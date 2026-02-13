Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дания изпраща Ф-35 в Арктика и обсъжда Гренландия със САЩ

13 Февруари, 2026 11:44 828 27

Премиерът Мете Фредериксен ще се срещне с Марко Рубио на Мюнхенската конференция, докато Дания се включва в мисията на НАТО „Арктически страж“

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Датският премиер Мете Фредериксен възнамерява да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността, за да обсъдят полуавтономната датска територия Гренландия, съобщи Фредериксен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен обяви, че Дания ще предостави четири изтребителя Ф-35 за мисията на НАТО „Арктически страж“.

Алиансът в сряда обяви началото на мисията за засилване на присъствието си в Арктика като част от усилията за потушаване на напрежението, предизвикано от натиска на американския президент Доналд Тръмп САЩ да поемат контрола над Гренландия от Дания.

„Нашият принос с Ф-35 укрепва цялостното присъствие в региона и подчертава ролята на Дания като активен съюзник в Арктика и Северния Атлантически океан“, се казва в изявление на Поулсен.

Той също така заяви, че очаква САЩ да допринесат за мисията на НАТО.


  • 1 честен ционист

    10 2 Отговор
    Премиерът Мете да им връща счупените Еф-ки и да подписва със Сухой за доставка на Су-57.

    Коментиран от #3, #9

    11:48 13.02.2026

  • 2 Учуден

    2 4 Отговор
    Имат Ф-35 угаждат си.

    Коментиран от #20

    11:51 13.02.2026

  • 3 Султан Ердоган

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Сухой да ми го пратят насам...Ще стане Мокрой.

    11:52 13.02.2026

  • 4 Механик

    15 1 Отговор
    НАТО ще се брани от НАТО. Голем смех!
    Гола вода и печурки под мишниците.

    11:53 13.02.2026

  • 5 Механик

    8 1 Отговор
    Жълтопаветния планктон не знае на кой с вят е вече.
    Голем гРъч!

    11:54 13.02.2026

  • 6 Българина

    5 1 Отговор
    тъкмо, сащ ще натиснат аварии оти копче офф, и цялата им техникае бъде блокирана... как си оредставят датчаните краварите да оставят техни самолети срещу тях!

    11:54 13.02.2026

  • 7 Водка "Пимпирев "

    8 1 Отговор
    Не знам ,какво се опитват Дания и ЕС/НАТО, с тази пошла показност, на няколко самолета и две таксита войници в Гренландия,като е ясно, че Путин даде разрешение на Тръмп и онзи ще прибере Гренландия.

    Коментиран от #18

    11:58 13.02.2026

  • 8 Линда

    3 7 Отговор
    Тръмп посегне ли на Гренландия, това ще е край на НАТО и САЩ . Но копейките да не ликуват. Раша и без това приключи отдавна

    Коментиран от #10, #16, #26

    11:59 13.02.2026

  • 9 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Въпрос на време е.Сега определят кой първи ще се дynu на Путин.

    12:01 13.02.2026

  • 10 Ха,че кой...

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Линда":

    Ще го спре? Само Путин може.

    12:02 13.02.2026

  • 11 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    За да има заплаха трябва да си купят някой миг или су ,за да почнат да се тревожат натювцоте ,а и се съмнявам тези ефки дало ме са чипосани и да могат да запалят само в краварски ръце ,след като лв мат в Гренландия

    12:03 13.02.2026

  • 12 Марк Рюти

    3 0 Отговор
    Само гледайте да не ядосате татко

    12:04 13.02.2026

  • 13 Пич

    3 0 Отговор
    Жалка работа !!! От натягане нямат Юрофайтъри които да изпратят , и ще плашат САЩ с гиведарски самолети...!!!??? Ама говедата имат кодове за изключване на електрониката бе, идиоти !!!

    12:10 13.02.2026

  • 14 дедо

    2 0 Отговор
    Гренландия ако попадне в ръцете на САЩ ще се превърне в ядрен полигон. САЩ нямат възможност да имат отдалечен ядрен полигон като Русия. Аляска не става защото граничи с Русия. Остава им вариант само Гренландия.

