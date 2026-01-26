Румънците са разделени по въпроса за членството в Съвета за мир на Тръмп

Румънците са разделени по въпроса за членство в Съвета за мир, показва най-новото социологическо проучване на Авангард, проведено през януари и посветено на външната политика, съобщава телевизия Диджи24. Според публикуваните данни 44 процента смятат, че страната им е трябвало да се присъедини към инициативата на американския президент Доналд Тръмп, 36 на сто са на обратното мнение, а 20 процента не дават ясен отговор, предаде БТА.

Съветът за мир е част от план на администрацията на САЩ за създаване на по-голям международен орган за посредничество в глобални конфликти. Той ще се занимава с въпроси като укрепване на управлението, регионалните отношения, възстановяването, привличането на инвестиции, финансирането и мобилизирането на капитал за възстановяване на ивицата Газа.

Румъния получи покана за членство преди седмица. Държавният глава Никушор Дан обаче не даде ясен отговор, а обяви, че ще анализира задълбочено евентуалните последици. Той не беше и на Икономическия форум в Давос.

Според 69 процента от анкетираните Никушор Дан е трябвало да участва, докато 22 на сто са на противоположното мнение.

Само 16 процента от участниците в анкетата обаче одобряват дейността на румънския президент във външнополитически план. Тридесет и четири на сто казват, че не са доволни, а 21 процента - че никак не са доволни от нея. Една четвърт заемат неутрална позиция.

Що се отнася до доверието в международните организации, 62 процента отговарят, че по-скоро се доверяват на НАТО, 50 на сто - на ООН, 50 процента - на ЕС.

При ситуация, в която Румъния бъде нападната военно от Русия, 60 на сто от анкетираните вярват, че НАТО би защитила страната, докато 27 процента не мислят така.