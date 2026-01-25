Новини
Зеленски: Позицията ми за териториите е непроменена, документът за гаранциите за сигурност от САЩ е готов
  Тема: Украйна

Зеленски: Позицията ми за териториите е непроменена, документът за гаранциите за сигурност от САЩ е готов

25 Януари, 2026 19:37

Украйна и САЩ обсъдиха алтернативен сценарий за Донбас. Президентът на ОАЕ прие Кирил Дмитриев

Зеленски: Позицията ми за териториите е непроменена, документът за гаранциите за сигурност от САЩ е готов - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Преговорите между Русия и Украйна са изпълнени с много проблемни въпроси. Киев „при никакви обстоятелства“ няма да се откаже от териториалните си претенции, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от РБК-Украйна.

Той подчерта, че позицията му по териториалния въпрос остава непроменена и трите страни в преговорите, включително Съединените щати, трябва да направят компромис.

„Имаше много проблемни въпроси, но те стават все по-малко“, добави Зеленски.

Украинският президент, цитиран от Ройтерс и БТА, заяви, че документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му.

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.

„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.

Русия избягва да поеме ангажимент за траен и справедлив мир в Украйна и не приема да има прекратяване на огъня във войната, заяви от своя страна литовският президент Гитанас Науседа след срещата си с украинския президент.

Украинските и американските преговарящи разглеждат варианта за въвеждане на неутрални сили като миротворци в част от Донецка област или формиране на демилитаризирана зона там, предаде ФОКУС.

Обсъждането на статута на Донбас се превърна в един от най-трудните въпроси по време на двудневните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби (ОАЕ), пише The New York Times. Съобщава се, че украинските власти категорично отхвърлят искането на Русия да й бъде предаден контролът над цялата Донецка област.

Русия, от своя страна, отхвърля всякакви варианти за уреждане на териториалния въпрос, които се различават от споразуменията, които според твърденията са постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Аляска миналото лято, според които Украйна трябва да отстъпи неконтролираните територии в региона на руснаците.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че руската делегация прави всичко възможно, за да може окончателното споразумение да съответства именно на тези договорености между Тръмп и Путин.

За Украйна, всеки компромис относно контрола над източните територии ще бъде горчив след повече от десетилетие на кръвопролития при защитата на този регион, започнали с първото руско военно нахлуване през 2014 г., заявяват журналистите.

Въпреки различията по отношение на териториите, президентът на Украйна Володимир Зеленски определи срещата в Абу Даби като конструктивна и намекна за напредък. "При наличие на готовност да се върви напред – а Украйна е готова – ще се проведат по-нататъшни срещи, вероятно още следващата седмица“, съобщи той.

Зеленски също така отбеляза, че делегациите са обсъдили ролята на САЩ в "мониторинга и надзора на процеса на прекратяване на войната“. Военните представители на страните вече са съставили списък с въпроси за следващия кръг.

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян прие Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество, предаде информационната агенция на Емирейтс WAM.

Дмитриев предаде поздрави от президента Владимир Путин и благодари на ОАЕ за домакинството на преговорите между Русия, САЩ и Украйна, които се проведоха в Абу Даби на 23 и 24 януари.

Двамата обсъдиха сътрудничеството между ОАЕ и Русия и възможностите за укрепване на двустранните връзки в различни области, предимно икономика, инвестиции и развитие.

Следващият кръг от тристранните преговори за уреждане на украинската криза ще се проведе на 1 февруари в Абу Даби.

Руската делегация включваше представители на Министерството на отбраната, водени от адмирал Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб.


  • 1 Главата

    36 4 Отговор
    Е зора, после рамене няма😂😂

    18:42 25.01.2026

  • 2 Четох го

    10 51 Отговор
    САЩ ви взема 93 процента от природните ресурси без нито една жертва а раша даде над 2 милиона и буксува още в Донбас

    Коментиран от #20, #46

    18:43 25.01.2026

  • 3 А Путин

    65 5 Отговор
    дали го е одобрил този документ?

    Коментиран от #6, #8

    18:43 25.01.2026

  • 4 Космос

    10 60 Отговор
    Руската армия е най-битата (след сръбската).

    Коментиран от #81

    18:44 25.01.2026

  • 5 Курд Околянов

    41 5 Отговор
    Да почва война между Русия и Украйна, и да приключи тоя ад за обикновения украинец.

