Трагичен пожар във фабрика за бисквити в Гърция отне живота на трима души

Трагичен пожар във фабрика за бисквити в Гърция отне живота на трима души

26 Януари, 2026 09:17, обновена 26 Януари, 2026 09:42 1 436 11

Огънят в Трикала наложи спешна евакуация на работници, двама души все още се издирват

Трагичен пожар във фабрика за бисквити в Гърция отне живота на трима души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Голям пожар избухна тази сутрин във фабрика за бисквити „Виоланта“ в Трикала, централна Гърция, съобщава „Катимерини“. Инцидентът е отнел живота на трима души, предава News.bg.

Огънят е пламнал около 04:00 часа, докато заводът е работел на пълни обороти. По първоначални данни в съоръжението са се намирали 13 души. Осем от тях са успели да се евакуират и са настанени в болница.

Спасителните екипи са извадили телата на трима загинали, а двама души все още се водят за изчезнали. На мястото на инцидента са изпратени 40 огнеборци с тежка техника, подпомагани от местните власти.

Причините за възникването на пожара се изясняват.


Гърция