    12:26 13.02.2026

  • 15 Възмутен

    3 0 Отговор
    "за да обсъдят полуавтономната датска територия Гренландия"

    Очаквам скоро и нашите наведени евроатлантици да се срещнат с Ердоган да "обсъдят" българката територия Родопи как той да я защити от "руската агресия" защото ние не можем се справи. За тази цел ще я обявим че вече не е българска територия а на "всички от НАТО" - може да му дадем даже два от нашите нелетящи изтребители Фъ-16.

    Тия са по-зле даже и от слуги и лакеи - по са близо до роби.

    12:27 13.02.2026

  • 16 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Линда":

    "Тръмп посегне ли на Гренландия"

    Ами колко още трябва да посегне на Гренландия - тя вече не е датска територия а била "на всички от НАТО".

    Ами ако Тръмп обяви че нашето черноморие става на "всички от НАТО" и вече не е българска територия пак ли ще се наведете.

    12:31 13.02.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    Путин може, Тръмп защо да не може?
    Путин отвори кутията на Пандора!

    Коментиран от #19, #21, #24

    12:33 13.02.2026

  • 18 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Водка "Пимпирев "":

    "Не знам ,какво се опитват Дания и ЕС/НАТО"

    Опитват се да покажат че не са чак толкова наведени колкото са ама не им се получава - от един километър се вижда че са наведени максимално надолу и за това Шолци излезе и издекламира онази глупост че: "успешно защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ"

    Направо жалка работа са европуделите.

    12:37 13.02.2026

  • 19 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    "Путин отвори кутията на Пандора!"

    А защо получихте амнезия за Косово или там е неудобно да се споменава - не върви пропагандата.

    12:39 13.02.2026

  • 20 катран

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Учуден":

    Цункайте на Тръмп бузките..може и да изслуша вашите молби..Пратили сте саМулети..бързате ..защото мислите че Русия ей сега ще ви нападне..А то излезе че САЩ ще приключат с Дания..ИМА НЕЩО ГНИЛО В ДАНИЯ..Шекспир ...

    12:43 13.02.2026

  • 21 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    "Путин може, Тръмп защо да не може?"

    Че Путин от кога заграбва от "съюзниците" си територии - нали ревяхте че НАТО ни пазело. Обаче за господарите всичко може нали?

    12:44 13.02.2026

  • 22 Българин

    1 0 Отговор
    Колко трябва да си наведен на господарите си че когато някой от тях каже че иска да си вземе част от твоята държава ти да му пратиш от твоите изтребители да му помагали срещу "руската агресия" и да отидеш да се срещаш с него за да обсъдиш "статута" на тази територия от твоята държава.

    Тя за това Европа е на това положение.

    12:56 13.02.2026

  • 23 Психо Лог

    2 0 Отговор
    Ееех Мете ,Мете ако беше надула на Доналд Тръмп медния кавал когато трябва много от тези проблеми днес нямаше да съществуват .Понякога много малко трябва ,а и малко камъче може да обърне колата .

    12:59 13.02.2026

  • 24 КОТ.ар.АК 😼

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    Коте 🙀 не е нужно кутията на Пандора да отваряш ,само отвори хууу баввоо буззз кии и сериозната част остави на мен !Ние от Максуда си знаем работата ...

    Коментиран от #25

    13:03 13.02.2026

  • 25 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "КОТ.ар.АК 😼":

    "само отвори хууу баввоо буззз кии"

    Той ги е отворил бе както и всички наведени евроатлантици ама си пада по афро-американци а за това е такъв върл натовец. Нали ти казва че за господарите му можело всичко.

    Коментиран от #27

    13:08 13.02.2026

  • 26 Сащисан

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Линда":

    "това ще е край на НАТО и САЩ"

    Ха ха ха ами хайде де да излизат от НАТО защо не смеят - нали ужким много велики "коалицията на лаещите".САЩ им заграбват територия а те щели да им пращат изтребители да им помагали и ще обсъждали "статута" на тази територия която е тяхна.

    13:14 13.02.2026

  • 27 КОТ.ар.АК 😼

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Читател":

    Не съм афроамериканец ,но на тен и размери го докаравам горе долу ,не е хубаво човек да е максималист .Дет се вика кат ти кацне пиленцето на рамото възползвай се !

    13:16 13.02.2026

