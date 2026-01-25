Гренландски клошар се съгласи да стане американец за $1 милион

Гренландски бездомник призна, че би се съгласил да стане американец за един милион долара.
По-рано Daily Mail съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи на всеки гренландец по един милион долара, ако населението на острова гласува за присъединяване към Съединените щати.
„Аз съм бездомен. Разбира се, че бих приел това предложение. Не ме интересува дали ще стана американец или гренландец; всичко, което има значение за мен, е да спра да бъда бездомен“, каза 40-годишният островитянин, цитиран от РИА Новости
На въпроса как бездомникът говори толкова добре английски, той отговори, че говори американски, а не английски.
Гренландия е част от Кралство Дания. Тръмп обаче многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати. Датските и гренландските власти предупредиха Вашингтон да не завзема острова, отбелязвайки, че очакват уважение към териториалната им цялост.
1 Къв клошар бре
06:55 25.01.2026
2 Оувър
06:56 25.01.2026
3 Бъларин
- И аш шъм шъглашен!
06:56 25.01.2026
4 АсанБГ
06:58 25.01.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #13
06:58 25.01.2026
6 Парламентарен Прошляк
06:58 25.01.2026
7 Гражданин.
Коментиран от #22
06:59 25.01.2026
8 хАмерикански
07:00 25.01.2026
9 и аз говоря
07:01 25.01.2026
10 За 20 рубли
Коментиран от #14, #17
07:08 25.01.2026
11 Пъстър свят
07:10 25.01.2026
12 Клуб зидар
07:10 25.01.2026
13 Пъстър свят
До коментар #5 от "стоян георгиев":Не ти се получава миши и не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев известен с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясна яка !
Коментиран от #15
07:11 25.01.2026
14 Рублевка
До коментар #10 от "За 20 рубли":От български ромми нужда нямаме даже и пари да даваш .
07:12 25.01.2026
15 стоян георгиев
До коментар #13 от "Пъстър свят":абе мишко скрий са.смешнаси.
Коментиран от #20
07:14 25.01.2026
16 стоян георгиев
И разбира се ще пазят "чест" като повтарят онези глупости за руска и китайска опасност, бухахаха
07:15 25.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Базел -3
07:23 25.01.2026
19 Гост
07:23 25.01.2026
20 Пъстър свят
До коментар #15 от "стоян георгиев":миши опитваш се да имитираш Големият стоян георгиев ,а даже не знаеш точките за какво са ?Ами маркира си писаното после да го покаже на шефчето та да кашира ...хахах .
07:24 25.01.2026
21 Айгедотор
07:25 25.01.2026
22 стоян георгиев
До коментар #7 от "Гражданин.":вие евро алатлантиците и майките си продадохте за дребни пари бе видяхме ви
07:28 25.01.2026
23 оня с коня
07:28 25.01.2026
24 Да продадем България на Тръмп!
07:29 25.01.2026
25 Лъжите на ТАСС
07:30 25.01.2026
26 Ха ха ха ха
Коментиран от #27
07:30 25.01.2026
27 Тръмп е спасителят за България!
До коментар #26 от "Ха ха ха ха":Защо да ходим в Гренландия като можем да продадем България за по добри пари от евроатлантиците. Тръмп може да ни даде по един милион долара за глас, а Шиши дава само 100 лева? Е не сме толкова тъпи да се продадем на Шиши за 100 лева парчето.
07:34 25.01.2026
28 Бъфало Бил
07:42 25.01.2026