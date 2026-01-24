Новини
Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис

24 Януари, 2026 19:16 1 801 23

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града

Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз и призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.

„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.

Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.

След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП. Някои агенти им отвръщаха с иронични коментари, а един от протестиращите бе натъпкан в автомобил на федералните власти.

Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.

Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.


САЩ
Оценка 2.6 от 11 гласа.
Оценка 2.6 от 11 гласа.
  • 1 От Нобеловият комитет:

    51 1 Отговор
    Не закачайте претендентът за Нобел за мир.🤣🤣🤣

    19:18 24.01.2026

  • 2 Мурка

    38 3 Отговор
    важното е ДА Е ДЕМОКРАТИЧНО

    Коментиран от #7

    19:18 24.01.2026

  • 3 Помак

    15 12 Отговор
    Време е моите приятели чернокожите да завземат властта в сашт , нека всички бели поробители ув нат на стълбове дървета,пасарелки,мостове ...свобода за поробения народ в сашт ...Венсеремос другари

    Коментиран от #6

    19:19 24.01.2026

  • 4 ха ха

    21 5 Отговор
    то и федерацията също като империята , убиват щото така им е кеф

    19:20 24.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    27 3 Отговор
    ИЗТРЕПЕТЕ СЕ ,ДА .....МА.. ТЪПА ОБОРСКА!

    19:24 24.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    УРААААА, ДРУГАРИ! АЛИЕНДЕ!

    Коментиран от #8

    19:24 24.01.2026

  • 7 Град Козлодуй

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    Не са убили човек а емигрант, има разлика.

    Коментиран от #12, #14, #21

    19:27 24.01.2026

  • 8 Помак

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Че е жив и скоро ште има нова революция ...трябва да сме готови !

    19:27 24.01.2026

  • 9 съвсем нормално за терористите

    25 4 Отговор
    че те ако не убиват как ще съществуват???

    19:29 24.01.2026

  • 10 кравария

    26 3 Отговор
    изтича в канала!!!

    19:29 24.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Помак

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    От Галиче ЦГн ли е .или от Хърлец ..нали са хора...политичарю

    19:31 24.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Не може да бъде ,застрелват се само в Иран Русия Венецуела ,в обора това е невъзможно ,сигурно е бил въоръжен до зъби ,не е както в Германия например да застрелват пияни жени с кухненски ножове и после да пишат че са били терористи ,аааааа сетих се и този е бил терорист

    19:35 24.01.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Че в САЩ с изключение на индианците , всички са емигранти.

    19:38 24.01.2026

  • 15 Македонец

    20 1 Отговор
    Демокрация, сър!
    🙂

    19:40 24.01.2026

  • 16 Ха ха ха

    8 13 Отговор
    Браво! Всички криминално влезли престъпници вън от САЩ! Същото трябва да стане и с навлеците нелегално налазили Европа.

    19:41 24.01.2026

  • 17 Кирчо

    10 0 Отговор
    Искам да поправя някой от коментиращите. Убития човек не е имигрант или нелегален а американски гражданин.

    20:07 24.01.2026

  • 18 Наката

    4 3 Отговор
    Майката на трите деца, която застреляха, защо не споменават, че две от децата й са взети от социалните? Пак избирателно се втълпява мнение. В САЩ ченгето като ти каже да спреш - спираш! Не са като нашите ушевите

    20:15 24.01.2026

  • 19 Що сега не

    8 1 Отговор
    Ревнат урсулите? Значи в Русия, в Иран, в Китай... ако властите убият някого, то рев до небето: "диктатура били"! А сега? Хайде де! Кажете и за обора същото...

    20:22 24.01.2026

  • 20 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Предвид насилието на режима на диктатура Тръмп спрямо невинните протестиращи е време Иран да се намеси и да свали този терористичен режим, заплашващ демокрацията и безопасността в региона!

    20:27 24.01.2026

  • 21 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Като твоя случай-инвалид, а не човек

    20:45 24.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пушнали 20 а хванали 20000

    0 0 Отговор
    Емигранти и престъпници, банди. Много нови стават от айс. Да се трудят още повече.

    20:50 24.01.2026