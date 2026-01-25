Бурята в САЩ остави над 800 хиляди без ток, повече от 10 хиляди полета са отменени

Повече от 800 000 души в САЩ, включително в щата Ню Мексико в западната част на страната, останаха без електричество, а над 10 000 полета бяха отменени днес преди огромната зимна буря, която заплашва да парализира източните щати с обилни снеговалежи, предаде Ройтерс.
Синоптиците прогнозираха, че сняг, суграшица, леден дъжд и опасно ниски температури ще обхванат източните две трети от страната днес и през седмицата.
Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп вчера одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния. „Ще продължим да наблюдаваме и да поддържаме връзка с всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Пазете се и се топлете“, написа Тръмп в публикация в платформата „Трут Соушъл“.
Седемнайсет щата и окръг Колумбия са обявили извънредно положение заради лошото време, съобщи Министерството на вътрешната сигурност.
Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум вчера предупреди американците да вземат предпазни мерки. „Ще бъде много, много студено“, каза Ноум. „Затова призоваваме всички да се запасят с гориво и храна, за да преодолеем това заедно“, добави тя.
Броят на прекъсванията на електроснабдяването продължава да нараства. Към 10:18 ч. местно време днес (17:18 ч. българско време) са били отчетени повече от 800 000 потребители в САЩ без ток, според специалиризираният уебсайт „Пауъраутидж“(PowerOutage.us), като най-малко 300 000 от тях са в Тенеси и над 100 000 в Мисисипи, Тексас и Луизиана.
Други засегнати щати са Кентъки, Джорджия, Северна Каролина и Алабама.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 киев и гренландия
14:05 25.01.2026
2 Спецназ
Карат със гуми- сликове без грайфер и се въртят като на Виенски Валс на Магистралата,
ШОУТО е впечатляващо- по 100 участника понякога се въртят!
ФАКТ!
14:09 25.01.2026
3 редник
Toва е пълномащабно и с нищо непредизвикано нахлуване на буря в мирните щати - ах,този Путин - не може да стои мирен... 😁
14:14 25.01.2026
4 все така
14:14 25.01.2026
5 Алексия
14:17 25.01.2026
6 Карлсон Тък
14:20 25.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КОЛЬО ПАРЪМА
14:22 25.01.2026
9 Фейк на часа
Още, как са ресторантите в САЩ - претоплят ли храната като в Кииф или се пълнят?
14:23 25.01.2026
10 Kaлпазанин
14:24 25.01.2026
11 Лютеница "Брей"
14:26 25.01.2026
12 Милена
14:28 25.01.2026
13 Заради остаряла и разпадаща се
Коментиран от #21
14:31 25.01.2026
14 Като във Украйна ли ще е
14:32 25.01.2026
15 Владимир Путин, президент
В Рассия, Белгородска, Брянска области 800 000 семейства седят без ток, без парно и вода вече цяла седмица, без да има бури, бедствия, вайна. Само СВО, което Русия вече Четири Года безусловно пичели 😁
Коментиран от #18
14:32 25.01.2026
16 И тЕа...
Коментиран от #17
14:34 25.01.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "И тЕа...":Вече и в Белгород !!!
Като руснак нямам слова да опиша каква гордост изпитвам към Русия, към Матушката закрилница.....
14:37 25.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Руска Рускова, вдовица
До коментар #18 от "джуджи , 🦠":"...много са те били руснаците...."
Ти сериозно ли.....
Кого могат да набият руските пeндeли, щом като дори френските розаФи лалета безнаказно им конфискуват танкерите ???
Коментиран от #22
14:42 25.01.2026
20 Соваж бейби
14:42 25.01.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Заради остаряла и разпадаща се":Дървени стълбове с висящи трансформатори това е действителността в Америка Термите действат стълбовете падат жиците са от аломиний И те така те
Коментиран от #28
14:45 25.01.2026
22 джуджи ,
До коментар #19 от "Руска Рускова, вдовица":Ако си сериозен - признай си за пер.....даха , няма да кажем на никой . А това кой на кого конфискува танкерите не е твоя работа , нито на който и да било . Руснаците ще се оправят и без теб и мен !
Коментиран от #23
14:58 25.01.2026
23 Иванушка 🇷🇺
До коментар #22 от "джуджи ,":".. Руснаците ще се оправят и без теб и мен !..."
След като Четири Года Русия не можа се оправи, дори седна да преговаря с Буданов, официално обявен за терорист, как мислиш се оправят ? Русия е пред фалит, за Четири Года изчерпа ресурси като за 40 години, с нулев, направо отрицателен резултат. Русия свърши като фактор и някаква сила. Открой глаза, товарищь !!!
Коментиран от #24, #25
15:14 25.01.2026
24 джуджи ,
До коментар #23 от "Иванушка 🇷🇺":Има време - ще береш ядове с тия украинци , ну -мы будем жить - увидим !
15:18 25.01.2026
25 село мое , 🐮
До коментар #23 от "Иванушка 🇷🇺":Нали затова са се събрали на масата за преговори ! Защо да не е там и Буданов ? Ние с тебе ли да ходим да преговаряме с укрите ?
Коментиран от #26
15:20 25.01.2026
26 Миролюб Войнов, генерал
До коментар #25 от "село мое , 🐮":Преговарят слабите !!!
Нямам спомени С.А.Щ да преговарят с Югославия, Венецуела, Мексико, Куба, Сирия, Иран. Просто палят мотора и вършат работа без много приказки.
15:39 25.01.2026
27 Уса
17:09 25.01.2026
28 Тромпет
До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":За 20 години не съм видял един паднал стълб , тока е спирал , 2,3 пъти за малко , същото и с водата , живееш в блато , застани в партер пред клисаря и дишай дълбоко.
Коментиран от #38, #40
17:43 25.01.2026
29 Трябва да се охлажда земята
Също така и воланите в Исландия
17:46 25.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Така Така
18:38 25.01.2026
32 Да ама
18:40 25.01.2026
33 Експерт
18:48 25.01.2026
34 Вики
18:48 25.01.2026
35 ЧАКАЙ МАЛКО
18:54 25.01.2026
36 ДРТ ПРЧ
18:56 25.01.2026
37 гошо
19:11 25.01.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "Тромпет":В блатото което живея има БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ Дървените стълбове са СТРОГО ЗАБРАНЕНИ Забранени са и къщите от кашони както и да се спи под мостовете А Нгонго и Мапумбо не са кметове И те така те
19:24 25.01.2026
39 Пълен погром е
19:31 25.01.2026
40 Абе я не пиши глупости
До коментар #28 от "Тромпет":Цели щати по миналата година 24 дена ток нямаха. Бяха накачени като вагончета.
19:34 25.01.2026
41 таксиджия 🚖
19:49 25.01.2026
42 Не може да бъде!
19:51 25.01.2026
43 Сега ще намалеят парниковите газове
19:58 25.01.2026