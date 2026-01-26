МНС: Родриго Дутерте е в добро здраве! Делото срещу него може да започне

Съдии от Международния наказателен съд (МНС) постановиха днес, че бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е в състояние, което позволява той да бъде съден, предаде Асошиейтед прес. По-рано бе отложено заседание заради опасения, свързани със здравето на 80-годишния обвиняем, пише БТА.

Дутерте е съден по обвинения в престъпления срещу човечеството заради предполагаемото му участие в десетки убийства в рамките на т.нар. от него война срещу наркотиците по време на управлението му – първо като кмет на град в южната част на страната, а по-късно и като президент.

Адвокатите на 80-годишния Дутерте твърдяха, че той не е в добро здравословно състояние, което допълнително се влошава в ареста на съда.

Дутерте беше арестуван през март и трябваше да се яви пред съда в Хага през септември. Заседанието беше отложено, за да се даде време на съда да установи "дали Дутерте е в състояние да следи и да участва" в съдебните производства.

След оценка, извършена от комисия от медицински специалисти, съдиите стигнаха до заключението, че Дутерте "е способен ефективно да упражнява процесуалните си права и следователно е годен да участва в предварителните съдебни производства."

Според съдебни документи Дутерте е преминал когнитивни тестове, както и психически и физически прегледи.

Правозащитни организации и семейства на жертви приветстваха ареста на Дутерте през март. Две организации, подкрепящи семействата на заподозрени, които са убити по време на репресиите при управлението на Дутерте, определиха решението на съда като "категорична победа за справедливостта и отчетността."

В съвместно изявление организацията СЕНТРО и Коалицията срещу трафика на жени в Азиатско-тихоокеанския регион (CATW-AP) заявиха: "Решението на МНС потвърждава една проста, но силна истина: никой, дори бивш държавен глава, не стои над закона."

Според документ, внесен миналия месец, прокурорите на Международния наказателен съд твърдят, че Дутерте е давал указания и е разрешавал "насилствени действия, включително убийства, извършвани срещу предполагаеми престъпници, сред които заподозрени дилъри и потребители на наркотици."