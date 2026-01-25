Новини
Бурята в САЩ остави над 800 хиляди без ток, повече от 10 хиляди полета са отменени

25 Януари, 2026 14:03, обновена 25 Януари, 2026 19:37

Бурята заплашва да парализира днес и през следващата седмица източните щати с обилни снеговалежи

Бурята в САЩ остави над 800 хиляди без ток, повече от 10 хиляди полета са отменени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Повече от 800 000 души в САЩ, включително в щата Ню Мексико в западната част на страната, останаха без електричество, а над 10 000 полета бяха отменени днес преди огромната зимна буря, която заплашва да парализира източните щати с обилни снеговалежи, предаде Ройтерс.

Синоптиците прогнозираха, че сняг, суграшица, леден дъжд и опасно ниски температури ще обхванат източните две трети от страната днес и през седмицата.

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп вчера одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния. „Ще продължим да наблюдаваме и да поддържаме връзка с всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Пазете се и се топлете“, написа Тръмп в публикация в платформата „Трут Соушъл“.

Седемнайсет щата и окръг Колумбия са обявили извънредно положение заради лошото време, съобщи Министерството на вътрешната сигурност.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум вчера предупреди американците да вземат предпазни мерки. „Ще бъде много, много студено“, каза Ноум. „Затова призоваваме всички да се запасят с гориво и храна, за да преодолеем това заедно“, добави тя.

Броят на прекъсванията на електроснабдяването продължава да нараства. Към 10:18 ч. местно време днес (17:18 ч. българско време) са били отчетени повече от 800 000 потребители в САЩ без ток, според специалиризираният уебсайт „Пауъраутидж“(PowerOutage.us), като най-малко 300 000 от тях са в Тенеси и над 100 000 в Мисисипи, Тексас и Луизиана.

Други засегнати щати са Кентъки, Джорджия, Северна Каролина и Алабама.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 киев и гренландия

    29 4 Отговор
    и при назе нЕма ток

    14:05 25.01.2026

  • 2 Спецназ

    39 5 Отговор
    В Англия и Южните щати на САЩ при 10 см. снег се обявява Извънредно Положение!

    Карат със гуми- сликове без грайфер и се въртят като на Виенски Валс на Магистралата,

    ШОУТО е впечатляващо- по 100 участника понякога се въртят!

    ФАКТ!

    14:09 25.01.2026

  • 3 редник

    39 2 Отговор
    /Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за необичайно широкообхватна и продължителна зимна буря.../

    Toва е пълномащабно и с нищо непредизвикано нахлуване на буря в мирните щати - ах,този Путин - не може да стои мирен... 😁

    14:14 25.01.2026

  • 4 все така

    30 1 Отговор
    да е времето във Фащ

    14:14 25.01.2026

  • 5 Алексия

    22 1 Отговор
    То и при полярните мечки не е леко 🐻‍❄️ 😄

    14:17 25.01.2026

  • 6 Карлсон Тък

    24 3 Отговор
    Това близо ли е до България или да го местим?

    14:20 25.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КОЛЬО ПАРЪМА

    20 0 Отговор
    Браво само тъка

    14:22 25.01.2026

  • 9 Фейк на часа

    26 2 Отговор
    Напишете как са кафенетата там - ходят ли американците по кафенета като жителите на Кииф или си стоят у дома и там извършват тежката работа да си приготвят сами кафе?
    Още, как са ресторантите в САЩ - претоплят ли храната като в Кииф или се пълнят?

    14:23 25.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    25 2 Отговор
    Путин е виновен сигурно пак ,каквото и да им дойде на говедата все ще им е малко

    14:24 25.01.2026

  • 11 Лютеница "Брей"

    25 2 Отговор
    Брей, какъв дрон са измислили руснаците..."Буря"🤣

    14:26 25.01.2026

  • 12 Милена

    28 0 Отговор
    Рижавото Ку-Ку да свиква с температурите нали ще завладява Арктика , какво реве 💵💴💶

    14:28 25.01.2026

  • 13 Заради остаряла и разпадаща се

    26 3 Отговор
    инфраструктура 250 000 домакинства в САЩ останаха без електроснабдяване. Това е оригиналното заглавие!

    Коментиран от #21

    14:31 25.01.2026

  • 14 Като във Украйна ли ще е

    18 0 Отговор
    Или Как ?

    14:32 25.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    4 24 Отговор
    Дръжте се, не сте сами !!!
    В Рассия, Белгородска, Брянска области 800 000 семейства седят без ток, без парно и вода вече цяла седмица, без да има бури, бедствия, вайна. Само СВО, което Русия вече Четири Года безусловно пичели 😁

    Коментиран от #18

    14:32 25.01.2026

  • 16 И тЕа...

    15 3 Отговор
    ...,като Kiif-без ток...!

    Коментиран от #17

    14:34 25.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    5 17 Отговор

    До коментар #16 от "И тЕа...":

    Вече и в Белгород !!!
    Като руснак нямам слова да опиша каква гордост изпитвам към Русия, към Матушката закрилница.....

    14:37 25.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руска Рускова, вдовица

    6 17 Отговор

    До коментар #18 от "джуджи , 🦠":

    "...много са те били руснаците...."

    Ти сериозно ли.....
    Кого могат да набият руските пeндeли, щом като дори френските розаФи лалета безнаказно им конфискуват танкерите ???

