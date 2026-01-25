Новини
Георг Георгиев: Влизането в Съвета за мир издигна България на една от най-високите трибуни в света

Георг Георгиев: Влизането в Съвета за мир издигна България на една от най-високите трибуни в света

25 Януари, 2026 20:39 943 57

България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какво уврежда това националните ни интереси, каза министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев по БТВ по повод присъединяването на България към Съвета на мира.

По думите му влизането на страната ни е в инициативата на Доналд Тръмп издигна България на една от най-високите трибуни в света.

"България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток", допълни министърът, като посочи проблемите с миграцията и възможността български фирми да участват във възстановяването на ивицата Газа.

Няма единна европейска позиция по този въпрос, за разлика от войната в Украйна, добави той.

По думите му ратификацията на документа няма може да бъде гласувана в рамките на този парламент.


  • 1 Пуяк

    50 2 Отговор
    Без роднини, нелегитимни ни управляват.

    20:40 25.01.2026

  • 2 БЕЗ ДУМИ

    63 2 Отговор
    Физиономията казва всичко

    20:41 25.01.2026

  • 3 Да де, ама

    64 2 Отговор
    Станахме за смях в Европа. Това от една страна. А от друга, Европа винаги ни се е смяла заради простата и крадлива Тиква Борисов.

    20:41 25.01.2026

  • 4 Помак

    54 1 Отговор
    Кат та гледам по тиливизора или по интернет се са замислям дали знаеш каде и какво работиш

    20:42 25.01.2026

  • 5 безпартиен

    37 1 Отговор
    Най тежко е падането от най-високо!А,че ще се пада е ясно !Въпросът е КОИ имат полза?

    20:42 25.01.2026

  • 6 Да ви е.а

    27 7 Отговор
    Европейците, които искат колапс и поражение на Русия, все още чакат: „Кога ще започне да се разпада руската икономика, за да загуби и да започнат да я плячкосват?“ Но Господ работи по мистериозни начини, както знаем... И в сегашната ситуация изглежда, че техните собствени европейски икономики предпочитат да се сринат, отколкото да чакат нашата да се срине. Особено ако Тръмп внезапно реши, че иска драстично да повиши цените им на американския втечнен природен газ (заради някаква непримиримост. И веднага си спомняме думите на европейските власти през 2020-21 г. за „Путин и неговия газ като оръжие“!) – и тогава, с полупразни хранилища в Европа, те са 100% прецакани. И като си спомняме как аплодираха собствените си решения да се откажат от „агресивния“ руски газ в полза на „чистия и демократично-молекулен американски“ газ, става още по-, дори не по-смешно, а просто по-удивително - от ТАКАВА пълна и самоубийствена глупост на тяхна страна. Но какво да се прави, такава е съдбата..

    20:43 25.01.2026

  • 7 Пореден ненормален герберас

    45 1 Отговор
    Да те няма изчезни

    20:43 25.01.2026

  • 8 Ти си в оставка бе.

    44 1 Отговор
    Не можеш да ни вкарваш никъде. Некадърник нахален.

    20:44 25.01.2026

  • 9 Гост

    33 1 Отговор
    Нежничкото ми гоше! Ей, сладур, какво пак се упражняваш в говор бе?

    20:44 25.01.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    30 1 Отговор
    Ето и утре-ката на Банкера от Банкя!!!
    Такъв външен министър, с х-й да го сочиш!!!

    20:45 25.01.2026

  • 11 Малкия холандец

    24 1 Отговор
    🤦‍♂️🤦‍♂️ друго си е като гледаш от висока трибуна с евракис в джоба😂
    Господи, събирай си версиите!

    20:45 25.01.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    20 2 Отговор
    Ако ма дури те на Тръмп са най-високото място на света - ПРАВ СИ ЖОРКО !

    20:45 25.01.2026

  • 13 Буха ха

    23 1 Отговор
    Ходиха двамата с Джилязкуф да целуват ръка (и не само) в Давос

    20:45 25.01.2026

  • 14 Курд Околянов

    24 2 Отговор
    Този договор предвижда на първата година да се платят 1 милион долара членски внос. Това защо не го казва ?

