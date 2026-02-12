Новини
Спектакъл за Тръмп! НАТО засилва присъствието си в Арктика

12 Февруари, 2026 12:50 1 192 31

Експертите твърдят, че всякакви опасения относно сигурността са силно преувеличени, тъй като НАТО е повече от способна да се справи с Русия в Арктика

Спектакъл за Тръмп! НАТО засилва присъствието си в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

НАТО засилва присъствието си в Арктика – стъпка, която е насочена не толкова към сдържане на Русия, колкото към сдържане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Дипломати и експерти твърдят, че тези усилия са предимно "ребрандиране“. Целта им е да успокоят президента на САЩ в отговор на заплахата, която в голяма степен е преувеличена. Източници на изданието, сред които са дипломати от НАТО, официални лица от Алианса и военни анализатори, посочват значително пренасочване на вниманието на НАТО към този регион, предизвикано от интензивен натиск от страна на САЩ след заплахите на Тръмп да анексира Гренландия. Това пренасочване обаче е продиктувано преди всичко от политиката, а не от наложителна военна необходимост, пише Politico.

НАТО официално позиционира новата си мисия "Арктически страж“ (Arctic Sentry) като критично важна. Тези дипломатически усилия обаче демонстрират намерението на съюзниците да задържат Вашингтон на своя страна на фона на опасенията, че отказът да се угоди на Тръмп по въпроса за Гренландия може да доведе до катастрофа.

"Предвид засилената военна активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния Север, за нас беше изключително важно да направим повече“, заяви пред журналисти генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Заплахата на Тръмп по отношение на Гренландия, отправена през януари, се превърна в повратна точка за много европейски страни, като затвърди мнението им за САЩ като постоянно ненадежден съюзник. Този въпрос виси над Мюнхенската конференция по сигурността, където държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с много лидери на съюзнически страни.

Експертите твърдят, че всякакви опасения относно сигурността са силно преувеличени, тъй като НАТО е повече от способна да се справи с Русия в Арктика.

"Надявам се, че просто ще преименуват някаква текуща дейност. Ако става въпрос за голям брой живи сили, особено в Гренландия, това ще струва скъпо“, смята Карстен Фрийс, професор-изследовател и експерт по сигурността в Арктика от Норвежкия институт за международни отношения.

След многократни откази да изключи употребата на сила за завладяване на Гренландия, миналия месец президентът на САЩ най-накрая се отказа от кампанията си за придобиване на датската територия. Това отстъпление бе подпомогнато от обещанието на Рюте и съюзниците му, че НАТО ще се отнася по-сериозно към сигурността в Арктика.

Но експертите остават дълбоко скептични по отношение на военната необходимост от подобна инициатива.

"Не мисля, че НАТО има недостиг на възможности в Арктика. САЩ са в състояние да прехвърлят силите си в Гренландия за защита на Алианса“, заявява анализаторът от Центъра за изследвания на сигурността в Арктика "Тед Стивънс“ Матю Хики. Според него, като се има предвид способността на САЩ да прехвърли "хиляди“ военни в Гренландия от Аляска "в рамките на 12–24 часа“ и опитът, придобит по време на ученията Ice Exercises, "става въпрос по-скоро за комуникационна празнина“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Тръмп ако им спре електрониката и навигацията ще останат между ледовете завинаги.

    Коментиран от #22, #27, #29

    12:51 12.02.2026

  • 2 Ще побеждават Тръмп?

    13 2 Отговор
    Предлагам нашите атлантици да са първи с участие!
    Така поне ще се отървем от тях

    Коментиран от #3

    12:52 12.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще побеждават Тръмп?":

    Цялата електроника и навигация е американска и Тръмп държи прекъсвача.

    12:54 12.02.2026

  • 4 Ха ха ха

    3 11 Отговор
    Радев като натовски генерал ще води нашите участницМоже да ги качи в самолета
    Ха ха ха

    12:55 12.02.2026

  • 5 петия член

    14 1 Отговор
    егати съюзниците руснаците седят и им гледат сеира.

    Коментиран от #10

    12:56 12.02.2026

  • 6 ДългоИме

    15 1 Отговор
    И кои са тези "експерти", които трърдят че "НАТО е повече от способна да се справи с Русия в Арктика"? Същите тези "експерти" барабар с "НАТАО-мадамата" Рюте се тюхкаха досега, че без Тръмп (разбирай, САЩ) сме загубени?

    12:57 12.02.2026

  • 7 Ха ха ха

    4 6 Отговор
    Радев:
    ,,Президентът Румен Радев категорично трябва да защити външнополитическата евроатлантическа ориентация на България”,
    Айде, Тримореца да повежда ескадрилата като генерал
    Ха ха ха

    12:58 12.02.2026

  • 8 Дас Хаген

    13 1 Отговор
    Рюте не може да каже че това е срещу действията на Тръмп, и намесва Русия и Китай! Смешници!

