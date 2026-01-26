Вучич: Украйна трябва бързо да влезе в ЕС, за да избегне още смърт, но някои членове няма да се съгласят

Една от точките в мирния план за Украйна може да включва присъединяването на страната към Европейския съюз до 1 януари 2027 г., но някои държави може да се противопоставят на това, заяви сръбският президент Александър Вучич.
Той заяви, че ако планът бъде изпълнен от Русия и Украйна, той може да бъде приемлив и за двете страни, както и за част от международната общност.
„Един от вариантите е членство на Украйна в ЕС до 1 януари 2027 г. Ако искат да избегнат убийства, Украйна трябва да е в ЕС, но някои членове на ЕС няма да се съгласят на това“, каза Вучич.
По-рано Financial Times съобщи, че Киев е готов да обмисли мирно споразумение с Москва, включително териториални отстъпки, само при условие че Украйна стане пълноправен член на Европейския съюз. През ноември еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви възможността за неколкогодишен „пробен период“ за нови членове на ЕС. Зеленски отговори същия месец, че Украйна ще се съгласи само на пълноправно членство.
През януари същото издание подчерта, че Европейският съюз разчита на ограничаване на правата на Киев при присъединяването. Според плана на Европейската комисия, всички нови членове на блока първоначално ще бъдат лишени от определени права, включително правото на вето. Освен това, както отбелязва вестникът, няколко страни от ЕС се опасяват, че ускореното присъединяване на Украйна с пробен период ще подкопае единството на блока и ще доведе до влошаване на отношенията с други кандидати, пише вестникът. По-конкретно, ще възникне въпросът дали кандидатите, които „не са постигнали практически никакъв напредък към членство през последните години“, като Босна и Турция, ще получат възможност за опростен процес на присъединяване.
През декември Washington Post съобщи за дискусиите относно присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г. като част от мирния план, позовавайки се на американски, украински и европейски представители. Източници също така съобщиха, че някои членове на ЕС, най-вече Унгария, се противопоставят на подобно условие. Същевременно администрацията на Доналд Тръмп е уверена, че може да преодолее съпротивата на Будапеща и че присъединяването на Украйна към ЕС ще насърчи търговията, ще привлече инвестиции и ще се бори с корупцията.
Москва по-рано заяви, че евентуалното присъединяване на Киев към Европейския съюз е нейно суверенно право.
1 Чезвай
Коментиран от #8, #32
06:54 26.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хм...
Коментиран от #34
06:57 26.01.2026
4 СВО
А когато в Крим и в Донбас и около Москва видят, как в Украйна стандартът се покачва, ще започнат да се бунтуват. Това винаги е бил страхът на кремълския режим.
Ето дори нашите тук завиждат на украинците от бедна Украйна за скъпите автомобили, а какво остава, ако Украйна забогатее.
Нашите ще си умрят от яд. Представете си, какъв ужас ще е това за руснаците и незаконния режим в Кремъл.
Коментиран от #12
06:58 26.01.2026
5 Горкият
Коментиран от #9
07:01 26.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вучич е човекът
Ха ха ха ха
07:02 26.01.2026
8 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #1 от "Чезвай":връщай се в леглото при мъжката ти половинка имаш време за малко любов
07:02 26.01.2026
9 Вучич
До коментар #5 от "Горкият":Какво се разцвилихте до вчера го хвалехте?
Вучката си защитава интереса и мисли за страната си. Продава оръжие на НАТО, НАТО го праща на Украйна и Сърбия си чака реда за ЕС.
И за България е от интерес Сърбия в ЕС и Шенген.
Коментиран от #39
07:04 26.01.2026
10 нещо ти е почернял
До коментар #6 от "Самсунг":екрана разпиляли втората армия и как се случи това розав пингвин
Коментиран от #11
07:04 26.01.2026
11 Самсунг
До коментар #10 от "нещо ти е почернял":Киев за три дни
Берлин за две седмици
Париж, Лисабон и Рим да месец
През 2026та руснаците държат по-малко украинска територия от 2022ра.
Пробвай да мислиш малко.
Коментиран от #14
07:06 26.01.2026
12 стандарт казваш
До коментар #4 от "СВО":от много лапане на наденицата до картофките нещо си с високо кръвно налапа ли е цялката или само главата .украйна и стандарт една провалена и пълна с нацисти държава
07:07 26.01.2026
13 даниел криSStoffSSен
07:08 26.01.2026
14 мисля доста добре
До коментар #11 от "Самсунг":на розавите пингвини като теб повтаряте едно и също - това за три дена го каза краварски генерал -каккто и да е за какъв берлин говориш брепедерастили париж и тази малка част оъ укрйна която вече е Руска по голяма от България скоро и Одеса ще е тяхна
Коментиран от #27
07:11 26.01.2026
15 Sветлин Sтефанов
07:11 26.01.2026
16 Нали и Сърбия е кандидат
07:13 26.01.2026
17 Шмеркел Шутстърсен
Коментиран от #18
07:14 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 кривоглед калпазанин
07:23 26.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ограмоти се малко ляв педал
никога не е имало окрански народ нито стари окрански пари щото не е имало такава държава
07:38 26.01.2026
27 Хм...
До коментар #14 от "мисля доста добре":Чакай първо да превземат Покровск, за пореден път.
07:44 26.01.2026
28 Тоя що
07:47 26.01.2026
29 Хаха
07:49 26.01.2026
30 тААС е упорномощена да заяви
07:53 26.01.2026
31 Вучич се оказа много отмъстителен
Русия също потрива ръце за това.
Орбан иска да запази ЕС и само да се рефомира в оригиналния си вариант, с изхвърляне на урсулите, но Тръмп може и да убеди, че по-лесно е да се разтури и започне на чисто!
Честито ви евро!!!
Коментиран от #37
08:01 26.01.2026
32 ЧАКАЙ
До коментар #1 от "Чезвай":Тепърва ще идват такива! Повярвай Европа не може да продължава по този начин. А Украйна е последна в списъка!
08:06 26.01.2026
33 РЕАЛИСТ
08:08 26.01.2026
34 Ммм
До коментар #3 от "Хм...":Не бе! След подписване на мир под условията на Русия, Зеленски ще обяви "победа" с която да се оправдава пред черните забрадки, защо Украйна хем изяде боя, хем изяде торбата сол! И ще миряса!
Но горко му на ЕС ако приеме Украйна! Като че ли, това че издържа Украйна десетилетия наред не е достатъчно!
А ако стане, честито ви евро! (на 8ми Септември 1944г)
Коментиран от #36
08:14 26.01.2026
35 УдоМача
08:15 26.01.2026
36 УдоМача
До коментар #34 от "Ммм":Не сте съвсем прав! Украйна е все още неразграбена държава, а освен това огромен пазар за немските хранителни и не само вериги. Аз поне смятам, че балансът категорично би бил на плюс!
08:18 26.01.2026
37 Пепи Волгата
До коментар #31 от "Вучич се оказа много отмъстителен":Обръщайте еврото в друга валута, докато не е станало късно!
08:23 26.01.2026
38 Данко Харсъзина
08:24 26.01.2026
39 И сега го хвалим
До коментар #9 от "Вучич":Сетил се е за най-бързия начин, за разтурянето на ЕССР!
А какво да кажем ние с гайдите?...с еврото де
08:28 26.01.2026