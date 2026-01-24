Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз и призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.
Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.
„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.
Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.
Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.
След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП. Някои агенти им отвръщаха с иронични коментари, а един от протестиращите бе натъпкан в автомобил на федералните власти.
Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.
Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От Нобеловият комитет:
19:18 24.01.2026
2 Мурка
Коментиран от #7
19:18 24.01.2026
3 Помак
Коментиран от #6
19:19 24.01.2026
4 ха ха
19:20 24.01.2026
5 Боруна Лом
19:24 24.01.2026
6 Боруна Лом
До коментар #3 от "Помак":УРААААА, ДРУГАРИ! АЛИЕНДЕ!
Коментиран от #8
19:24 24.01.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Мурка":Не са убили човек а емигрант, има разлика.
Коментиран от #12, #14, #21
19:27 24.01.2026
8 Помак
До коментар #6 от "Боруна Лом":Че е жив и скоро ште има нова революция ...трябва да сме готови !
19:27 24.01.2026
9 съвсем нормално за терористите
19:29 24.01.2026
10 кравария
19:29 24.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Помак
До коментар #7 от "Град Козлодуй":От Галиче ЦГн ли е .или от Хърлец ..нали са хора...политичарю
19:31 24.01.2026
13 Kaлпазанин
19:35 24.01.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Че в САЩ с изключение на индианците , всички са емигранти.
19:38 24.01.2026
15 Македонец
🙂
19:40 24.01.2026
16 Ха ха ха
19:41 24.01.2026
17 Кирчо
20:07 24.01.2026
18 Наката
20:15 24.01.2026
19 Що сега не
20:22 24.01.2026
20 стоян георгиев
20:27 24.01.2026
21 Да бе
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Като твоя случай-инвалид, а не човек
20:45 24.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пушнали 20 а хванали 20000
20:50 24.01.2026