Дания изпраща Ф-35 в Арктика и обсъжда Гренландия със САЩ

Датският премиер Мете Фредериксен възнамерява да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността, за да обсъдят полуавтономната датска територия Гренландия, съобщи Фредериксен, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен обяви, че Дания ще предостави четири изтребителя Ф-35 за мисията на НАТО „Арктически страж“.

Алиансът в сряда обяви началото на мисията за засилване на присъствието си в Арктика като част от усилията за потушаване на напрежението, предизвикано от натиска на американския президент Доналд Тръмп САЩ да поемат контрола над Гренландия от Дания.

„Нашият принос с Ф-35 укрепва цялостното присъствие в региона и подчертава ролята на Дания като активен съюзник в Арктика и Северния Атлантически океан“, се казва в изявление на Поулсен.

Той също така заяви, че очаква САЩ да допринесат за мисията на НАТО.