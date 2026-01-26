Новини
Строителни работници от Непал се оплакват от лоши условия на труд в Румъния

26 Януари, 2026 13:10 655 9

Недоволните чуждестранни работници твърдят, че парите, които получават в момента, не са достатъчни дори за покриване на основните им разходи

Снимка: БГНЕС/ EPA, Националният стадион в Букурещ
Мария Атанасова

Група непалски работници, ангажирани с изграждането на новия стадион „Николае Добрин“ в румънския град Питещ в централната част на страната, проведоха спонтанен протест, съобщават местните медии. Те се оплакват от неадекватни условия на настаняване и ниски заплати и искат увеличение на почасовата си ставка от 13 на 27 леи (от 2,55 на 5,30 евро), предаде БТА.

Недоволните чуждестранни работници твърдят, че парите, които получават в момента, не са достатъчни дори за покриване на основните им разходи, като се има предвид, че работят в трудни условия на строителни обекти, далеч от семействата си, в чужда държава.

Компанията работодател Ербашу Констракшън (Erbașu Construction SA) отрече обвиненията и заяви, че нейните работници, независимо от националността им, са третирани справедливо.

„Всички наши служители, независимо от националността им, се ползват със справедливо и балансирано отношение, в пълно съответствие с действащото законодателство. Всякакви неясноти се разрешават вътрешно чрез диалог, без това да засяга текущата дейност“, гласи позицията на Ербашу Констракшън, която е сред водещите строителни компании със 100 процента местен капитал в Румъния, според класация на Румънската търговско-промишлена камара.

Това е първият протест от този вид в страната, коментират местните медии. Той идва няколко месеца, след като в Букурещ бе нападнат азиатски доставчик на храна от Бангладеш. Това се случи след призив на депутат от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) да бъдат отказвани поръчки, ако доставчиците не са румънци.

Според данни, цитирани от местните медии, годишният брой разрешения за нови чуждестранни работници в Румъния се е повишил пет пъти от 2021 г. насам, като през последните две години е 100 000 души годишно.

През първата половина на 2025 г. страните с най-голям брой граждани, получили разрешение за работа в Румъния, са били Непал, Шри Ланка, Индия, Бангладеш и Турция.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    6 0 Отговор
    да ме стигат парите. Нали иначе румънците щяха са а работят тая работа ако стигаха. Непалците като не ги урежда Румъния да дойдат в България да пробват :)

    13:14 26.01.2026

  • 2 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Най-големите пирамиди не са в Египет. Такива пирамиди се строят сега, че работна ръка (Р) от цял свят се събира.

    13:14 26.01.2026

  • 3 Име

    6 2 Отговор
    2,55€ на час....те съвсем са ги взели за канарчета.

    Коментиран от #5

    13:15 26.01.2026

  • 4 честен ционист

    7 1 Отговор
    На тия излъгали се да дойдат да бачкат в България им обещават да се оженат за българка. Даже оня ден една репортерка закачливо вика на един боклукджия от Камерун дали си е харесал вече жена..

    13:16 26.01.2026

  • 5 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    В Непал толкова е на ден надникът и то в столицата. По селата е на седмица.

    13:18 26.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ДА ДОЙДАТ В БЪЛГАРИЯ, ОЩЕ ПО ЛОШО Е!

    13:30 26.01.2026

  • 7 Факти

    3 0 Отговор
    Ами да дойдат на територията бг , Местните чорбаджии ги очакват с нетърпение . И без това се оплакват , че ба лъците , работещи за без пари са на изчезване !

    Коментиран от #9

    13:35 26.01.2026

  • 8 Тошко

    0 0 Отговор
    Скоро такива непалци ще би лекуват за по 200 долара

    13:49 26.01.2026

  • 9 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Ами защото голяма част от по младото поколение са полуграмотни без професии,и още ги мързи да работят..
    А ромляните са на социални помощи от данъците които плащаме..

    14:02 26.01.2026

Новини по държави:
