Румънците са разделени по въпроса за членството в Съвета за мир на Тръмп

26 Януари, 2026 12:42 626 12

  • съвет за мир-
  • румъния-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • никушор дан

Румъния получи покана за членство преди седмица, но държавният глава Никушор Дан обаче не даде ясен отговор

Румънците са разделени по въпроса за членството в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънците са разделени по въпроса за членство в Съвета за мир, показва най-новото социологическо проучване на Авангард, проведено през януари и посветено на външната политика, съобщава телевизия Диджи24. Според публикуваните данни 44 процента смятат, че страната им е трябвало да се присъедини към инициативата на американския президент Доналд Тръмп, 36 на сто са на обратното мнение, а 20 процента не дават ясен отговор, предаде БТА.

Съветът за мир е част от план на администрацията на САЩ за създаване на по-голям международен орган за посредничество в глобални конфликти. Той ще се занимава с въпроси като укрепване на управлението, регионалните отношения, възстановяването, привличането на инвестиции, финансирането и мобилизирането на капитал за възстановяване на ивицата Газа.

Румъния получи покана за членство преди седмица. Държавният глава Никушор Дан обаче не даде ясен отговор, а обяви, че ще анализира задълбочено евентуалните последици. Той не беше и на Икономическия форум в Давос.

Според 69 процента от анкетираните Никушор Дан е трябвало да участва, докато 22 на сто са на противоположното мнение.

Само 16 процента от участниците в анкетата обаче одобряват дейността на румънския президент във външнополитически план. Тридесет и четири на сто казват, че не са доволни, а 21 процента - че никак не са доволни от нея. Една четвърт заемат неутрална позиция.

Що се отнася до доверието в международните организации, 62 процента отговарят, че по-скоро се доверяват на НАТО, 50 на сто - на ООН, 50 процента - на ЕС.

При ситуация, в която Румъния бъде нападната военно от Русия, 60 на сто от анкетираните вярват, че НАТО би защитила страната, докато 27 процента не мислят така.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 6 Отговор
    Който ще влиза в Руccкий мир да се записва, докато не са свършили местата. Ганчо даже не го и питаха иска не иска.

    12:45 26.01.2026

  • 2 Ще клекнат

    6 1 Отговор
    Мамалигите
    Още ги е шубе от скорошният преврат на изборите
    Иначе са готови

    12:45 26.01.2026

  • 3 А Ганьо

    10 1 Отговор
    даже не го и питаха , все едно не същестува !

    12:46 26.01.2026

  • 4 Мито

    4 0 Отговор
    Тези дето не са на масата може да попаднат в менюто

    12:52 26.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Тръмп ще ни даде Северна Добруджа.

    12:52 26.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    ЕС ще бъде разграбен и само Белгия, България и Унгария ще бъдат пощадени.

    12:53 26.01.2026

  • 7 ДА ИЗЧАКВАТ

    3 0 Отговор
    Защото там се съобразяват и със народа и със Европа. А нащи простакейшън. Първи там за да се спасят от магнита който ги дърпа към бездната на шиша. МНОГО СА ЖАЛКИ И НЕКОМПЕТЕНТНИ. И ТАКА БЕШЕ 15 ГОДИНИ.

    13:09 26.01.2026

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    Снимката прилича на сцена от филм за възрастни.

    Коментиран от #10

    13:17 26.01.2026

  • 9 !!!?

    4 0 Отговор
    "Съвета за мир" - дядовата ръкавичка на Тръмп !!!?

    13:21 26.01.2026

  • 10 а то

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    не е ли?

    13:22 26.01.2026

  • 11 да не е само при тях

    0 0 Отговор
    и ние сме раздвоени но кой ни пита нас ние не сме хора а числа…

    13:23 26.01.2026

  • 12 Симо

    0 0 Отговор
    Как можеш да имаш мнение и позиция по въпрос на който не си запознат с условията??? Може би има хора които са чели устава, задълженията и отговорностите по договора, но обикновения гражданин не е!!! Или както Хампарцумян каза, :Вие сте твърде глупави за да имате мнение!!!!!! И пак стигнахме, до: Който не скача е червен ,.....

    13:48 26.01.2026

Новини по държави:
