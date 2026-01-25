Новини
„Избягал от военна служба“: Род Стюарт нападна остро президента Доналд Тръмп

„Избягал от военна служба“: Род Стюарт нападна остро президента Доналд Тръмп

25 Януари, 2026 09:49

Той призова британските лидери да поискат извинение от Доналд Тръмп за обидата към загиналите войници

„Избягал от военна служба“: Род Стюарт нападна остро президента Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Рок легендата Род Стюарт, който някога се е считал за приятел на президента Доналд Тръмп, го критикува остро, наричайки го „избягал от военна служба“ във видеообръщение в Инстаграм, съобщава уебсайтът Variety, предаде bTV.

Повод за реакцията му са коментарите на Тръмп за смелостта на войниците на НАТО, в които президентът намекна, че европейските съюзници са стояли настрана от фронтовата линия в Афганистан, оставяйки „истинската смелост“ на американските войници.

„Загубихме над 400 наши момчета. Помислете за родителите им! И Тръмп ги нарича почти страхливци. Това е непоносимо“, заяви Стюарт, изразявайки дълбокото си уважение към въоръжените сили.

Той призова британските лидери да поискат извинение от Доналд Тръмп за обидата към загиналите войници. В края на клипа Стюарт отправи военен салют, а на екрана се появиха надписи като „Никога няма да забравим“, „Почитайте ги“ и „Позорно“.

Изказванията на Тръмп бяха направени по време на интервю в Давос, в което той каза: „Никога не сме имали нужда от тях (НАТО). Те изпратиха някои войски в Афганистан, но стояха малко настрани, малко извън фронтовата линия.“

В Афганистан загинаха 457 британски войници, второ място след американските загинали. Реакцията във Великобритания беше силна и обхвана всички политически лагери. Премиерът Стармър заяви, че изказванията на Тръмп са „обидни и потресаващи“ и подчерта смелостта и саможертвата на британските войници.

Принц Хари, който е служил в Афганистан, отбеляза, че жертвите на британските войници заслужават да бъдат споменавани с уважение, като подчерта ролята на съюзниците в защитата на общата сигурност, пише БГНЕС.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейднок нарече нападките на Тръмп „пълна глупост“, а Найджъл Фарадж призна, че Тръмп е сгрешил в оценката си. Род Стюарт вече е критикувал Тръмп за липсата му на подкрепа към съюзниците, като през юни 2024 г. заяви, че президентът „се е отдалечил от Европа, а Америка беше нашият най-силен съюзник“. Той не е известен като политически левичар – миналата година той подкрепяше Найджъл Фарадж като възможен лидер в Обединеното кралство и признаваше, че познава семейството му и го харесва лично.

Що се отнася до отношенията си с Тръмп, Стюарт заяви, че преди президентския мандат го е посещавал в дома му във Флорида и е ходил на коледните му партита, но след като Тръмп става президент, той „се промени и стана някой, когото не познавах“.

В допълнение към реакцията си към Тръмп, Стюарт е критикувал действията на израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Палестина в Газа, наричайки ги „унищожение“, и е изразявал подкрепа за Украйна, като развява украинското знаме по време на изпълнения на песента Rhythm of My Heart.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    4 28 Отговор
    Белгия последва България и Унгария в Борда за мир на Тръмп.Урсула ще трябва да си събира багажа от Брюксел .Язък че строиха палати с нашите левчета.

    Коментиран от #2, #3, #6, #11

    09:50 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    15 12 Отговор
    И Зеленски е избягал 4 пъти от мобилизация, ама него го приемате , като крал във Великобритания.

    Коментиран от #7, #15

    09:57 25.01.2026

  • 5 Доналд Тръмп, Президентът

    7 10 Отговор
    Явно трябва помоля моя добър, чудесен приятел Владимир да закрие тоя малък остров 👍

    09:59 25.01.2026

  • 6 Българин

    22 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След като троловете тролят непрекъснато по адрес на Урсула и Кая, значи двете си вършат перфектно работата.

