Новини
България
АЕЦ „Козлодуй“ решава проблемите, заложени през 90-те ВИДЕО

14 Февруари, 2026 23:04, обновена 14 Февруари, 2026 22:09 805 24

  • еленко божков-
  • енергетика-
  • аец

Ръководството на централата се справя добре, но доставки по изключение на руски части продължават да са необходими

АЕЦ „Козлодуй“ решава проблемите, заложени през 90-те ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Енергийният експерт Еленко Божков направи равносметка за управлението на централата, техническите проблеми, ценовата политика и перспективите пред българската енергетика.

Атомната електроцентрала „Козлодуй“ премина през сериозни изпитания през последните години, но въпреки това в момента работи стабилно.

Това заяви пред БГНЕС бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.

По думите на Божков едно от най-сериозните предизвикателства пред АЕЦ „Козлодуй“ е било управлението на централата в предходни години. Той припомни отстраняването на бившия директор и заместник-директор, като подчерта, че според него техни действия са забавили ключови решения за развитието на ядрената мощност.

„Те просто разсипаха, бих казал, ядрената централа. Спираха развитието ѝ, включително чрез забавяне на договорите за диверсификация на ядреното гориво“, заяви експертът. По думите му именно това е възпрепятствало навременното въвеждане на нови доставки – за пети блок с гориво на „Уестингхаус“ и за шести блок с гориво на „Фраматом“.

На въпрос дали централата вече работи безпроблемно, Божков посочи, че по отношение на ядреното гориво ситуацията е стабилизирана, но остават последици от стари технически решения.

Той акцентира върху състоянието на третия парогенератор на шести блок, като подчерта, че дефектите му са известни още от доставката през 90-те години. Според него съществува официален документ от 1994 г., който предупреждава да не се увеличава натоварването на реактора през този парогенератор.

„Знаело се е, че има фабрични дефекти, и е било ясно препоръчано да не се увеличава мощността. Това не е спазено и се стигна до сегашното състояние“, каза Божков. В резултат днес се налага ограничаване на натоварването на блока, за да се запази оборудването в експлоатация.

Експертът отправи и сериозни обвинения за манипулирани резултати и подписани със задна дата документи, свързани с увеличаването на мощността на блока, като подчерта, че по темата вече има прокурорски проверки.

Забавени доставки и дерогации

Подобна, според него, е ситуацията и с мембраните на турбината. Последната доставка е била през 2016 г., а след това години наред не са предприети действия за нови части. Впоследствие войната и санкционните режими са наложили използването на дерогации, чието забавяне допълнително е усложнило ситуацията.

„Сега всичко се стоварва върху настоящото ръководство, въпреки че нито за парогенератора, нито за мембраните то има вина“, подчерта Божков.

По думите му дерогацията за необходимите части вече е предоставена, а шести блок работи близо до номиналната си мощност, без допълнително натоварване.

Печалбата на централата системно се изземва

Експертът коментира и финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй“, като заяви, че централата произвежда най-евтината електроенергия, но значителна част от приходите ѝ се изземват чрез регулирания пазар.

„Не понякога, а систематично се изземва печалбата“, каза той. По думите му повече от една трета от произведената електроенергия се е продавала на регулирани цени около 60 лв. за мегаватчас – под себестойността на производството.

Това, според Божков, води до „декапитализация“ на дружеството и го лишава от средства за модернизация и инвестиции.

Кадровата криза – най-голямото предизвикателство

Гледайки към бъдещето, експертът определи като ключов проблем недостига на квалифицирани кадри в енергетиката.

„Трябва да се преодолее депрофесионализирането и липсата на специалисти. Това е проблем на целия сектор, не само на ядрената централа“, заяви той.

Според него е необходимо и освобождаване на цените на електроенергията, за да могат енергийните предприятия да работят устойчиво и да финансират дейността си.

Ролята на въглищните централи остава ключова

Божков обърна внимание и на въглищните мощности в комплекса „Марица изток“. Намаляването на цените на въглеродните емисии, по думите му, дава възможност тези централи да работят икономически устойчиво.

Той подчерта необходимостта да се намери решение за продължаване работата на „Марица Изток 1“, чийто договор изтича скоро, както и да се гарантира стабилността на „Марица Изток 3“.

В заключение експертът обобщи, че най-важното условие за стабилността на сектора е политическата намеса да намалее. „Първото, което трябва да се направи, е хората да бъдат оставени да работят спокойно“, каза Еленко Божков.

Източник: bgnes.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор
    Този "експерт" е виждал електрическа централа само на снимка.

    Коментиран от #9, #23

    22:14 14.02.2026

  • 2 АЕЦ-а

    13 4 Отговор
    е на автопилот откакто скъсаха с "Росатом". Управляван е от политици а не от енергетици.

    Коментиран от #22

    22:15 14.02.2026

  • 3 И ко ши прайм сега

    10 6 Отговор
    без мембрани на турбината ? Ши се взривяваме ли?

    Коментиран от #8, #15

    22:18 14.02.2026

  • 4 Зеленко Безбожков

    9 3 Отговор
    Тъй, тъй!!! Взех отношение по "Петрохан", сега му е ред на АЕЦ-а!

    22:19 14.02.2026

  • 5 Олеееее.....

    4 3 Отговор
    Според него е необходимо и освобождаване на цените на електроенергията, за да могат енергийните предприятия да работят устойчиво и да финансират дейността си.

