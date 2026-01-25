Мелони: Твърденията на Тръмп са неприемливи

Италианският премиер Джорджа Мелони публикува изявление, в което изразява несъгласие с мнението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на европейските съюзници от НАТО във войната в Афганистан. В четвъртък пред телевизия „Фокс нюз“ Тръмп омаловажи ролята на европейците в тази операция, като заяви, че те са стояли назад от фронта, предаде БТА.
„Италианското правителство научи с изненада за изявленията на президента Тръмп, според които съюзниците от НАТО били „назад от фронта“ по време на операциите в Афганистан“, се казва в изявление на Мелони, цитирано от италиански медии, сред които „Месаджеро“ и „Фато куотидиано“.
„След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. НАТО задейства Член 5 за първи и единствен път в своята история в извънреден акт на солидарност към САЩ. В тази мащабна операция срещу онези, които подхранваха тероризма, Италия се отзова незабавно заедно със съюзниците, като разположи хиляди военнослужещи и пое пълната отговорност за Регионалното командване „Запад“ - една от най-значимите оперативни зони на цялата международна мисия“, добави Мелони.
„В рамките на близо 20 години ангажимент в Афганистан нашата нация понесе цена, която не може да бъде поставяна под съмнение“, изтъкна Мелони и припомни, че 53 италиански войници са загинали, а над 700 италиански военни бяха ранени, докато участваха в бойни операции, мисии за сигурност и програми за обучение на афганистанските сили.
„Поради тази причина твърдения, които омаловажават приноса на страните от НАТО в Афганистан, са неприемливи, особено когато идват от съюзническа държава. Италия и САЩ са свързани от стабилно приятелство, основано на споделени ценности и историческо сътрудничество, което е още по-необходимо пред множеството настоящи предизвикателства. Но приятелството изисква уважение - основно условие, за да продължи да се гарантира солидарността, която стои в основата на Северноатлантическия алианс“, заключава Мелони.
Преди нея възражения относно думите на Тръмп изрази и министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето. А преди реакцията на италианските управляващи остри критики по адрес на Тръмп дойдоха от представители на опозицията.
Критики се чуха и от други европейски участници в операциите в Афганистан, в частност от британския принц Хари, който е бил в даден момент на това бойно поле. Малко след това Тръмп направи обрат в позицията си и похвали куража на британските военни, сражавали се в Афганистан.
В началото на януари по време на годишната си пресконференция Мелони заяви, че когато не е съгласна с нещо с Тръмп, тя не пропуска да му го каже направо. Неотдавна на два пъти тя заяви, че заплахите от негова страна за налагане на мита на европейски държави във връзка с позицията им относно Гренландия са грешка. В крайна сметка Тръмп се отказа от идеята за тези мита.
Но пък в петък по време на обща пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Рим Мелони заяви, че ако усилията на Тръмп доведат до прекратяване на войната в Украйна, Италия ще подкрепи идеята за връчване на Нобеловата награда за мир на американския президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Страшни удари и в момента
Коментиран от #6
12:57 25.01.2026
3 няма начин да не се възползва едноухия
12:58 25.01.2026
4 Големите балкони
Коментиран от #12
12:59 25.01.2026
5 Последния Софиянец
12:59 25.01.2026
6 дреме ми за тока
До коментар #2 от "Страшни удари и в момента":дреме ми за тока кои има и кой няма
важното е че наще укри лежат на банско във 5 звезден хотел ба бай ганьо ги храни , а самия той няма какво да яде
Коментиран от #8, #16, #18, #47
12:59 25.01.2026
7 фалос№5
Коментиран от #19
13:01 25.01.2026
8 Парите за тях от ЕС са 120 млн.евро
До коментар #6 от "дреме ми за тока":А България досега е дала 20 млн. От Украинците сме на далавера ,въпроса е кой открадна останалите 100 млн.? Украинците ви виновни че сте гладни и дрипави
Коментиран от #28
13:01 25.01.2026
9 Трътлю
Тръмп ще го компрометират докато го свалят. На война като на война!
