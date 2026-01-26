Руското външно разузнаване: Западът е зашеметен от удара ни с "Орешник" по авиоремонтния завод в Лвов

Западните военни и политически кръгове бяха смаяни от удара на руската ракетна система „Орешник“ по военен обект в Западна Украйна, заяви пред РИА Новости Сергей Наришкин, директор на руската служба за външно разузнаване.
„Относно бойното използване на системата „Орешник“, която удари военен обект в Западна Украйна преди няколко дни, реакцията както в западните военни, така и в политическите кръгове беше зашеметяваща“, каза Наришкин.
На 9 януари Министерството на отбраната съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар по критични цели в Украйна в отговор на атаката срещу резиденцията на президента Владимир Путин.
На 12 януари агенцията уточни, че атаката е извадила от строя Лвовския държавен авиоремонтен завод. Ударът е засегнал цеховете на завода, складовете за безпилотни летателни апарати и летищната инфраструктура.
През ноември 2024 г. ракетната система „Орешник“ беше успешно изпитана в бойни условия за първи път, използвайки неядрено хиперзвуково полезно натоварване. Както заяви руският президент Владимир Путин, тестовете са проведени "в отговор на агресивните действия на страните от НАТО срещу Русия", по-специално използването на американски и британски далекобойни оръжия от украинските въоръжени сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова
06:16 26.01.2026
2 пламен
Коментиран от #4
06:17 26.01.2026
3 Ха ха
06:19 26.01.2026
4 абе смешник
До коментар #2 от "пламен":тази глупост я каза Марк Мили краварски генерал, а не руснаците.
Коментиран от #9, #10
06:19 26.01.2026
5 Абе
Коментиран от #13
06:20 26.01.2026
6 Я пъ тоа
06:21 26.01.2026
7 Такива
06:22 26.01.2026
8 Червен кхмер
Запада ви се смее с тези 50 км и многохиляден Груз 200.
06:22 26.01.2026
9 оня с коня
До коментар #4 от "абе смешник":няма значение кои е казал, сега е спусната като опорна точка на кравешките тролове
06:23 26.01.2026
10 оня с коня
До коментар #4 от "абе смешник":ЕВРОГЕЙСКИцyкали
коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!
06:24 26.01.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:25 26.01.2026
12 Да ви е.а
06:26 26.01.2026
13 Мурка
До коментар #5 от "Абе":НЕ СА ГО ГРЪМНАЛИ-САМОГРЪМНАЛ СЕ Е РАЗБРАЛ ЧЕ НЕ ГО СЛУША ГЛАВАТА
06:27 26.01.2026
14 осраински
Коментиран от #17
06:27 26.01.2026
15 Истината
06:29 26.01.2026
16 на времето
Коментиран от #21
06:29 26.01.2026
17 Мурка
До коментар #14 от "осраински":А нещо за голдън ВЦ не думаше ли
06:30 26.01.2026
18 Зашеметен РуZнак без крак
Коментиран от #20
06:30 26.01.2026
19 604
06:32 26.01.2026
20 404
До коментар #18 от "Зашеметен РуZнак без крак":каде си зашеметен како нямаш глава. сигурно от зад
06:33 26.01.2026
21 604
До коментар #16 от "на времето":От 2017 чакаме хамериканските нипер..ам нещо ги немъ....
06:33 26.01.2026