    Коментиран от #22, #24, #34

    20:46 25.01.2026

  • 15 Мало-умника сам се обади!

    14 1 Отговор
    Само тениската липсва!!!

    20:47 25.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    НАТО и ЕС приключи.В Борда за мир на Тръмп сме с Русия и Турция и имаме равен глас.Ако има проблеми с Русия или Турция Тръмп е арбитър.

    20:47 25.01.2026

  • 17 Червената шапчица

    16 1 Отговор
    Мастия

    20:47 25.01.2026

  • 18 Уикипедия

    8 1 Отговор
    Азербайджан (също Азърбайджан5) е държава, чиято територия е разположена на западния бряг на Каспийско море и предимно в Югозападна Азия, част от която я счита и ООН, въпреки че понякога се твърди, че се намира в Европа. Същевременно Азербайджан членува в Съвета на Европа от 2001 г.

    20:47 25.01.2026

  • 19 ЗОРО

    24 1 Отговор
    НЕКАДЪРНИКА ГЕОРГ !!!!

    20:48 25.01.2026

  • 20 78291

    19 1 Отговор
    Скрий се нещастна тикво,след изборите ще си с 🐷 в кочината

    20:48 25.01.2026

  • 21 ежко

    22 1 Отговор
    Отивай да целуваш ръката на шефа си и не говори глупости!С подписването казахте само едно, че сме готови да бъдем васали!Интересно колко пари са му запорирали на Боко, че така се навеждате!

    20:48 25.01.2026

  • 22 1милиард

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "Курд Околянов":

    Това е за постоянно членство!
    Ние като “Съоснователи” три години сме гратис, после шута😂

    20:49 25.01.2026

  • 23 Какво падение за външен министър

    23 1 Отговор
    Герге, колкото по често се изказваш, по ти личи естествения интелект!
    Бягай да целуваш ръка при господаря, белким те вземе за пазач на зайчарника! Побързай, има бая кандидати!

    20:49 25.01.2026

  • 24 Курд Околянов

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Курд Околянов":

    Грешка при писането. Предвижват се 1 милиард долара.

    20:50 25.01.2026

  • 25 Абе

    18 1 Отговор
    Още един отходен продукт

    20:50 25.01.2026

  • 26 Ами..

    12 1 Отговор
    Ду.педавец...
    При това неумен

    20:53 25.01.2026

  • 27 Ха-ха

    18 1 Отговор
    Този дето целуваше нещо на Бойко .

    20:53 25.01.2026

  • 28 Прагматичната

    2 3 Отговор
    политика , без крайности в безусловна лоялност,, здраво стъпила на възможностите и потребностите на страната за широки връзки е добрата политика.

    20:54 25.01.2026

  • 29 Нелегетимни ни управляват

    12 2 Отговор
    Народен съд!!

    20:54 25.01.2026

  • 30 Да,бе

    10 1 Отговор
    Погледнато отдолу нагоре много се издигнахме...Даже сме на върха.Отдавна..

    20:55 25.01.2026

  • 31 Опааа

    14 0 Отговор
    Изключително пр Ост и нагъл е тоя мухльо!!!

    20:56 25.01.2026

  • 32 ХА ХА ХА ХА ХА

    9 1 Отговор
    ЦЕЛУЙРУКОВ Е ЖИВ ПЪПЪЛЪЖЕК.

    20:56 25.01.2026

  • 33 Тервел

    7 1 Отговор
    Барабар с Беларус и Косово.......

    20:57 25.01.2026

  • 34 Сравнението

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Курд Околянов":

    За една година според (твоята декларация) членския внос в съвета за мира се равнява на боташкия членски внос за първи и втори януари.

    20:59 25.01.2026

  • 35 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Само ти каем, Герге, че от високо падането боли поече.

    20:59 25.01.2026

  • 36 Георг е нескопосан превод на Георги

    8 0 Отговор
    Жоро амебата се опитва да мисли!

