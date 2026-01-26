Частен самолет с осем души на борда се разби при излитане в щата Мейн

Частен самолет се е разбил по време на излитане от летище Бангор в американския щат Мейн, предаде CNN. На борда му е имало осем души.
Според местната телевизионна станция WABI, аварийните служби работят на мястото на катастрофата на бизнес самолет Bombardier.
Според източника, катастрофата е станала около 19:45 ч. местно време. Летище Бангор, откъдето е излетял бизнес самолетът, е затворено.
Снимка, публикувана от станцията, показва как самолетът се е преобърнал и частично се е разпаднал след катастрофата.
Информация за евентуални ранени или загинали, както и за причината за катастрофата, все още не е публикувана.
Медията отбелязва, че щата Мейн е връхлетян от снежна буря, като температурите падат под нулата и валят снегове, което води до лоша видимост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Инженер
Коментиран от #4
06:07 26.01.2026
3 НЛО
06:31 26.01.2026
4 Мишел
До коментар #2 от "Инженер":Бомбардер е канадска фирма, главно за луксозни неголеми самолети.
06:31 26.01.2026