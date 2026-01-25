Македонски превозвачи блокират преминаването на камиони по границите с България, Гърция, Албания и Косово

Министерството на външните работи на Република Северна Македония съобщи, че утре от 13 часа българско време предстои блокада за преминаването на товарни автомобили по границите на страната с България, Гърция, Албания и Косово.

Причината - протест на превозвачи срещу новите правила за престой на шофьорите в страните от Шенгенското пространство - до най-много 90 дни в рамките на шест месеца.

Планира се протестът да продължи до седем дни, но има възможност за по-ранното му прекъсване, уточняват организаторите.

На гражданите и превозвачите се препоръчва преди пътуване да се информират за обстановката и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.