    22:19 14.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    8 6 Отговор
    Този михлюзин е говорил пълни глупости. От копейка се е трансформирал в евроцент. Около Боташа все такива.

    22:20 14.02.2026

  • 7 Алооооо,

    5 5 Отговор
    не да НЕ се увеличава натоварването на реактора през този парогенератор а въобще на никой не трябва да се увеличава натоварването ! Ще ни гръмнете бре ей

    22:22 14.02.2026

  • 8 Не ни трябват мембрани

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "И ко ши прайм сега":

    Ще я караме и без тях

    22:23 14.02.2026

  • 9 Видьо Видев

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ДАНСингът на смъртта на хижа Петрохан


    IN MEMORIAM

    Рейнджърът в Холивуд Пламен Статев

    Загиналият Пламен Статев -
    за когото сякаш се пише по-малко - от хижата в местността „Петрохан“,
    е бил изключително интересна и ярка личност.

    Професионалният му път го отвежда до едни от най-популярните холивудски продукции
    и до имена като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
    Той е бил специалист по визуалните ефекти (CGI) и е координирал работата по дигиталните ефекти на редица мащабни екшън продукции.
    Макар да не е бил единственият експерт в екипите, очевидно е притежавал изключителна организираност, отговорност и задълбочени професионални познания.
    Наеман е от продуценти на едни от най-големите филмови проекти през последните години.
    От негови публикации, посветени на професионалната му дейност, става ясно колко ключова е била ролята му в процеса.
    Пламен е бил "двигателят" зад кулисите - човекът, който гарантира, че работата по дигиталните ефекти върви по график и в рамките на бюджета.
    Координирал е логистиката и комуникацията, проследявал е задачите на десетки артисти, следял е обработката на стотици кадри.
    Негова отговорност е било и прецизното предаване на бележките от режисьора и супервайзорите към екипа, така че всяка корекция да бъде правилно разбрана и изпълнена.
    Всичко това - в сложни графици, таблици и под постоянен натиск.

    До 2012 година.
    След това пътят му поема в различна посока - към спелеол

    22:28 14.02.2026

  • 10 Истината

    9 1 Отговор
    За последните няколко години червените крадци като тоя тотално разбиха последния останал печеливш сектор - енергетитката. От износител на ток за всички съседи тези ни превърнаха в зависим консуматор на скъпа "зелена енергия".

    22:29 14.02.2026

  • 11 аман от такива разбирачи

    6 3 Отговор
    Тоя разбира от ядрена енергетика, колкото аз разбирам от космонавтика! Дотук се докарахме с такива "разбирачи"!

    22:37 14.02.2026

  • 12 ?????

    9 2 Отговор
    Ха ха.
    Най-добре ги ликвидирайте като предишните 4 блока и чакайте американците да построят някога нещо което още го няма за предплатени луди кинти.
    А тия реактори които вече можеха да дават ток си ги набутайте там където ви доставя удоволствие.

    22:37 14.02.2026

  • 13 Дядо

    1 0 Отговор
    Защо никой няма статия днеска за празиника Трифон Зарезан?

    22:50 14.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    От чисто техническа гледна точка не можеш да натоварваш реактор през паро генератор. На времето Облия се опитва да играе с товара на ГЦПтата с цел намаляване размера на собствените нужди на блока. Получи се температурен дисбаланс на реактора и тази щуротия беше преустановена. Слава богу, своевременно.
    "Експертът" бай Еленко не прави разлика между ядрен реактор и циганско кюмбе, което гори боклуци от контейнера.

    Коментиран от #16

    22:56 14.02.2026

  • 15 Бесен - Язовец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "И ко ши прайм сега":

    Атомна бомба със закъснител ше си правят сорос.нята в Бг колонията за да угодят на господарите

    Коментиран от #24

    22:59 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    След бай Еленко е време да се появи и Облия. Ако междувременно не е пукнал като куче и да не съм разбрал. Тези два "капацитета" са като Куку и Пипи.

    23:00 14.02.2026

  • 18 Ясна работата

    1 1 Отговор
    Ще го закриваме

    23:02 14.02.2026

  • 19 така, де

    4 1 Отговор
    Браво, Данко, че спомена Облия! Бях го забравил тояКатил!

    23:03 14.02.2026

  • 20 Да благодарим

    1 1 Отговор
    И за това на атлантическата продажна сган. Включително и на служебните кабинети на Радев

    23:04 14.02.2026

  • 21 Много им пука на руснаците

    1 1 Отговор
    дали доставки "по изключение" на руски части са ви необходими.... нищо не заслужавате и не вярвам да ви продадат на каквато и да е цена

    23:08 14.02.2026

  • 22 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЕЦ-а":

    Ти пък какъв ядрен експерт си, че не ми е ясно?
    Или просто така пише в опорките...

    23:08 14.02.2026

  • 23 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Аве, гледай сега - нещо ми се мярна, че няма да пишеш повече тука. Ама тука е психодиспансер, полезен е за всички. Аве, глей сеа - кат гръмне централата, може и да е полезно - вярно, че радиацията убива, но при правилна мутация може да ни се пръкне втори акъл, трети чееп и една кофа висящи момици...

    23:09 14.02.2026

  • 24 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бесен - Язовец":

    Бря, че нали го правят от 1989-та, колко още години ще им отнеме? Сигурно като почине Сорос, а? 😀

    23:10 14.02.2026

Новини по градове:
