Новини
Свят »
Венецуела »
Делси Родригес поиска споразумение с опозицията

Делси Родригес поиска споразумение с опозицията

25 Януари, 2026 05:18, обновена 25 Януари, 2026 04:21 363 1

  • венецуела-
  • делси родригес-
  • опозиция

Временният президент заяви, че това трябва да се случи "заради народа на Венецуела, въпреки различията ни"

Делси Родригес поиска споразумение с опозицията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова в събота вечерта за постигане на „споразумения с опозицията“, точно три седмици след зрелищната операция на американската армия, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро, съобщи Франс прес.

В изказване по националната телевизия Родригес заяви, че „въпреки различията ни, трябва да се срещнем и да постигнем споразумения… Заради народа на Венецуела“.

„Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира във Венецуела“, допълни тя.

Мандатът на Делси Родригес като временно изпълняваща длъжността президент, според Конституцията на Венецуела, може да продължи шест месеца преди провеждането на нови избори.

В петък тя поиска от председателя на парламента, своя брат Хорхе Родригес, да организира среща с различните политически сили в страната, като заяви, че иска диалог с „конкретни и незабавни резултати“.

Протести срещу обявяването на победата на Николас Мадуро на президентските избори през 2024 г. доведоха до ареста на 2400 души, а 28 бяха убити по време на репресиите на властите след изборите. Опозицията, която все още претендира за победа, обвини властта във фалшифициране на изборите.

/ИЦ/

Източник: www.bta.bg


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БНТ

    5 0 Отговор
    Не бе заловен, а бе ПОХИТЕН, ОТВЛЕЧЕН.
    Изразявай се правилно.
    Ще се глобяваме

    04:25 25.01.2026