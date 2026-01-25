Новини
Мелони: Твърденията на Тръмп са неприемливи

Мелони: Твърденията на Тръмп са неприемливи

25 Януари, 2026 12:55

Италианското правителство научи с изненада за изявленията на президента Тръмп, посочи Мелони

Мелони: Твърденията на Тръмп са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони публикува изявление, в което изразява несъгласие с мнението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на европейските съюзници от НАТО във войната в Афганистан. В четвъртък пред телевизия „Фокс нюз“ Тръмп омаловажи ролята на европейците в тази операция, като заяви, че те са стояли назад от фронта, предаде БТА.

„Италианското правителство научи с изненада за изявленията на президента Тръмп, според които съюзниците от НАТО били „назад от фронта“ по време на операциите в Афганистан“, се казва в изявление на Мелони, цитирано от италиански медии, сред които „Месаджеро“ и „Фато куотидиано“.

„След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. НАТО задейства Член 5 за първи и единствен път в своята история в извънреден акт на солидарност към САЩ. В тази мащабна операция срещу онези, които подхранваха тероризма, Италия се отзова незабавно заедно със съюзниците, като разположи хиляди военнослужещи и пое пълната отговорност за Регионалното командване „Запад“ - една от най-значимите оперативни зони на цялата международна мисия“, добави Мелони.

„В рамките на близо 20 години ангажимент в Афганистан нашата нация понесе цена, която не може да бъде поставяна под съмнение“, изтъкна Мелони и припомни, че 53 италиански войници са загинали, а над 700 италиански военни бяха ранени, докато участваха в бойни операции, мисии за сигурност и програми за обучение на афганистанските сили.

„Поради тази причина твърдения, които омаловажават приноса на страните от НАТО в Афганистан, са неприемливи, особено когато идват от съюзническа държава. Италия и САЩ са свързани от стабилно приятелство, основано на споделени ценности и историческо сътрудничество, което е още по-необходимо пред множеството настоящи предизвикателства. Но приятелството изисква уважение - основно условие, за да продължи да се гарантира солидарността, която стои в основата на Северноатлантическия алианс“, заключава Мелони.

Преди нея възражения относно думите на Тръмп изрази и министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето. А преди реакцията на италианските управляващи остри критики по адрес на Тръмп дойдоха от представители на опозицията.

Критики се чуха и от други европейски участници в операциите в Афганистан, в частност от британския принц Хари, който е бил в даден момент на това бойно поле. Малко след това Тръмп направи обрат в позицията си и похвали куража на британските военни, сражавали се в Афганистан.

В началото на януари по време на годишната си пресконференция Мелони заяви, че когато не е съгласна с нещо с Тръмп, тя не пропуска да му го каже направо. Неотдавна на два пъти тя заяви, че заплахите от негова страна за налагане на мита на европейски държави във връзка с позицията им относно Гренландия са грешка. В крайна сметка Тръмп се отказа от идеята за тези мита.

Но пък в петък по време на обща пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Рим Мелони заяви, че ако усилията на Тръмп доведат до прекратяване на войната в Украйна, Италия ще подкрепи идеята за връчване на Нобеловата награда за мир на американския президент.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Страшни удари и в момента

    6 16 Отговор
    Украйна размаза енергетиката на Белгород с ракети, още няма ток в главната база на Руския северен флот (ВИДЕО)

    Коментиран от #6

    12:57 25.01.2026

  • 3 няма начин да не се възползва едноухия

    14 4 Отговор
    джорджа ще му врътне една миняга на бай дончо докато плеймеката я няма

    12:58 25.01.2026

  • 4 Големите балкони

    16 5 Отговор
    тая на моменти е по-неадекватна и от кая калас

    Коментиран от #12

    12:59 25.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Мелони водеше под ръка Бай Дън а сега Тръмп.

    12:59 25.01.2026

  • 6 дреме ми за тока

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Страшни удари и в момента":

    дреме ми за тока кои има и кой няма

    важното е че наще укри лежат на банско във 5 звезден хотел ба бай ганьо ги храни , а самия той няма какво да яде

    Коментиран от #8, #16, #18, #47

    12:59 25.01.2026

  • 7 фалос№5

    11 1 Отговор
    аре, аре кулите близнаци си ги гръмнаха краварите колкото за Нобел за мир рижавия колекция ли ще си прави.

    Коментиран от #19

    13:01 25.01.2026

  • 8 Парите за тях от ЕС са 120 млн.евро

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "дреме ми за тока":

    А България досега е дала 20 млн. От Украинците сме на далавера ,въпроса е кой открадна останалите 100 млн.? Украинците ви виновни че сте гладни и дрипави

    Коментиран от #28

    13:01 25.01.2026

  • 9 Трътлю

    6 1 Отговор
    Тук в Англия на на цяла страница под заглавието на Дейли Експрес са сложили архивна снимка от погребалната процесия на петимата английски войници геройски загинали от препиване в Афганистан.
    Тръмп ще го компрометират докато го свалят. На война като на война!

