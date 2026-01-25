Новини
Общински съветник от София е обвинен за участие в организирана престъпна група

25 Януари, 2026 20:22 1 175 11

  • антон бранков-
  • общински съветник-
  • престъпна група

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

Общински съветник от София е обвинен за участие в организирана престъпна група - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд разглежда мярката за неотклонение на общинския съветник Антон Бранков, който заедно с още трима души е обвинен за участие в организирана престъпна група. Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни.

По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.

Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.


Оценка 5 от 5 гласа.
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    16 8 Отговор
    Сега?! Ако е от ПП, ще има протести! Техните престъпления са законни!

    Коментиран от #6, #9

    20:25 25.01.2026

  • 2 мутричка

    11 1 Отговор
    има ги партиите доста

    20:26 25.01.2026

  • 4 ООрана държава

    11 4 Отговор
    Гербер@стче или новоначалец?

    20:29 25.01.2026

  • 5 Антон Бранков от ПП. Възраждане

    13 0 Отговор
    Встъпи в СОС на мястото на друг общински съветник от партията който е също разследван. При клетвата съветниците от ПП-ДБ излязоха от залата в знак на несъгласие. Бранков беше подкрепен от съветниците на ГЕРБ,ДПС и Възраждане -
    Антон Бранков от листата на „Възраждане“ встъпи в длъжност на заседанието на СОС на 15 януари.

    20:32 25.01.2026

  • 6 Ами

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Оказа се че е от вашата партия патерица на ГЕРБ и ДПС - Възраждане

    20:33 25.01.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    5 6 Отговор
    Е този е обикновен престъпник, а не педофил като всички останали от ппдб!

    20:34 25.01.2026

  • 8 Гост

    8 0 Отговор
    Всички са такива там или, поне, по-голямата част

    20:34 25.01.2026

  • 9 Борислав

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Ако е от ПП щеше да е споменато 33 пъти.

    20:37 25.01.2026

  • 10 Разберете

    5 0 Отговор
    Няма значение коя партията е.Престъпниса си е престъпник.

    21:04 25.01.2026

  • 11 То целия

    2 0 Отговор
    общински съвет е населен с престъпници...

    21:28 25.01.2026