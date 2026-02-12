Спектакъл за Тръмп! НАТО засилва присъствието си в Арктика

НАТО засилва присъствието си в Арктика – стъпка, която е насочена не толкова към сдържане на Русия, колкото към сдържане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Дипломати и експерти твърдят, че тези усилия са предимно "ребрандиране“. Целта им е да успокоят президента на САЩ в отговор на заплахата, която в голяма степен е преувеличена. Източници на изданието, сред които са дипломати от НАТО, официални лица от Алианса и военни анализатори, посочват значително пренасочване на вниманието на НАТО към този регион, предизвикано от интензивен натиск от страна на САЩ след заплахите на Тръмп да анексира Гренландия. Това пренасочване обаче е продиктувано преди всичко от политиката, а не от наложителна военна необходимост, пише Politico.
НАТО официално позиционира новата си мисия "Арктически страж“ (Arctic Sentry) като критично важна. Тези дипломатически усилия обаче демонстрират намерението на съюзниците да задържат Вашингтон на своя страна на фона на опасенията, че отказът да се угоди на Тръмп по въпроса за Гренландия може да доведе до катастрофа.
"Предвид засилената военна активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния Север, за нас беше изключително важно да направим повече“, заяви пред журналисти генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Заплахата на Тръмп по отношение на Гренландия, отправена през януари, се превърна в повратна точка за много европейски страни, като затвърди мнението им за САЩ като постоянно ненадежден съюзник. Този въпрос виси над Мюнхенската конференция по сигурността, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с много лидери на съюзнически страни.
Експертите твърдят, че всякакви опасения относно сигурността са силно преувеличени, тъй като НАТО е повече от способна да се справи с Русия в Арктика.
"Надявам се, че просто ще преименуват някаква текуща дейност. Ако става въпрос за голям брой живи сили, особено в Гренландия, това ще струва скъпо“, смята Карстен Фрийс, професор-изследовател и експерт по сигурността в Арктика от Норвежкия институт за международни отношения.
След многократни откази да изключи употребата на сила за завладяване на Гренландия, миналия месец президентът на САЩ най-накрая се отказа от кампанията си за придобиване на датската територия. Това отстъпление бе подпомогнато от обещанието на Рюте и съюзниците му, че НАТО ще се отнася по-сериозно към сигурността в Арктика.
Но експертите остават дълбоко скептични по отношение на военната необходимост от подобна инициатива.
"Не мисля, че НАТО има недостиг на възможности в Арктика. САЩ са в състояние да прехвърлят силите си в Гренландия за защита на Алианса“, заявява анализаторът от Центъра за изследвания на сигурността в Арктика "Тед Стивънс“ Матю Хики. Според него, като се има предвид способността на САЩ да прехвърли "хиляди“ военни в Гренландия от Аляска "в рамките на 12–24 часа“ и опитът, придобит по време на ученията Ice Exercises, "става въпрос по-скоро за комуникационна празнина“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #27, #29
12:51 12.02.2026
2 Ще побеждават Тръмп?
Така поне ще се отървем от тях
Коментиран от #3
12:52 12.02.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Ще побеждават Тръмп?":Цялата електроника и навигация е американска и Тръмп държи прекъсвача.
12:54 12.02.2026
4 Ха ха ха
Ха ха ха
12:55 12.02.2026
5 петия член
Коментиран от #10
12:56 12.02.2026
6 ДългоИме
12:57 12.02.2026
7 Ха ха ха
,,Президентът Румен Радев категорично трябва да защити външнополитическата евроатлантическа ориентация на България”,
Айде, Тримореца да повежда ескадрилата като генерал
Ха ха ха
12:58 12.02.2026
8 Дас Хаген
12:58 12.02.2026
9 Ха, ха ха
12:59 12.02.2026
10 руската мечка
До коментар #5 от "петия член":пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.
Коментиран от #16, #18
13:02 12.02.2026
11 Театър "Сълза и смях 🎭"
13:04 12.02.2026
12 Гост
13:04 12.02.2026
13 ха ха ха
13:05 12.02.2026
14 От Кремъл официальнъй:
Коментиран от #24
13:05 12.02.2026
15 Орк
13:06 12.02.2026
16 аха
До коментар #10 от "руската мечка":яко си изплискал легена - другарю
13:07 12.02.2026
17 Теория на конспирацията
13:07 12.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Радко натовски
Хем са си близки.
13:08 12.02.2026
20 БЪЛГАРСКИ ВОЕННОМОРСКИ ФЛОТ
13:09 12.02.2026
21 Радев против Тръмп
Той изрази учудване, че много от българските политически лидери, които се „кълнат в Европа“, все още нямат изявено мнение по този казус. Президентът се позова и на думите на френския президент Еманюел Макрон, според когото темата за Гренландия е своеобразно „стратегическо пробуждане за Европа“ и знак, че Старият континент трябва да отстоява своя суверенитет."
Егати какъв умен и смел Резидент сме имали
Па гледайте ако стане премиерни.
С Макрон ще борят Тръмп!
13:13 12.02.2026
22 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
коено е грубо нарушение на закона!
Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?
Какви доказателства са зачистили ДАНС?
Има ли нещо общо агент Буда
с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан
13:16 12.02.2026
23 Кво НАТО
АааааааХахахаха
13:17 12.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Малък градски театър
13:22 12.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Олга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":САЩ получава електроника от Тайван, що касае навигация за Русия - тя вече от години ползва своя - ГЛОНАСС.
Коментиран от #28
13:30 12.02.2026
28 Ползва... дървени Кен Ефи
До коментар #27 от "Олга":А пи--- дерите.. Узкоглази веке 13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
Хехехехехехе
Тупарила
Коментиран от #30
13:45 12.02.2026
29 Олга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":При това в Русия още има свои перални както и откраднати от Украйна (питай гинеколожката), а иначе как щеше да стане първа на света с най-модерното оръжие.
13:47 12.02.2026
30 Олга
До коментар #28 от "Ползва... дървени Кен Ефи":Ку-ку изкукарекал, а 500 години много или малко? Що така забравяш аритметиката?
Коментиран от #31
13:52 12.02.2026
31 Не,..500 г а...
До коментар #30 от "Олга":312 г... Монголо- Татарските роби москаля бяха под Робство на Монголо- Татарския Хаганат! А после.. само .95 г... роби във Великото ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!!
Затова едва през 1724г... Оня алкаш създаде измислената РОС СИЙСКА ИМПЕРИЯ!!
Аааааааааааа
Тупарила Ту пая
АааааааХахахаха
13:59 12.02.2026