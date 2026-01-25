Новини
Анджей Домански: Полша не бърза с еврозоната, икономиката ни се представя значително по-добре от страните в групата

25 Януари, 2026 20:58, обновена 25 Януари, 2026 20:13 1 330 48

Финансовият министър Домански обясни причините за запазване на злотата пред Financial Times

Анджей Домански: Полша не бърза с еврозоната, икономиката ни се представя значително по-добре от страните в групата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Полша не бърза да се присъедини към еврозоната, тъй като силните икономически резултати на страната показват, че засега е по-добре да запази националната си валута – злотата, заяви финансовият министър на страната Анджей Домански в интервю за Financial Times.

По думите му аргументите за приемане на еврото са отслабнали, тъй като полската икономика се представя по-добре от повечето икономики в еврозоната:

"Нашата икономика в момента се представя значително по-добре от повечето от тези, които използват еврото", посочи Домански, като добави, че има все повече данни и изследвания в подкрепа на запазването на злотата.

България, която влезе в Европейския съюз (ЕС) три години след Полша, през 2007 г., стана 21-ият член на еврозоната този месец, припомня "Файненшъл таймс". Полша е законово задължена да приеме еврото, след като изпълни критериите за конвергенция, но изборът на момент е политическо решение и остава в ръцете на Варшава, подчерта министърът.

Той отбеляза, че общественото мнение също е в полза на запазването на националната валута. Премиерът Доналд Туск, който при първия си мандат през 2008 г. подкрепяше въвеждането на еврото, изостави тази цел след кризата в еврозоната и на фона на силната обществена и политическа съпротива.

От завръщането му на власт през октомври 2023 г. злотата поскъпна спрямо еврото, а социологическите проучвания показват устойчиво мнозинство против приемането на единната валута.

Според последни данни на Международния валутен фонд (МВФ) икономиката на Полша е достигнала размер от около 1 трилион долара през миналата година, което я нарежда сред 20-те най-големи икономики в света.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира растеж от 3,4 процента за тази година – най-високият сред страните от ЕС, включени в нейния доклад. Европейската комисия (ЕК) очаква бюджетният дефицит на Полша да се свие до 6,3 процента от БВП през 2026 г. от около 6,8 процента година по-рано, но равнището остава над референтната граница от 3 процента по Маастрихтските критерии за присъединяване към еврозоната.

Домански заяви още, че публичните финанси се подобряват благодарение на силния пазар на труда и ниската безработица, както и че отношенията между правителството и централната банка са се стабилизирали.

В същото време той критикува напрежението между изпълнителната власт и президента Карол Навроцки, като предупреди, че институционалните конфликти могат да навредят на кредитния рейтинг на страната.


Полша
  • 1 Лост

    37 5 Отговор
    На недейте така.Сега българските евроатлантическите ще почнат газ да пикаят.

    20:13 25.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 4 Отговор
    Страни с ПОЛИТИЦИ, а не като нашите
    ПолитУТКИ‼️

    20:14 25.01.2026

  • 3 четете тaпeйки

    32 4 Отговор
    Хората не са в еврозоната, ама се развиват щото работят, вместо да мрънкат като вас как руснаците или комунистите са им изцапали гащите.

    20:14 25.01.2026

  • 4 Опааа

    33 3 Отговор
    Умни хора,които разбират колко е вредно еврото!

    20:14 25.01.2026

  • 5 Софиянец

    32 3 Отговор
    Ех, къде са родните евро подлогите на обЯснат на поляците как заради еврото всички ше правят бизнес с тях и ще инвестират яко, а народа ще живее като царе, бухахахах
    А поляците като им изсипят един тон икономически и финансово обосновани причини, нашите ще им отвърнат " вие сте копейки" 😂😂😂😂

    20:15 25.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    24 4 Отговор
    От създаването си, еврозоната е спирачка за икономиките на членките и държавите извън винаги са се представяли по-добре. Еврото е създадено да подкрепя експортната политкика на Германия, но Германия вече няма такава.
    А явно Поляците са станали върли путинисти щом не искат еврото - поне такъв е наратива на жълтопаветните за България!
    Тепърва ще разбирате какво значи да ви окрадат - РОБИ! Тепърва ще гладувате и ще ви бичуват финансово!

