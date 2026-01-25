Анджей Домански: Полша не бърза с еврозоната, икономиката ни се представя значително по-добре от страните в групата

Полша не бърза да се присъедини към еврозоната, тъй като силните икономически резултати на страната показват, че засега е по-добре да запази националната си валута – злотата, заяви финансовият министър на страната Анджей Домански в интервю за Financial Times.
По думите му аргументите за приемане на еврото са отслабнали, тъй като полската икономика се представя по-добре от повечето икономики в еврозоната:
"Нашата икономика в момента се представя значително по-добре от повечето от тези, които използват еврото", посочи Домански, като добави, че има все повече данни и изследвания в подкрепа на запазването на злотата.
България, която влезе в Европейския съюз (ЕС) три години след Полша, през 2007 г., стана 21-ият член на еврозоната този месец, припомня "Файненшъл таймс". Полша е законово задължена да приеме еврото, след като изпълни критериите за конвергенция, но изборът на момент е политическо решение и остава в ръцете на Варшава, подчерта министърът.
Той отбеляза, че общественото мнение също е в полза на запазването на националната валута. Премиерът Доналд Туск, който при първия си мандат през 2008 г. подкрепяше въвеждането на еврото, изостави тази цел след кризата в еврозоната и на фона на силната обществена и политическа съпротива.
От завръщането му на власт през октомври 2023 г. злотата поскъпна спрямо еврото, а социологическите проучвания показват устойчиво мнозинство против приемането на единната валута.
Според последни данни на Международния валутен фонд (МВФ) икономиката на Полша е достигнала размер от около 1 трилион долара през миналата година, което я нарежда сред 20-те най-големи икономики в света.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира растеж от 3,4 процента за тази година – най-високият сред страните от ЕС, включени в нейния доклад. Европейската комисия (ЕК) очаква бюджетният дефицит на Полша да се свие до 6,3 процента от БВП през 2026 г. от около 6,8 процента година по-рано, но равнището остава над референтната граница от 3 процента по Маастрихтските критерии за присъединяване към еврозоната.
Домански заяви още, че публичните финанси се подобряват благодарение на силния пазар на труда и ниската безработица, както и че отношенията между правителството и централната банка са се стабилизирали.
В същото време той критикува напрежението между изпълнителната власт и президента Карол Навроцки, като предупреди, че институционалните конфликти могат да навредят на кредитния рейтинг на страната.