    Коментиран от #9, #10

    10:00 25.01.2026

  • 7 Приемат го като крал

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Защото купи 4 апартамента в ю Лондон за 6,3 млн.лири и имение за 7,2 млн.лири

    10:02 25.01.2026

  • 8 ВВП

    10 15 Отговор
    Въобще не ни интересува род Стюарт..Пропадането на ,,Западът,е апокалиптично..Слава Русская.Путин е Бог.

    Коментиран от #19

    10:03 25.01.2026

  • 9 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Мнението на помаци с фесове не се зачита

    10:03 25.01.2026

  • 10 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Мога кажа едно - три пъти ще надживея и Путин погреба 😆

    Коментиран от #17

    10:05 25.01.2026

  • 11 ЗЕВЗЕК!

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само да не са объркали Белгия с...Беларус,както наскоро в официален доклад на ,,Белият дом"...!

    10:05 25.01.2026

  • 12 ВВП

    6 1 Отговор
    Бг.циганите бягат от острова .Всичко е просмукано с мухъл.

    10:06 25.01.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    6 3 Отговор
    Е кво па,батю Путйо тоже не е лежа на вишка-ложе, шо е бил милиционерин у ГДР. Събирал е доноси од германци за германци у клубът за съвецко-германска дружба у Дрезден. Това оригиналът,сегашните заместители не знаят бъкел германски,шо едина стругар,другио даскал по физическо третио пъдарин у колхоза.

    Коментиран от #16

    10:06 25.01.2026

  • 14 Пацифист

    5 7 Отговор
    И кой ги крал да отиват и да загиват?

    Кой ги е карал въобще да стават военни и войници ?

    Колко ли трябва да си п р о с т , за да станеш военен ум ми не побира ?!

    10:06 25.01.2026

  • 15 Обективни истини

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж. Слава на всеки предал се в плен украински мъж

    10:07 25.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НАЛИ?!

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Урсула фон Лайън, желязната фрау":

    Той и готвача на Путин,така си мислеше,но накрая ква стана тя -...готвача,бе просто...,,сготвен" ...!

    Коментиран от #20

    10:10 25.01.2026

  • 18 Американски президент не е изпращал

    3 1 Отговор
    англичани да воюват в Афганистан.- английските управляващи политици са взели такова решение.Първоначално в Афганистан воюва коалиция от държави -САЩ, Великобритания, Австралия и Канада.

    10:11 25.01.2026

  • 19 Ти на един ред

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "ВВП":

    направи пет грешки, какво ли ще е , ако напишеш една страница?

    Не ви ли учеха на правопис навремето вас, старшините ?

    10:13 25.01.2026

  • 20 Кирило Буданов, разведчик

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "НАЛИ?!":

    Путин е обречен дори и да бъде сключен мир !!!
    Аз го наблюдавам 👀😆

    10:13 25.01.2026

  • 21 Факт

    3 0 Отговор
    През 73-та го слушахме много! Вероятно Тръмп ще се извини на засегнатите.

    10:15 25.01.2026

  • 22 Браво на Род!

    7 3 Отговор
    Винаги съм го харесвал!

    Каза му го на Тръмпона направо в очите.

    Коментиран от #24

    10:15 25.01.2026

  • 23 Малко са

    4 1 Отговор
    Загиналите английски колонизатори! Ама не четат мемоарите на бивш техен генерал, който е писал че в Афганистан англичаните владеят само земята под краката на техните войници и че афганистанските племенни вождове не спазват никакви подписани споразумения

    10:20 25.01.2026

  • 24 Слабак

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Браво на Род!":

    А Анд.ю?

    10:26 25.01.2026

  • 25 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Рижата живее в някакъв паралелен свят.сключилмдоговпр между албания и абърджан тексас била колкото крим и сега съюзниците не помагали на сащ в афганистан.от загиналите близо 36000 войника в афганистан около 40%са на съюзниците които отидоха в афганистан солидарни със сащ защото америка бе нападната!

    10:27 25.01.2026

  • 26 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    Британски мало умник.

    10:32 25.01.2026