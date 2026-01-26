Седем души са загинали при катастрофата на частния самолет в щата Мейн

Седем души са загинали, а един е сериозно ранен, след като частен самолет се разби в неделя при излитане от летище Бангор в Мейн, предаде ФОКУС.

Това обяви Федералната авиационна администрация (FAA), предава BBC.



Двумоторният самолет се разби на международното летище Бангор около 19:45 ч. местно време в неделя, според изявлението.



Катастрофата стана на фона на силна снежна буря, преминаваща през североизточната част на Съединените щати.