Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Орбан, обявиха САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, защото неговото лидерство е критично важно за американските национални интереси, заяви днес държавният секретар Марко Рубио, като по този начин оказа силна подкрепа на дългогодишния унгарски лидер, който ще се яви на избори през април, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
На съвместна пресконференция с Орбан в Будапеща Рубио каза, че американските отношения с Унгария навлизат в „златна ера“, но изглежда обвърза тази своя оценка с оставането на власт на Орбан.
„Президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е наш успех“, заяви Рубио, застанал рамо до рамо с Орбан. „Искаме тази страна да се развива добре. Това е в наш национален интерес, особено докато Вие сте премиерът и лидерът на тази страна“, добави американският държавен секретар.
Рубио, който също така е съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, е на двудневна обиколка в Централна Европа, включваща посещения в Словакия и Унгария, чиито консервативни лидери поддържат топли отношения с Тръмп критикуват ЕС.
Очаква се парламентарните избори на 12 април да бъдат доста оспорвани, а Орбан ще се изправи пред най-сериозното изпитание, откакто партията му ФИДЕС дойде на власт след убедителна победа през 2010 година.
Вотът ще има сериозни последици за Европа и за набиращите сили консервативни и крайнодесни политически движения, отбелязва Ройтерс.
Орбан отдавна е един от най-близките съюзници на Тръмп в Европа и често влиза в конфликт с ЕС по различни въпроси, като в същото време поддържа топли отношения с Русия и критикува Украйна.
За мнозина привърженици на крайната десница в САЩ Орбан е образец за строга политика срещу имиграцията и подкрепа за християнския консерватизъм, който и американският президент трябва да следва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
17:12 16.02.2026
2 Орбан
Коментиран от #7, #31, #35
17:12 16.02.2026
3 Ха-ха
17:12 16.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #11
17:13 16.02.2026
5 Дориана
17:13 16.02.2026
6 Тръмпчо
Коментиран от #9
17:13 16.02.2026
7 По-вероятно е
До коментар #2 от "Орбан":да заеме някое място в Кремъл за година две и после - в пенсия :)))
17:14 16.02.2026
8 Тръмпон
17:14 16.02.2026
9 Опонентите му
До коментар #6 от "Тръмпчо":са в списъка на педровците.
17:15 16.02.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #12
17:15 16.02.2026
11 Румбата
До коментар #4 от "честен ционист":е съвместен проект на БСП и Решетников.
17:16 16.02.2026
12 Възможно е
До коментар #10 от "Сатана Z":Радев.
17:17 16.02.2026
13 така така
17:21 16.02.2026
14 Тити
Коментиран от #18, #23, #24
17:22 16.02.2026
15 Иван
17:29 16.02.2026
16 хех
17:29 16.02.2026
17 ДрайвингПлежър
Намесата на Брюксел в изборите е повече от очевидна! Нека САЩ балансират малко
17:31 16.02.2026
18 Иван
До коментар #14 от "Тити":ЦРУ не знае ли, че готви покушение срещу Орбан?
17:31 16.02.2026
19 Уникално
Коментиран от #32
17:32 16.02.2026
20 Лудия
Коментиран от #25
17:34 16.02.2026
21 стоян георгиев
17:37 16.02.2026
22 Иван
17:38 16.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
До коментар #14 от "Тити":Титко тутттуркай го хуубаво .
17:39 16.02.2026
25 Иван
До коментар #20 от "Лудия":Сатанинските ционисти в САЩ, Киев и Израел искат наркомана да стане премиер на Унгария.
17:41 16.02.2026
26 Мухаа ха!
17:42 16.02.2026
27 Ъхъ!!!
Коментиран от #28
17:49 16.02.2026
28 Даниел Немитов
До коментар #27 от "Ъхъ!!!":Така е! Мъжката любов е голяма сила. Може и да се вземат един ден.
17:51 16.02.2026
29 Българин
17:57 16.02.2026
30 Отвратен
17:59 16.02.2026
31 дфгфсгссд
До коментар #2 от "Орбан":А на Путула и Тръмпула кой ще заеме мястото ?
18:00 16.02.2026
32 Българин
До коментар #19 от "Уникално":Договорът с БОТАШ е за да си плащаме на Турция такса "спокойствие" и Ердоган да не ни закача.
Това е много по-добре, от колкото да се дървим и да имаме проблеми с турците! Така че на този договор трябва да се гледа, като инвестиция в нашата сигурност. И то много изгодна!
18:00 16.02.2026
33 Лошо
Коментиран от #34
18:06 16.02.2026
34 Минск-16
До коментар #33 от "Лошо":Руснаците са определили, че Македония е за сърбите. Ние няма какво да се напъваме, само и само да сме срещу решенията на Русия!
18:08 16.02.2026
35 Може.може
До коментар #2 от "Орбан":Ама ще хвърчи през затворени джамове.
18:14 16.02.2026