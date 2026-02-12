Спектакъл за Тръмп! НАТО засилва присъствието си в Арктика

НАТО засилва присъствието си в Арктика – стъпка, която е насочена не толкова към сдържане на Русия, колкото към сдържане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Дипломати и експерти твърдят, че тези усилия са предимно "ребрандиране“. Целта им е да успокоят президента на САЩ в отговор на заплахата, която в голяма степен е преувеличена. Източници на изданието, сред които са дипломати от НАТО, официални лица от Алианса и военни анализатори, посочват значително пренасочване на вниманието на НАТО към този регион, предизвикано от интензивен натиск от страна на САЩ след заплахите на Тръмп да анексира Гренландия. Това пренасочване обаче е продиктувано преди всичко от политиката, а не от наложителна военна необходимост, пише Politico.



НАТО официално позиционира новата си мисия "Арктически страж“ (Arctic Sentry) като критично важна. Тези дипломатически усилия обаче демонстрират намерението на съюзниците да задържат Вашингтон на своя страна на фона на опасенията, че отказът да се угоди на Тръмп по въпроса за Гренландия може да доведе до катастрофа.



"Предвид засилената военна активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния Север, за нас беше изключително важно да направим повече“, заяви пред журналисти генералният секретар на НАТО Марк Рюте.



Заплахата на Тръмп по отношение на Гренландия, отправена през януари, се превърна в повратна точка за много европейски страни, като затвърди мнението им за САЩ като постоянно ненадежден съюзник. Този въпрос виси над Мюнхенската конференция по сигурността, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с много лидери на съюзнически страни.



Експертите твърдят, че всякакви опасения относно сигурността са силно преувеличени, тъй като НАТО е повече от способна да се справи с Русия в Арктика.



"Надявам се, че просто ще преименуват някаква текуща дейност. Ако става въпрос за голям брой живи сили, особено в Гренландия, това ще струва скъпо“, смята Карстен Фрийс, професор-изследовател и експерт по сигурността в Арктика от Норвежкия институт за международни отношения.



След многократни откази да изключи употребата на сила за завладяване на Гренландия, миналия месец президентът на САЩ най-накрая се отказа от кампанията си за придобиване на датската територия. Това отстъпление бе подпомогнато от обещанието на Рюте и съюзниците му, че НАТО ще се отнася по-сериозно към сигурността в Арктика.



Но експертите остават дълбоко скептични по отношение на военната необходимост от подобна инициатива.



"Не мисля, че НАТО има недостиг на възможности в Арктика. САЩ са в състояние да прехвърлят силите си в Гренландия за защита на Алианса“, заявява анализаторът от Центъра за изследвания на сигурността в Арктика "Тед Стивънс“ Матю Хики. Според него, като се има предвид способността на САЩ да прехвърли "хиляди“ военни в Гренландия от Аляска "в рамките на 12–24 часа“ и опитът, придобит по време на ученията Ice Exercises, "става въпрос по-скоро за комуникационна празнина“.

