Украински дронове предизвикаха пожари в Краснодарския край

В руския град Славянск на Кубан, в Краснодарския край, пламъци обхванаха две предприятия, след като върху тях паднаха отломки от дронове, съобщи регионалният център за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс. Един човек е пострадал при инцидента, предава БТА.

Центърът не уточни кои са засегнатите предприятия и с какъв вид дейност се занимават. В града обаче има частна петролна рафинерия с капацитет около 100 000 барела на ден, която доставя гориво за вътрешния пазар и за международни клиенти.

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили общо 40 украински дрона през нощта, като 34 от тях са били свалени в Краснодарския край.