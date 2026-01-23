Новини
Румъния: Европа трябва да преосмисли отношенията си с Тръмп, за да оцелее

23 Януари, 2026 14:06

Отношенията вече не могат да се поддържат чрез носталгия, а чрез конкретни решения, обяви Букурещ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да преосмисли отношенията си със Съединените щати на Доналд Тръмп, за да оцелее, заяви в интервю за СиЕнЕн румънският външен министър Оана Цою. В ефир тя изрази мнение, че старият начин на функциониране на трансатлантическото партньорство вече не действа и европейските лидери са разбрали това, предаде БТА.

„Макар Европа да не може да се откъсне от САЩ, за да гарантира сигурността си, отношенията вече не могат да се поддържат чрез носталгия, а чрез конкретни решения. Нужен е нов път на сътрудничество. Не можем да разчитаме, че начинът, по който сме изградили нашето партньорство и сътрудничество в миналото, представлява бъдещето“, допълни Цою.

Същевременно външният министър на Румъния приветства решението на Доналд Тръмп да се откаже от обявените допълнителни мита срещу осем европейски държави.

„Бизнес общността е доволна, че президентът Тръмп не продължава с предложенията си за налагане на мита на европейските страни. В европейски мащаб ни е ясно, че трябва да отговорим заедно на тези проблеми, като се има предвид, че имаме общ пазар. Поотделно всеки от нас има ограничена преговорна сила. Фактът, че имаме над 1,3 милиарда долара търговия и инвестиции в трансатлантическите отношения, представлява елемент, който ще позволи на отношенията да останат силни. Не съм сред европейските лидери, които вярват, че трябва да се дистанцираме от САЩ или че може да има проспериращо бъдеще, гарантиращо сигурност, без трансатлантически отношения“, подчерта Оана Цою.


  • 1 хехе

    16 1 Отговор
    урсулите чудесно си вършат работа не им трябват ни Тръмп, ни Путин

    14:07 23.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 16 Отговор
    Трябва да изберем по малкото зло - Тръмп вместо джуджето

    Коментиран от #5, #7

    14:09 23.01.2026

  • 3 Европа ще оцелее

    16 4 Отговор
    само ако ЕС се затрие

    Коментиран от #9, #11

    14:10 23.01.2026

  • 4 Сус

    11 3 Отговор
    Забравихте ли как плюехте по него, сега без Тръмп сте едно нищо. А Тръмп се бие с ДД. Пука му за ЕС.

    14:10 23.01.2026

  • 5 Тръмп не е по-различен

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    от джуджето. Само дето е по-висок. Но, мегаломанията ще му изиграе лош номер. Като на джуджето.

    Коментиран от #21

    14:11 23.01.2026

  • 6 Марийка

    13 1 Отговор
    Ха, друга песен запяхте, като ви нарита Тръмп. Ще лазите на килима пред него.

    14:11 23.01.2026

  • 7 Хахаха

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще реват за Путин. Тръмп разпилява ЕС. КьоравЛиСи

    Коментиран от #13

    14:13 23.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    България вече ги преосмисли .Завой от Райха на Борда на Тръмп.

    Коментиран от #10

    14:13 23.01.2026

  • 9 Ти Европа не я мисли

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Европа ще оцелее":

    Имало я е преди ЕС.
    Както каза президент П.Стоянов, ако ЕС се саморазпусне, ще останат пак проспериращите държави като Франция, Германия, ...
    Въпроса е къде ще бъдем ние. Отговорът е логичен - на кучето в гъ...

    14:14 23.01.2026

  • 10 нищо подобно

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    шишо и бацулан се мазнят заради магнита а ние им плащаме тия схеми

    14:15 23.01.2026

  • 11 хахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Европа ще оцелее":

    ЕС като се затрие, България ще се затрие. Без ЕС сме по малко и от нула. Видяхме се през 1996 година какво представляваме. Един долар, три хиляди лева. Това сме ние . Ако не бяха допуснали българите да работят в Европа, сега ще сме като жители на Бангладеш

    Коментиран от #18

    14:16 23.01.2026

  • 12 Ха-ха

    2 0 Отговор
    Докато Европа се накани да размисля, ще дойде края на мандата на Тръмп.!

    14:17 23.01.2026

  • 13 Нито Путин, нито

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Тръмп. Само другарят Радев ще ни оправи :)

    Коментиран от #15

    14:19 23.01.2026

  • 14 Малкия холандец

    3 2 Отговор
    Дони да мести веднага производството на Абрамси в България!!

    14:21 23.01.2026

  • 15 Дай Боже

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нито Путин, нито":

    Чул те Господ!

    14:22 23.01.2026

  • 16 Киркилез

    6 1 Отговор
    Отива ром в казармата. След девет месеца баща му се обажда:
    - Честито, сине! Жена ти роди!
    - Какво ми роди?
    - Брат!

    14:25 23.01.2026

  • 17 Едно коте

    0 1 Отговор
    Преди години видях премазано пред едно ателие за ноктопластика едно коте. Подминах и спрях няколко места по-долу. Когато минах пак оттам, вече имаше друга кола. Учуди ме, че не се притесняват. Излиза, че сума време въртят интрига. Има камери. Вероятно може да се провери. Който пуска информацията трябва да знае кога е било.

    14:26 23.01.2026

  • 18 Папуц

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "хахаха":

    А ти що щеш тука?
    Като не ти понася, изнасяй се!
    Само да не ми пуснеш плочта - ама аз съм си българин, и искам да живея в Българеия!
    Не , ти не си Българин - ти си никой!

    14:33 23.01.2026

  • 19 Ха сега де...

    2 2 Отговор
    Двамата най войнствени президенти в света тръгнали да преговарят "за мир", но не за мир помежду им защото не не воюват пряко, а за "мир" на другите народи и държави, където те самите водят военни действия. В същото време държавните функционери на държавите в които бушува с пълна сила пожара на войнта или по подразбиране са следващите потърпевши нямат право да участват в преговорите. После кой прескунди тенджерата с млякото.

    14:34 23.01.2026

  • 20 Румката ще изригва

    0 3 Отговор
    Време е да видим зомбирания русофил във действие

    14:35 23.01.2026

  • 21 Да но Путин е и

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп не е по-различен":

    Педофил
    Да не забравяме този факт

    14:36 23.01.2026

  • 22 Жоро

    0 0 Отговор
    Нелигитимните да не се обаждат!

    14:58 23.01.2026

