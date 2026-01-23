Румъния: Европа трябва да преосмисли отношенията си с Тръмп, за да оцелее

Европа трябва да преосмисли отношенията си със Съединените щати на Доналд Тръмп, за да оцелее, заяви в интервю за СиЕнЕн румънският външен министър Оана Цою. В ефир тя изрази мнение, че старият начин на функциониране на трансатлантическото партньорство вече не действа и европейските лидери са разбрали това, предаде БТА.
„Макар Европа да не може да се откъсне от САЩ, за да гарантира сигурността си, отношенията вече не могат да се поддържат чрез носталгия, а чрез конкретни решения. Нужен е нов път на сътрудничество. Не можем да разчитаме, че начинът, по който сме изградили нашето партньорство и сътрудничество в миналото, представлява бъдещето“, допълни Цою.
Същевременно външният министър на Румъния приветства решението на Доналд Тръмп да се откаже от обявените допълнителни мита срещу осем европейски държави.
„Бизнес общността е доволна, че президентът Тръмп не продължава с предложенията си за налагане на мита на европейските страни. В европейски мащаб ни е ясно, че трябва да отговорим заедно на тези проблеми, като се има предвид, че имаме общ пазар. Поотделно всеки от нас има ограничена преговорна сила. Фактът, че имаме над 1,3 милиарда долара търговия и инвестиции в трансатлантическите отношения, представлява елемент, който ще позволи на отношенията да останат силни. Не съм сред европейските лидери, които вярват, че трябва да се дистанцираме от САЩ или че може да има проспериращо бъдеще, гарантиращо сигурност, без трансатлантически отношения“, подчерта Оана Цою.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
14:07 23.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7
14:09 23.01.2026
3 Европа ще оцелее
Коментиран от #9, #11
14:10 23.01.2026
4 Сус
14:10 23.01.2026
5 Тръмп не е по-различен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":от джуджето. Само дето е по-висок. Но, мегаломанията ще му изиграе лош номер. Като на джуджето.
Коментиран от #21
14:11 23.01.2026
6 Марийка
14:11 23.01.2026
7 Хахаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще реват за Путин. Тръмп разпилява ЕС. КьоравЛиСи
Коментиран от #13
14:13 23.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #10
14:13 23.01.2026
9 Ти Европа не я мисли
До коментар #3 от "Европа ще оцелее":Имало я е преди ЕС.
Както каза президент П.Стоянов, ако ЕС се саморазпусне, ще останат пак проспериращите държави като Франция, Германия, ...
Въпроса е къде ще бъдем ние. Отговорът е логичен - на кучето в гъ...
14:14 23.01.2026
10 нищо подобно
До коментар #8 от "Последния Софиянец":шишо и бацулан се мазнят заради магнита а ние им плащаме тия схеми
14:15 23.01.2026
11 хахаха
До коментар #3 от "Европа ще оцелее":ЕС като се затрие, България ще се затрие. Без ЕС сме по малко и от нула. Видяхме се през 1996 година какво представляваме. Един долар, три хиляди лева. Това сме ние . Ако не бяха допуснали българите да работят в Европа, сега ще сме като жители на Бангладеш
Коментиран от #18
14:16 23.01.2026
12 Ха-ха
14:17 23.01.2026
13 Нито Путин, нито
До коментар #7 от "Хахаха":Тръмп. Само другарят Радев ще ни оправи :)
Коментиран от #15
14:19 23.01.2026
14 Малкия холандец
14:21 23.01.2026
15 Дай Боже
До коментар #13 от "Нито Путин, нито":Чул те Господ!
14:22 23.01.2026
16 Киркилез
- Честито, сине! Жена ти роди!
- Какво ми роди?
- Брат!
14:25 23.01.2026
17 Едно коте
14:26 23.01.2026
18 Папуц
До коментар #11 от "хахаха":А ти що щеш тука?
Като не ти понася, изнасяй се!
Само да не ми пуснеш плочта - ама аз съм си българин, и искам да живея в Българеия!
Не , ти не си Българин - ти си никой!
14:33 23.01.2026
19 Ха сега де...
14:34 23.01.2026
20 Румката ще изригва
14:35 23.01.2026
21 Да но Путин е и
До коментар #5 от "Тръмп не е по-различен":Педофил
Да не забравяме този факт
14:36 23.01.2026
22 Жоро
14:58 23.01.2026