Седем души са загинали при катастрофата на частния самолет в щата Мейн

Седем души са загинали, а един е сериозно ранен, след като частен самолет се разби в неделя при излитане от летище Бангор в Мейн, предаде ФОКУС.
Това обяви Федералната авиационна администрация (FAA), предава BBC.
Двумоторният самолет се разби на международното летище Бангор около 19:45 ч. местно време в неделя, според изявлението.
Катастрофата стана на фона на силна снежна буря, преминаваща през североизточната част на Съединените щати.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Инженер
Коментиран от #4
06:07 26.01.2026
3 НЛО
06:31 26.01.2026
4 Мишел
До коментар #2 от "Инженер":Бомбардер е канадска фирма, главно за луксозни неголеми самолети.
06:31 26.01.2026
5 Механик
До довечера да има и още по-приятни новини от САЩ. Разни показни разстрели, климатични катастрофи, бунтове с много жертви... Абе квот има, само да е по повече.
А за лека нощ пак да съобщят, че някой футболен клуб, тъжно съобщават за "голямата си загуба" от 4-5 утраса паднали на бойното поле в Украина, докато са си фантазирали че трепят руснаци.
06:47 26.01.2026
6 УдоМача
08:20 26.01.2026
7 Ами
10:17 26.01.2026