    Коментиран от #14, #16, #18

    20:16 25.01.2026

  • 7 изостави тази цел след кризата в еврозон

    16 1 Отговор
    да пият студена вода барем избирателите на тикви
    дето ни натресоха нарастващата скъпотия с еврото

    20:16 25.01.2026

  • 8 Хеми значи бензин

    15 0 Отговор
    Нормално имат силна здрава икономика много чужди инвестиции не само от ЕС но и от Южна Корея Сащ Великобритания. Много народ са за Европа голяма територия добри университети модерно образование добри кадри не се издържат само от еврофондове фирми за бръзи кредити сайтове за залагания и пране на пари.

    20:17 25.01.2026

  • 9 Вие сте бунаци

    2 9 Отговор
    Вие сте левови бунаци!

    20:18 25.01.2026

  • 10 Малкия холандец

    15 2 Отговор
    Тия са копейки ли са или не, че се объркаш съвсем

    20:18 25.01.2026

  • 11 да питам

    8 3 Отговор
    тук кога ще е референдума за еврото или се отложи ?

    20:18 25.01.2026

  • 12 Лустрация

    5 11 Отговор
    В Полша се изчистиха от копейките.Сега гонят Германия по икономически показатели.

    Коментиран от #19

    20:18 25.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    3 18 Отговор
    СВО се оказа Виетнам и виетнамски синдром за Русия. Дълбоко разочарование, отчаяние и срам за руснаците. От фронта се връщат 700 000 озлобени, уморени войници посрещани с недоверие в цивилния свят, като провалили се немоглики. Расте народното напражение, бунтове от Путин и кремльовската върхушка. Народа иска промени недоволен от загубената война, немотията, безработица и глад. Русия се изправя пред сериозна криза, разпад. Руснаците имигрират към Полша, Украйна, България, тяхното място заемат таджики, узбеки и прочии рачиболизади. Конец !!! 😁

    20:19 25.01.2026

  • 14 РОБИТЕ на тиквата! Тепърва ще гладувате

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    за тях ли става дума избирателите на тиква и прасе да броят центове пред магазините

    20:19 25.01.2026

  • 15 Тъп паветник

    7 0 Отговор
    Ама.....ама.....тоо.....мъц мъц.....

    20:19 25.01.2026

  • 16 Омазана ватенка

    4 13 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Да не забравиш,че от 1 февруари хлебеца е само с центове.

    Коментиран от #20

    20:20 25.01.2026

  • 17 Цензура

    20 2 Отговор
    Хайде бе - кажете на поляците: "копейки", щото имат ум в главите си? И не само поляците - вече няма други балами, освен нас.

    20:22 25.01.2026

  • 18 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Май "ГРОЗДЕТО Е КИСЕЛО" за Полша?

    20:25 25.01.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Лустрация":

    Нещо пак не си разбрал❗
    Нали копейките не искали еврото❗
    Значи чехи и поляци са КОПЕЙКИ‼️

    Коментиран от #23

    20:29 25.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Омазана ватенка":

    Кафе и минерална вода от 4лв вече е 4 € ❗
    Ай чИститУ-ту- тууу‼️

    Коментиран от #24

    20:31 25.01.2026

  • 21 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Аз искам да чуя полският Бойко Борисов, какво мисли по въпроса а не мижитурки като Мавроцки и Туск.

    20:34 25.01.2026

  • 22 Иво

    10 3 Отговор
    Сега нашите "експерти" ще кажат че поляците са копейки, а министъра работи за Путин :).

    Коментиран от #25

    20:37 25.01.2026

  • 23 Лустрация

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лустрация!!

    20:38 25.01.2026

  • 24 Смех с копейки

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Па пий вода от чешмата и кафе в джезвето.50 стотинки(25 евроцента)🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    20:40 25.01.2026

  • 25 Пиво

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иво":

    Не, Иво, нашите експерти ще кажат, че е нелепо да се сравняват Полша и България. Поради ред причини, които нямаш капацитета да разбереш..

    20:41 25.01.2026

  • 26 Пълни т пaци

    8 2 Отговор
    Ние, по-инелигентнтите и по-образованите когато говорехме на пияндурниците,
    че България няма място в Еврозоната, нискообразованите пияници ни наричаха
    "копейки". Вижте какво прави най-русофобната държава в Европа.
    Когато България набълбука заемите и фалира, вие ще пукнете от глад.
    Добре, че имам двойно гражданство и винаги мога да се изнеса от тази просташка държава.

    Коментиран от #29, #30, #31, #33

    20:43 25.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сесесере

    3 8 Отговор
    България най-накрая има валута, която и в най-отдалечените кътчета на света е конвертируема и има надписи на български! Злотата, кроната, форинта, франка, паунда, рублата и всички други то@летни валути вървят само в държавите си!

    20:45 25.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сесесере

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Пълни т пaци":

    Руско ли ти е гражданството? Да не е случайно, евроатлантическо?

    Коментиран от #32

    20:47 25.01.2026

  • 31 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пълни т пaци":

    Побързай да не изтървеш последния самолет за Тел Авив защото в противен случай ще те разкъсат озверелите от глад вулгаристанци, селяните на тази прοcташка държава.

    20:49 25.01.2026

  • 32 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сесесере":

    Еврейче. Дуе се.

    Коментиран от #35

    20:51 25.01.2026

  • 33 Омазана ватенка

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Пълни т пaци":

    Докато си жив ще е чуваш само-евро,евро,евро...

    20:51 25.01.2026

  • 34 Артилерист

    6 3 Отговор
    Поляците са русофоби, но властта им защитава суверенитета и независимостта на страната. Евроатлантическата власт в България, в сравнение с полската, представлява жалка русофобска, лакейска, продажна кротеска на фона на преобладаващо русофилско население. Пак сме от грешната страна на историята...

    Коментиран от #38

    20:52 25.01.2026

  • 35 Сесесере

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Смърфиета":

    Ама щом винаги можел да се изнесе, значи още се натиска в “кочината” България! Аман от мижитурки!

    20:53 25.01.2026

  • 36 Защо копейките пият от сутринта?

    3 2 Отговор
    Защо са против еврото?
    Ами Путин така им е наредил.😅😁😁

    20:54 25.01.2026

  • 37 голем смех

    3 1 Отговор
    За 2025 година, дефицитът на полското правителство се очаква да бъде 6.9% от БВП. Първоначалните цели бяха по-ниски, но увеличените разходи за отбрана и социални програми принудиха правителството да преразгледа прогнозите нагоре. Дефицитът за 2026 година е предвиден да намалее до 6.5%.

    Кога ще паднат под 3% за да влезнат в Еврозоната?

    Коментиран от #41, #42

    20:55 25.01.2026

  • 38 Замислен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    В Полша няма Артилеристи.

    21:02 25.01.2026

  • 39 Смешник

    0 1 Отговор
    Защо да бърза след като Еврозоната се разпада а и с тия клоуни начело не се знае дали въобще Ес ще го бъде

    Коментиран от #40

    21:06 25.01.2026

  • 40 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Смешник":

    Важното е рублата да не се разпадне и рукойна да върви.

    21:11 25.01.2026

  • 41 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "голем смех":

    Представи си Бъгъ колко инврстира в социални програми. Пълна ко чина.

    21:12 25.01.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "голем смех":

    Ама ти верно си голЕм смИшник, нашия да не е 3%❗

    Коментиран от #43

    21:12 25.01.2026

  • 43 болиме междукрачието

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    важното е че едно българско Евро е 100 безаналогови рублей. Капиш?

    Коментиран от #45, #46

    21:14 25.01.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Смех с копейки":

    Ами ДУ ХАЙ го под вода, че вдигаш прах❗

    21:16 25.01.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "болиме междукрачието":

    НЯМА българско евро, ама НЯМАШ нищо в МЕЖДОУШИЕТО с което да го разбереш❗

    21:17 25.01.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "болиме междукрачието":

    в МЕЖДУ.УШИЕТО ти явно няма нищо❗
    Иначе щеше да знаеш, че това УЖ е единна валута❗И не може всяка държава САМА да решава колко € да си печата и да си пуска в обращение❗

    Коментиран от #47

    21:20 25.01.2026

  • 47 две прекрасни новини

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Еврото дойде
    Възраждане си отиде.

    21:25 25.01.2026

  • 48 Да си чешаме езиците.

    1 0 Отговор
    Измъкнахме се от продънения лев.Който иска злоти да обръща евро в злоти.

    21:25 25.01.2026

