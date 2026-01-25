Гренландски клошар се съгласи да стане американец за $1 милион

Гренландски бездомник призна, че би се съгласил да стане американец за един милион долара.

По-рано Daily Mail съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи на всеки гренландец по един милион долара, ако населението на острова гласува за присъединяване към Съединените щати.

„Аз съм бездомен. Разбира се, че бих приел това предложение. Не ме интересува дали ще стана американец или гренландец; всичко, което има значение за мен, е да спра да бъда бездомен“, каза 40-годишният островитянин, цитиран от РИА Новости

На въпроса как бездомникът говори толкова добре английски, той отговори, че говори американски, а не английски.

Гренландия е част от Кралство Дания. Тръмп обаче многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати. Датските и гренландските власти предупредиха Вашингтон да не завзема острова, отбелязвайки, че очакват уважение към териториалната им цялост.