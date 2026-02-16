САЩ и Унгария подписаха споразумение за сътрудничество в ядрената енергетика, Орбан има подкрепата на Вашингтон за вота

Споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика подписаха САЩ и Унгария по време на срещата на американския държавен секретар Марко Рубио и унгарския президент Виктор Орбан, предава AP, цитирана от ФОКУС.



Според договорката САЩ ще доставят в Унгария малки модулни ядрени реактори, гориво за тях, а също така и технологии за съхранението и обезопасяването на отработеното ядрено гориво.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, защото неговото лидерство е критично важно за американските национални интереси, заяви в понеделник Рубио, като по този начин оказа силна подкрепа на дългогодишния унгарски лидер, който ще се яви на избори през април, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На съвместна пресконференция с Орбан в Будапеща Рубио каза, че американските отношения с Унгария навлизат в „златна ера“, но изглежда обвърза тази своя оценка с оставането на власт на Орбан.

„Президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е наш успех“, заяви Рубио, застанал рамо до рамо с Орбан. „Искаме тази страна да се развива добре. Това е в наш национален интерес, особено докато Вие сте премиерът и лидерът на тази страна“, добави американският държавен секретар.

Рубио, който също така е съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, е на двудневна обиколка в Централна Европа, включваща посещения в Словакия и Унгария, чиито консервативни лидери поддържат топли отношения с Тръмп критикуват ЕС.

Очаква се парламентарните избори на 12 април да бъдат доста оспорвани, а Орбан ще се изправи пред най-сериозното изпитание, откакто партията му ФИДЕС дойде на власт след убедителна победа през 2010 година.

Вотът ще има сериозни последици за Европа и за набиращите сили консервативни и крайнодесни политически движения, отбелязва Ройтерс.

Орбан отдавна е един от най-близките съюзници на Тръмп в Европа и често влиза в конфликт с ЕС по различни въпроси, като в същото време поддържа топли отношения с Русия и критикува Украйна.

За мнозина привърженици на крайната десница в САЩ Орбан е образец за строга политика срещу имиграцията и подкрепа за християнския консерватизъм, който и американският президент трябва да следва.