    21:00 25.01.2026

  • 37 идиоти вън

    9 0 Отговор
    А, тоя що си е махнал ония дамските цайси с тях изгледше много секси, накой можеше да го хареше, ако и да изглеждаше тъпо!!!!

    21:00 25.01.2026

  • 38 Герги целувачът

    6 0 Отговор
    има ли зъгове за цаливане?

    21:02 25.01.2026

  • 39 Артилерист

    7 0 Отговор
    Закачени на таз високата трибуна остава само да ни ритнат столчето...

    21:02 25.01.2026

  • 40 Чудя се само

    11 0 Отговор
    Това неграмотно пишлеме как има въобще самочувствоето да се мисли за човек? Как въобще е възможно да си помисли, че че има дори базови познания относно темата за Близкият изток. Инициативата на Доналд Тръмп била издигнала България на една от най-високите трибуни в света...олееее майко ...Как е възможно въобще финализирането на един многогодишен процес на геноцид да бъде наричан "установяване на траен мир в Близкия изток" и да желаеш в това да се замесваш и репарации вмето престъпниците ти да плащаш ако въобще за това иде реч, а не за тоталното ограбване на палистинците ...Гледах го по телевизията с бушонираното дясно око и това беше единственото приятно нещо за мен. Смет...

    21:03 25.01.2026

  • 41 ТоА

    4 0 Отговор
    Дали си вярва???? Там сми по нареждане на намагнетизирания.

    21:04 25.01.2026

  • 42 604

    5 0 Отговор
    последно с урсулата и ли тромпета? до вчера лаехте за еврозони, шенгени... глей къ съ зима завой с 200, да не се катурнете от каручката...че натам отиват нещата, Георг помиорк, на кой тъ кръстиха ве ко ...ле чуждопоклоническо!

    21:04 25.01.2026

  • 43 Кой е шефът? И колко е демократично !

    4 0 Отговор
    Тръмп ще бъде председател, но също така „отделно ще служи като встъпителен представител на Съединените американски щати“.

    „Председателят има изключителното право да създава, изменя или разпуска дъщерни организации, ако е необходимо или уместно за изпълнение на мисията на Съвета за мир“, се казва в документа.

    Той ще избере членове на Изпълнителния съвет, които ще бъдат „лидери от глобален мащаб“, за „двугодишен мандат, подлежащ на отстраняване от председателя“.

    Той може също така, „действайки от името на Съвета на мира“, „да приема резолюции или други директиви“.

    Председателят може да бъде заменен само в случай на „доброволна оставка или в резултат на неработоспособност

    21:08 25.01.2026

  • 44 Баш този ли

    4 0 Отговор
    Уж не се произвеждат а все още има цървули, нямат свършване.

    21:09 25.01.2026

  • 45 Горски

    3 0 Отговор
    Само подлоги се изказват защото са зависими. Тоя що не си гледа хубавата жена водеща късните новини на Нова а седнал да ръси глупотевини че имаме интерес от договора може да седим на масата с най големите но само толкова ще бъдем там поредните марионетки на Тръмп. Я, този със шведското име се появи. Мислех че са си го прибрали шведите. и за това вътрешния министър се изказваше. И да не се окаже, че бъркаме трибуна и ешафод т.е. скеле. Сега научих, че от трибуната на ООН има по висока такава. По отношение на украйна няма единодушие, предайте му да не лъже по отношение на съвета за мир.

    21:10 25.01.2026

  • 46 Имало е недоразумения

    1 0 Отговор
    при назначенията на Борисов, но такова изостанало, прототип-истински на Ганьо, със силно излъчване на душевна обърканост не е имало. Борисов явно е силно за, някой да го лиже системно. Добре ,че мандатът му се оказа скоростно кратък ,но силно пагубен за Държавата.