    18:47 25.01.2026

  • 6 бебето

    9 58 Отговор

    До коментар #3 от "А Путин":

    От бункера путин нищо не може да одобри.Нелигитимен е ботоксовият водач на руският кенефф.палячо на токчета.

    18:47 25.01.2026

  • 7 Стоян Георгиев-

    62 5 Отговор
    Докато дойде време да се подпише тоя документ ти няма да си между живите Зелю!

    Коментиран от #11

    18:47 25.01.2026

  • 8 Само питам

    7 47 Отговор

    До коментар #3 от "А Путин":

    За педофилът с ботокс ли става на въпрос?

    Коментиран от #74

    18:48 25.01.2026

  • 9 Либерал на Химикал

    42 3 Отговор
    Нещо ми се чини, че моята европа не фигурира у схемата или не чЕтем правилно?

    Коментиран от #52

    18:49 25.01.2026

  • 10 Абе Зельо

    47 5 Отговор
    Няма да има мир това да ти е ясно.Вие сте напаст Божия и ще ядете големия.

    18:49 25.01.2026

  • 11 Да де

    8 39 Отговор

    До коментар #7 от "Стоян Георгиев-":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    18:49 25.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ехо

    14 9 Отговор
    Гаранциите на Тръмп струват, колкото тези на путин!

    18:51 25.01.2026

  • 14 Зелен...

    8 40 Отговор
    Избихте милиони раши като термити ,потопихте гордоста на руския черноморски флот крайцера "Москва" с 126 метра дължина ,убихте 36 рашистки генерали най много убити генерали в една война ,хвърляхте касетъчни бомби върху рашистките окопи и ги горяхте живи и накрая подарихте на рижия изкукал природните си ресурси без нито една американска жертва

    18:52 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    29 4 Отговор
    СМЕШЕН НАИВНИК ТИ СИ НЕЛЕГЕТИВЕН

    18:54 25.01.2026

  • 18 Лошо е да те люби

    5 2 Отговор
    Кукер. Губиш си акъла.

    18:54 25.01.2026

  • 19 Рублевка

    28 5 Отговор
    По време на преговорите в Минск и Истанбул бандеровците изляха милиони тонове бетон и построиха крепости, които РФ щурмува три години. Преговорите ще имат резултат, ако са придружени с ядрени удари по военни обекти, електроцентрали, промишлени и транспортни възли. Без атом много се проточи операцията.

    Коментиран от #27

    18:54 25.01.2026

  • 20 нпо агент

    25 4 Отговор

    До коментар #2 от "Четох го":

    Вярваме само на Урсула фон дер рядко ляйно..Ти къде си слагаш с 2млн..да беше казал 10 или направо 20млн...На пръсти ли смяташ ?

    18:55 25.01.2026

  • 21 защо

    11 3 Отговор
    Във този миг зад ъгъла сигнала наш дочух -
    Записах се и теб видях, но беше с друг.
    Войника, твоя стар другар, забравила си ти,
    Забравила си нашите мечти.

    Много пъти и в Киев я е пял, но кой да слуша?

    Коментиран от #49

    18:55 25.01.2026

  • 22 Володимир Зеленски, президент

    32 31 Отговор
    В крайна сметка Володимир спечели !!!
    Унизи, съсипа и разори Путин и Русия, изби сума ти узкоглази, изчисти всички руски елементи, език и църква, вкара Украйна в Европа, осигури бъдеще и гаранции. Молодец 👍

    Коментиран от #50, #58

    18:55 25.01.2026

  • 23 Тъжна съдрана копейка

    6 23 Отговор
    "Украйна и САЩ обсъдиха алтернативен сценарий за Донбас, информира The New York Times"
    ....
    Значи алтернатива за природните богатства на Донбас ли? 4 години рашите са на 50 км.от границата си ,трепят ги и Дончо рижата кукла изчака и обяви алтернатива 😂🤣😅 забавно нали😃

    18:57 25.01.2026

  • 24 Пенчо

    17 2 Отговор
    Тоя цица от две сили едновременно САЩ и ЕС

    18:57 25.01.2026

  • 25 Гост

    25 2 Отговор
    Измъчи си народа този с нелепата си глупост и идиотската си конфронтация с Русия. Държавата му страда заради политиката му.

    Коментиран от #35

    18:58 25.01.2026

  • 26 Пенчо

    23 1 Отговор
    Граничи и воюва с Русия а иска гаранции от сащ!? Ненормално е!

