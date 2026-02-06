Дания е парализирана заради значителни снеговалежи

Дания днес е отчасти парализирана заради значителни снеговалежи в голяма част от страната, като общественият транспорт е нарушен, затворени са училища и са отменени полети, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Датският метеорологичен институт (ДМИ) издаде предупреждение за снеговалежи, които ще продължат до тази вечер в източната част на страната, където се намира и столицата Копенхаген, както и в източната част на полуостров Ютландия, където е разположен втория по големина град – Орхус.
В Орхус движението на автобуси е спряно. Регионалната полиция в Копенхаген предупреди да не се предприемат „всякакви пътувания без крайна необходимост“. Преди ваканцията много училища избраха днес да останат затворени.
Според ДМИ на места могат да паднат до 30 см сняг. Летището в Копенхаген предупреди за „риск от забавяния и отмяна (на полети) заради снежни условия“. Тази сутрин полетите за Берлин и Париж бяха анулирани. ДМИ издаде предупреждение за снежна буря и за район Северна Ютландия.
