Силен натиск върху Хавана! Доналд Тръмп заплаши с мита държави, които доставят нефт на Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с налагане на мита държавите, които доставят петрол на Куба, като по този начин засили натиска върху комунистическото правителство на островната държава и дългогодишен противник на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мярката е одобрена с президентски указ в рамките на обявено национално извънредно положение, като в документа не се посочват конкретни митнически ставки, нито кои държави биха били засегнати.

Тръмп заяви, че решението е необходимо, за да бъдат защитени „националната сигурност и външната политика на САЩ от злонамерените действия и политики на кубинския режим“.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел отхвърли аргументите на американския президент, като ги определи като неоснователни.

„Тази нова мярка демонстрира фашистката, престъпна и геноцидна същност на една клика, която е пожертвала интересите на американския народ за чисто лична изгода“, заяви Диас-Канел.

Кубинските държавни медии предупредиха, че заповедта може да парализира производството на електроенергия, селското стопанство, водоснабдяването и здравните услуги в страната, която вече се намира в тежка икономическа криза.

„Всички сфери на живота ще бъдат задушени от американското правителство“, се казва в изявление на кубинското правителство, излъчено по държавната телевизия.

Според Ройтерс Тръмп е засилил реториката си срещу Куба, след като по-рано този месец американските военни задържаха сваления венецуелски президент Николас Мадуро. Американският президент неколкократно е говорил за предприемане на действия срещу Хавана и за увеличаване на натиска върху нейното ръководство.

Тази седмица Тръмп заяви, че „Куба скоро ще фалира“, като добави, че Венецуела, която в миналото беше основен доставчик на петрол за острова, напоследък не изпраща нито петрол, нито финансови средства.

Ройтерс съобщи по-рано, че Мексико, което се е превърнало в най-големия доставчик на петрол за Куба след прекъсването на венецуелските доставки през декември, също преразглежда дали да продължи износа. Причината са опасения от възможни ответни мерки от страна на САЩ.

Кубинският външен министър Бруно Родригес определи заплахите с мита като нарушение на международното право.

„Съединените щати прибягват до изнудване и принуда, за да накарат други държави да се присъединят към всеобщо осъжданата им политика на блокада срещу Куба, като ги заплашват с произволни и неправомерни мита в нарушение на правилата за свободна търговия“, заяви Родригес.

Тръмп използва заплахите с мита като инструмент на външната политика през целия си втори мандат, допълва Ройтерс.