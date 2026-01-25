Юнайтед нанесе звучен шамар на борещия се за титла Арсенал

Манчестър Юнайтед победи драматично като гост с 3:2 Арсенал в дербито от 23-ия кръг на Висшата лига на Англия и се доближи до челната тройка в класирането, предаде БТА.

"Червените дяволи" постигнаха първа победа срещу "артилеристите" в Северен Лондон от 2018 година насам, докато домакините продължават да бъдат начело с 50 точки, с 4 повече от Манчестър Сити и Астън Вила.

В 29-ата минута лондончани поведоха в резултата след автогол на Лисандро Мартинес, който не успя да се справи с подаване на Мартин Йодегор към Юриен Тимбер. Осем минути след това Браян Мбемо се възползва от грешка при разиграването на Мартин Субименди и изравни резутата.

В 50-ата минута Патрик Доргу стреля от дистанция и с красив гол изведе 20-кратните шампиони напред в резултата. "Артилеристите" организираха натиск и Микел Мерино изравни в 84-ата минута. По-малко от 180 секунди след това нов красив гол след далечен удар, този път на Матеуш Куня, осигури ценния успех в полза на "червените дяволи".

Юнайтед е на четвърто място в класирането с актив от 38 точки. Под ръководството на новия си мениджър Майкъл Карик отборът победи и Манчестър Сити с 2:0 само преди седмица. Арсенал допусна първо поражение пред собствена публика през настоящия сезон.