Израел започна операция по издирването на последния заложник в Газа

Израел обяви, че армията му извършва "мащабна операция" по издирването на последния израелски заложник в ивицата Газа в условията на натиск от Вашингтон и други посредници да премине към следващия етап от примирието в зоната, съобщи "Асошиейтед прес".

Връщането на Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт "Рафах" между Ивицата Газа и Египет, с което ще започне вторият етап от примирието.

Прибирането на заложниците, живи или мъртви, беше основният елемент от първия етап на примирието, което започна на 10 октомври.

Натискът към Израел се засили, след като правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви, че вторият етап вече е в ход.