АЕЦ „Козлодуй“ решава проблемите, заложени през 90-те ВИДЕО

Енергийният експерт Еленко Божков направи равносметка за управлението на централата, техническите проблеми, ценовата политика и перспективите пред българската енергетика.
Атомната електроцентрала „Козлодуй“ премина през сериозни изпитания през последните години, но въпреки това в момента работи стабилно.
Това заяви пред БГНЕС бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.
По думите на Божков едно от най-сериозните предизвикателства пред АЕЦ „Козлодуй“ е било управлението на централата в предходни години. Той припомни отстраняването на бившия директор и заместник-директор, като подчерта, че според него техни действия са забавили ключови решения за развитието на ядрената мощност.
„Те просто разсипаха, бих казал, ядрената централа. Спираха развитието ѝ, включително чрез забавяне на договорите за диверсификация на ядреното гориво“, заяви експертът. По думите му именно това е възпрепятствало навременното въвеждане на нови доставки – за пети блок с гориво на „Уестингхаус“ и за шести блок с гориво на „Фраматом“.
На въпрос дали централата вече работи безпроблемно, Божков посочи, че по отношение на ядреното гориво ситуацията е стабилизирана, но остават последици от стари технически решения.
Той акцентира върху състоянието на третия парогенератор на шести блок, като подчерта, че дефектите му са известни още от доставката през 90-те години. Според него съществува официален документ от 1994 г., който предупреждава да не се увеличава натоварването на реактора през този парогенератор.
„Знаело се е, че има фабрични дефекти, и е било ясно препоръчано да не се увеличава мощността. Това не е спазено и се стигна до сегашното състояние“, каза Божков. В резултат днес се налага ограничаване на натоварването на блока, за да се запази оборудването в експлоатация.
Експертът отправи и сериозни обвинения за манипулирани резултати и подписани със задна дата документи, свързани с увеличаването на мощността на блока, като подчерта, че по темата вече има прокурорски проверки.
Забавени доставки и дерогации
Подобна, според него, е ситуацията и с мембраните на турбината. Последната доставка е била през 2016 г., а след това години наред не са предприети действия за нови части. Впоследствие войната и санкционните режими са наложили използването на дерогации, чието забавяне допълнително е усложнило ситуацията.
„Сега всичко се стоварва върху настоящото ръководство, въпреки че нито за парогенератора, нито за мембраните то има вина“, подчерта Божков.
По думите му дерогацията за необходимите части вече е предоставена, а шести блок работи близо до номиналната си мощност, без допълнително натоварване.
Печалбата на централата системно се изземва
Експертът коментира и финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй“, като заяви, че централата произвежда най-евтината електроенергия, но значителна част от приходите ѝ се изземват чрез регулирания пазар.
„Не понякога, а систематично се изземва печалбата“, каза той. По думите му повече от една трета от произведената електроенергия се е продавала на регулирани цени около 60 лв. за мегаватчас – под себестойността на производството.
Това, според Божков, води до „декапитализация“ на дружеството и го лишава от средства за модернизация и инвестиции.
Кадровата криза – най-голямото предизвикателство
Гледайки към бъдещето, експертът определи като ключов проблем недостига на квалифицирани кадри в енергетиката.
„Трябва да се преодолее депрофесионализирането и липсата на специалисти. Това е проблем на целия сектор, не само на ядрената централа“, заяви той.
Според него е необходимо и освобождаване на цените на електроенергията, за да могат енергийните предприятия да работят устойчиво и да финансират дейността си.
Ролята на въглищните централи остава ключова
Божков обърна внимание и на въглищните мощности в комплекса „Марица изток“. Намаляването на цените на въглеродните емисии, по думите му, дава възможност тези централи да работят икономически устойчиво.
Той подчерта необходимостта да се намери решение за продължаване работата на „Марица Изток 1“, чийто договор изтича скоро, както и да се гарантира стабилността на „Марица Изток 3“.
В заключение експертът обобщи, че най-важното условие за стабилността на сектора е политическата намеса да намалее. „Първото, което трябва да се направи, е хората да бъдат оставени да работят спокойно“, каза Еленко Божков.
Източник: bgnes.bg