    12:58 12.02.2026

  • 9 Ха, ха ха

    11 1 Отговор
    прочетох до "дипломати и експерти" твърдят и спрях! Ще плащат Тръмп!? И с какво!? Та САЩ могат да превърнат Европа в пустиня за няколко часа! И армии имат и техника! Вече тотално се оляхте...

    12:59 12.02.2026

  • 10 руската мечка

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "петия член":

    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #16, #18

    13:02 12.02.2026

  • 11 Театър "Сълза и смях 🎭"

    10 2 Отговор
    ..."която е насочена не толкова към сдържане на Русия, колкото към сдържане на президента на САЩ Доналд Тръмп."

    13:04 12.02.2026

  • 12 Гост

    5 0 Отговор
    Блаженни са вярващите!

    13:04 12.02.2026

  • 13 ха ха ха

    5 0 Отговор
    кое натовеее вафли.бг - жалка картинка сте - жалкаааа

    13:05 12.02.2026

  • 14 От Кремъл официальнъй:

    7 1 Отговор
    Путин ги ошашави всички 😂😂😂

    Коментиран от #24

    13:05 12.02.2026

  • 15 Орк

    7 0 Отговор
    Рюте ли ще ви води??? тогава край. Русия още сега ще капитулира.

    13:06 12.02.2026

  • 16 аха

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "руската мечка":

    яко си изплискал легена - другарю

    13:07 12.02.2026

  • 17 Теория на конспирацията

    1 4 Отговор
    Тръмп...троянският кон на Путин 😂🤣

    13:07 12.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Радко натовски

    5 1 Отговор
    Дето и на последното си явяване беше с европарцала зад гърба си , да го взима и да полита да брани натовските, Еврогейския интереси с Рюте
    Хем са си близки.

    13:08 12.02.2026

  • 20 БЪЛГАРСКИ ВОЕННОМОРСКИ ФЛОТ

    6 0 Отговор
    Ние славните български матроси сме на път с цялата си мощ от 8 моторни НАТОвски лодки.Тръгнахме с десет,но две потънаха докато щурмувахме босфора.Смятам до края на годината да стигнем Гренландия,ако не се загубим в средиземно море или атлантическия океан.Там с наште съюзници,сме готови с план за борба с риски и американски агресори,а и с белите мечки.Рапорт Предаден по последния ни радиопредавател сделан в СССР!

    13:09 12.02.2026

  • 21 Радев против Тръмп

    4 1 Отговор
    ,,Румен Радев направи и ясен геополитически коментар по темата за Гренландия, която периодично предизвиква международен интерес. На въпроса „Чия е Гренландия?“, Радев отговори лаконично и точно: „Гренландия е под датско управление“.

    Той изрази учудване, че много от българските политически лидери, които се „кълнат в Европа“, все още нямат изявено мнение по този казус. Президентът се позова и на думите на френския президент Еманюел Макрон, според когото темата за Гренландия е своеобразно „стратегическо пробуждане за Европа“ и знак, че Старият континент трябва да отстоява своя суверенитет."

    Егати какъв умен и смел Резидент сме имали
    Па гледайте ако стане премиерни.
    С Макрон ще борят Тръмп!

    13:13 12.02.2026

  • 22 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    13:16 12.02.2026

  • 23 Кво НАТО

    1 4 Отговор
    ЕДНА Украйна без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети , Вече 13 годин ШИ ..ба монгольята и Фюреро пе-ДОФИЛ
    АааааааХахахаха

    13:17 12.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Малък градски театър

    3 2 Отговор
    С тези театри ошашавиха Русийката. Бухалки я удрят и от Тръмп и от ЕС, Украйна удря на бойното поле. Афаганистан и Индия пък превземат Русийката отвътре.

    13:22 12.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Олга

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    САЩ получава електроника от Тайван, що касае навигация за Русия - тя вече от години ползва своя - ГЛОНАСС.

    Коментиран от #28

    13:30 12.02.2026

  • 28 Ползва... дървени Кен Ефи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Олга":

    А пи--- дерите.. Узкоглази веке 13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
    Хехехехехехе
    Тупарила

    Коментиран от #30

    13:45 12.02.2026

  • 29 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При това в Русия още има свои перални както и откраднати от Украйна (питай гинеколожката), а иначе как щеше да стане първа на света с най-модерното оръжие.

    13:47 12.02.2026

  • 30 Олга

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ползва... дървени Кен Ефи":

    Ку-ку изкукарекал, а 500 години много или малко? Що така забравяш аритметиката?

    Коментиран от #31

    13:52 12.02.2026

  • 31 Не,..500 г а...

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Олга":

    312 г... Монголо- Татарските роби москаля бяха под Робство на Монголо- Татарския Хаганат! А после.. само .95 г... роби във Великото ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!!
    Затова едва през 1724г... Оня алкаш създаде измислената РОС СИЙСКА ИМПЕРИЯ!!
    Аааааааааааа
    Тупарила Ту пая
    АааааааХахахаха

    13:59 12.02.2026