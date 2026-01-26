Трагичен пожар във фабрика за бисквити в Гърция отне живота на трима души

Голям пожар избухна тази сутрин във фабрика за бисквити „Виоланта“ в Трикала, централна Гърция, съобщава „Катимерини“. Инцидентът е отнел живота на трима души, предава News.bg.

Огънят е пламнал около 04:00 часа, докато заводът е работел на пълни обороти. По първоначални данни в съоръжението са се намирали 13 души. Осем от тях са успели да се евакуират и са настанени в болница.

Спасителните екипи са извадили телата на трима загинали, а двама души все още се водят за изчезнали. На мястото на инцидента са изпратени 40 огнеборци с тежка техника, подпомагани от местните власти.

Причините за възникването на пожара се изясняват.