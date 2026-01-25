„Избягал от военна служба“: Род Стюарт нападна остро президента Доналд Тръмп

Рок легендата Род Стюарт, който някога се е считал за приятел на президента Доналд Тръмп, го критикува остро, наричайки го „избягал от военна служба“ във видеообръщение в Инстаграм, съобщава уебсайтът Variety, предаде bTV.

Повод за реакцията му са коментарите на Тръмп за смелостта на войниците на НАТО, в които президентът намекна, че европейските съюзници са стояли настрана от фронтовата линия в Афганистан, оставяйки „истинската смелост“ на американските войници.

„Загубихме над 400 наши момчета. Помислете за родителите им! И Тръмп ги нарича почти страхливци. Това е непоносимо“, заяви Стюарт, изразявайки дълбокото си уважение към въоръжените сили.

Той призова британските лидери да поискат извинение от Доналд Тръмп за обидата към загиналите войници. В края на клипа Стюарт отправи военен салют, а на екрана се появиха надписи като „Никога няма да забравим“, „Почитайте ги“ и „Позорно“.

Изказванията на Тръмп бяха направени по време на интервю в Давос, в което той каза: „Никога не сме имали нужда от тях (НАТО). Те изпратиха някои войски в Афганистан, но стояха малко настрани, малко извън фронтовата линия.“

В Афганистан загинаха 457 британски войници, второ място след американските загинали. Реакцията във Великобритания беше силна и обхвана всички политически лагери. Премиерът Стармър заяви, че изказванията на Тръмп са „обидни и потресаващи“ и подчерта смелостта и саможертвата на британските войници.

Принц Хари, който е служил в Афганистан, отбеляза, че жертвите на британските войници заслужават да бъдат споменавани с уважение, като подчерта ролята на съюзниците в защитата на общата сигурност, пише БГНЕС.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейднок нарече нападките на Тръмп „пълна глупост“, а Найджъл Фарадж призна, че Тръмп е сгрешил в оценката си. Род Стюарт вече е критикувал Тръмп за липсата му на подкрепа към съюзниците, като през юни 2024 г. заяви, че президентът „се е отдалечил от Европа, а Америка беше нашият най-силен съюзник“. Той не е известен като политически левичар – миналата година той подкрепяше Найджъл Фарадж като възможен лидер в Обединеното кралство и признаваше, че познава семейството му и го харесва лично.

Що се отнася до отношенията си с Тръмп, Стюарт заяви, че преди президентския мандат го е посещавал в дома му във Флорида и е ходил на коледните му партита, но след като Тръмп става президент, той „се промени и стана някой, когото не познавах“.

В допълнение към реакцията си към Тръмп, Стюарт е критикувал действията на израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Палестина в Газа, наричайки ги „унищожение“, и е изразявал подкрепа за Украйна, като развява украинското знаме по време на изпълнения на песента Rhythm of My Heart.