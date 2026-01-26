МНС: Родриго Дутерте е в добро здраве! Делото срещу него може да започне

Съдии от Международния наказателен съд (МНС) постановиха днес, че бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е в състояние, което позволява той да бъде съден, предаде Асошиейтед прес. По-рано бе отложено заседание заради опасения, свързани със здравето на 80-годишния обвиняем, пише БТА.
Дутерте е съден по обвинения в престъпления срещу човечеството заради предполагаемото му участие в десетки убийства в рамките на т.нар. от него война срещу наркотиците по време на управлението му – първо като кмет на град в южната част на страната, а по-късно и като президент.
Адвокатите на 80-годишния Дутерте твърдяха, че той не е в добро здравословно състояние, което допълнително се влошава в ареста на съда.
Дутерте беше арестуван през март и трябваше да се яви пред съда в Хага през септември. Заседанието беше отложено, за да се даде време на съда да установи "дали Дутерте е в състояние да следи и да участва" в съдебните производства.
След оценка, извършена от комисия от медицински специалисти, съдиите стигнаха до заключението, че Дутерте "е способен ефективно да упражнява процесуалните си права и следователно е годен да участва в предварителните съдебни производства."
Според съдебни документи Дутерте е преминал когнитивни тестове, както и психически и физически прегледи.
Правозащитни организации и семейства на жертви приветстваха ареста на Дутерте през март. Две организации, подкрепящи семействата на заподозрени, които са убити по време на репресиите при управлението на Дутерте, определиха решението на съда като "категорична победа за справедливостта и отчетността."
В съвместно изявление организацията СЕНТРО и Коалицията срещу трафика на жени в Азиатско-тихоокеанския регион (CATW-AP) заявиха: "Решението на МНС потвърждава една проста, но силна истина: никой, дори бивш държавен глава, не стои над закона."
Според документ, внесен миналия месец, прокурорите на Международния наказателен съд твърдят, че Дутерте е давал указания и е разрешавал "насилствени действия, включително убийства, извършвани срещу предполагаеми престъпници, сред които заподозрени дилъри и потребители на наркотици."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
15:22 26.01.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #8
15:23 26.01.2026
3 Как така ще ме колиш
15:24 26.01.2026
4 Спецназ
ЕТО ти за награда Дело в Международен СЪД!
Естествено ще бъде спестено, че ОСНОВНИТЕ потребители на тези неща са
от САЩ и Австралия туристи!
Разстрелвал е наркодилърите пряко на улицата без задържане!
В Затворите лежаха стотици американци и европейци за употреба и носене.
Сега бил крив??
Ами обесете го и ПАК си направете Столица на Разврата в Банкок!
15:27 26.01.2026
5 тебе
До коментар #2 от "И Киев е Руски":червейти гриз гриз
15:28 26.01.2026
6 да питам
15:30 26.01.2026
7 Спецназ
Президента на САЩ е ПЪЛЕН П.дераст и боклук!
ТЕ това нЕма да му простят,
Баце не толкова за дилърите леш дето направил.
15:30 26.01.2026
8 О...
До коментар #2 от "И Киев е Руски":О..., Киев е руски, ама на куково лято. Или другояче казано: Гладна кокшка Киев сънува. М да..... вече 4 години, сънува ли сънува, всъшност 12 години.
15:30 26.01.2026
9 гост
15:31 26.01.2026
10 глухпрованс
15:32 26.01.2026
11 Владимир Путин, президент
Я тоже съм в отлично, дори превъзходно здраве !!!
Когда моето дело ? 😁
15:34 26.01.2026
12 Гец
15:36 26.01.2026
13 Някой
2. Какво отличава Тръмп? Където и без присъда ги обстрелват в морето;
3. Ще защитаваме ли наркотиците? Като в Опиумните войни където Великобритания и Франция пазят наркотиците от забрана от китайците и от там хващат и Хонконг. После защо някакъв наркоман утрепал някой на пътя. Еми заради такива като МНС!
15:38 26.01.2026