13:01 25.01.2026
10 Факти
13:03 25.01.2026
11 И колко точно
13:06 25.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Смърфиета
Коментиран от #17, #32, #57
13:08 25.01.2026
14 Баце
13:10 25.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факти
До коментар #6 от "дреме ми за тока":Не ги храним ние. Ние всяка година сме нетен бенифициент от ЕС в милиарди. За целия период на членство сме получили над 25 милиарда евро нетно (+35 -10). Хранят ги нетните донори Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Швеция и т.н. Тия държави ни извадиха от пост-комунистическото блато и можем само да сме им благодарни.
Коментиран от #20, #22, #23, #34
13:12 25.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бай Твърд
До коментар #7 от "фалос№5":Чок иййймиш
13:15 25.01.2026
20 уникално т-п тpoл copоcоиден
До коментар #16 от "Факти":Я кажи сега колко пари сме дали вноска и колко пари са изнесени от Бъргария за този период. Ние сами ще си направим сметката на плюс ли сме или на минус. Ако пък имаш повече от три мозъчни клетки, помисли над въпроса как така сме на сметка от членството, а се докарахме да не можем да изханим един град.
13:17 25.01.2026
21 Българин
И който не се съобразява с това, няма да намери място на белият свят!
Коментиран от #35
13:18 25.01.2026
22 Ха ХаХа
До коментар #16 от "Факти":Изчисли колко България загуби от затварянето на 4 реактора на Козлодуй за да ни приемат в ЕС и си удари тъпата тиква в паметника на американските летци бомбардирали Сафия
Коментиран от #26, #37
13:18 25.01.2026
23 скучно и точка.
До коментар #16 от "Факти":Да не забравяме че тук е място за анонимни опорки които са политически мотивирани не икономически
13:18 25.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 бай дончо ще я накаже ако му отзява
13:20 25.01.2026
26 Много добре си му го казал
До коментар #22 от "Ха ХаХа":но да беше само това, а милиардите за фърчила, зелена енергия, Страйкъри, вноските към ЕС-ЕС, Покрайна,
Коментиран от #50
13:21 25.01.2026
27 Българин..
13:23 25.01.2026
28 Прав сте но в лека грешка
До коментар #8 от "Парите за тях от ЕС са 120 млн.евро":България досега е получила не 120,а 150 милиона евро за бежанците от Украйна а е дала 1/5 от сумата. Ето статията от любимия ни сайт факти за доказателство
13:23 25.01.2026
29 Иван
13:23 25.01.2026
30 Мелани по шушони
13:24 25.01.2026
31 руската мечка
13:24 25.01.2026
32 ха ха
До коментар #13 от "Смърфиета":евреите не изглеждат така!
13:25 25.01.2026
33 До копейките и заблудените
От присъединяването си към ЕС през 2007 г. до началото на 2024 г., България е нетен получател на средства, като получените суми значително надвишават вноските. По данни към началото на 2024 г., България е внесла над 14 милиарда лева, докато получените средства (еврофондове) надвишават 32 милиарда евро за целия период, генерирайки нетен плюс.
Коментиран от #36, #38, #41
13:26 25.01.2026
34 минаващ
До коментар #16 от "Факти":за какво да им благодарим ???? че стана народа беден че си поащаш за лекари повече както и вода и ток !!!!! и какви са ни пенсиите ? ако се сравняват с тези до капитализма !!!! каква покупателна способнос има сегашната пенсия - никаква !!!!!!!!!!!!!1
13:26 25.01.2026
35 Иван
До коментар #21 от "Българин":Права си, овцо. Боклука Доналд Тръмп се очертава да е Антихриста.
13:27 25.01.2026
36 Ако не беше ЕС щяхме буквално
До коментар #33 от "До копейките и заблудените":Да гласуваме. Внесли сме 14 милиарда лева ( 7 млрд.евро) а сме получили 32 млрд.евро. 25 милиарда евро сме на плюс което е почти 50 милиарда лева
13:28 25.01.2026
37 Честито ЕВРО
До коментар #22 от "Ха ХаХа":В пъти повече спечелихме! Само факта че може да пътуваме навсякъде и сме част от най-перспективната дългосрочно световна валута си струваше
13:29 25.01.2026
38 БОЛШЕВИК
До коментар #33 от "До копейките и заблудените":От Русия си получил свободата си на два пъти ни освобождават, втория път като СССР.
