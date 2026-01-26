Новини
Украински дронове предизвикаха пожари в Краснодарския край
  Тема: Украйна

Украински дронове предизвикаха пожари в Краснодарския край

26 Януари, 2026 08:47

Отломки от украински дронове удариха две предприятия в Краснодарския край, един човек е ранен

Украински дронове предизвикаха пожари в Краснодарския край - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

В руския град Славянск на Кубан, в Краснодарския край, пламъци обхванаха две предприятия, след като върху тях паднаха отломки от дронове, съобщи регионалният център за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс. Един човек е пострадал при инцидента, предава БТА.

Центърът не уточни кои са засегнатите предприятия и с какъв вид дейност се занимават. В града обаче има частна петролна рафинерия с капацитет около 100 000 барела на ден, която доставя гориво за вътрешния пазар и за международни клиенти.

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили общо 40 украински дрона през нощта, като 34 от тях са били свалени в Краснодарския край.


  • 1 Пич

    19 3 Отговор
    Ваамааму!!! Тези инженери укрите са ги заредили с бенгалски огън...!?

    08:49 26.01.2026

  • 2 Мазохисти

    31 6 Отговор
    Харесва им да стоят на тъмно и студено. После да не циврят от "терористите".

    Коментиран от #8

    08:53 26.01.2026

  • 3 Докато не принудят Путин

    30 8 Отговор
    да дръпне окончателно шалтера на Украйна, британските служби и миротворците няма да мирясат. Хич не ги интересуват украинците!
    А и на Зелко не му пука вече, вдигнал е ръце горкия

    Коментиран от #4, #14

    08:55 26.01.2026

  • 4 Това е целта им

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Докато не принудят Путин":

    Да го предизвикат. Но той има железни нерви и хладен и остър ум. Целта му е дългосрочна.
    Не е за 3 дня. :))
    Процесите са дълбоки, но нашата соросня бавно загрява.

    Коментиран от #31

    09:00 26.01.2026

  • 5 Лука

    6 19 Отговор
    Не знам за златния купол но рашистите подкопаха международната сигурност с войната в Украйна . Това стана преди четри години и продължава !

    Коментиран от #10, #24

    09:03 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 маке

    23 3 Отговор
    тия поразии ги правят натЮвските им приятелчета, защото имат интерес....А някакво наше момче се е срещнало с бандера, нямат работа там българите, това си е тяхна война, не наша

    09:04 26.01.2026

  • 8 Лука

    5 27 Отговор

    До коментар #2 от "Мазохисти":

    Украинците защитават родината си! Ти имаш ли родина ?

    Коментиран от #13, #15, #17

    09:06 26.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 цирконий..

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лука":

    И искандер довечера ще покажат на урсулците и бандерците-че дезинфикацията на кieвската хунта ще продължи до последния укронатьцист

    09:12 26.01.2026

  • 11 Хм...

    13 0 Отговор
    Ясно, да, счупени стъкла в град с рафинерия. Нещо подобно са последните двадесетина статии по темата у крайна.
    Ха сега кажете какво се случва на фронта в Донбас и не само? Например за ситуацията във военния тил на 4о4? Или не е много лицеприятно за хрантутниците на посолствоТО?

    09:17 26.01.2026

  • 12 Да не е пак С300

    3 3 Отговор
    Онзи ден писахте, че украински отломки предизвикали пожар в Краснодарския край. После я видяхме, как С300 излита и се забива в жилищен кварта.

    09:17 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Докато не принудят Путин":

    Айде, айде още 2014та Путин твърдеше, че ще превземе цяла Украйна за 2 седмици.

    Всички го знаем, кой се хвалеше, че "Киев е наш за три дни".

    Коментиран от #16, #18, #19, #21

    09:20 26.01.2026

  • 15 Урсул фон дер Бандер

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лука":

    следва отговор, тогава напиши пак същия коментар Пройчо

    09:21 26.01.2026

  • 16 Хихихихи

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха ха ха":

    Той и Наркомана каза още преди 3 года, че ще пие кафе в Крим....ама....
    🖕

    09:25 26.01.2026

  • 17 Лука Браци

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лука":

    Ако защитаваха родината си, тя щеше да си е цяла- нямаше да ядат курабийки, а и имаше Мински, имаше Истанбулско ..подлъгаха ги да се бият за чужди интереси. Русия никога не е била против Украйна в ЕС!

    А и на половината от тях родината им е СССР, ако не знаеш! Както Донбас е родно място на местните хора и те си бранят земите!

    09:26 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха ха ха":

    Кой се е хвалил така? По гейпарадите освен нацистка пропаганда, на нищо не ви учат!

    09:28 26.01.2026

  • 20 Зеленски

    8 1 Отговор
    Пак ще реве

    09:29 26.01.2026

  • 21 Никога не е казвал такова нещо

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха ха ха":

    Всъщност СВО не започна за територии.

    А Киев наистина клекна за броени дни и беше почти подписал Истанбулското ЗА МИР! И то не беше за територии! Пообразовай се малко!

    /Борис Джонсън/

    Коментиран от #26

    09:33 26.01.2026

  • 22 предизвикали ууукрите…

    8 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    09:37 26.01.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Пак ли бе, аман вече......
    Пачему така се палучи, мислех Киев Два Дня, а вече Четири Года не мога се показа от бункера.
    Пабеда за нами тварищи, вперед за Родину 😁

    09:37 26.01.2026

  • 24 Драги ми смехурко

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лука":

    Т.н. международна сигурност обслужва интересите малка група милиардери и потребностите едва на 18% от световното население.От края на миналия век се извършват военни интервенции далеч от собствените държавни граници с цел завладяване на ресурси и пазари с претенцията, че се защитава националната сигурност.Днес Русия прави същото с тази разлика, че граничи с Украйна.

    09:43 26.01.2026

  • 25 Ехоооо

    6 0 Отговор
    Какво стана с Покровск? Аз пак да питам редакцията ви,понеже вярвам само на вашите новини.Другите медии са явно русофилски и говорят,че бил паднал.Вярно ли е ?Защото ако е вярно това, ще влезне във военната история.5 човека да превземат цял град.

    Коментиран от #30

    09:45 26.01.2026

  • 26 Знаят те

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Никога не е казвал такова нещо":

    Много добре знаят те,но така им изнася да говорят.Троловете никой не ги е отменил както и слугинажа на някои медии.Обърнете внимание,какво се остава и какво се трие в коментарите и си направете извода сам.

    09:48 26.01.2026

  • 27 анонимен

    3 5 Отговор
    Алексей Толстой:
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    09:50 26.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 истината

    3 6 Отговор
    Защо на снимките си показвате жилищен блок, а пишете за заводи!!!
    За путин Третата световна война беше Студената война, която СССР и русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма руска империя. Но проектът на путин е отмъщение срещу Запада, западният свят, който е изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, където силният определя правото.

    09:56 26.01.2026

  • 30 НАРОДНА СИЛА

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ехоооо":

    Питай генерала дето излъга, че е превзел Купянск?Ако е жив де🤣🤣🤣

    Коментиран от #32

    09:58 26.01.2026

  • 31 Ха ХаХа

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Това е целта им":

    За сметка на това Експрес Кобзон върви бързо.

    10:00 26.01.2026

  • 32 Народна сила

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "НАРОДНА СИЛА":

    5 руснака го превзеха без зор, укрите избягаха с 200. Голям сеир беше. В Радата откачиха от ужас. Гледай и се смей..

    Коментиран от #35

    10:04 26.01.2026

  • 33 Смях

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Гузен негонен бяга.Май се припозна а редакционен троле?

    10:11 26.01.2026

  • 34 Българин

    0 2 Отговор
    В Купянск няма жив руснак.Последните го напуснаха в чували.

    10:11 26.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

