Седем души са загинали при катастрофата на частния самолет в щата Мейн

26 Януари, 2026 05:25, обновена 27 Януари, 2026 04:05

Инцидентът стана при излитане от летище Бангор

Седем души са загинали при катастрофата на частния самолет в щата Мейн - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Седем души са загинали, а един е сериозно ранен, след като частен самолет се разби в неделя при излитане от летище Бангор в Мейн, предаде ФОКУС.

Това обяви Федералната авиационна администрация (FAA), предава BBC.

Двумоторният самолет се разби на международното летище Бангор около 19:45 ч. местно време в неделя, според изявлението.

Катастрофата стана на фона на силна снежна буря, преминаваща през североизточната част на Съединените щати.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Инженер

    5 2 Отговор
    Нормално това е боинг😏

    Коментиран от #4

    06:07 26.01.2026

  • 3 НЛО

    11 0 Отговор
    Там всички самолети са частни, само военните са държавни.

    06:31 26.01.2026

  • 4 Мишел

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Инженер":

    Бомбардер е канадска фирма, главно за луксозни неголеми самолети.

    06:31 26.01.2026

  • 5 Механик

    6 3 Отговор
    Супер, сууууупер!! Добре започва денят, но може и още.
    До довечера да има и още по-приятни новини от САЩ. Разни показни разстрели, климатични катастрофи, бунтове с много жертви... Абе квот има, само да е по повече.
    А за лека нощ пак да съобщят, че някой футболен клуб, тъжно съобщават за "голямата си загуба" от 4-5 утраса паднали на бойното поле в Украина, докато са си фантазирали че трепят руснаци.

    06:47 26.01.2026

  • 6 УдоМача

    4 2 Отговор
    Да се провери жив ли е Стивън Кинг!

    08:20 26.01.2026

  • 7 Ами

    2 0 Отговор
    Явно се е подхлъзнал по заледената писта, особено ако е имало по-силен страничен вятър който да го е избутал настрани. Дано загиналите да са богаташи, народни изедници!

    10:17 26.01.2026