    13:01 25.01.2026

  • 10 Факти

    3 4 Отговор
    Путин разкачи Европа от Русия, а Тръмп я разкачи от САЩ. През тази година предстои първото връчване на новоучредения Европейски орден за заслуги. Мисля, че и двамата го заслужават, но тъй като Путин не може да дойде, можем да го дадем на Тръмп. Той ще е много горд и дори няма да разбере, че го ебаваm.

    13:03 25.01.2026

  • 11 И колко точно

    3 1 Отговор
    Какво ти предложи този стар коцкар?

    13:06 25.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смърфиета

    10 2 Отговор
    Мелони е от еврейски произход, кръстена в католицизма при Мусолини. Бивша прусститутка при сфодника Берлускони.

    Коментиран от #17, #32, #57

    13:08 25.01.2026

  • 14 Баце

    4 1 Отговор
    Като гледам снимката как Мелони се скумросва като ученичка на първото й неприлично предложение, а тя не е ученичка, представям си бай Дончо какво брутално желание й е отправил.

    13:10 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факти

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "дреме ми за тока":

    Не ги храним ние. Ние всяка година сме нетен бенифициент от ЕС в милиарди. За целия период на членство сме получили над 25 милиарда евро нетно (+35 -10). Хранят ги нетните донори Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Швеция и т.н. Тия държави ни извадиха от пост-комунистическото блато и можем само да сме им благодарни.

    Коментиран от #20, #22, #23, #34

    13:12 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бай Твърд

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "фалос№5":

    Чок иййймиш

    13:15 25.01.2026

  • 20 уникално т-п тpoл copоcоиден

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Я кажи сега колко пари сме дали вноска и колко пари са изнесени от Бъргария за този период. Ние сами ще си направим сметката на плюс ли сме или на минус. Ако пък имаш повече от три мозъчни клетки, помисли над въпроса как така сме на сметка от членството, а се докарахме да не можем да изханим един град.

    13:17 25.01.2026

  • 21 Българин

    0 9 Отговор
    Тръмп е в;адетел на света. Той го доказа.
    И който не се съобразява с това, няма да намери място на белият свят!

    Коментиран от #35

    13:18 25.01.2026

  • 22 Ха ХаХа

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Изчисли колко България загуби от затварянето на 4 реактора на Козлодуй за да ни приемат в ЕС и си удари тъпата тиква в паметника на американските летци бомбардирали Сафия

    Коментиран от #26, #37

    13:18 25.01.2026

  • 23 скучно и точка.

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Да не забравяме че тук е място за анонимни опорки които са политически мотивирани не икономически

    13:18 25.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 бай дончо ще я накаже ако му отзява

    1 2 Отговор
    дрът пръч млада върба лющеше

    13:20 25.01.2026

  • 26 Много добре си му го казал

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ХаХа":

    но да беше само това, а милиардите за фърчила, зелена енергия, Страйкъри, вноските към ЕС-ЕС, Покрайна,

    Коментиран от #50

    13:21 25.01.2026

  • 27 Българин..

    5 2 Отговор
    Най после и антлантиците в Европа разбраха че оранжевият не е наред с главата!

    13:23 25.01.2026

  • 28 Прав сте но в лека грешка

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Парите за тях от ЕС са 120 млн.евро":

    България досега е получила не 120,а 150 милиона евро за бежанците от Украйна а е дала 1/5 от сумата. Ето статията от любимия ни сайт факти за доказателство

    13:23 25.01.2026

  • 29 Иван

    1 0 Отговор
    Осама Бин Ладен и фамилията Буш са приятели.

    13:23 25.01.2026

  • 30 Мелани по шушони

    1 0 Отговор
    Старчок,кака Мели вече не е коBра.

    13:24 25.01.2026

  • 31 руската мечка

    3 3 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:24 25.01.2026

  • 32 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смърфиета":

    евреите не изглеждат така!

    13:25 25.01.2026

  • 33 До копейките и заблудените

    3 6 Отговор
    Ето колко е получила България от ЕС и колко е внесла. А от раша сме получили един ръбест -

    От присъединяването си към ЕС през 2007 г. до началото на 2024 г., България е нетен получател на средства, като получените суми значително надвишават вноските. По данни към началото на 2024 г., България е внесла над 14 милиарда лева, докато получените средства (еврофондове) надвишават 32 милиарда евро за целия период, генерирайки нетен плюс.

    Коментиран от #36, #38, #41

    13:26 25.01.2026

  • 34 минаващ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    за какво да им благодарим ???? че стана народа беден че си поащаш за лекари повече както и вода и ток !!!!! и какви са ни пенсиите ? ако се сравняват с тези до капитализма !!!! каква покупателна способнос има сегашната пенсия - никаква !!!!!!!!!!!!!1

    13:26 25.01.2026

  • 35 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Права си, овцо. Боклука Доналд Тръмп се очертава да е Антихриста.