    21:10 25.01.2026

  • 47 Без име

    1 0 Отговор
    Не е дипломация това, слагачество е. Докъде стигнахме……

    21:11 25.01.2026

  • 48 МхтоМхто

    0 0 Отговор
    А там колко ръце може да се целуват. Направо като се замисля какво целуване ще падне. Нямам търпение

    Коментиран от #51

    21:11 25.01.2026

  • 49 Кой вече е вътре?

    0 0 Отговор
    Белият дом заяви, че сред членовете му ще бъдат:
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп, председател
    Държавният секретар на САЩ Марко Рубио
    Стив Уиткоф, специален преговарящ на Тръмп
    Джаред Кушнер, зет на Тръмп
    Тони Блеър, бивш министър-председател на Обединеното кралство
    Марк Роуан, милиардер, американски финансист
    Аджай Банга, президент на Световната банка 
    Робърт Габриел, лоялен помощник на Тръмп в Съвета за национална сигурност .......Нанай.. Николай Младенов, секретарка мажоретка, пощенски гълъб гладен за трохички и лице за денонощна връзка

    21:13 25.01.2026

  • 50 Кой може да бъде член?

    1 0 Отговор
    Държавите членки трябва да бъдат поканени от президента на САЩ и ще бъдат представлявани от своя държавен глава или правителствен глава.

    В устава се казва, че всеки член „ще служи за мандат не повече от три години“.

    Но „тригодишният срок на членство не се прилага за държави членки, които внасят повече от 1 000 000 000 щатски долара в брой в Съвета на мира през първата година от влизането в сила на Хартата“, добавя се в него.

    Бордът ще „свиква заседания с право на глас поне веднъж годишно“ и „всяка държава членка ще има един глас“.

    Но макар че всички решения изискват „мнозинство от присъстващите и гласуващи държави членки“, те ще подлежат и „на одобрение от председателя, който може да гласува и в качеството си на председател в случай на равенство

    21:15 25.01.2026

  • 51 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "МхтоМхто":

    Само целувки ли ще са или ще има и евън?😎

    21:18 25.01.2026

  • 52 Позор сте ей.. членски внос да плащаме

    4 0 Отговор
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" и това пишлеменце смооотано глупости да дрънка. А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ... а те си налягаха парцалите ....налягаха парцалите ....

    21:20 25.01.2026

  • 53 хаха

    2 0 Отговор
    МАГНИТИТЕ цАлуват гзове! С чужди пари естествено!

    21:22 25.01.2026

  • 54 София

    2 0 Отговор
    По физиономията ти личи георги

    21:23 25.01.2026

  • 55 Как се нарои такава долна сган

    1 0 Отговор
    Се чудя само. И на Бою да мо го туря два ката да му го тутя и на кадровика мааалоумен

    21:27 25.01.2026

  • 56 Дебеланчовците

    2 0 Отговор
    всячески се мъчат да избягат от магнита,но няма измъкване!

    21:28 25.01.2026

  • 57 повече от наглост!

    0 0 Отговор
    Не, това не е наглост! Това е потресаваща наглост! Това е чиста проба цинизъм, изречена от комсомолския секретар на престъпната ГЕРБерастка шайка на мутрата от СИК, която ограби, съсипа и срути Блъгария! Не ти ли стига бе, Горге, резила и срама, че твоят СИКаджийски главатар 20 години прави за посмешище по севта великата ни някога държава, че и ти тръгна по неговия път? Как можа да изречеш тази мерзост и простащина бе, Георге?!Защо най големите демокрации в Европа и членки на ЕС отказват да се качат на "тази висока трибуна", а само марионетката и лакей на Пеевски Джелязков Хаяшито го направи?! Защо отказаха Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Швеция, Испания и всички страни членки на ЕС, а нищожеството Джелязков Хаяшито, лакеят на Пеевски, нареди страната ни до путиновите слуги Орбан, Лукашенко и неколцина диктатори като тях, дето никой не ги бръсне за слива! Че това е огромен позор и срам за България бе, Георге! Ама то пък, в ГЕРБерасткия Комсомол освен да вършиш безобразия и престъпления какво друго са те научили?!

    21:31 25.01.2026

