Зеленски: Позицията ми за териториите е непроменена, документът за гаранциите за сигурност от САЩ е готов

Преговорите между Русия и Украйна са изпълнени с много проблемни въпроси. Киев „при никакви обстоятелства“ няма да се откаже от териториалните си претенции, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от РБК-Украйна.

Той подчерта, че позицията му по териториалния въпрос остава непроменена и трите страни в преговорите, включително Съединените щати, трябва да направят компромис.

„Имаше много проблемни въпроси, но те стават все по-малко“, добави Зеленски.

Украинският президент, цитиран от Ройтерс и БТА, заяви, че документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му.

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.

„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.

Русия избягва да поеме ангажимент за траен и справедлив мир в Украйна и не приема да има прекратяване на огъня във войната, заяви от своя страна литовският президент Гитанас Науседа след срещата си с украинския президент.

Украинските и американските преговарящи разглеждат варианта за въвеждане на неутрални сили като миротворци в част от Донецка област или формиране на демилитаризирана зона там, предаде ФОКУС.

Обсъждането на статута на Донбас се превърна в един от най-трудните въпроси по време на двудневните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби (ОАЕ), пише The New York Times. Съобщава се, че украинските власти категорично отхвърлят искането на Русия да й бъде предаден контролът над цялата Донецка област.



Русия, от своя страна, отхвърля всякакви варианти за уреждане на териториалния въпрос, които се различават от споразуменията, които според твърденията са постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Аляска миналото лято, според които Украйна трябва да отстъпи неконтролираните територии в региона на руснаците.



Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че руската делегация прави всичко възможно, за да може окончателното споразумение да съответства именно на тези договорености между Тръмп и Путин.



За Украйна, всеки компромис относно контрола над източните територии ще бъде горчив след повече от десетилетие на кръвопролития при защитата на този регион, започнали с първото руско военно нахлуване през 2014 г., заявяват журналистите.



Въпреки различията по отношение на териториите, президентът на Украйна Володимир Зеленски определи срещата в Абу Даби като конструктивна и намекна за напредък. "При наличие на готовност да се върви напред – а Украйна е готова – ще се проведат по-нататъшни срещи, вероятно още следващата седмица“, съобщи той.



Зеленски също така отбеляза, че делегациите са обсъдили ролята на САЩ в "мониторинга и надзора на процеса на прекратяване на войната“. Военните представители на страните вече са съставили списък с въпроси за следващия кръг.

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян прие Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество, предаде информационната агенция на Емирейтс WAM.

Дмитриев предаде поздрави от президента Владимир Путин и благодари на ОАЕ за домакинството на преговорите между Русия, САЩ и Украйна, които се проведоха в Абу Даби на 23 и 24 януари.

Двамата обсъдиха сътрудничеството между ОАЕ и Русия и възможностите за укрепване на двустранните връзки в различни области, предимно икономика, инвестиции и развитие.

Следващият кръг от тристранните преговори за уреждане на украинската криза ще се проведе на 1 февруари в Абу Даби.

Руската делегация включваше представители на Министерството на отбраната, водени от адмирал Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб.