Украински дронове предизвикаха пожари в Краснодарския край

В руския град Славянск на Кубан, в Краснодарския край, пламъци обхванаха две предприятия, след като върху тях паднаха отломки от дронове, съобщи регионалният център за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс. Един човек е пострадал при инцидента, предава БТА.
Центърът не уточни кои са засегнатите предприятия и с какъв вид дейност се занимават. В града обаче има частна петролна рафинерия с капацитет около 100 000 барела на ден, която доставя гориво за вътрешния пазар и за международни клиенти.
Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили общо 40 украински дрона през нощта, като 34 от тях са били свалени в Краснодарския край.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:49 26.01.2026
2 Мазохисти
Коментиран от #8
08:53 26.01.2026
3 Докато не принудят Путин
А и на Зелко не му пука вече, вдигнал е ръце горкия
Коментиран от #4, #14
08:55 26.01.2026
4 Това е целта им
До коментар #3 от "Докато не принудят Путин":Да го предизвикат. Но той има железни нерви и хладен и остър ум. Целта му е дългосрочна.
Не е за 3 дня. :))
Процесите са дълбоки, но нашата соросня бавно загрява.
Коментиран от #31
09:00 26.01.2026
5 Лука
Коментиран от #10, #24
09:03 26.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 маке
09:04 26.01.2026
8 Лука
До коментар #2 от "Мазохисти":Украинците защитават родината си! Ти имаш ли родина ?
Коментиран от #13, #15, #17
09:06 26.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 цирконий..
До коментар #5 от "Лука":И искандер довечера ще покажат на урсулците и бандерците-че дезинфикацията на кieвската хунта ще продължи до последния укронатьцист
09:12 26.01.2026
11 Хм...
Ха сега кажете какво се случва на фронта в Донбас и не само? Например за ситуацията във военния тил на 4о4? Или не е много лицеприятно за хрантутниците на посолствоТО?
09:17 26.01.2026
12 Да не е пак С300
09:17 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ха ха ха ха
До коментар #3 от "Докато не принудят Путин":Айде, айде още 2014та Путин твърдеше, че ще превземе цяла Украйна за 2 седмици.
Всички го знаем, кой се хвалеше, че "Киев е наш за три дни".
Коментиран от #16, #18, #19, #21
09:20 26.01.2026
15 Урсул фон дер Бандер
До коментар #8 от "Лука":следва отговор, тогава напиши пак същия коментар Пройчо
09:21 26.01.2026
16 Хихихихи
До коментар #14 от "Ха ха ха ха":Той и Наркомана каза още преди 3 года, че ще пие кафе в Крим....ама....
🖕
09:25 26.01.2026
17 Лука Браци
До коментар #8 от "Лука":Ако защитаваха родината си, тя щеше да си е цяла- нямаше да ядат курабийки, а и имаше Мински, имаше Истанбулско ..подлъгаха ги да се бият за чужди интереси. Русия никога не е била против Украйна в ЕС!
А и на половината от тях родината им е СССР, ако не знаеш! Както Донбас е родно място на местните хора и те си бранят земите!
09:26 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъъъъ
До коментар #14 от "Ха ха ха ха":Кой се е хвалил така? По гейпарадите освен нацистка пропаганда, на нищо не ви учат!
09:28 26.01.2026
20 Зеленски
09:29 26.01.2026
21 Никога не е казвал такова нещо
До коментар #14 от "Ха ха ха ха":Всъщност СВО не започна за територии.
А Киев наистина клекна за броени дни и беше почти подписал Истанбулското ЗА МИР! И то не беше за територии! Пообразовай се малко!
/Борис Джонсън/
Коментиран от #26
09:33 26.01.2026
22 предизвикали ууукрите…
09:37 26.01.2026
23 Владимир Путин, президент
Пачему така се палучи, мислех Киев Два Дня, а вече Четири Года не мога се показа от бункера.
Пабеда за нами тварищи, вперед за Родину 😁
09:37 26.01.2026
24 Драги ми смехурко
До коментар #5 от "Лука":Т.н. международна сигурност обслужва интересите малка група милиардери и потребностите едва на 18% от световното население.От края на миналия век се извършват военни интервенции далеч от собствените държавни граници с цел завладяване на ресурси и пазари с претенцията, че се защитава националната сигурност.Днес Русия прави същото с тази разлика, че граничи с Украйна.
09:43 26.01.2026
25 Ехоооо
Коментиран от #30
09:45 26.01.2026
26 Знаят те
До коментар #21 от "Никога не е казвал такова нещо":Много добре знаят те,но така им изнася да говорят.Троловете никой не ги е отменил както и слугинажа на някои медии.Обърнете внимание,какво се остава и какво се трие в коментарите и си направете извода сам.
09:48 26.01.2026
27 анонимен
"Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"
09:50 26.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 истината
За путин Третата световна война беше Студената война, която СССР и русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма руска империя. Но проектът на путин е отмъщение срещу Запада, западният свят, който е изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, където силният определя правото.
09:56 26.01.2026
30 НАРОДНА СИЛА
До коментар #25 от "Ехоооо":Питай генерала дето излъга, че е превзел Купянск?Ако е жив де🤣🤣🤣
Коментиран от #32
09:58 26.01.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Това е целта им":За сметка на това Експрес Кобзон върви бързо.
10:00 26.01.2026
32 Народна сила
До коментар #30 от "НАРОДНА СИЛА":5 руснака го превзеха без зор, укрите избягаха с 200. Голям сеир беше. В Радата откачиха от ужас. Гледай и се смей..
Коментиран от #35
10:04 26.01.2026
33 Смях
До коментар #28 от "Българин":Гузен негонен бяга.Май се припозна а редакционен троле?
10:11 26.01.2026
34 Българин
10:11 26.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.