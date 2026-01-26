Западните военни и политически кръгове бяха смаяни от удара на руската ракетна система „Орешник“ по военен обект в Западна Украйна, заяви пред РИА Новости Сергей Наришкин, директор на руската служба за външно разузнаване.

„Относно бойното използване на системата „Орешник“, която удари военен обект в Западна Украйна преди няколко дни, реакцията както в западните военни, така и в политическите кръгове беше зашеметяваща“, каза Наришкин.

Още новини от Украйна

На 9 януари Министерството на отбраната съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар по критични цели в Украйна в отговор на атаката срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

На 12 януари агенцията уточни, че атаката е извадила от строя Лвовския държавен авиоремонтен завод. Ударът е засегнал цеховете на завода, складовете за безпилотни летателни апарати и летищната инфраструктура.

През ноември 2024 г. ракетната система „Орешник“ беше успешно изпитана в бойни условия за първи път, използвайки неядрено хиперзвуково полезно натоварване. Както заяви руският президент Владимир Путин, тестовете са проведени "в отговор на агресивните действия на страните от НАТО срещу Русия", по-специално използването на американски и британски далекобойни оръжия от украинските въоръжени сили.