Трагичен пожар във фабрика за бисквити в Гърция отне живота на трима души

Голям пожар избухна тази сутрин във фабрика за бисквити „Виоланта“ в Трикала, централна Гърция, съобщава „Катимерини“. Инцидентът е отнел живота на трима души, предава News.bg.
Огънят е пламнал около 04:00 часа, докато заводът е работел на пълни обороти. По първоначални данни в съоръжението са се намирали 13 души. Осем от тях са успели да се евакуират и са настанени в болница.
Спасителните екипи са извадили телата на трима загинали, а двама души все още се водят за изчезнали. На мястото на инцидента са изпратени 40 огнеборци с тежка техника, подпомагани от местните власти.
Причините за възникването на пожара се изясняват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Не си в ЕС и Шенген, ограничения.....
И без това подбиват цените!
09:19 26.01.2026
2 Добро утро
09:25 26.01.2026
3 Данко Харсъзина
09:28 26.01.2026
4 Трактор
Че и цените подбиват, като не са под никакъв контрол на ЕС и норми.
09:31 26.01.2026
5 Ако ЕС и сега
09:31 26.01.2026
6 гост
09:31 26.01.2026
7 Данко Харсъзина
09:31 26.01.2026
8 СССс
09:34 26.01.2026
9 Трол
09:36 26.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Малкия холандец
Ане вярвам миксер за предизвика подобен пожар
09:42 26.01.2026