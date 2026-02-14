САЩ, че не могат да се утвърдят сами в света, без европейска подкрепа. „Това няма да е успешно в дългосрочен план в свят на конкуриращи се сили“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност.

В същото време Писториус твърди, че „Европа трябва да поеме водеща роля в предоставянето на силни конвенционални сили и да поеме повече отговорност за своите съседи, докато САЩ ще продължат да предоставят стратегическа и ядрена подкрепа в обозримо бъдеще“.

Писториус заяви, че САЩ позволяват Европа да бъде изключена от преговорите за Украйна. Той смята, че е необходимо незабавно да се продължи снабдяването на Киев със системи за противовъздушна отбрана.

По време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурността той заяви, че Москва „отказва да преговаря с европейците“. „И американците позволяват това“, заяви германският министър на отбраната. „Това е наш проблем в момента. Вашингтон позволява това да се случва“, каза той. Писториус отбеляза, че европейците не могат просто „да седнат сами на масата за преговори“.

Германският министър заяви също, че смята за необходимо бързо да се продължат доставките на системи за противовъздушна отбрана на Киев.

На 14 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващият кръг от преговори за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева.

Руската страна многократно е подчертавала, че европейците няма да могат да внесат никакъв конструктивен дневен ред в процеса на преговори, тъй като те всъщност са страна в украинския конфликт.