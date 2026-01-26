Новини
Частен самолет с осем души на борда се разби при излитане в щата Мейн

26 Януари, 2026 05:25, обновена 26 Януари, 2026 05:32 668 4

  • самолет-
  • мейн-
  • катастрофа-
  • сащ

Информация за евентуални ранени или загинали, както и за причината за катастрофата, все още не е публикувана

Частен самолет с осем души на борда се разби при излитане в щата Мейн - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Частен самолет се е разбил по време на излитане от летище Бангор в американския щат Мейн, предаде CNN. На борда му е имало осем души.

Според местната телевизионна станция WABI, аварийните служби работят на мястото на катастрофата на бизнес самолет Bombardier.

Според източника, катастрофата е станала около 19:45 ч. местно време. Летище Бангор, откъдето е излетял бизнес самолетът, е затворено.

Снимка, публикувана от станцията, показва как самолетът се е преобърнал и частично се е разпаднал след катастрофата.

Информация за евентуални ранени или загинали, както и за причината за катастрофата, все още не е публикувана.

Медията отбелязва, че щата Мейн е връхлетян от снежна буря, като температурите падат под нулата и валят снегове, което води до лоша видимост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Инженер

    0 0 Отговор
    Нормално това е боинг😏

    Коментиран от #4

    06:07 26.01.2026

  • 3 НЛО

    0 0 Отговор
    Там всички самолети са частни, само военните са държавни.

    06:31 26.01.2026

  • 4 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Инженер":

    Бомбардер е канадска фирма, главно за луксозни неголеми самолети.

    06:31 26.01.2026