    Коментиран от #22

    14:42 25.01.2026

  • 20 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Ужасно е дано не се случи никога в Европа .Малко наподобява на историята от един филм Le Jour daprès не знам как се води като заглавие на български с Джейк Джилънхол гледах го заради него много ми харесва като актьор.

    14:42 25.01.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 3 Отговор

    До коментар #13 от "Заради остаряла и разпадаща се":

    Дървени стълбове с висящи трансформатори това е действителността в Америка Термите действат стълбовете падат жиците са от аломиний И те така те

    Коментиран от #28

    14:45 25.01.2026

  • 22 джуджи ,

    15 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руска Рускова, вдовица":

    Ако си сериозен - признай си за пер.....даха , няма да кажем на никой . А това кой на кого конфискува танкерите не е твоя работа , нито на който и да било . Руснаците ще се оправят и без теб и мен !

    Коментиран от #23

    14:58 25.01.2026

  • 23 Иванушка 🇷🇺

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "джуджи ,":

    ".. Руснаците ще се оправят и без теб и мен !..."

    След като Четири Года Русия не можа се оправи, дори седна да преговаря с Буданов, официално обявен за терорист, как мислиш се оправят ? Русия е пред фалит, за Четири Года изчерпа ресурси като за 40 години, с нулев, направо отрицателен резултат. Русия свърши като фактор и някаква сила. Открой глаза, товарищь !!!

    Коментиран от #24, #25

    15:14 25.01.2026

  • 24 джуджи ,

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Иванушка 🇷🇺":

    Има време - ще береш ядове с тия украинци , ну -мы будем жить - увидим !

    15:18 25.01.2026

  • 25 село мое , 🐮

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Иванушка 🇷🇺":

    Нали затова са се събрали на масата за преговори ! Защо да не е там и Буданов ? Ние с тебе ли да ходим да преговаряме с укрите ?

    Коментиран от #26

    15:20 25.01.2026

  • 26 Миролюб Войнов, генерал

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "село мое , 🐮":

    Преговарят слабите !!!
    Нямам спомени С.А.Щ да преговарят с Югославия, Венецуела, Мексико, Куба, Сирия, Иран. Просто палят мотора и вършат работа без много приказки.

    15:39 25.01.2026

  • 27 Уса

    15 1 Отговор
    Няма никаква буря а един чудесен снеговалеж по средата на зимата.Трябва да вали сняг,за да има вода в езерата и язовирите да има радост за децата.Едно време в България снега беше до гърдите и никой не ревеше беше радост навън и домашен уют в къщи на софрата.Сега пдрс ите реват късат си шортите и ръсят вируси навсякъде

    17:09 25.01.2026

  • 28 Тромпет

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    За 20 години не съм видял един паднал стълб , тока е спирал , 2,3 пъти за малко , същото и с водата , живееш в блато , застани в партер пред клисаря и дишай дълбоко.

    Коментиран от #38, #40

    17:43 25.01.2026

  • 29 Трябва да се охлажда земята

    9 0 Отговор
    За да не изригне Йелоустоун и разломите Сен Андреас и Нов Мадрид
    Също така и воланите в Исландия

    17:46 25.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така Така

    5 0 Отговор
    Това е най вредното образувание на планетата Земя

    18:38 25.01.2026

  • 32 Да ама

    7 0 Отговор
    Нали уж се затопляхме!?

    18:40 25.01.2026

  • 33 Експерт

    2 6 Отговор
    Какво се плачат американците!? Руснаците така си карат цял живот, ни ток, ни клозет ...! Затова каторгата в Сибир рай им се види! От поколения! То, и джуджето скоро там ще върви!

    18:48 25.01.2026

  • 34 Вики

    8 0 Отговор
    Това е добра новина

    18:48 25.01.2026

  • 35 ЧАКАЙ МАЛКО

    5 0 Отговор
    Да си го преместя.

    18:54 25.01.2026

  • 36 ДРТ ПРЧ

    7 0 Отговор
    БАЙ ТРЪМП ЩЕ СЕ СПРАВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ. ТОЙ ИМА СИЛНИ КАРТИ И ЩЕ СКЛЮЧИ ХУБАВА СДЕЛКА

    18:56 25.01.2026

  • 37 гошо

    7 0 Отговор
    А аз бих предпочел Йелоустоун да затрие тая терористична кочина.

    19:11 25.01.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тромпет":

    В блатото което живея има БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ Дървените стълбове са СТРОГО ЗАБРАНЕНИ Забранени са и къщите от кашони както и да се спи под мостовете А Нгонго и Мапумбо не са кметове И те така те

    19:24 25.01.2026

  • 39 Пълен погром е

    7 0 Отговор
    До април ток няма да има. Мисисипи, Тексас, Тенеси, Луизиана, Кентъки, Джорджия, Вирджиния и Ню Мексико. Всяка година е тоя цирк.

    19:31 25.01.2026

  • 40 Абе я не пиши глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тромпет":

    Цели щати по миналата година 24 дена ток нямаха. Бяха накачени като вагончета.

    19:34 25.01.2026

  • 41 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Хехехех айде спасявайте се със теслите и другите електрокари 😄

    19:49 25.01.2026

  • 42 Не може да бъде!

    2 0 Отговор
    Путин да не им е ударил критичната инфраструктура?

    19:51 25.01.2026

  • 43 Сега ще намалеят парниковите газове

    1 0 Отговор
    И ще има мини ледников период през зимните месеци

    19:58 25.01.2026