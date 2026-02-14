САЩ, че не могат да се утвърдят сами в света, без европейска подкрепа. „Това няма да е успешно в дългосрочен план в свят на конкуриращи се сили“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност.
В същото време Писториус твърди, че „Европа трябва да поеме водеща роля в предоставянето на силни конвенционални сили и да поеме повече отговорност за своите съседи, докато САЩ ще продължат да предоставят стратегическа и ядрена подкрепа в обозримо бъдеще“.
Писториус заяви, че САЩ позволяват Европа да бъде изключена от преговорите за Украйна. Той смята, че е необходимо незабавно да се продължи снабдяването на Киев със системи за противовъздушна отбрана.
По време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурността той заяви, че Москва „отказва да преговаря с европейците“. „И американците позволяват това“, заяви германският министър на отбраната. „Това е наш проблем в момента. Вашингтон позволява това да се случва“, каза той. Писториус отбеляза, че европейците не могат просто „да седнат сами на масата за преговори“.
Германският министър заяви също, че смята за необходимо бързо да се продължат доставките на системи за противовъздушна отбрана на Киев.
На 14 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващият кръг от преговори за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева.
Руската страна многократно е подчертавала, че европейците няма да могат да внесат никакъв конструктивен дневен ред в процеса на преговори, тъй като те всъщност са страна в украинския конфликт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:45 14.02.2026
2 Шопо
20:45 14.02.2026
3 Механик
20:47 14.02.2026
4 ЮУКРАИНИЗАЦИЯТА НА ЕС
20:47 14.02.2026
5 Европейските
20:48 14.02.2026
6 Ко станаА с Гренландия бе копейките?
Коментиран от #9
20:49 14.02.2026
7 УКРАИНИЗИРАНЕТО
Коментиран от #10
20:49 14.02.2026
8 Както винаги
20:50 14.02.2026
9 Хахахаха
До коментар #6 от "Ко станаА с Гренландия бе копейките?":Макарона????
Чуваш ли си дрънканиците.
20:51 14.02.2026
10 ЗА СМЕТКА НА ТОВА
До коментар #7 от "УКРАИНИЗИРАНЕТО":ДЕРУСИФИКАЦИЯТА Е ЗДРАВОСЛОВНА.
Коментиран от #17
20:52 14.02.2026
11 Zaхарова
20:52 14.02.2026
12 Светецът
20:53 14.02.2026
13 Тоа па
Точно па вие много знаете и искате пак? Два пъти подпалвахте световни войни и двата пъти загинаха десетки милиони хора, заради вас. И сега пак вдигате глава!
Защо не се кротнете, най-после? Щели да "помагат на САЩ да се наложат над другите"? А не ви ли минава през главите, какво стана с Венецуела? Гренландия е на кантар и тя? Защо не помагате на венецуланския народ? Или на палестинците? Не, пак си търсите враг, който пак ще ви смачка и пак заради вас милиони други, този път може и милиарди с нищо невиновни хора, пак заради вас ще умрат?
20:55 14.02.2026
14 Кака Нашева
20:56 14.02.2026
15 Топчията
20:58 14.02.2026
16 Пиночет
20:58 14.02.2026
17 Гххгх
До коментар #10 от "ЗА СМЕТКА НА ТОВА":Срещнеш ли копейка -на място!
20:59 14.02.2026
18 Умник
21:01 14.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
До коментар #19 от "Лама Калушев:":Всеки с проблемите си!
21:04 14.02.2026
21 Путин
До коментар #19 от "Лама Калушев:":Съгласен!!!
21:05 14.02.2026
22 Попето
21:06 14.02.2026
23 Факти
21:07 14.02.2026
24 Тия промити евроатлантически "мозъци"
САЩ не можели да се "уТВЪРДЯТ САМИ?"
Кажи го в прав текст - САЩ са безвъзвратно омекнали!
Симптом на залязващия житейски път и приближаващия неминуем край, финал, game over.
Само безграбначните, лигави, либерални дебили не разбират, че "махалото с пълна сила" вече обърна посоката.
21:21 14.02.2026
25 000
21:23 14.02.2026