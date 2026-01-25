Новини
Македонски превозвачи блокират преминаването на камиони по границите с България, Гърция, Албания и Косово

Те протестират срещу новите правила за престой на шофьорите в страните от Шенгенското пространство

Министерството на външните работи на Република Северна Македония съобщи, че утре от 13 часа българско време предстои блокада за преминаването на товарни автомобили по границите на страната с България, Гърция, Албания и Косово.

Причината - протест на превозвачи срещу новите правила за престой на шофьорите в страните от Шенгенското пространство - до най-много 90 дни в рамките на шест месеца.

Планира се протестът да продължи до седем дни, но има възможност за по-ранното му прекъсване, уточняват организаторите.

На гражданите и превозвачите се препоръчва преди пътуване да се информират за обстановката и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.


  • 1 Гичето

    17 1 Отговор
    Много важно, за тия кой се сеща

    20:21 25.01.2026

  • 2 ха, ха, ха...

    19 1 Отговор
    Е тия вече сега наистина счупиха тъпомера!

    20:21 25.01.2026

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    14 3 Отговор
    Редакцията - Северомакедонски превозвачи !!!!

    Един български F-16 Block 70 ще се справи с цяла Северомакедония с все превозвачите. Налага ли се ?

    Коментиран от #4, #10

    20:27 25.01.2026

  • 4 И как

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ...на бутане ли ще го отведем до Севрняците, тая Fка🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    20:30 25.01.2026

  • 5 Яжте ми

    4 4 Отговор
    к.у.рот тогава.

    20:31 25.01.2026

  • 6 Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "И как":

    Българските ВМС планираме да закупим самолетоносача Джералд Форд от С.А.Щ !!!😁

    Коментиран от #11

    20:34 25.01.2026

  • 7 СЕМ

    3 3 Отговор
    Гулю ,гулю ,гулю ......
    Фактииииии
    Осъзнайте се !!!!!

    20:43 25.01.2026

  • 8 маке

    4 0 Отговор
    Сърбите са си сърби, ако ще и южномакедонци да се казват

    21:05 25.01.2026

  • 9 604

    4 0 Отговор
    тия сами се изолираха и сега стачкуват за да се доизолират.....е там пътувайте у сърбия и чОрбан ке ви пусне у голема Маджария!!!!!

    21:11 25.01.2026

  • 10 604

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ти ле че го буташ да литне или?

    21:13 25.01.2026

  • 11 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг":

    И той е нов внос

    21:27 25.01.2026