    18:58 25.01.2026

  • 27 катран

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Рублевка":

    Теб забравили да питат..Това да не са дини да ги хвърлиш..по-лека..че може случайно и цяла европа да изчезне..

    18:58 25.01.2026

  • 28 Рублевка

    20 0 Отговор
    РФ само хаби средствата за доставка на тактическо ядрено оръжие. Всеки Искандер, Кинжал и Калибър могат да носят 50 000 тона тротилов еквивалент. Досега от бандерия нямаше да е останало нищо.

    18:59 25.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 нищо ново под слънцето

    12 0 Отговор
    знаем знаем няма как да промениш позицията си спрямо шефовете ти и за това ще подписваш каквото ти кажат…!

    19:01 25.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пич

    23 2 Отговор
    Някога БТА беше сериозна агенция ! А сега ни разправят , че нещо зависело от позицията на Зелю !? Смех...!!! Лъскането на обувки, може би...!?

    19:02 25.01.2026

  • 33 Рублевка

    18 4 Отговор
    Един Искандер с тактическо ядрено оръжие се равнява на 100 000 конвенционални Искандера. Владимир Владимирович Путин много жали бандеровците.

    19:03 25.01.2026

  • 34 КОПИЙКИТЕ СЕ ПРЕВЪЗБУДИА

    1 17 Отговор
    Хващат се за всяко подмятане като удавник за сламка.

    Коментиран от #43

    19:04 25.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    4 24 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    "...Измъчи си народа този с нелепата си глупост..."

    Напротив !!!
    Украйна излиза от войната с гордост и самочувствие на победител. За Русия остават абсолютно сринатите изгорени из основи територии, които няма да бъдат възстановени и ще тежат като воденичен камък на руския врат поне сто години. Русия загуби влияние и значимост в глобален мащаб, загуби Черно и Балтийско морета, загуби и Европейския пазар. От тази Четири года война Русия не получи нищо, загуби всичко.

    Коментиран от #41

    19:04 25.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не е интересен.

    15 3 Отговор
    Нито е фактор , нито някой го пита

    19:05 25.01.2026

  • 38 Това е чудесна новина

    18 3 Отговор
    Руската федерация ще стигне до полската граница.

    Коментиран от #47

    19:06 25.01.2026

  • 39 Рублевка

    13 4 Отговор
    Украйна трябва да бъде превърната в радиоактивна пустиня. Лунен пейзаж, където живот ще има след няколко години.

    19:08 25.01.2026

  • 40 А50

    13 0 Отговор
    Разбрах че единственото смислено от срещата в ОАЕ е срещата на руски дипломати с колегите си от ОАЕ и размяната на любезности между тях. Зеленски подсмърча без ток и вода и Донбас

    19:08 25.01.2026

  • 41 Ами

    17 1 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    Само не гледайте границите от Минските споразумения и Тръмп как посрещна Путин в Аляска:)))И разклатеното икономически и политически Европа и не мислете за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците :))))А наркоманът преди да предаде целия Донбас гаранции ще види от САЩ през крив макарон:)))

    Коментиран от #53

    19:09 25.01.2026

  • 42 Никога няма да получи реални

    11 0 Отговор
    гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Кой става гарант на длъжник със стара дата? А?

    19:09 25.01.2026

  • 43 Евроасматик с нервен тик

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "КОПИЙКИТЕ СЕ ПРЕВЪЗБУДИА":

    Урсулките се превъзбудиха, чак овлажниха

    19:09 25.01.2026

  • 44 А50

    12 0 Отговор
    Няма ток няма газ, няма даже Донбас за наркомана

    19:10 25.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да бе без една жертва

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Четох го":

    А инструкторите детонорешника ги ликвидира? Те не се ли зачитат?

    Ай с тая припаганда другаде а

    19:11 25.01.2026

  • 47 ЪХЪ

    2 11 Отговор

    До коментар #38 от "Това е чудесна новина":

    Около 2078 година руската армия ще преплува Днепър.😅😅😅

    Коментиран от #69

    19:11 25.01.2026

  • 48 Рублевка

    8 1 Отговор
    Атомен вал трябва да изтласка населението на крайна в Полша и Европа. Един след друг да се нанасят атомни удари.

    19:12 25.01.2026

  • 49 Слабак

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "защо":

    Новата многопластова интрига!

