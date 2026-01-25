Македонски превозвачи блокират преминаването на камиони по границите с България, Гърция, Албания и Косово

Министерството на външните работи на Република Северна Македония съобщи, че утре от 13 часа българско време предстои блокада за преминаването на товарни автомобили по границите на страната с България, Гърция, Албания и Косово.
Причината - протест на превозвачи срещу новите правила за престой на шофьорите в страните от Шенгенското пространство - до най-много 90 дни в рамките на шест месеца.
Планира се протестът да продължи до седем дни, но има възможност за по-ранното му прекъсване, уточняват организаторите.
На гражданите и превозвачите се препоръчва преди пътуване да се информират за обстановката и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.
1 Гичето
20:21 25.01.2026
2 ха, ха, ха...
20:21 25.01.2026
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Един български F-16 Block 70 ще се справи с цяла Северомакедония с все превозвачите. Налага ли се ?
Коментиран от #4, #10
20:27 25.01.2026
4 И как
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":...на бутане ли ще го отведем до Севрняците, тая Fка🤣🤣🤣
Коментиран от #6
20:30 25.01.2026
5 Яжте ми
20:31 25.01.2026
6 Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг
До коментар #4 от "И как":Българските ВМС планираме да закупим самолетоносача Джералд Форд от С.А.Щ !!!😁
Коментиран от #11
20:34 25.01.2026
7 СЕМ
Фактииииии
Осъзнайте се !!!!!
20:43 25.01.2026
8 маке
21:05 25.01.2026
9 604
21:11 25.01.2026
10 604
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":ти ле че го буташ да литне или?
21:13 25.01.2026
11 Пешо
До коментар #6 от "Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг":И той е нов внос
21:27 25.01.2026