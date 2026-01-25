Новини
The Times: Русия приема поканата за "Съвета за мир" като капан

25 Януари, 2026 20:15, обновена 25 Януари, 2026 19:19 860 26

Москва не знае дали да се радват на Тръмп или да се тревожи от непредсказуемата му политика

The Times: Русия приема поканата за "Съвета за мир" като капан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Дори в Москва все още не могат да разберат дали да се радват на американския президент Доналд Тръмп или да се тревожат заради неговата непредсказуема политика.

Преговорите между Русия, САЩ и Украйна в ОАЕ все още не са дали ясни резултати, но вече се усеща, че Москва е под натиска на американския президент, пише The Times.

"Надявахме се да получим ангажименти за териториални отстъпки, но в крайна сметка се наложи да се съгласим с американците“, признава руски външнополитически източник на изданието.

За Кремъл Тръмп е едновременно потенциален съюзник и предизвикателство. От една страна, той е готов да използва влиянието си, за да принуди Москва да направи отстъпки, а от друга – неговата политика, непредсказуема и често егоистична, създава рискове. Отстъпките на Русия вървят успоредно с твърдия натиск върху съюзниците на Кремъл: от санкции до намеса във Венецуела и Иран.

Една от последните инициативи на Тръмп беше Съветът за мир, в който бе поканен Путин. В Москва новата организация беше възприета по-скоро като капан, отколкото като шанс: повечето членове и ръководен комитет са американци, а Русия рискува да стане само един от многото участници, губейки привилегированото положение, което ѝ осигурява Съветът за сигурност на ООН.

Въпреки че Путин заяви готовност да плати милиард долара за постоянното членство, в Москва осъзнават, че новият формат по-скоро подчертава зависимостта на Русия от САЩ, а не нейния специален статут в света.

Русия осъзнава, че светът е постоянна конкуренция между великите сили, където най-могъщите преследват интересите си с всички възможни средства. Въпреки ядреното оръжие, армията с боен опит и значителните ресурси, Русия често е принудена да се съобразява с по-силните държави.

Пекин може да помогне, но само при изгодни условия. Индия купува ресурси, но не желае да воюва за Москва. Европа харчи милиарди за руски газ, но не гарантира стратегическа подкрепа. В резултат на това Кремъл все повече се възприема като "средна държава“, която трябва да маневрира внимателно, за да не остане "в менюто“ на глобалните играчи.


Великобритания
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съвет за мир

    11 2 Отговор
    Кой пък участва в него?
    Само няколко третостепенни държави.

    19:21 25.01.2026

  • 3 Чифтето

    4 12 Отговор
    Путин е облякъл ловната форма.

    Коментиран от #5

    19:21 25.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    4 14 Отговор
    Кокво смята, мисли и приема Масква вече няма никво значение. Русия - разорена, бедна територия с нула авторитет и влияние.

    Коментиран от #25

    19:24 25.01.2026

  • 5 Потника миризлив

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чифтето":

    не го смени. ЗрленНаркманМиризлив

    19:24 25.01.2026

  • 6 хаха🤣

    7 10 Отговор
    Тия Факти днес ще ни попилеят от смях 🤣 Сега хобита Пуся с униформа, като пенсиониран горски пазач е..🤣🤣🤣

    19:25 25.01.2026

  • 7 Иван Грозния

    3 9 Отговор
    За Московска Рус всяко нещо, в което става дума за мир, е някакъв капан !

    19:26 25.01.2026

  • 8 Ингилистчетата са в шах

    8 3 Отговор
    И те не знаят какво става около тях.
    А ми шест предпочитат да мълчат
    Защото нищо не разбират от съвременния свят

    Коментиран от #17

    19:27 25.01.2026

  • 9 Тази отровна паница на Тръмп

    11 4 Отговор
    не е за руската или китайската уста.Те мислят с главите си.

    19:28 25.01.2026

  • 10 До хаха

    2 4 Отговор
    Браво, набито око !

    19:28 25.01.2026

  • 11 Искуство си е

    3 8 Отговор
    Да впримчиш Путин срещу съюзниците му.
    Копейките ще се усетят.
    Иран, Палестина, Хамас, Хизбула-чии приятели са.

    Коментиран от #16

    19:28 25.01.2026

  • 12 Хитман

    3 8 Отговор
    С ракети "Фламинго" Украйна съсипа руска компания, оборудваща изтребители Су.

    19:28 25.01.2026

  • 13 Дайджест

    2 6 Отговор
    Вашингтонският ол1гофрен подава ръка на кремълският ид1от да я целува.Ако не целува ръката ще е целува г1з.
    Жалка Русия.

    19:30 25.01.2026

  • 14 Град Козлодуй

    2 4 Отговор
    Русия в съвета за мир е като Путлер в Г8.

    19:30 25.01.2026

  • 15 Миролюб Войнов, коментатор

    2 1 Отговор
    Какво е влиянието на Путин и Русия личи от коментарите !!!
    Десетина умрели коментари тук, срещу стотина коментара в статията за Зеленски 😁👍

    19:31 25.01.2026

  • 16 Еми то в това

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Искуство си е":

    е силата на Тръмп. Прави се на луд, тук театър, там театър и а в същото ти слага шапката, без да се усетиш. Така ги завъртя руснаците, че те с техните недоразвити мозъци даже и не се усещат накъде отива работата. 😆

    19:35 25.01.2026

  • 17 Сербез

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ингилистчетата са в шах":

    Да ,добре ,че има копейки с по една гънка да ни разясняват срещу 2000 евро от пасольството

    Коментиран от #21, #22

    19:38 25.01.2026

  • 18 1945

    3 0 Отговор
    Украинците днес решили да направят тест на новото Фламинго на руска територия и ти да видиш...Случайно уцелили завод за самолетни части за руски изстребители.

    19:40 25.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Какъв наточен червен

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сербез":

    сербез гребен си отпръскал. Като на мисирка

    19:46 25.01.2026

  • 22 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сербез":

    Не са ни плащали кеш от 2 год , даваха ни по един сандвич, за да ходим на протести, но вече и това го няма.

    19:48 25.01.2026

  • 23 Тръмп

    2 0 Отговор
    Е шантав, няма поле на радост!

    19:48 25.01.2026

  • 24 татунчо 🍌

    1 0 Отговор
    Камъкът си тежи на мястото ! Русия има своето , Щатите да му мислят , че и тяхната не е лесна .

    19:49 25.01.2026

  • 25 ха-ха 😝

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Джудж , мара ба !

    19:50 25.01.2026

  • 26 РУСИЯ толкова

    0 0 Отговор
    много се страхува от САЩ, че даже и не може да реагира адекватно на поканата на президента Тръмп.

    19:56 25.01.2026

