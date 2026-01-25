Общински съветник от София е обвинен за участие в организирана престъпна група

Софийският градски съд разглежда мярката за неотклонение на общинския съветник Антон Бранков, който заедно с още трима души е обвинен за участие в организирана престъпна група. Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни.
По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.
Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.
1 Ами
Коментиран от #6, #9
20:25 25.01.2026
2 мутричка
20:26 25.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ООрана държава
20:29 25.01.2026
5 Антон Бранков от ПП. Възраждане
Антон Бранков от листата на „Възраждане“ встъпи в длъжност на заседанието на СОС на 15 януари.
20:32 25.01.2026
6 Ами
До коментар #1 от "Ами":Оказа се че е от вашата партия патерица на ГЕРБ и ДПС - Възраждане
20:33 25.01.2026
7 Мдаа!🤔
20:34 25.01.2026
8 Гост
20:34 25.01.2026
9 Борислав
До коментар #1 от "Ами":Ако е от ПП щеше да е споменато 33 пъти.
20:37 25.01.2026
10 Разберете
21:04 25.01.2026
11 То целия
21:28 25.01.2026