Коментиран от #40, #46
13:30 25.01.2026
39 Коафьор от Ярджиловци
13:30 25.01.2026
40 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #38 от "БОЛШЕВИК":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #42
13:31 25.01.2026
41 Иван
До коментар #33 от "До копейките и заблудените":Еми в такъв случай, овцо, България да влезе в ЕС още три пъти.
Коментиран от #43
13:31 25.01.2026
42 БОЛШЕВИК
До коментар #40 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":Така е, в България след 1989г. почна разрухата, 1991г. и в СССР.
Коментиран от #45
13:34 25.01.2026
43 Любо пита
До коментар #41 от "Иван":Как се влиза 3 три пъти??? Това да не е сестра ти😁
Коментиран от #49, #51, #56
13:35 25.01.2026
44 ТРЪМП
13:35 25.01.2026
45 Либерален Наци Анархист
До коментар #42 от "БОЛШЕВИК":много хора с на друго мнение и живот си живеят ☘️🥳🤑🍰🍾
Коментиран от #48
13:37 25.01.2026
46 да, ама не
До коментар #38 от "БОЛШЕВИК":Замяната на една окупация с друга, при това два пъти, не е освобождение. Освободи си първо мозъка и тогава пиши.
13:37 25.01.2026
47 Ххаха
До коментар #6 от "дреме ми за тока":Ами като не си доволен от украинците тук, напиши едно писмо на Путин и му се скарай, че е започнал война, поради което украинците са дошли тук. Всичко си има причинно-следствена връзка.
Коментиран от #53, #55
13:39 25.01.2026
48 БОЛШЕВИК
До коментар #45 от "Либерален Наци Анархист":При капитализма няма много хора които живот да си живеят, винаги са около 15-20% тия които си живеят живота за сметка на останалите които теглят ярема.
13:40 25.01.2026
49 Иван
До коментар #43 от "Любо пита":Циганите как взимат социални помощи в Германия?
13:40 25.01.2026
50 Кауф Лидл
До коментар #26 от "Много добре си му го казал":Тези три еврейски вериги изнасят ВСЯКА година от България средно около 10-12 милиарда евро. затова сме на плюс. Отделно тровят Българите с преетикирани боклуци пълни с консерванти. Миналата седмица бях свидетел, докато гледах за китайски гумени битове за отверка как цяла група служители от ЕКО пекарна МаБейкър минаваха през касата на Лидл с колички с връх с отровни наденици и вакумирани нарязани колбаси.
13:40 25.01.2026
51 Иван
До коментар #43 от "Любо пита":3 три.
13:41 25.01.2026
52 Оги
Коментиран от #54
13:43 25.01.2026
53 Българин
До коментар #47 от "Ххаха":За всеки българин, интересите на Русия са над всичко. И ако те изкат да изгоним навлеците от тук, ще го направим незабавно!
13:44 25.01.2026
54 Иван
До коментар #52 от "Оги":Америте от Синагогата.
13:46 25.01.2026
55 Българин от Одеса
До коментар #47 от "Ххаха":България помогна наэЗеленски да нисмени българските имена с украински и българската националност в паспортите на украинска.
Забрани бълг.език в училищата.
Затова българите от Бесарабска България в България са 0,2%.
Така направи наркомана с руснаци,унгарци 3 румънци.
Та причинно следствената връзка не я обръщай обратно.
Обгрижвай бандеровците и псуват руснаците заради които си българин
13:48 25.01.2026
56 Иван
До коментар #43 от "Любо пита":Овцо, 1+3 не е 3,а е 4.
13:51 25.01.2026
57 Да уточня
До коментар #13 от "Смърфиета":Мусолини е починал през 1945 г., а Джордж Мелони е родена през 1977 г.
Как точно е покръстена от Мусолини?
Може би е станал за малко от гроба да я покръсти!!! Пишеш врели-некипели, поне провери що годе фактите.
13:51 25.01.2026