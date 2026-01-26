Частен самолет с осем души на борда се разби при излитане в щата Мейн

Частен самолет се е разбил по време на излитане от летище Бангор в американския щат Мейн, предаде CNN. На борда му е имало осем души.

Според местната телевизионна станция WABI, аварийните служби работят на мястото на катастрофата на бизнес самолет Bombardier.

Според източника, катастрофата е станала около 19:45 ч. местно време. Летище Бангор, откъдето е излетял бизнес самолетът, е затворено.

Снимка, публикувана от станцията, показва как самолетът се е преобърнал и частично се е разпаднал след катастрофата.

Информация за евентуални ранени или загинали, както и за причината за катастрофата, все още не е публикувана.

Медията отбелязва, че щата Мейн е връхлетян от снежна буря, като температурите падат под нулата и валят снегове, което води до лоша видимост.