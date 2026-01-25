Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юнайтед нанесе звучен шамар на борещия се за титла Арсенал

Юнайтед нанесе звучен шамар на борещия се за титла Арсенал

25 Януари, 2026 20:32 721 0

  • висша лига-
  • арсенал-
  • манчестър юнайтед

Арсенал не е печелил титлата в английското първенство от далечната 2004 година

Юнайтед нанесе звучен шамар на борещия се за титла Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед победи драматично като гост с 3:2 Арсенал в дербито от 23-ия кръг на Висшата лига на Англия и се доближи до челната тройка в класирането, предаде БТА.

"Червените дяволи" постигнаха първа победа срещу "артилеристите" в Северен Лондон от 2018 година насам, докато домакините продължават да бъдат начело с 50 точки, с 4 повече от Манчестър Сити и Астън Вила.

В 29-ата минута лондончани поведоха в резултата след автогол на Лисандро Мартинес, който не успя да се справи с подаване на Мартин Йодегор към Юриен Тимбер. Осем минути след това Браян Мбемо се възползва от грешка при разиграването на Мартин Субименди и изравни резутата.

В 50-ата минута Патрик Доргу стреля от дистанция и с красив гол изведе 20-кратните шампиони напред в резултата. "Артилеристите" организираха натиск и Микел Мерино изравни в 84-ата минута. По-малко от 180 секунди след това нов красив гол след далечен удар, този път на Матеуш Куня, осигури ценния успех в полза на "червените дяволи".

Юнайтед е на четвърто място в класирането с актив от 38 точки. Под ръководството на новия си мениджър Майкъл Карик отборът победи и Манчестър Сити с 2:0 само преди седмица. Арсенал допусна първо поражение пред собствена публика през настоящия сезон.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