Георг Георгиев: Влизането в Съвета за мир издигна България на една от най-високите трибуни в света

Какво уврежда това националните ни интереси, каза министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев по БТВ по повод присъединяването на България към Съвета на мира.
По думите му влизането на страната ни е в инициативата на Доналд Тръмп издигна България на една от най-високите трибуни в света.
"България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток", допълни министърът, като посочи проблемите с миграцията и възможността български фирми да участват във възстановяването на ивицата Газа.
Няма единна европейска позиция по този въпрос, за разлика от войната в Украйна, добави той.
По думите му ратификацията на документа няма може да бъде гласувана в рамките на този парламент.
20:40 25.01.2026
20:41 25.01.2026
20:41 25.01.2026
20:42 25.01.2026
20:42 25.01.2026
20:43 25.01.2026
20:43 25.01.2026
20:44 25.01.2026
20:44 25.01.2026
Такъв външен министър, с х-й да го сочиш!!!
20:45 25.01.2026
Господи, събирай си версиите!
20:45 25.01.2026
20:45 25.01.2026
20:45 25.01.2026
Коментиран от #22, #24, #34
20:46 25.01.2026
20:47 25.01.2026
20:47 25.01.2026
20:47 25.01.2026
20:47 25.01.2026
20:48 25.01.2026
20:48 25.01.2026
20:48 25.01.2026
До коментар #14 от "Курд Околянов":Това е за постоянно членство!
Ние като “Съоснователи” три години сме гратис, после шута😂
20:49 25.01.2026
Бягай да целуваш ръка при господаря, белким те вземе за пазач на зайчарника! Побързай, има бая кандидати!
20:49 25.01.2026
24 Курд Околянов
До коментар #14 от "Курд Околянов":Грешка при писането. Предвижват се 1 милиард долара.
20:50 25.01.2026
20:50 25.01.2026
При това неумен
20:53 25.01.2026
20:53 25.01.2026
20:54 25.01.2026
20:54 25.01.2026
20:55 25.01.2026
20:56 25.01.2026
20:56 25.01.2026
20:57 25.01.2026
34 Сравнението
До коментар #14 от "Курд Околянов":За една година според (твоята декларация) членския внос в съвета за мира се равнява на боташкия членски внос за първи и втори януари.
20:59 25.01.2026
20:59 25.01.2026
21:00 25.01.2026
21:00 25.01.2026
21:02 25.01.2026
21:02 25.01.2026
21:03 25.01.2026
21:04 25.01.2026
21:04 25.01.2026
43 Кой е шефът? И колко е демократично !
„Председателят има изключителното право да създава, изменя или разпуска дъщерни организации, ако е необходимо или уместно за изпълнение на мисията на Съвета за мир“, се казва в документа.
Той ще избере членове на Изпълнителния съвет, които ще бъдат „лидери от глобален мащаб“, за „двугодишен мандат, подлежащ на отстраняване от председателя“.
Той може също така, „действайки от името на Съвета на мира“, „да приема резолюции или други директиви“.
Председателят може да бъде заменен само в случай на „доброволна оставка или в резултат на неработоспособност
21:08 25.01.2026
21:09 25.01.2026
21:10 25.01.2026
46 Имало е недоразумения
21:10 25.01.2026
21:11 25.01.2026
Коментиран от #51
21:11 25.01.2026
49 Кой вече е вътре?
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, председател
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио
Стив Уиткоф, специален преговарящ на Тръмп
Джаред Кушнер, зет на Тръмп
Тони Блеър, бивш министър-председател на Обединеното кралство
Марк Роуан, милиардер, американски финансист
Аджай Банга, президент на Световната банка
Робърт Габриел, лоялен помощник на Тръмп в Съвета за национална сигурност .......Нанай.. Николай Младенов, секретарка мажоретка, пощенски гълъб гладен за трохички и лице за денонощна връзка
21:13 25.01.2026
50 Кой може да бъде член?
В устава се казва, че всеки член „ще служи за мандат не повече от три години“.
Но „тригодишният срок на членство не се прилага за държави членки, които внасят повече от 1 000 000 000 щатски долара в брой в Съвета на мира през първата година от влизането в сила на Хартата“, добавя се в него.
Бордът ще „свиква заседания с право на глас поне веднъж годишно“ и „всяка държава членка ще има един глас“.
Но макар че всички решения изискват „мнозинство от присъстващите и гласуващи държави членки“, те ще подлежат и „на одобрение от председателя, който може да гласува и в качеството си на председател в случай на равенство
21:15 25.01.2026
51 Евгени от Алфапласт
До коментар #48 от "МхтоМхто":Само целувки ли ще са или ще има и евън?😎
21:18 25.01.2026
52 Позор сте ей.. членски внос да плащаме
21:20 25.01.2026
21:22 25.01.2026
21:23 25.01.2026
21:27 25.01.2026
21:28 25.01.2026
21:31 25.01.2026