    13:27 25.01.2026

  • 36 Ако не беше ЕС щяхме буквално

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "До копейките и заблудените":

    Да гласуваме. Внесли сме 14 милиарда лева ( 7 млрд.евро) а сме получили 32 млрд.евро. 25 милиарда евро сме на плюс което е почти 50 милиарда лева

    13:28 25.01.2026

  • 37 Честито ЕВРО

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ХаХа":

    В пъти повече спечелихме! Само факта че може да пътуваме навсякъде и сме част от най-перспективната дългосрочно световна валута си струваше

    13:29 25.01.2026

  • 38 БОЛШЕВИК

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "До копейките и заблудените":

    От Русия си получил свободата си на два пъти ни освобождават, втория път като СССР.

    Коментиран от #40, #46

    13:30 25.01.2026

  • 39 Коафьор от Ярджиловци

    2 0 Отговор
    Абе рижия що е избелел. Да не си е сменил стилиста?

    13:30 25.01.2026

  • 40 RIP Сесесере 1920 1991💀

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "БОЛШЕВИК":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #42

    13:31 25.01.2026

  • 41 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "До копейките и заблудените":

    Еми в такъв случай, овцо, България да влезе в ЕС още три пъти.

    Коментиран от #43

    13:31 25.01.2026

  • 42 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":

    Така е, в България след 1989г. почна разрухата, 1991г. и в СССР.

    Коментиран от #45

    13:34 25.01.2026

  • 43 Любо пита

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Иван":

    Как се влиза 3 три пъти??? Това да не е сестра ти😁

    Коментиран от #49, #51, #56

    13:35 25.01.2026

  • 44 ТРЪМП

    0 1 Отговор
    много харесва Джорджа Мелони.

    13:35 25.01.2026

  • 45 Либерален Наци Анархист

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "БОЛШЕВИК":

    много хора с на друго мнение и живот си живеят ☘️🥳🤑🍰🍾

    Коментиран от #48

    13:37 25.01.2026

  • 46 да, ама не

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "БОЛШЕВИК":

    Замяната на една окупация с друга, при това два пъти, не е освобождение. Освободи си първо мозъка и тогава пиши.

    13:37 25.01.2026

  • 47 Ххаха

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "дреме ми за тока":

    Ами като не си доволен от украинците тук, напиши едно писмо на Путин и му се скарай, че е започнал война, поради което украинците са дошли тук. Всичко си има причинно-следствена връзка.

    Коментиран от #53, #55

    13:39 25.01.2026

  • 48 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Либерален Наци Анархист":

    При капитализма няма много хора които живот да си живеят, винаги са около 15-20% тия които си живеят живота за сметка на останалите които теглят ярема.

    13:40 25.01.2026

  • 49 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Любо пита":

    Циганите как взимат социални помощи в Германия?

    13:40 25.01.2026

  • 50 Кауф Лидл

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Много добре си му го казал":

    Тези три еврейски вериги изнасят ВСЯКА година от България средно около 10-12 милиарда евро. затова сме на плюс. Отделно тровят Българите с преетикирани боклуци пълни с консерванти. Миналата седмица бях свидетел, докато гледах за китайски гумени битове за отверка как цяла група служители от ЕКО пекарна МаБейкър минаваха през касата на Лидл с колички с връх с отровни наденици и вакумирани нарязани колбаси.

    13:40 25.01.2026

  • 51 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Любо пита":

    3 три.

    13:41 25.01.2026

  • 52 Оги

    1 0 Отговор
    Така е, права е Гошка Динева, дядо Дончо е малко отперен, но все пак америте са го избрали да гледа техните интереси. И това и прави.

    Коментиран от #54

    13:43 25.01.2026

  • 53 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ххаха":

    За всеки българин, интересите на Русия са над всичко. И ако те изкат да изгоним навлеците от тук, ще го направим незабавно!

    13:44 25.01.2026

  • 54 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Оги":

    Америте от Синагогата.

    13:46 25.01.2026

  • 55 Българин от Одеса

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ххаха":

    България помогна наэЗеленски да нисмени българските имена с украински и българската националност в паспортите на украинска.
    Забрани бълг.език в училищата.
    Затова българите от Бесарабска България в България са 0,2%.
    Така направи наркомана с руснаци,унгарци 3 румънци.
    Та причинно следствената връзка не я обръщай обратно.
    Обгрижвай бандеровците и псуват руснаците заради които си българин

    13:48 25.01.2026

  • 56 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Любо пита":

    Овцо, 1+3 не е 3,а е 4.

    13:51 25.01.2026

  • 57 Да уточня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смърфиета":

    Мусолини е починал през 1945 г., а Джордж Мелони е родена през 1977 г.
    Как точно е покръстена от Мусолини?
    Може би е станал за малко от гроба да я покръсти!!! Пишеш врели-некипели, поне провери що годе фактите.

    13:51 25.01.2026

