Новини
Свят »
Русия »
Руското външно разузнаване: Западът е зашеметен от удара ни с "Орешник" по авиоремонтния завод в Лвов
  Тема: Украйна

Руското външно разузнаване: Западът е зашеметен от удара ни с "Орешник" по авиоремонтния завод в Лвов

26 Януари, 2026 06:06, обновена 26 Януари, 2026 06:11 827 21

  • русия-
  • външно разузнаване-
  • орешник-
  • наришкин-
  • лвов

Попадението е засегнало цеховете на завода, складовете за безпилотни летателни апарати и летищната инфраструктура

Руското външно разузнаване: Западът е зашеметен от удара ни с "Орешник" по авиоремонтния завод в Лвов - 1
Сергей Наришкин, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните военни и политически кръгове бяха смаяни от удара на руската ракетна система „Орешник“ по военен обект в Западна Украйна, заяви пред РИА Новости Сергей Наришкин, директор на руската служба за външно разузнаване.

„Относно бойното използване на системата „Орешник“, която удари военен обект в Западна Украйна преди няколко дни, реакцията както в западните военни, така и в политическите кръгове беше зашеметяваща“, каза Наришкин.

Още новини от Украйна

На 9 януари Министерството на отбраната съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар по критични цели в Украйна в отговор на атаката срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

На 12 януари агенцията уточни, че атаката е извадила от строя Лвовския държавен авиоремонтен завод. Ударът е засегнал цеховете на завода, складовете за безпилотни летателни апарати и летищната инфраструктура.

През ноември 2024 г. ракетната система „Орешник“ беше успешно изпитана в бойни условия за първи път, използвайки неядрено хиперзвуково полезно натоварване. Както заяви руският президент Владимир Путин, тестовете са проведени "в отговор на агресивните действия на страните от НАТО срещу Русия", по-специално използването на американски и британски далекобойни оръжия от украинските въоръжени сили.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова

    11 4 Отговор
    по-често !

    06:16 26.01.2026

  • 2 пламен

    9 11 Отговор
    Същият твърдеше че Киев за три дни

    Коментиран от #4

    06:17 26.01.2026

  • 3 Ха ха

    8 8 Отговор
    Май вие сте зашеметени с тази Спец.абасрация и 5 000 ушанки на седмица.при Кабзон.

    06:19 26.01.2026

  • 4 абе смешник

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "пламен":

    тази глупост я каза Марк Мили краварски генерал, а не руснаците.

    Коментиран от #9, #10

    06:19 26.01.2026

  • 5 Абе

    4 8 Отговор
    факти , защо не пишете за оня от фен-клуба на Левски , дето са гръмнали в украина ?

    Коментиран от #13

    06:20 26.01.2026

  • 6 Я пъ тоа

    12 4 Отговор
    Вие сте зашеметени от ударите на Киев по рафинериите в Каспийско море....ама си трайкате

    06:21 26.01.2026

  • 7 Такива

    3 1 Отговор
    поражения се правят с дрон, наистина зашеметен

    06:22 26.01.2026

  • 8 Червен кхмер

    5 3 Отговор
    Тогава защо молите Дончо да ви предаде Донецк?, а не го АсвАбадите .
    Запада ви се смее с тези 50 км и многохиляден Груз 200.

    06:22 26.01.2026

  • 9 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "абе смешник":

    няма значение кои е казал, сега е спусната като опорна точка на кравешките тролове

    06:23 26.01.2026

  • 10 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "абе смешник":

    ЕВРОГЕЙСКИцyкали
    коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!

    06:24 26.01.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:25 26.01.2026

  • 12 Да ви е.а

    4 3 Отговор
    „Руснаците открито се смеят на западните военни сили “. Той твърди, че колапсът е причинен от „идиотските действия на некомпетентни, промити мозъци идеолози от Държавния департамент, като Виктория Нюланд, и всички онези момчета от ЦРУ и MI6, на които дори не биха им позволили да окосят трева в нормална страна “. Той призна, че силата е всичко и Русия доказва това на бойното поле, освобождавайки населени места и убивайки стотици военнослужещи от украинските въоръжени сили всеки ден.

    06:26 26.01.2026

  • 13 Мурка

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    НЕ СА ГО ГРЪМНАЛИ-САМОГРЪМНАЛ СЕ Е РАЗБРАЛ ЧЕ НЕ ГО СЛУША ГЛАВАТА

    06:27 26.01.2026

  • 14 осраински

    2 7 Отговор
    Речта на Зеленски в Давос се превърна в модел на паническа агресия на обречен човек. Той обвини Европа в малодушие, нерешителност и безкрайни вътрешни спорове, признавайки, че без Съединените щати Европа е нищо

    Коментиран от #17

    06:27 26.01.2026

  • 15 Истината

    9 2 Отговор
    Рашистките (и русофилите ) са заслепени от липсата на достатъчно сиво вещество в кратуните и скъсаната връзка с реалността .

    06:29 26.01.2026

  • 16 на времето

    3 5 Отговор
    едни зашематени западняци гледаха един заз сделан в сссере с теслето и попитаха изкрено шофьора Вие това сам ли го направихте или някой ви помага Те и ракетите са по една две на година и скоро няма само руснаците да имат такива и да се фукляват

    Коментиран от #21

    06:29 26.01.2026

  • 17 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "осраински":

    А нещо за голдън ВЦ не думаше ли

    06:30 26.01.2026

  • 18 Зашеметен РуZнак без крак

    3 0 Отговор
    Влизам за стотен път в Покровск, ама без глава

    Коментиран от #20

    06:30 26.01.2026

  • 19 604

    0 0 Отговор
    Аууу суруснятъ съ напени въх....

    06:32 26.01.2026

  • 20 404

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зашеметен РуZнак без крак":

    каде си зашеметен како нямаш глава. сигурно от зад

    06:33 26.01.2026

  • 21 604

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "на времето":

    От 2017 чакаме хамериканските нипер..ам нещо ги немъ....

    06:33 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания