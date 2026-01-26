Новини
Вучич: Украйна трябва бързо да влезе в ЕС, за да избегне още смърт, но някои членове няма да се съгласят

26 Януари, 2026 06:45

  • александър вучич-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • русия

Има шанс за приемлив план за мир, както за Русия и Украйна, така и за международната общност, смята сръбският президент

Вучич: Украйна трябва бързо да влезе в ЕС, за да избегне още смърт, но някои членове няма да се съгласят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една от точките в мирния план за Украйна може да включва присъединяването на страната към Европейския съюз до 1 януари 2027 г., но някои държави може да се противопоставят на това, заяви сръбският президент Александър Вучич.

Той заяви, че ако планът бъде изпълнен от Русия и Украйна, той може да бъде приемлив и за двете страни, както и за част от международната общност.

Още новини от Украйна

„Един от вариантите е членство на Украйна в ЕС до 1 януари 2027 г. Ако искат да избегнат убийства, Украйна трябва да е в ЕС, но някои членове на ЕС няма да се съгласят на това“, каза Вучич.

По-рано Financial Times съобщи, че Киев е готов да обмисли мирно споразумение с Москва, включително териториални отстъпки, само при условие че Украйна стане пълноправен член на Европейския съюз. През ноември еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви възможността за неколкогодишен „пробен период“ за нови членове на ЕС. Зеленски отговори същия месец, че Украйна ще се съгласи само на пълноправно членство.

През януари същото издание подчерта, че Европейският съюз разчита на ограничаване на правата на Киев при присъединяването. Според плана на Европейската комисия, всички нови членове на блока първоначално ще бъдат лишени от определени права, включително правото на вето. Освен това, както отбелязва вестникът, няколко страни от ЕС се опасяват, че ускореното присъединяване на Украйна с пробен период ще подкопае единството на блока и ще доведе до влошаване на отношенията с други кандидати, пише вестникът. По-конкретно, ще възникне въпросът дали кандидатите, които „не са постигнали практически никакъв напредък към членство през последните години“, като Босна и Турция, ще получат възможност за опростен процес на присъединяване.

През декември Washington Post съобщи за дискусиите относно присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г. като част от мирния план, позовавайки се на американски, украински и европейски представители. Източници също така съобщиха, че някои членове на ЕС, най-вече Унгария, се противопоставят на подобно условие. Същевременно администрацията на Доналд Тръмп е уверена, че може да преодолее съпротивата на Будапеща и че присъединяването на Украйна към ЕС ще насърчи търговията, ще привлече инвестиции и ще се бори с корупцията.

Москва по-рано заяви, че евентуалното присъединяване на Киев към Европейския съюз е нейно суверенно право.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чезвай

    3 16 Отговор
    Закакво им е още един Троянски кон русофил вече си имат Орбан и Фицо.

    Коментиран от #8, #32

    06:54 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хм...

    17 2 Отговор
    И как точно членството в ЕС ще спре убийствата? Изведнъж путин ще спре?

    Коментиран от #34

    06:57 26.01.2026

  • 4 СВО

    10 23 Отговор
    Украйна не може да влезе в ЕС, защото това значи, че украинците ще станат европейци и ще започнат да живеят добре.

    А когато в Крим и в Донбас и около Москва видят, как в Украйна стандартът се покачва, ще започнат да се бунтуват. Това винаги е бил страхът на кремълския режим.

    Ето дори нашите тук завиждат на украинците от бедна Украйна за скъпите автомобили, а какво остава, ако Украйна забогатее.
    Нашите ще си умрят от яд. Представете си, какъв ужас ще е това за руснаците и незаконния режим в Кремъл.

    Коментиран от #12

    06:58 26.01.2026

  • 5 Горкият

    14 1 Отговор
    ЕС. Всички му дават акъл как по лесно и бързо да се самозатрие.

    Коментиран от #9

    07:01 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вучич е човекът

    4 13 Отговор
    Както винаги сърбите си знаят интереса! На Запад!

    Ха ха ха ха

    07:02 26.01.2026

  • 8 Кондуктора с голямата Франзела

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чезвай":

    връщай се в леглото при мъжката ти половинка имаш време за малко любов

    07:02 26.01.2026

  • 9 Вучич

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Горкият":

    Какво се разцвилихте до вчера го хвалехте?

    Вучката си защитава интереса и мисли за страната си. Продава оръжие на НАТО, НАТО го праща на Украйна и Сърбия си чака реда за ЕС.

    И за България е от интерес Сърбия в ЕС и Шенген.

    Коментиран от #39

    07:04 26.01.2026

  • 10 нещо ти е почернял

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Самсунг":

    екрана разпиляли втората армия и как се случи това розав пингвин

    Коментиран от #11

    07:04 26.01.2026

  • 11 Самсунг

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "нещо ти е почернял":

    Киев за три дни
    Берлин за две седмици
    Париж, Лисабон и Рим да месец


    През 2026та руснаците държат по-малко украинска територия от 2022ра.

    Пробвай да мислиш малко.

    Коментиран от #14

    07:06 26.01.2026

  • 12 стандарт казваш

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "СВО":

    от много лапане на наденицата до картофките нещо си с високо кръвно налапа ли е цялката или само главата .украйна и стандарт една провалена и пълна с нацисти държава

    07:07 26.01.2026

  • 13 даниел криSStoffSSен

    1 8 Отговор
    много правилно мислиш бръто,украйна влиза в нато и путин ше гризе ноктите от страх

    07:08 26.01.2026

  • 14 мисля доста добре

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Самсунг":

    на розавите пингвини като теб повтаряте едно и също - това за три дена го каза краварски генерал -каккто и да е за какъв берлин говориш брепедерастили париж и тази малка част оъ укрйна която вече е Руска по голяма от България скоро и Одеса ще е тяхна

    Коментиран от #27

    07:11 26.01.2026

  • 15 Sветлин Sтефанов

    3 10 Отговор
    украйна е с собствена територия и политика путин да не си играе с огъня ина4е започва трета световна

    07:11 26.01.2026

  • 16 Нали и Сърбия е кандидат

    7 0 Отговор
    за членство в ЕС. Вучич какво казва за присъединяването на Сърбия???

    07:13 26.01.2026

  • 17 Шмеркел Шутстърсен

    2 9 Отговор
    украйна влиза в нато европейския съюз и се оправят с путин

    Коментиран от #18

    07:14 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 кривоглед калпазанин

    2 8 Отговор
    украйна влиза в ес и нато и русия и околноста ше реве от страх

    07:23 26.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ограмоти се малко ляв педал

    5 1 Отговор
    за каква окраайна пишеш?
    никога не е имало окрански народ нито стари окрански пари щото не е имало такава държава

    07:38 26.01.2026

  • 27 Хм...

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "мисля доста добре":

    Чакай първо да превземат Покровск, за пореден път.

    07:44 26.01.2026

  • 28 Тоя що

    2 0 Отговор
    Не си гледа Кодовото Ами тръгнал с Украйна да се занимава.

    07:47 26.01.2026

  • 29 Хаха

    2 1 Отговор
    Разбира се. Какво лошо има да вкарат Киев в ЕС. Ще бъде много интересно. Няма да скучае никой. Но какво става с Албания? Те също искат.

    07:49 26.01.2026

  • 30 тААС е упорномощена да заяви

    0 0 Отговор
    10 Държави чакат ред да влязат в ЕС в момента.

    07:53 26.01.2026

  • 31 Вучич се оказа много отмъстителен

    4 0 Отговор
    След като урсуилите мотаха Сърбия да я приемат в ЕС, сега е решил да разтури и съсипе съюза! А какъв по-лесен начин от това Украйна да влезе него!
    Русия също потрива ръце за това.
    Орбан иска да запази ЕС и само да се рефомира в оригиналния си вариант, с изхвърляне на урсулите, но Тръмп може и да убеди, че по-лесно е да се разтури и започне на чисто!
    Честито ви евро!!!

    Коментиран от #37

    08:01 26.01.2026

  • 32 ЧАКАЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чезвай":

    Тепърва ще идват такива! Повярвай Европа не може да продължава по този начин. А Украйна е последна в списъка!

    08:06 26.01.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Лесно му е на Вучич, да говори така. Сърбия не е в ЕС и няма да плаща. Възстановяването на Украйна ще струва трилиони и всеки от нас ще го почувства на гърбината си. Пари йок.

    08:08 26.01.2026

  • 34 Ммм

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    Не бе! След подписване на мир под условията на Русия, Зеленски ще обяви "победа" с която да се оправдава пред черните забрадки, защо Украйна хем изяде боя, хем изяде торбата сол! И ще миряса!
    Но горко му на ЕС ако приеме Украйна! Като че ли, това че издържа Украйна десетилетия наред не е достатъчно!
    А ако стане, честито ви евро! (на 8ми Септември 1944г)

    Коментиран от #36

    08:14 26.01.2026

  • 35 УдоМача

    2 0 Отговор
    Ей, ш-ш-ш-шш! Знаеш ли Путин как ще ти мачка ушенцата а? Да не си посмял да чакаш повече нещо от него! Предателите никой не ги обича - ни чужди, ни свои!

    08:15 26.01.2026

  • 36 УдоМача

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ммм":

    Не сте съвсем прав! Украйна е все още неразграбена държава, а освен това огромен пазар за немските хранителни и не само вериги. Аз поне смятам, че балансът категорично би бил на плюс!

    08:18 26.01.2026

  • 37 Пепи Волгата

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вучич се оказа много отмъстителен":

    Обръщайте еврото в друга валута, докато не е станало късно!

    08:23 26.01.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Украйна в ЕС, означава край на ЕС.

    08:24 26.01.2026

  • 39 И сега го хвалим

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вучич":

    Сетил се е за най-бързия начин, за разтурянето на ЕССР!

    А какво да кажем ние с гайдите?...с еврото де

    08:28 26.01.2026

