Една от точките в мирния план за Украйна може да включва присъединяването на страната към Европейския съюз до 1 януари 2027 г., но някои държави може да се противопоставят на това, заяви сръбският президент Александър Вучич.

Той заяви, че ако планът бъде изпълнен от Русия и Украйна, той може да бъде приемлив и за двете страни, както и за част от международната общност.

Още новини от Украйна

„Един от вариантите е членство на Украйна в ЕС до 1 януари 2027 г. Ако искат да избегнат убийства, Украйна трябва да е в ЕС, но някои членове на ЕС няма да се съгласят на това“, каза Вучич.

По-рано Financial Times съобщи, че Киев е готов да обмисли мирно споразумение с Москва, включително териториални отстъпки, само при условие че Украйна стане пълноправен член на Европейския съюз. През ноември еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви възможността за неколкогодишен „пробен период“ за нови членове на ЕС. Зеленски отговори същия месец, че Украйна ще се съгласи само на пълноправно членство.

През януари същото издание подчерта, че Европейският съюз разчита на ограничаване на правата на Киев при присъединяването. Според плана на Европейската комисия, всички нови членове на блока първоначално ще бъдат лишени от определени права, включително правото на вето. Освен това, както отбелязва вестникът, няколко страни от ЕС се опасяват, че ускореното присъединяване на Украйна с пробен период ще подкопае единството на блока и ще доведе до влошаване на отношенията с други кандидати, пише вестникът. По-конкретно, ще възникне въпросът дали кандидатите, които „не са постигнали практически никакъв напредък към членство през последните години“, като Босна и Турция, ще получат възможност за опростен процес на присъединяване.

През декември Washington Post съобщи за дискусиите относно присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г. като част от мирния план, позовавайки се на американски, украински и европейски представители. Източници също така съобщиха, че някои членове на ЕС, най-вече Унгария, се противопоставят на подобно условие. Същевременно администрацията на Доналд Тръмп е уверена, че може да преодолее съпротивата на Будапеща и че присъединяването на Украйна към ЕС ще насърчи търговията, ще привлече инвестиции и ще се бори с корупцията.

Москва по-рано заяви, че евентуалното присъединяване на Киев към Европейския съюз е нейно суверенно право.