    19:12 25.01.2026

  • 50 врели-некипели

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Володимир Зеленски, президент":

    по-скромно..стига с тези милиони..и поредната победа на Зеленски и НАТО..Скоро тази смешна организация ще се разпусне, ако не сте в час..Гренландия отива у САЩ..ще задействате ли член 5..ще атакувате ли САЩ..или памперси вече са пълни..

    Коментиран от #56

    19:13 25.01.2026

  • 51 ,,,,,,

    8 0 Отговор
    Ама оправяй се бе, да не си в детската градина

    19:13 25.01.2026

  • 52 Къде е гейропаата?

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Либерал на Химикал":

    Гейроопата на урсула е длъжна само да плаща но без документ щото в тоя нефигурира ха ха ха

    19:14 25.01.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    2 11 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Украйна, оцеля, обедини народа си и спечели !!!
    Загубата на Донбас е нещо пред гордостта да нариташ ру3кия мечок. Това е ИСТОРИЯ с която Украйна ще се гордее, а Русия срамува навеки 👍

    Коментиран от #55

    19:14 25.01.2026

  • 54 Абе морков

    9 2 Отговор
    Позицията ти е партер а Путин и Тръмп са зад теб.

    Коментиран от #65

    19:14 25.01.2026

  • 55 Какво спечели Украйна

    14 0 Отговор

    До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":

    Разрушена инфраструктура, 10 милиона емигрирали, стотици хиляди загинали, глад, студ, мизерия и всичко заради един продажник като зеленски, който ги изтъргува!

    Коментиран от #102

    19:16 25.01.2026

  • 56 Рублевка

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "врели-некипели":

    След Гренландия и Канада, САЩ ще превърнат Англия в американски щат. Това го изискват американските национални интереси. НАТО ще си възвърне старото име. Американски окупационен корпус.

    19:16 25.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бензъл

    9 11 Отговор

    До коментар #22 от "Володимир Зеленски, президент":

    Гледаме гледаме как съсипа и фалира ЕС.Ама че си тесногръд и не виждаш по далеч от носът си

    19:16 25.01.2026

  • 59 Ти да видиш

    10 10 Отговор
    Ято от Фламинго +Хаймърси помете Белгород.

    Коментиран от #77

    19:17 25.01.2026

  • 60 Наркомане

    10 12 Отговор
    Кажи защо Тръмп не ти подписахв
    Кажи защо Тръмп не подписа в
    Давос гаранции.
    Нали там занесе този документ.
    Не лъжи че сега си го изготвил
    Забравяш преди 2 дни какво си говорил.
    В Давос Тръмп ти каза, или подписвайки Руските искания, или изчезваш

    Коментиран от #64

    19:18 25.01.2026

  • 61 Факт

    11 14 Отговор
    Путлер не може да вземе от Украйна нищо друго освен окупираните територии (които никога няма да бъдат признати за руски ) и то временно ...

    Коментиран от #66

    19:18 25.01.2026

  • 62 Факт

    9 5 Отговор
    Няма начин САЩ да се съгласят да дават гаранции за нещо, което не знаят какво е!

    19:18 25.01.2026

  • 63 руската мечка

    3 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #73

    19:19 25.01.2026

  • 64 Руската пропаганда

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "Наркомане":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #80

    19:19 25.01.2026

  • 65 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #54 от "Абе морков":

    "...Позицията ти е партер а Путин и Тръмп са зад теб..."

    Аз съм съм големия Никой, Русията я пишат Сибир на картата, а Тръмп вече прави сметка да я купи.
    Загубих абсолютно всичко, вкарах Русия в калта навсегда. Това е равносметката от Четири Года мъка.

    Коментиран от #70

    19:20 25.01.2026

  • 66 Ха ХаХа

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "Факт":

    Ще вземехцяла Украйна Путин.
    Редовната армия 400000 души чака

    19:21 25.01.2026

  • 67 Рублевка

    10 2 Отговор
    Искаме да гледаме обесването на клоуна по телевизията. Без качулка на главата в едър план.

    19:21 25.01.2026

  • 68 ха ха

    11 0 Отговор
    мърляча наркоман иска да постави основите за следващата война

    19:22 25.01.2026

  • 69 Годината няма значение

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "ЪХЪ":

    Важен е крайният резултат.

    19:23 25.01.2026

  • 70 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #65 от "Владимир Путин, президент":

    Простак 300%

    19:23 25.01.2026

  • 71 Рублевка

    11 0 Отговор
    Клоуна ще ритка с малките краченца докато го бесят и ще изплези езиче .

