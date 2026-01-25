Новини
Гренландски клошар се съгласи да стане американец за $1 милион

25 Януари, 2026 06:49, обновена 25 Януари, 2026 06:54 1 116 28

  • гренландия-
  • бездомник-
  • американец

Все ми е едно какъв съм, само да имам жилище, заяви бездомникът

Гренландски клошар се съгласи да стане американец за $1 милион - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гренландски бездомник призна, че би се съгласил да стане американец за един милион долара.

По-рано Daily Mail съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи на всеки гренландец по един милион долара, ако населението на острова гласува за присъединяване към Съединените щати.

„Аз съм бездомен. Разбира се, че бих приел това предложение. Не ме интересува дали ще стана американец или гренландец; всичко, което има значение за мен, е да спра да бъда бездомен“, каза 40-годишният островитянин, цитиран от РИА Новости

На въпроса как бездомникът говори толкова добре английски, той отговори, че говори американски, а не английски.

Гренландия е част от Кралство Дания. Тръмп обаче многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати. Датските и гренландските власти предупредиха Вашингтон да не завзема острова, отбелязвайки, че очакват уважение към териториалната им цялост.


Дания
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къв клошар бре

    17 0 Отговор
    Това е шиши.

    06:55 25.01.2026

  • 2 Оувър

    14 0 Отговор
    и се задейства прозорецът на Овертон

    06:56 25.01.2026

  • 3 Бъларин

    14 0 Отговор
    Клошар, с Айфон, от кофата:
    - И аш шъм шъглашен!

    06:56 25.01.2026

  • 4 АсанБГ

    18 0 Отговор
    И ние с фамилията бихме станали ,въпреки че не сме клошари и имаме къща в Шекер маала във Филибето .

    06:58 25.01.2026

  • 5 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    всички 57 хиляди жутели ще се съгласят.и аз ше ида там. напук на капейките.

    Коментиран от #13

    06:58 25.01.2026

  • 6 Парламентарен Прошляк

    10 1 Отговор
    Аз и за без пари съм готов да стана амерички селянин. Даже ще си платя ако трябва, само и само да се поамериканча.

    06:58 25.01.2026

  • 7 Гражданин.

    14 5 Отговор
    Ако ми дадат 1 милион долара и аз бих станал американец.

    Коментиран от #22

    06:59 25.01.2026

  • 8 хАмерикански

    14 2 Отговор
    Говори човека, хАмерикански

    07:00 25.01.2026

  • 9 и аз говоря

    14 2 Отговор
    американски и живея под моста върху кашони. Юруш на всички американци към Гренландия.

    07:01 25.01.2026

  • 10 За 20 рубли

    1 6 Отговор
    ставам руснак!Говоря славянски!

    Коментиран от #14, #17

    07:08 25.01.2026

  • 11 Пъстър свят

    1 5 Отговор
    Не ти се получава миши и не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев известен с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясна яка !

    07:10 25.01.2026

  • 12 Клуб зидар

    11 0 Отговор
    Евтини номера за отвличане внимание.естествено ю,,,де,,й,,ски,

    07:10 25.01.2026

  • 13 Пъстър свят

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Не ти се получава миши и не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев известен с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясна яка !

    Коментиран от #15

    07:11 25.01.2026

  • 14 Рублевка

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "За 20 рубли":

    От български ромми нужда нямаме даже и пари да даваш .

    07:12 25.01.2026

  • 15 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пъстър свят":

    абе мишко скрий са.смешнаси.

    Коментиран от #20

    07:14 25.01.2026

  • 16 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Датчаните, тези викинги 😂, много се надуват, ама ще сдадат Гренландия на фащ, даже ще ги молят да я вземат по-бързо! Хихихи
    И разбира се ще пазят "чест" като повтарят онези глупости за руска и китайска опасност, бухахаха

    07:15 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Базел -3

    2 0 Отговор
    Пак ще си остане клошар след обвързването на валутата с цената на златото.

    07:23 25.01.2026

  • 19 Гост

    2 0 Отговор
    И с един милион долара пак ще е бездомен..., щото си е такъв...

    07:23 25.01.2026

  • 20 Пъстър свят

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    миши опитваш се да имитираш Големият стоян георгиев ,а даже не знаеш точките за какво са ?Ами маркира си писаното после да го покаже на шефчето та да кашира ...хахах .

    07:24 25.01.2026

  • 21 Айгедотор

    3 0 Отговор
    Уникални глупотевини!!! Мисирки прости!!

    07:25 25.01.2026

  • 22 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гражданин.":

    вие евро алатлантиците и майките си продадохте за дребни пари бе видяхме ви

    07:28 25.01.2026

  • 23 оня с коня

    6 0 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    07:28 25.01.2026

  • 24 Да продадем България на Тръмп!

    2 1 Отговор
    Всеки Българин би се съгласил на 1 милион долара, за да станем щат на САЩ. В момента ни разпродават, а ние нищо не получаваме. Моля ви някой да се обади на Тръмп! България е ключова позиция, но политиците ни продават за жълти стотинки в техните джобове! По добре Тръмп да ни даде по един милион и да ни управлява вместо нашите дълбоко наведени псевдо политици.

    07:29 25.01.2026

  • 25 Лъжите на ТАСС

    0 6 Отговор
    Като видя РИА Новости, ТАСС, РТ, не чета. Вече знам, какво пишат.

    07:30 25.01.2026

  • 26 Ха ха ха ха

    0 5 Отговор
    Всичкото копейка сега ще емигрира в Гренландия.

    Коментиран от #27

    07:30 25.01.2026

  • 27 Тръмп е спасителят за България!

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха":

    Защо да ходим в Гренландия като можем да продадем България за по добри пари от евроатлантиците. Тръмп може да ни даде по един милион долара за глас, а Шиши дава само 100 лева? Е не сме толкова тъпи да се продадем на Шиши за 100 лева парчето.

    07:34 25.01.2026

  • 28 Бъфало Бил

    0 0 Отговор
    Големият бял баща Тръмп ще осигури резерват на индианците зад Полярният кръг.

    07:42 25.01.2026

Новини по държави:
