The Times: Русия приема поканата за "Съвета за мир" като капан

Дори в Москва все още не могат да разберат дали да се радват на американския президент Доналд Тръмп или да се тревожат заради неговата непредсказуема политика.
Преговорите между Русия, САЩ и Украйна в ОАЕ все още не са дали ясни резултати, но вече се усеща, че Москва е под натиска на американския президент, пише The Times.
"Надявахме се да получим ангажименти за териториални отстъпки, но в крайна сметка се наложи да се съгласим с американците“, признава руски външнополитически източник на изданието.
За Кремъл Тръмп е едновременно потенциален съюзник и предизвикателство. От една страна, той е готов да използва влиянието си, за да принуди Москва да направи отстъпки, а от друга – неговата политика, непредсказуема и често егоистична, създава рискове. Отстъпките на Русия вървят успоредно с твърдия натиск върху съюзниците на Кремъл: от санкции до намеса във Венецуела и Иран.
Една от последните инициативи на Тръмп беше Съветът за мир, в който бе поканен Путин. В Москва новата организация беше възприета по-скоро като капан, отколкото като шанс: повечето членове и ръководен комитет са американци, а Русия рискува да стане само един от многото участници, губейки привилегированото положение, което ѝ осигурява Съветът за сигурност на ООН.
Въпреки че Путин заяви готовност да плати милиард долара за постоянното членство, в Москва осъзнават, че новият формат по-скоро подчертава зависимостта на Русия от САЩ, а не нейния специален статут в света.
Русия осъзнава, че светът е постоянна конкуренция между великите сили, където най-могъщите преследват интересите си с всички възможни средства. Въпреки ядреното оръжие, армията с боен опит и значителните ресурси, Русия често е принудена да се съобразява с по-силните държави.
Пекин може да помогне, но само при изгодни условия. Индия купува ресурси, но не желае да воюва за Москва. Европа харчи милиарди за руски газ, но не гарантира стратегическа подкрепа. В резултат на това Кремъл все повече се възприема като "средна държава“, която трябва да маневрира внимателно, за да не остане "в менюто“ на глобалните играчи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Съвет за мир
До коментар #3 от "Чифтето":не го смени. ЗрленНаркманМиризлив
До коментар #11 от "Искуство си е":е силата на Тръмп. Прави се на луд, тук театър, там театър и а в същото ти слага шапката, без да се усетиш. Така ги завъртя руснаците, че те с техните недоразвити мозъци даже и не се усещат накъде отива работата. 😆
До коментар #8 от "Ингилистчетата са в шах":Да ,добре ,че има копейки с по една гънка да ни разясняват срещу 2000 евро от пасольството
До коментар #17 от "Сербез":сербез гребен си отпръскал. Като на мисирка
До коментар #17 от "Сербез":Не са ни плащали кеш от 2 год , даваха ни по един сандвич, за да ходим на протести, но вече и това го няма.
До коментар #4 от "Доналд Тръмп, Президентът":Джудж , мара ба !