    19:24 25.01.2026

  • 72 Обективни истини

    6 0 Отговор
    Мрете тогава, малко е будала и глупак, по-скоро патетични малоу mни цi.

    19:25 25.01.2026

  • 73 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "руската мечка":

    Ти гризеш големия черен козяшки кол лакомнико....

    19:25 25.01.2026

  • 74 Дръвчев

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    за майка ти става въпрос

    19:26 25.01.2026

  • 75 ТРЪМП:

    2 8 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #82

    19:26 25.01.2026

  • 76 И да мърдаш и да не мърдаш

    5 0 Отговор
    Тоя дебелия теб те чака... доброволно или доброзорно ще вдигаш белия байряк!!!

    19:26 25.01.2026

  • 77 Руснаците

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ти да видиш":

    Ги гърмят като яребици тези консерви

    19:27 25.01.2026

  • 78 Миролюб Войнов, коментатор

    0 4 Отговор
    Какво е влиянието на Путин и Русия личи от коментарите !!!
    Десетина умрели коментари тук, срещу стотина коментара в статията за Зеленски 😁👍

    Коментиран от #97

    19:29 25.01.2026

  • 79 Георгиев

    7 1 Отговор
    Примирие, без изпълнени целите на операцията, без Одеса и областта й, без чужди войски на територията е нищо и, ако Путин разпише, пиши го ликвидиран. Няма такава работа. Хунтата на зеления в Лондон, бандеровци ако ги искат в Германия, да ги вземат. В Киев, правителство под контрол. Военна промишленост никаква. И постоянно на мушката. Няма ЕС, няма НАТО. Това ще е. Другото са фантасмагории на писачи във Факти и другите СМИ.

    19:29 25.01.2026

  • 80 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    19:30 25.01.2026

  • 81 Историк

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Космос":

    Това е така. Руската армия е на 1 во място в света по даване на жертви. Никой друг народ не е бил толкова избиван като руснаците. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци. Това показва, че явно проблема е в руските управляващи.

    Коментиран от #86, #93

    19:31 25.01.2026

  • 82 Пропагандата

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "ТРЪМП:":

    винаги има за цел глупака!

    19:31 25.01.2026

  • 83 ДА ТЕРИТОРИИ НЕ ДАВАШ.

    6 0 Отговор
    Но Ще има още умрели. И малко по малко ще дадеш много повече от това което щеше да дадеш преди 4 години а сега отлагаш и ще вземат със сила повече и повече. НО ТИ ЩЕ СИ ОТИДЕШ НЯКЪДЕ ПО ЕКВАТОРА ЖИВ ЗДРАВ И БОГАТ. А РОДАТА НА УБИТИТЕ ЩЕ ТЕ СПОМЕНАВАТ СЪС ЗЛО. ГЛУПАВ НАПУШЕНО ЗЪЛ НЕКОМПЕТЕНТЕН И БЕЗ МОРАЛ СЪВЕСТ.

    19:32 25.01.2026

  • 84 Рублевка

    5 1 Отговор
    Докога РФ ще се занимава с дронове, сякаш е някаква държава от Близкия изток? Удри с милиони тонове атомен тротилов еквивалент и заличи покрайнините! Електроцентрала след атомен удар се изпарява и излита в стратосферата. Няколко удара и крайна потъва в мрак за 10 години.

    19:33 25.01.2026

  • 85 Артилерист

    6 1 Отговор
    Ореолът на Зеленски помръква. Европа не го изоставя все още, но се чуди как да се измъкне от украинския капан. Германците открито заявяват недоволството си, критикувайки наглостта на Зеленски, че приема помощта като задължение. Европейската солидарност се разпада. Орбан възмутено атакува урсулите, заявявайки, че ЕС не е казарма, а Унгария не е редник, който трябва безропотно да изпълнява. Тръмп открито оставя Европа сама да се оправя в Украйна, но парите свършват, а социалното напрежение расте. А на този мрачен евроатлантически фон Русия натиска и напредва по целия фронт и изключва Украйна енергийно...

    19:36 25.01.2026

  • 86 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #81 от "Историк":

     ".. Руската армия е на 1 во място в света по даване на жертви..."

    Руската армия е на второ място по жертви !!!
    На първо е Съветската с 9млн убити 😁

    19:38 25.01.2026

  • 87 до 81 дебилиус

    5 1 Отговор
    алоо историка ;)
    укрофашистите да не са пуснали киборги на фронта
    според теб укрофашягите са неубиваеми :)

    19:39 25.01.2026

  • 88 Рублевка

    4 2 Отговор
    Искаме да гледаме по телевизията как маленкий зеля виси на въжето, рита с малките крачета и плези посиняло езиче.

    19:41 25.01.2026

  • 89 Ами като не ще да отстъпи

    4 1 Отговор
    няколкото процента от Донецк, в замяна на изтегляне на руснаците от областите невписани в Конституцията им, Русия ще си ги вземе сама, но тогава няма да се изтегли оъ Харков, Суми и Днипро, а Путин ще направи ново предложение за СПРАВЕДЛИВ мир. И дано украинска шайка не я накарат да откаже пак!
    Руснците бърза работа нямат!
    СВО всъщност не започна за територии, а за ,много по-важни неща, които медиите страхливо премълчават! Справка: - Истанбул и британците!

    Коментиран от #95

    19:42 25.01.2026

  • 90 Рублевка

    1 1 Отговор
    Преди да обесят маленкий зеля, ще му измерят кръвното и ще му прегледат сливиците. След това ще му намажат шията с йод за дезинфекция.

    19:45 25.01.2026

  • 91 Истината

    1 1 Отговор
    Безсмислена война, заради имперските амбиции на шепа човекоподобни.

    19:47 25.01.2026

  • 92 Я у лево

    4 1 Отговор
    Я у лево,бе клоун 🤡 зеленясъл! Безкомпромисно " държи" на държавата и нейната независимост,но щял да изпрати евентуален договор за Ратификация "(?) от щатите.Пътник си ей,и ти самият вече го усещаш с кожата си.И ще ти даде " Уан уей тикет" най вероятно,самият народ,който вече е на границата на оцеляване.Трябва му само една малка искра и бурето с барут ще се взриви.

    19:49 25.01.2026

  • 93 Това

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Историк":

    е много глупава опорка на фона на изчерпващите се резерви на украинската армия и откритото нежелание и бягство на украинците от мобилизация.

    19:51 25.01.2026

  • 94 Рублевка

    1 0 Отговор
    Гледали ли сте разстрела на Николае и Елена Чаушеску? Та та та та та с калашниците и падат до стената на войнишката тоалетна в локви кръв. Маленкий зеля и неговата скумрия същото ги чака.

    19:51 25.01.2026

  • 95 А и кой е Зеленски, та да нарежда на САЩ

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ами като не ще да отстъпи":

    какво да подписва???:)

    "Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски...„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.

    Време е вече, да заеме оная "по-добра позиция" и да се отпусне!

    19:51 25.01.2026

  • 96 Димяща ушанка

    0 2 Отговор
    Утре влизам в Киев с 200!!

    Коментиран от #99

    19:52 25.01.2026

  • 97 Ако нещо зависеше от нечии коментари

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    френският президент вече да е подал оставка, а Франция да е напуснала ЕС - имам предвид коментарите на французи по отношение на фермерските протести за споразумението с Меркосур.

    Коментиран от #100

    19:53 25.01.2026

  • 98 Стотина комунета да ги поизбессим викам

    1 0 Отговор
    По случай влизането на България в еврозоната така малко.

    19:54 25.01.2026

  • 99 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Димяща ушанка":

    Няма да влизам в Киев, а ще го ударя с атома. Всички на пепел в стратосферата.

    19:55 25.01.2026

  • 100 Тихо пръдлю!

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Ако нещо зависеше от нечии коментари":

    Не си компетентен.

    19:55 25.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Борис Джонсън

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Какво спечели Украйна":

    А Украйна можеше да си е цяла, ако Зеленски не бе решил да се бие!
    И Европа, да не в необратима рецесия и деиндустриализирана!
    А сега... "и торбата сол, и боя"

    19:57 25.01.2026

  • 103 Копейки

    0 0 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така ще владее целия свят през следващите 100 години.

    19:57 25.01.2026

  • 104 Рублевка

    1 0 Отговор
    50000 тона атомен тротлов еквивалент за всеки украински град и подравняване с булдозери.

    19:58 25.01.2026

  • 105 Хи хи хи . Голям майтап !

    1 0 Отговор
    Наркомана пак фантазира за да се направи на велик НАРКОМАН ..... от белото брашно е !!!!! То чичовците си стиснаха ръцете бе клоун ......на единия гренландия .....на другия новорусия !!!

    20:00 25.01.2026

  • 106 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Много смещно

    20:00 25.01.2026

