дания забранява гласуването в чужбина и не ще еврото.

    13:57 06.02.2026

  • 12 Чупкааа

    8 0 Отговор
    БОЛИ МЕ САКСОФОНО ЗА ТЕЗИ ПЕПЕРУДКИ ?

    14:08 06.02.2026

  • 13 Чупкааа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе що не сте":

    Може да им напълним гушите като източим директно в отворената им пас цял един ла.....воз.

    14:10 06.02.2026

  • 14 бай ДОНЧО

    3 1 Отговор
    А как е в Гренландия....безпокояц се за пингвините

    16:44 06.02.2026

