Новини
Свят »
Нидерландия »
МНС: Родриго Дутерте е в добро здраве! Делото срещу него може да започне

МНС: Родриго Дутерте е в добро здраве! Делото срещу него може да започне

26 Януари, 2026 15:18 652 13

  • родриго дутерте-
  • филипини-
  • международен наказателен съд-
  • наркотици

Дутерте е съден по обвинения в престъпления срещу човечеството заради предполагаемото му участие в десетки убийства в рамките на т.нар. от него война срещу наркотиците по време на управлението му

МНС: Родриго Дутерте е в добро здраве! Делото срещу него може да започне - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съдии от Международния наказателен съд (МНС) постановиха днес, че бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е в състояние, което позволява той да бъде съден, предаде Асошиейтед прес. По-рано бе отложено заседание заради опасения, свързани със здравето на 80-годишния обвиняем, пише БТА.

Дутерте е съден по обвинения в престъпления срещу човечеството заради предполагаемото му участие в десетки убийства в рамките на т.нар. от него война срещу наркотиците по време на управлението му – първо като кмет на град в южната част на страната, а по-късно и като президент.

Адвокатите на 80-годишния Дутерте твърдяха, че той не е в добро здравословно състояние, което допълнително се влошава в ареста на съда.

Дутерте беше арестуван през март и трябваше да се яви пред съда в Хага през септември. Заседанието беше отложено, за да се даде време на съда да установи "дали Дутерте е в състояние да следи и да участва" в съдебните производства.

След оценка, извършена от комисия от медицински специалисти, съдиите стигнаха до заключението, че Дутерте "е способен ефективно да упражнява процесуалните си права и следователно е годен да участва в предварителните съдебни производства."

Според съдебни документи Дутерте е преминал когнитивни тестове, както и психически и физически прегледи.

Правозащитни организации и семейства на жертви приветстваха ареста на Дутерте през март. Две организации, подкрепящи семействата на заподозрени, които са убити по време на репресиите при управлението на Дутерте, определиха решението на съда като "категорична победа за справедливостта и отчетността."

В съвместно изявление организацията СЕНТРО и Коалицията срещу трафика на жени в Азиатско-тихоокеанския регион (CATW-AP) заявиха: "Решението на МНС потвърждава една проста, но силна истина: никой, дори бивш държавен глава, не стои над закона."

Според документ, внесен миналия месец, прокурорите на Международния наказателен съд твърдят, че Дутерте е давал указания и е разрешавал "насилствени действия, включително убийства, извършвани срещу предполагаеми престъпници, сред които заподозрени дилъри и потребители на наркотици."


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    4 2 Отговор
    Ето какво става със сериозните хора!

    15:22 26.01.2026

  • 2 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Лидъл са наркотрафиканти.Както и Кауфланд Била Бойко Шиши ококореният Кирчо и И.КостоФ.В Белене няма да има толкова свине за да изядат тая иЗм.т

    Коментиран от #5, #8

    15:23 26.01.2026

  • 3 Как така ще ме колиш

    1 0 Отговор
    Аз имам диабет

    15:24 26.01.2026

  • 4 Спецназ

    4 2 Отговор
    Бориш се с наркотиците-

    ЕТО ти за награда Дело в Международен СЪД!

    Естествено ще бъде спестено, че ОСНОВНИТЕ потребители на тези неща са

    от САЩ и Австралия туристи!
    Разстрелвал е наркодилърите пряко на улицата без задържане!

    В Затворите лежаха стотици американци и европейци за употреба и носене.
    Сега бил крив??

    Ами обесете го и ПАК си направете Столица на Разврата в Банкок!

    15:27 26.01.2026

  • 5 тебе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    червейти гриз гриз

    15:28 26.01.2026

  • 6 да питам

    0 3 Отговор
    кога Путин ще освободи приятеля си Мадуро ?

    15:30 26.01.2026

  • 7 Спецназ

    4 0 Отговор
    Дутерте ме изкефи преди време с едни изказване, че

    Президента на САЩ е ПЪЛЕН П.дераст и боклук!

    ТЕ това нЕма да му простят,
    Баце не толкова за дилърите леш дето направил.

    15:30 26.01.2026

  • 8 О...

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    О..., Киев е руски, ама на куково лято. Или другояче казано: Гладна кокшка Киев сънува. М да..... вече 4 години, сънува ли сънува, всъшност 12 години.

    15:30 26.01.2026

  • 9 гост

    2 0 Отговор
    ПО СЪЩИЯ ПАРАГРАФ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН И 80 ГОДИШНИЯ ТРЪМП ЗА РАЗСТРЕЛА НА ХОРАТА В ЛОДКИТЕ ЗА КОИТО ТВЪРДИ, ЧЕ ПРЕНАСЯЛИ НАРКОТИЦИ!

    15:31 26.01.2026

  • 10 глухпрованс

    2 1 Отговор
    Той ги предупреди още когато дойде на власт:"Първият дилър,който хванем,ще бъде обесен веднага на централния площад".И го направи пред хиляди хора...тялото вися три дни за назидание.От тогава наркотици във Филипините няма!

    15:32 26.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Ехейй........
    Я тоже съм в отлично, дори превъзходно здраве !!!
    Когда моето дело ? 😁

    15:34 26.01.2026

  • 12 Гец

    2 0 Отговор
    Родриго Дутерте е истински герой спасил страната си от гробалтага наркомафия. Това социалистите- глобалисти не могат да му го простят. Но най-много да го превърнат в герой-мъченик, чийто подвиг рано или късно и още по категорично ще последват бъдещите поколения

    15:36 26.01.2026

  • 13 Някой

    1 0 Отговор
    1. МНС е измислица и не е закона! Никой не е длъжен да им спазва измислиците. Пък било и приет някога от Филипините, но после отхвърлени. Не се предава ако нещото не е престъпление по местните закони към момента на извършване или сега. Те го предадоха когато не бяха към МНС;
    2. Какво отличава Тръмп? Където и без присъда ги обстрелват в морето;
    3. Ще защитаваме ли наркотиците? Като в Опиумните войни където Великобритания и Франция пазят наркотиците от забрана от китайците и от там хващат и Хонконг. После защо някакъв наркоман утрепал някой на пътя. Еми заради такива като МНС!

    15:38 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания